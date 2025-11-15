„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție

13:50

De Black Friday este tentant să cumperi lucruri de care în curând te vei plictisi, le vei ignora sau chiar arunca. Dacă, în schimb, vrei să te bucuri de ceea ce cumperi, gândește-te înainte de a cumpăra dacă un produs este bine realizat și relativ simplu de reparat sau vândut. Poate că pe moment ai …