Prevenirea intoxicațiilor chimice prin cunoaștere: succesul Bibliotecii Publice Drujba în proiectul ANTIDOT

15:20

Vârsta medie a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova este de 48 de ani. În noua legislatură, votată la 28 septembrie, 12 deputați au până la 35 de ani. Alți 49 de deputați au între 36 și 50 de ani, iar 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Totodată, nouă deputați au peste […]