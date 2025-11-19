Republica Moldova face pași importanți în integrarea economică europeană, o abordare strategică în cadrul DCFTA
Ziarul National, 19 noiembrie 2025 13:45
În datele de 18 și 19 noiembrie 2025, Chișinăul a găzduit cea de-a XII-a reuniune a Comitetului de Asociere în Configurația Comerț Republica Moldov...
Lansarea Programului de Granturi 2026: Oportunități de Finanțare pentru Asociațiile Studențești din Moldova # Ziarul National
Agenția Națională pentru Tineret, sub tutela Ministerului Educației și Cercetării, a anunțat lansarea ediției 2026 a Programului de Granturi destin...
Moldova avansează în aviația civilă alături de Uniunea Europeană la cea de-a 5-a reuniune online # Ziarul National
Împreună cu experții europeni, într-o reuniune online, au fost analizate evoluțiile din sectorul aviației, progresele realizate de țara noastră în ...
Fostă contabilă din Fălești, acuzată de delapidări bancare masive: detalii șocante din anchetă # Ziarul National
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, a anunțat finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o fostă contabilă-șef adjunct a unei bănc...
Noua Școală EduLIFE din Criuleni: Un Mediu Modern și Sănătos pentru Elevi începând cu Anul 2024 # Ziarul National
Încă o instituție de învățământ din Republica Moldova a fost renovată și dotată în cadrul programului „Școala EduLIFE”. Liceul Teoretic „Boris Dîng...
Tragedie în Ternopil: Atacurile rusești au lăsat în urmă zeci de victime și distrugeri masive ale blocurilor de locuințe din Ucraina # Ziarul National
Zece persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite după un atac intens cu rachete și drone rusești care a avut loc în Ucraina pe parc...
Republica Moldova își consolidează angajamentul european la Forumul Extinderii UE de la Bruxelles # Ziarul National
Viceprim-ministrul și Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, împreună cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu, au partici...
Programul „Digital Accelerator” revoluționează educația din Moldova prin transformare digitală și parteneriate internaționale # Ziarul National
Programul „Digital Accelerator”, destinat sprijinirii școlilor din Republica Moldova în procesul de transformare digitală, a fost inaugurat în cadr...
„November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”: Proimobil prezintă la Chișinău direcțiile de investiții pentru 2026. Cum să te ÎNREGISTREZI la eveniment # Ziarul National
Compania Proimobil organizează la Chișinău evenimentul „November Investment Brunch – Bucharest Real Estate Event”, o întâlnire dedicată investit...
Casa Albă și Rusia unesc forțele pentru un plan de pace în Ucraina: vizită surpriză a oficialilor americani la Kiev pentru negocieri reluate # Ziarul National
Administrația Trump a dezvoltat pe ascuns un plan nou pentru a termina conflictul din Ucraina, colaborând cu Rusia. În același timp, conform unor s...
Atelier național dedicat consolidării guvernanței democratice în școlile din Republica Moldova # Ziarul National
90 de cadre didactice și de conducere, elevi și eleve din diverse instituții de învățământ general din țară, au luat parte la atelierul de totaliza...
Curtea de Apel Centru confirmă pedeapsa pentru trafic de influență în dosarul de 18.000 de euro în schimbul unui post de pădurar # Ziarul National
CHIȘINĂU – Curtea de Apel Centru a acceptat apelul procurorului și a decis modificarea parțială a sentinței pronunțate pe 30 decembrie 2024 de Jude...
Avocat reținut pentru trafic de influență și corupere pasivă într-un caz important la Dondușeni # Ziarul National
În dimineața aceasta, Procuratura Anticoruptie (PA), împreună cu Centrul Național Anticorruptie (CNA), a efectuat percheziții la biroul, domiciliul...
Atacuri masive cu drone și rachete în vestul Ucrainei; Polonia ia măsuri de precauție și închide două aeroporturi # Ziarul National
Mai multe explozii au zguduit miercuri orașele Liov și Ternopil din vestul Ucrainei, după ce armata ucraineană a anunțat atacuri cu rachete și dron...
Transportul agroalimentar mai rapid și eficient în Moldova prin noul sistem de tranzit NCTS # Ziarul National
19 noiembrie 2025, Chișinău - Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025. Odată cu aceas...
Polonia își întărește securitatea aeriană după atacuri rusești în apropierea graniței cu Ucraina # Ziarul National
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au decolat miercuri dimineaţă pentru a asigura securitatea spaţiului aerian al Poloniei. Aceste măsuri au fost lu...
♈️ BerbecO zi plină de oportunități te așteaptă, iar interacțiunile sociale îți vor aduce multe satisfacții. Ai încredere în puterea ta interioară...
Miercuri, 19 noiembrie, Republica Moldova va resimți o schimbare semnificativă a vremii. După o zi cu temperaturi mai călduroase, urmează o scădere...
Cutremur politic la Kiev: Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, acuzat de corupție în sectorul energetic, ar putea fi demis # Ziarul National
Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea fi implicat într-un scandal de corupție în sectorul energet...
În data de 19 noiembrie 2025, între orele 03:00 și 12:00 se anunță Cod Galben de condiții meteo complicate. Se așteaptă precipitații sub formă de l...
Dodon „înfige un cuțit în spate” Ucrainei, după ce ani la rând a evitat să condamne RĂZBOIUL sângeros pornit de Putin. Cercetat în mai multe dosare PENALE, socialistul e preocupat de corupția din Ucraina și cere RUPEREA relațiilor cu Kievul # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon, considerat portavocea Kremlinului, solicită Chișinăului să întrerupă orice relație cu actuala conducere de la Kiev, în c...
Judecătoare atacată cu o cheie de gaz în sala de judecată: agresorul primește 5 ani de închisoare. # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 50 de ani pentru huliganism agravat, incidentul fiind comis prin acte de vio...
Studenții din întreaga țară își pun mintea la încercare la primul Campionat de Jocuri Intelectuale dedicat Zilei Internaționale a Studentului # Ziarul National
Cu prilejul Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară s-au reunit pentru prima ediție a Campionatului ...
Zelenski în Turcia pentru reluarea discuțiilor de pace cu Rusia, dar Kremlinul refuză participarea # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că plănuiește să meargă miercuri în Turcia pentru a încerca să redeschidă negocierile cu Rusia în vederea...
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotajul feroviar care amenință securitatea statului # Ziarul National
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez responsabil de serviciile speciale a anunțat marți că există indicii clare că serviciile secrete ruse ...
Proiect major inițiat la Leova: Apeduct modern pentru satele Tomai și Sărata Răzeși, cu beneficii extinse pentru întreaga regiune # Ziarul National
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor beneficia de acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea ...
Maia Sandu: Lecții învățate pentru a proteja democrația și suveranitatea Republicii Moldova la Moldova Security Forum # Ziarul National
Experiența Republicii Moldova în combaterea atacurilor hibride împotriva suveranității și democrației a fost discutată pe larg de Președinta Maia S...
Concurență acerbă pentru funcțiile de director: Ministerul Educației actualizează testele pentru candidați # Ziarul National
Persoanele care aspira la funcții de conducere in invațământ vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului. Ministerul Educației și ...
ULTIMA ORĂ // Premierul Alexandru Munteanu, ASIGURĂRI ferme la Bruxelles: „R. Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită” # Ziarul National
„Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică...
Rusia acuză Franța de încurajarea conflictului din Ucraina prin livrarea de avioane Rafale către Kiev # Ziarul National
Rusia a acuzat, marți, Franța că ar „alimenta” conflictul din Ucraina, în contextul semnării unei scrisori de intenție privind achiziția de către K...
Eroul Ilie Ilașcu, elogiat de președinții Maia Sandu și Nicușor Dan: ,,Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de UNIRE și libertate..." # Ziarul National
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au adus un ultim omagiu eroului Ilie Ilașcu, care a decedat pe 17 noiembrie la vârsta de 73 de ani. ...
Condamnare grea în capitală: 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și înșelăciuni cu automobile # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a declarat un bărbat vinovat de comiterea infracțiunilor de trafic de in...
Chișinăul se modernizează: 57 de blocuri vor beneficia de reabilitare termică și eficiență energetică cu sprijin european # Ziarul National
Programul de modernizare a sistemului de distribuție a agentului termic în blocurile de locuit din Chișinău, „OptimSACET Chișinău”, a fost tema une...
Noua elită a specialiștilor energetici se formează prin programul RUMA din Moldova # Ziarul National
Programul RUMA, care s-a desfășurat pe parcursul a opt luni, din martie până în noiembrie, și-a celebrat absolvenții în cadrul unei ceremonii virtu...
Mii de elevi de clasa a IX-a din toată țara își testează azi competențele lingvistice la engleză și franceză # Ziarul National
617 școli din toată țara s-au înscris pentru a lua parte astăzi la testarea tematică privind limba străină. Acest exercițiu urmărește evaluarea com...
♈️ BerbecSe întrezăresc perspective mai optimiste pe frontul profesional, datorită unor vești neașteptate de la distanță. Este important să menții...
Cum să usuci rufele mai repede în casă: metoda naturală care funcționează fără căldură # Ziarul National
Vremea schimbătoare din noiembrie transformă uscarea rufelor într-o provocare zilnică, mai ales atunci când ploile apar pe neașteptate. Cum temp...
Liderii Ministerului Finanțelor din Ucraina, împreună cu cei ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional, au începu...
Hamas critică rezoluția ONU și avertizează asupra implicării internaționale în conflictul din Gaza # Ziarul National
Hamas a respins adoptarea de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a unei rezoluții redactate de SUA. Aceasta susține planul președinte...
Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina înregistrează cea mai scăzută rată a natalității din istorie din cauza invaziei rusești. Conform ...
Drone atacă orașul Korochya: centru comercial cuprins de flăcări și localități fără curent electric în Belgorod # Ziarul National
Orașul Korochya din regiunea Belgorod a Federației Ruse a fost lovit de drone, ceea ce a generat un incendiu la un centru comercial local. Ukrinfor...
ULTIMA ORĂ // Ilie Ilașcu, unul dintre LIDERII Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat la vârsta de 73 de ani. Fostul deținut politic va fi înmormântat în România # Ziarul National
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat l...
Europa vulnerabilă în fața dronelor rusești: Un avertisment de la comisarul Andrius Kubilius privind apărarea estică și lecțiile învățate de la Ucraina # Ziarul National
Europa nu este pregătită să facă față unui atac masiv cu drone al Rusiei și este esențial să integreze capacitățile ucrainene. A nu face acest lucr...
Profesorii din rețeaua EduTech își perfecționează metodele de predare a limbii române pentru copiii refugiați din Ucraina # Ziarul National
Peste 30 de cadre didactice, care sunt implicate în rețeaua laboratoarelor EduTech din întreaga țară, au participat la un seminar dedicat îmbunătăț...
Antrenorii din școlile sportive discută egalitatea de gen și incluziunea socială în cadrul unui seminar național # Ziarul National
Seminarul „Sportul ca instrument de incluziune socială și promovare a egalității de gen”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul...
Echipe transdisciplinare pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, dezvoltate prin instruiri naționale extinse în Moldova # Ziarul National
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, al...
Compania Double Case, o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: sigilarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT pentru o perioadă de zece ani # Ziarul National
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova”, unde a fost c...
Ursula von der Leyen propune soluții financiare inovatoare pentru sprijinirea Ucrainei în fața provocărilor economice # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trimis luni o scrisoare guvernelor Uniunii Europene, prezentând trei opțiuni pentru a satisfa...
Mike Pompeo se alătură companiei ucrainene Fire Point, implicată într-un scandal de corupție și legată de un fost aliat al lui Zelenski # Ziarul National
Mike Pompeo, fostul secretar de stat american în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, a fost numit membru al consiliului consultat...
Profesorii din 15 școli-model au descoperit metode inovative de integrare a orientării în carieră în predare # Ziarul National
Profesorii care predau discipline din domeniul real în 15 școli-model s-au reunit într-un atelier pentru a învăța metode practice de integrare a or...
