Studenții din întreaga țară își pun mintea la încercare la primul Campionat de Jocuri Intelectuale dedicat Zilei Internaționale a Studentului
Ziarul National, 18 noiembrie 2025 15:45
Cu prilejul Zilei Internaționale a Studentului, 120 de tineri din universitățile din întreaga țară s-au reunit pentru prima ediție a Campionatului ...
Zelenski în Turcia pentru reluarea discuțiilor de pace cu Rusia, dar Kremlinul refuză participarea # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că plănuiește să meargă miercuri în Turcia pentru a încerca să redeschidă negocierile cu Rusia în vederea...
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotajul feroviar care amenință securitatea statului # Ziarul National
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez responsabil de serviciile speciale a anunțat marți că există indicii clare că serviciile secrete ruse ...
Proiect major inițiat la Leova: Apeduct modern pentru satele Tomai și Sărata Răzeși, cu beneficii extinse pentru întreaga regiune # Ziarul National
Peste 4.100 de locuitori din satele Tomai și Sărata Răzeși, raionul Leova, vor beneficia de acces la apă potabilă sigură, furnizată printr-o rețea ...
Maia Sandu: Lecții învățate pentru a proteja democrația și suveranitatea Republicii Moldova la Moldova Security Forum # Ziarul National
Experiența Republicii Moldova în combaterea atacurilor hibride împotriva suveranității și democrației a fost discutată pe larg de Președinta Maia S...
Concurență acerbă pentru funcțiile de director: Ministerul Educației actualizează testele pentru candidați # Ziarul National
Persoanele care aspira la funcții de conducere in invațământ vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului. Ministerul Educației și ...
ULTIMA ORĂ // Premierul Alexandru Munteanu, ASIGURĂRI ferme la Bruxelles: „R. Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită” # Ziarul National
„Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică...
Rusia acuză Franța de încurajarea conflictului din Ucraina prin livrarea de avioane Rafale către Kiev # Ziarul National
Rusia a acuzat, marți, Franța că ar „alimenta” conflictul din Ucraina, în contextul semnării unei scrisori de intenție privind achiziția de către K...
Eroul Ilie Ilașcu, elogiat de președinții Maia Sandu și Nicușor Dan: ,,Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de UNIRE și libertate..." # Ziarul National
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au adus un ultim omagiu eroului Ilie Ilașcu, care a decedat pe 17 noiembrie la vârsta de 73 de ani. ...
Condamnare grea în capitală: 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și înșelăciuni cu automobile # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a declarat un bărbat vinovat de comiterea infracțiunilor de trafic de in...
Chișinăul se modernizează: 57 de blocuri vor beneficia de reabilitare termică și eficiență energetică cu sprijin european # Ziarul National
Programul de modernizare a sistemului de distribuție a agentului termic în blocurile de locuit din Chișinău, „OptimSACET Chișinău”, a fost tema une...
Noua elită a specialiștilor energetici se formează prin programul RUMA din Moldova # Ziarul National
Programul RUMA, care s-a desfășurat pe parcursul a opt luni, din martie până în noiembrie, și-a celebrat absolvenții în cadrul unei ceremonii virtu...
Mii de elevi de clasa a IX-a din toată țara își testează azi competențele lingvistice la engleză și franceză # Ziarul National
617 școli din toată țara s-au înscris pentru a lua parte astăzi la testarea tematică privind limba străină. Acest exercițiu urmărește evaluarea com...
♈️ BerbecSe întrezăresc perspective mai optimiste pe frontul profesional, datorită unor vești neașteptate de la distanță. Este important să menții...
Cum să usuci rufele mai repede în casă: metoda naturală care funcționează fără căldură # Ziarul National
Vremea schimbătoare din noiembrie transformă uscarea rufelor într-o provocare zilnică, mai ales atunci când ploile apar pe neașteptate. Cum temp...
Liderii Ministerului Finanțelor din Ucraina, împreună cu cei ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional, au începu...
Hamas critică rezoluția ONU și avertizează asupra implicării internaționale în conflictul din Gaza # Ziarul National
Hamas a respins adoptarea de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a unei rezoluții redactate de SUA. Aceasta susține planul președinte...
Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina înregistrează cea mai scăzută rată a natalității din istorie din cauza invaziei rusești. Conform ...
Drone atacă orașul Korochya: centru comercial cuprins de flăcări și localități fără curent electric în Belgorod # Ziarul National
Orașul Korochya din regiunea Belgorod a Federației Ruse a fost lovit de drone, ceea ce a generat un incendiu la un centru comercial local. Ukrinfor...
ULTIMA ORĂ // Ilie Ilașcu, unul dintre LIDERII Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat la vârsta de 73 de ani. Fostul deținut politic va fi înmormântat în România # Ziarul National
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat l...
Europa vulnerabilă în fața dronelor rusești: Un avertisment de la comisarul Andrius Kubilius privind apărarea estică și lecțiile învățate de la Ucraina # Ziarul National
Europa nu este pregătită să facă față unui atac masiv cu drone al Rusiei și este esențial să integreze capacitățile ucrainene. A nu face acest lucr...
Profesorii din rețeaua EduTech își perfecționează metodele de predare a limbii române pentru copiii refugiați din Ucraina # Ziarul National
Peste 30 de cadre didactice, care sunt implicate în rețeaua laboratoarelor EduTech din întreaga țară, au participat la un seminar dedicat îmbunătăț...
Antrenorii din școlile sportive discută egalitatea de gen și incluziunea socială în cadrul unui seminar național # Ziarul National
Seminarul „Sportul ca instrument de incluziune socială și promovare a egalității de gen”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul...
Echipe transdisciplinare pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, dezvoltate prin instruiri naționale extinse în Moldova # Ziarul National
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, al...
Compania Double Case, o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: sigilarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT pentru o perioadă de zece ani # Ziarul National
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova”, unde a fost c...
Ursula von der Leyen propune soluții financiare inovatoare pentru sprijinirea Ucrainei în fața provocărilor economice # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trimis luni o scrisoare guvernelor Uniunii Europene, prezentând trei opțiuni pentru a satisfa...
Mike Pompeo se alătură companiei ucrainene Fire Point, implicată într-un scandal de corupție și legată de un fost aliat al lui Zelenski # Ziarul National
Mike Pompeo, fostul secretar de stat american în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, a fost numit membru al consiliului consultat...
Profesorii din 15 școli-model au descoperit metode inovative de integrare a orientării în carieră în predare # Ziarul National
Profesorii care predau discipline din domeniul real în 15 școli-model s-au reunit într-un atelier pentru a învăța metode practice de integrare a or...
Zelenski și Macron semnează un acord pentru posibila achiziție a 100 de avioane Rafale de către Ucraina # Ziarul National
Ucraina a anunțat semnarea unei scrisori de intenție pentru achiziționarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franța, conform informațiil...
Explozie suspectă pe calea ferată Varșovia-Lublin: atac de sabotaj, afirmă premierul Poloniei Donald Tusk # Ziarul National
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj, a comunicat premierul polone...
Inculpați pedepsiți drastic pentru delapidarea a peste 1 milion de lei: administratorul și contabilul unei firme, condamnați la închisoare pentru fraude financiare complexe # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat condamnarea unui bărbat de 54 de ani și a unei femei de 53 de ani. Aceștia au fost găsiți vinovați de delapidare, es...
Trump promite sancțiuni drastice pentru țările care fac comerț cu Rusia și Iranul ar putea fi vizat # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a anunţat că republicanii elaborează un proiect de lege care va impune sancţiuni ţărilor care colaborează economic cu Rus...
Președintele filialei Briceni al Partidului „Șor”, acuzat de finanțare ilegală și trimis în judecată # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis spre examinare în instanță dosarul președintelui oficiului teritorial B...
Ministerul Energiei lansează consultări publice pentru dezvoltarea proiectelor eoliene cu stocare în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat recent primele consultări publice privind documentația de licitație pentru acordarea statutului de producător eligi...
Macron întâlnește din nou pe Zelenski: Franța își reafirmă sprijinul pentru Ucraina în contextul negocierilor de pace blocate și al scandalurilor interne de corupție # Ziarul National
Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, în cadrul unei vizite menite să reafirme angajamentul Franței față de Ucraina și să susțin...
Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă de ruși la 39 de ani după tragedia nucleară # Ziarul National
Capitala Ucrainei a fost martora unei noi tragedii în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, când un atac masiv cu rachete și drone a lovit zone rezid...
Putin continuă să UCIDĂ copii în Ucraina. Atac masiv al Rusiei în orașul ucrainean Harkov # Ziarul National
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care...
♈️ BerbecEste momentul să îți asculți intuiția și să acționezi cu încredere. O oportunitate neașteptată s-ar putea să îți deschidă calea către noi...
Experții în eficiență energetică recomandă un gest simplu care poate reduce semnificativ facturile la încălzire în sezonul rece, fără a cheltui ...
Care sunt angajații pe care inteligența artificială nu-i va putea înlocui niciodată . LISTA de 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA # Ziarul National
Fondatorul Amazon consideră că, în ciuda avansului accelerat al inteligenței artificiale, există o categorie de angajați pe care tehnologia nu î...
Viktor Orbán: Sprijinul Financiar al UE pentru Ucraina este „O Nebunie” și Accentuă Criza Europeană # Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Ucraina „nu are nicio sansă” să câștige împotriva invaziei rusești în desfășurare, iar sprijinul fi...
Vremea în Republica Moldova în următoarele zile va fi în general noroasă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului și cu ploi ocazi...
Portul Novorossiisk își reia activitatea de încărcare a petrolului după atacurile ucrainene care au dus la suspendări temporare # Ziarul National
Portul Novorossiisk din Rusia a reluat duminică încărcările de petrol, după ce un atac cu rachete şi drone al Ucrainei a provocat o suspendare de d...
Ucraina și Grecia colaborează pentru o nouă rută strategică de aprovizionare cu gaze naturale în contextul atacurilor rusești # Ziarul National
Ucraina și Grecia au stabilit o nouă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale. Alte acorduri vizează finanțarea importurilor de gaze naturale, a...
Ucraina și Rusia cad de acord asupra eliberării a 1.200 de prizonieri ucraineni înainte de sărbători # Ziarul National
Negocierile dintre Ucraina și Rusia au dus la un acord pentru implementarea înțelegerilor de la Istanbul, ceea ce va permite eliberarea a 1.200 de ...
Ziua de duminică, 16 noiembrie 2025, va aduce în Republica Moldova o vreme relativ stabilă, cu temperaturi medii menținându-se în jur de 10-12 grad...
Rusia intensifică atacurile asupra căilor ferate din Ucraina, punând în pericol infrastructura cheie a țării # Ziarul National
Ucraina a observat o creștere de trei ori a atacurilor asupra sistemului său feroviar din iulie, conform unui ministru de rang înalt, în contextul ...
Hamas își menține ferm controlul în Gaza pe fondul incertitudinilor privind viitoarea administrație post-conflict # Ziarul National
De la reglementarea prețului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru țigări, Hamas intenționează să își consolideze influența în Gaza, în...
♈️ BerbecEnergia zilei te îndeamnă să îți urmezi instinctele și să faci primii pași către noi oportunități. Curajul și determinarea sunt aliații t...
Prețul petrolului în ascensiune după atacul ucrainean care a blocat portul rusesc Novorossiisk # Ziarul National
Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% vineri, în urma deciziei portului rusesc Novorossiisk de a opri exporturile de țiței. Acest lucru s-a î...
