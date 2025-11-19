Deflagrație într-o casă din Mărculești: bucătăria de vară distrusă, fără incendiu sau victime
Moldova1, 19 noiembrie 2025 09:20
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie într-o locuință din Mărculești, raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația a fost cauzată de scurgerea gazului de la un aragaz conectat la o butelie cu propan–butan, amplasată în bucătăria de vară.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
09:40
Un incendiu a izbucnit în dimineața de 19 noiembrie la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din Chișinău, după ce un transformator electric a fost cuprins de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la 112 a fost înregistrat la ora 08:41, iar în scurt timp, trei echipaje au ajuns la fața locului.
Acum 30 minute
09:20
Deflagrație într-o casă din Mărculești: bucătăria de vară distrusă, fără incendiu sau victime # Moldova1
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 18 noiembrie într-o locuință din Mărculești, raionul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația a fost cauzată de scurgerea gazului de la un aragaz conectat la o butelie cu propan–butan, amplasată în bucătăria de vară.
Acum o oră
09:10
Ministerul Apărării de la București: o dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Chișinăul verifică informațiile # Moldova1
O dronă ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, anunță Ministerul Apărării de la București, care a precizat că aparatul de zbor a intrat 8 km în spațiul aerian român, iar patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Contactat de Teleradio-Moldova, Ministerul Apărării de la Chișinău a menționat că urmează să verifice informațiile.
Acum 2 ore
08:40
Presiuni în școlile din Voronej: directorii, amenințați cu demiterea dacă nu fac propagandă de recrutare # Moldova1
Școlilor din regiunea Voronej li s-a cerut să facă propagandă în rândul părinților elevilor pentru a-i determina să plece la războiul din Ucraina, au relatat pentru publicația Verstka surse informate. Potrivit acestora, dispoziția nu a fost emisă sub forma unui ordin oficial, ci a fost comunicată în cadrul unei ședințe cu directorii, cărora li s-a transmis deschis că riscă să fie demiși dacă nu vor desfășura astfel de discuții de agitație, relatează The Moscow Times.
08:40
Primii fulgi de zăpadă au căzut în Republica Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, marcând debutul iernii. Locuitorii din mai multe raioane ale țării, dar și din capitală, au surprins primele imagini cu ninsoarea, iar rețelele sociale s-au umplut rapid de fotografii și imagini video.
08:00
32 de persoane rănite, printre care doi copii, în urma atacului nocturn rusesc asupra Harkovului. Polonia ridică avioane de luptă # Moldova1
Cel puțin 32 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, în urma unui atac cu drone lansat noaptea trecută asupra orașului Harkov. Autoritățile ucrainene anunță că exploziile au provocat incendii puternice și distrugeri în mai multe cartiere.
07:50
Corespondență Dan Alexe | Refugiații și duritatea legislației britanice față de cea din UE # Moldova1
În majoritatea țărilor Uniunii Europene, azilul se acordă pe o perioadă nedeterminată, practic pe viață, însă apar peste tot, de la o vreme, planuri de prelungire a perioadei de la care se acordă, de obicei, permisiunea de ședere pe termen nelimitat — de la cinci ani, cum e în multe țări, la zece ani, cum se face acum în Danemarca.
Acum 12 ore
22:20
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026. Ministerul Energiei și ANRE demontează miturile care circulă online # Moldova1
Tarifele la gaze ar putea fi reduse în 2026, însă autoritățile avertizează că orice cifră anunțată acum ar fi speculativă. În același timp, Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) atrag atenția că în jurul acestui subiect au apărut numeroase narațiuni false care distorsionează percepția publică.
22:20
Dumitru Crudu, despre Ilie Ilașcu: „Un om neînfricat cu o inimă de fier, care a rezistat torturii și trădării, motivat de idealul românesc” # Moldova1
Ilie Ilașcu a fost „un om neînfricat cu o inimă de fier, care a rezistat torturii și trădării”, afirmă scriitorul Dumitru Crudu. Potrivit publicistului, sursa rezistenței lui Ilie Ilașcu a fost idealul reîntregirii românești care l-a ținut neînfrânt pe eroul național în cei aproape zece ani de detenție inumană din stânga Nistrului.
22:10
O criză a carburanților, exclusă în R. Moldova: „Chiar dacă Lukoil a redus temporar rezervele, ceilalți importatori le-au compensat imediat” # Moldova1
Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Stocurile sunt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE).
22:10
Alexandru Munteanu la Bruxelles: „R. Moldova este pregătită, competitivă și decisă să devină stat membru al UE până în 2030” # Moldova1
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Summitul European de Afaceri, desfășurat pe 18 noiembrie, la Bruxelles.
21:50
Persoanele de vârsta a treia din localitatea Bălășești, raionul Sângerei, vor avea, de acum înainte, mai multe ocazii să se implice activ în viața comunității. În localitate a fost deschis un nou centru comunitar. Spațiul modern le pune la dispoziție seniorilor activități de socializare, recreere, sport și educație, menite să le îmbunătățească viața de zi cu zi.
21:20
Alexandru Munteanu la Bruxelles: „Moldova este pregătită, competitivă și decisă să devină stat membru al UE până în 2030” # Moldova1
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarant prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu la Summitul European de Afaceri de la Bruxelles.
21:10
Acces limitat la educație pentru nevăzători: Alfabetul Braille rămâne o necesitate vitală # Moldova1
Lipsa accesului la educație pentru persoanele cu dizabilități rămâne o problemă stringentă. Pentru nevăzători, lipsa materialelor de studii tipărite în Alfabetul Braille reprezintă principala barieră. În această realitate, asociațiile de profil încearcă să ofere sprijinul necesar. Centrul pentru informare și reabilitare al nevăzătorilor organizează cursuri de învățare a acestui sistem.
Acum 24 ore
20:40
Chișinăul a găzduit Forumul Media din Europa de Sud-Est: Presiunile asupra presei, în prim-plan # Moldova1
Chișinăul a fost, timp de două zile, punctul de întâlnire al mai multor jurnaliști de la noi din țară și de peste hotare. Reuniți la Forumul Media din Europa de Sud-Est, desfășurat în acest an sub genericul „Inamicii mass-media și cum îi abordăm”, aceștia au discutat despre presiunile tot mai mari asupra presei libere și noile tendințe din jurnalismul de investigație.
20:20
Antonio Costa: „R. Moldova și Ucraina, esențiale pentru viitorul Europei” – Extinderea UE intră în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani # Moldova1
Extinderea Uniunii Europene intră „în cea mai realistă etapă din ultimii 15 ani”, a declarat astăzi președintele Consiliului European, Antonio Costa, în încheierea Forumului privind Extinderea UE. În centrul mesajului său s-au aflat Republica Moldova și Ucraina,pe care le-a numit „esențiale pentru viitorul geopolitic al Europei”.
19:50
Autoritățile dau asigurări: nu există risc de criză a carburanților în legătură cu situația de la Lukoil # Moldova1
Autoritățile afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unei crize a carburanților după sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Stocurile sunt monitorizate zilnic, iar alți importatori și-au suplimentat stocurile pentru a preveni eventuale scăderi, susțin Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE).
19:00
Reformă, reziliență și integrare: agenda europeană a Guvernului, reafirmată în discuțiile de la Bruxelles # Moldova1
Guvernul Republicii Moldova accelerează agenda de reforme și consolidează sprijinul european pe mai multe paliere - de la negocierea aderării la UE și cooperarea în domeniul securității, până la preluarea expertizei statelor candidate avansate. Premierul Alexandru Munteanu a discutat la Bruxelles cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, și cu premierul Muntenegrului, Milojko Spajić, subliniind angajamentul Chișinăului de a transforma Republica Moldova într-un stat european modern și rezilient.
18:40
Tarifele la gaze ar putea scădea în 2026. ANRE așteaptă în ianuarie cererea oficială de ajustare a prețurilor # Moldova1
Tarifele la gazele naturale ar putea fi reduse în anul viitor, însă autoritățile avertizează că orice estimare este prematură până la închiderea anului financiar. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, spune că evoluțiile de pe piața europeană sunt pozitive, iar prețurile de achiziție sunt deja mai mici decât cele incluse în tariful actual.
18:40
Liberalizarea pieței gazelor începe în 2026. Consumatorii mari vor trece obligatoriu în piața liberă # Moldova1
Piața gazelor va intra în etapa decisivă a liberalizării în 2026, când marii consumatori vor fi obligați să aleagă un furnizor din piața liberă. Din 2027, regulile se vor aplica și consumatorilor medii. Autoritățile spun că acest pas va deschide concurența și va permite contracte negociate direct, la prețuri adaptate profilului fiecărei companii.
18:30
Echipa națională a Republicii Moldova a încheiat cu o victorie ciclul preliminar al Campionatului European de fotbal la nivel de juniori „sub 19 ani" # Moldova1
Echipa națională a Republicii Moldova a încheiat cu o victorie ciclul preliminar al Campionatului European de fotbal la nivel de juniori „sub 19 ani". În ultima partidă a grupei a 9-a, disputată în orașul Acireale din insula italiană Sicilia, discipolii lui Ștefan Stoica au învins cu 1:0 selecționata Bosniei și Herțegovina. Vadim Bejenaru a marcat golul victoriei în minutul 16. Din grupa preliminară în care au evoluat junii „tricolori", au mai făcut parte Italia și Polonia.
18:10
„Am câștigat dosarul, dar Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile”: ce prevedea verdictul CtEDO în dosarul „Ilașcu și alții împotriva R. Moldova și Federației Ruse” # Moldova1
Moartea lui Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, condamnat la moarte, readuce în prim-plan una dintre cele mai importante decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO): „Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse”, pronunțate pe 8 iulie 2004.
18:00
Forumul de Securitate 2025: „R. Moldova a devenit teren de testare reușită a strategiilor de contraatac” # Moldova1
Dacă înaintea parlamentarilor din 28 septembrie, Republica Moldova era privită exclusiv drept victimă a atacurilor cibernetice – „un laborator în care Rusia își perfecționează strategiile hibride înainte să le exporte mai departe” – lucrurile s-au schimbat între timp. Chișinăul a devenit un teren de testare reușită a strategiilor de contraatac, a declarat consilierul prezidențial pentru Apărare și Securitate, Stanislav Secrieru, la Forumul de Securitate al Republicii Moldova 2025, desfășurat pe 18 și 19 noiembrie în capitală.
18:00
Ilie Ilașcu a contribuit la înființarea și protejarea Liceului „Lucian Blaga” de la Tiraspol. Iovcev: „A fost drapelul după care ne-am orientat” # Moldova1
Trecerea în neființă al fostului deținut politic, Ilie Ilașcu, „e o pierdere imensă pentru tot spațiul românesc, pentru toți românii de pretutindeni” și în memoria militantului pentru idealul de reîntregire a țării „ar trebui să fie declarată o zi de doliu național nu doar în Republica Moldova, dar și în România”. Opinia aparține fostului director al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, care a evocat, la Moldova 1, rolul decisiv al lui Ilie Ilașcu în păstrarea identității românești în stânga Nistrului.
17:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) raportează o creștere a numărului de cazuri de infecții respiratorii în ultima săptămână. Mai exact, în perioada 10 - 16 noiembrie curent, au fost înregistrate 1.693 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor, în creștere cu 9.4% față de săptămâna precedentă.
17:40
Municipalitatea va instala camere de supraveghere în jurul fostului hotel „Național”: imaginile vor fi transmise direct poliției # Moldova1
Clădirea fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului, aflată în paragină, va fi monitorizată video, iar imaginile vor fi transmise poliției. Decizia a fost aprobată pe 18 noiembrie de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău. Potrivit municipalității, măsura va asigura securizarea zonei, unde au fost înregistrate mai multe tragedii de-a lungul anilor.
17:30
Toate indiciile arată că diversiunile comise la 16 noiembrie pe căile ferate din Polonia ar fi putut fi organizate de serviciile speciale ruse, a declarat pe 18 noiembrie purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator pentru serviciile de informații din Polonia, transmite BBC Newc.
17:30
Moldova Security Forum 2025 | Rusia nu va admite greșeli și își va „recalibra infrastructura de influență”, în perspectiva alegerilor din anii 2028 - 2029 din R. Moldova # Moldova1
După ce a eșuat la alegerile prezidențiale și referendumul pentru integrare europeană din anul 2024, precum și la scrutinul parlamentar din 2025, nereușind să împiedice parcursul european al R. Moldova, Federația Rusă nu-și va mai „permite greșeli” la viitoarele exerciții electorale din R. Moldova și își va „recalibra vectorii de influență”.
17:20
Carlos Alcaraz va rata faza finală a competiției masculine de tenis pe echipe Cupa Davis. Liderul mondial a declarat forfait din cauza unei accidentării la piciorul drept. Conform unui comunicat al Federației spaniole de tenis, Alcaraz se alăturase coechipierilor săi în orașul italian Bologna, unde a efectuat examene medicale care au relevat o suprasolicitare musculară importantă cu un edem localizat în ischiogambierii de la piciorul drept. Alcaraz, al cărui sezon s-a încheiat cu un bilanț de 8 titluri, dintre care două de Mare Șlem, a revenit deja în Spania.
17:00
Pană globală la Cloudflare: site-uri din R. Moldova și servicii internaționale, afectate ore în șir # Moldova1
O defecțiune majoră la infrastructura Cloudflare, companie care deservește aproximativ o cincime din traficul global de Internet, a produs marți întreruperi pe scară largă ale unor servicii online, afectând inclusiv numeroase site-uri inclusiv din Republica Moldova.
14:30
Moldova Security Forum 2025 | MAE de la București: „R. Moldova a făcut față întregului spectru al amenințărilor rusești” # Moldova1
Capacitatea Republicii Moldova de a se proteja în fața amenințărilor hibride și energetice a crescut semnificativ în ultimii ani, dă asigurări viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Oficialul a subliniat, la „Moldova Security Forum 2025”, care are loc pe 18 și 19 noiembrie la Chișinău, că această evoluție este rezultatul eforturilor interne, precum și al sprijinului constant venit din partea partenerilor europeni și euroatlantici.
13:50
Sancțiunile împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil, impuse pe 22 octombrie, au dus deja la reducerea veniturilor din vânzarea petrolului rusesc și, pe termen lung, vor determina, probabil, scăderea volumelor de vânzări, potrivit analizei Ministerului de Finanțe al SUA, transmite The Insider.
13:40
Cel mai mare proiect de eficiență energetică din Chișinău: 57 de blocuri cu termoficare centralizată sunt reabilitate # Moldova1
Cu sprijin european, 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău vor fi reabilitate termic în cadrul unui proiect-pilot inclus în programul „OptimSACET Chișinău”, una dintre cele mai ample inițiative de modernizare energetică derulate vreodată în Republica Moldova.
13:30
AUDIT | De la 987 la 657: tot mai puține medicamente înregistrate în R. Moldova, deoarece piața nu este atractivă pentru producători # Moldova1
Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu probleme grave, care pun în pericol siguranța pacienților. Un audit al Curții de Conturi arată că medicamente în valoare de 47 de milioane de lei, primite ca donații în perioada crizei generate de războiul din Ucraina, au ajuns în spitale fără să fie testate.
13:20
Jucătorii selecționatei Norvegiei a avut parte de o primire călduroasă după calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor # Moldova1
Eroii au revenit acasă! Echipa națională de fotbal a Norvegiei a celebrat calificarea la Cupa Mondială, defilând prin capitala Oslo, alături de 50 de mii de suporteri. Scandinavii vor evolua la un turneu final de Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani. Fiecare jucător a fost prezentat separat și ovaționat de suporteri. Mai târziu, echipa a cântat împreună cu cei 50 de mii de suporteri ardenți, aflați în piața Rådhusplassen din Oslo.
13:20
Forumul de Securitate 2025: „Rusia a eșuat în tentativa de a submina parcursul european al R. Moldova” # Moldova1
Moldova a ales Uniunea Europeană, iar această opțiune reprezintă scutul său de securitate. Cetățenii au dreptul să-și decidă viitorul, iar sprijinul partenerilor care împărtășesc aceleași valori este indispensabil pentru atingerea obiectivelor asumate și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor externe. Declarațiile au fost făcute la cea de-a doua ediție a Forumului de Securitate al Republicii Moldova, care are loc marți și miercuri la Chișinău.
13:10
Forumul pentru Extinderea UE | Premierul Alexandru Munteanu: „Extinderea Europei este cel mai bun răspuns la războiul brutal din Ucraina” # Moldova1
Cetățenii R. Moldova și-au exprimat „clar” angajamentul pentru parcursul european, inclusiv la ultimele scrutine, a declarat premierul Alexandru Munteanu la primul Forum dedicat Extinderii Uniunii Europene, organizat de Comisia Europeană la Bruxelles, pe 18 noiembrie. Evenimentul, la care participă inclusiv Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Marta Kos, comisara pentru Extindere, marchează intensificarea dezbaterilor privind viitorii membri ai blocului comunitar, inclusiv R. Moldova.
12:40
Europa s-a schimbat într-un ritm accelerat din 1989 încoace, de la căderea Zidului Berlinului, iar momentul actual pare un ecou al acelor vremuri de profunde schimbări, a declarat premierul Alexandru Munteanu la Bruxelles, la Forumul European al Extinderii, desfășurat pe 18 noiembrie.
12:20
Întâlnire în Turcia: Zelenski și emisarul lui Trump vor discuta relansarea negocierilor, fără participarea Rusiei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge în Turcia pentru a „activiza negocierile”. Acolo, potrivit Reuters, va veni și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Negociatori ruși nu vor participa la discuțiile organizate în Turcia, transmite Meduza Live.
12:20
R. Moldova își va extinde rețeaua Barnahus cu centre deschise la Cahul și Chișinău: 569 de copii, victime ale abuzului sexual, ajutați în ultimii trei ani # Moldova1
Republica Moldova va extinde rețeaua centrelor Barnahus și va intensifica promovarea serviciilor de sprijin destinate copiilor-victime ale abuzului și exploatării sexuale. Măsurile au fost anunțate pe 18 noiembrie de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul Conferinței internaționale privind protecția copiilor, lansate la Chișinău cu sprijinul Consiliului Europei și al Comitetului Lanzarote.
12:00
OPINII | Ilie Ilașcu „a fost condamnat la moarte pentru că a apărat limba română în fața tancurilor rusești”. Autoritățile, îndemnate să declare doliu național # Moldova1
Ilie Ilașcu, omul care a sfidat regimul de la Tiraspol cu un singur gest – „Te iubesc, popor român!” – și-a încheiat drumul pământesc, rămânând în istorie drept model de curaj în lupta pentru identitatea națională. Încarcerat și condamnat la moarte pentru că apărat cu demnitate limba română, Ilașcu a devenit un caz emblematic la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO), prin care Europa a recunoscut responsabilitatea Federației Ruse pentru abuzurile din regiunea transnistreană, iar moștenirea sa rămâne astăzi un reper în discuțiile despre securitatea și identitatea cetățenilor din Republica Moldova.
12:00
Nordul Italiei sub ape: alunecări de teren, evacuări și localnici salvați de pe acoperișuri # Moldova1
Nordul Italiei este lovit puternic de ploi torențiale și alunecări de teren care au devastat regiunea Friuli-Venezia Giulia, unde mai multe localități au fost înghițite de ape, iar două persoane sunt date dispărute. Imagini filmate din elicopter arată străzi transformate în râuri, mașini acoperite de viitură și oameni care se refugiază pe acoperișurile caselor în așteptarea salvatorilor, raportează The Sun.
11:50
Sancțiunile SUA lovesc în veniturile Rusiei: petrolul Urals, cel mai mic preț din martie 2023 # Moldova1
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a ajuns la concluzia că sancțiunile introduse la 22 octombrie „au avut efectul scontat de reducere a veniturilor Rusiei prin scăderea prețului petrolului rusesc”. Acest lucru, la rândul său, reduce și capacitatea Rusiei de a finanța războiul împotriva Ucrainei, precizează instituția într-o analiză citată de Reuters și BBC News.
11:50
Echipele naționale de fotbal ale Germaniei și Olandei s-au calificat la Cupa Mondială din anul 2026, turneu final ce se va disputa în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Într-o partidă decisivă din grupa A, selecționata Germaniei a surclasat pe teren propriu reprezentativa Slovaciei cu 6:0. Germania s-a revanșat cu vârf și îndesat pentru înfrângerea cu 0:2 suferită în deplasare în fața echipei similare a Slovaciei, câștigând cu 6:0. Pe stadionul din orașul Leipzig, a ieșit în evidență Leroy Sané, autor a două goluri, iar Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku și debutantul Assan Ouédraogo le-au marcat pe celelalte.
11:20
BRM EST în trei de activitate în R. Moldova: peste 650 milioane de euro tranzacționați și un aport bugetar de 52 milioane de euro # Moldova1
Aproape trei ani după lansare și la un an de la recunoașterea oficială ca bursă de mărfuri, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) își consolidează statutul de principală platformă de tranzacționare a mărfurilor fungibile din Republica Moldova, cu peste 650 de milioane de euro rulați prin sistemele sale și un aport de circa 52 de milioane de euro la bugetul de stat.
11:10
BRM EST în trei de activitate în R. Moldova: peste 650 milioane de euro tranzacționați și un impact bugetar de 52 milioane de euro # Moldova1
Aproape trei ani după lansare și la un an de la recunoașterea oficială ca bursă de mărfuri, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) își consolidează statutul de principală platformă de tranzacționare a mărfurilor fungibile din Republica Moldova, cu peste 650 de milioane de euro rulați prin sistemele sale și un aport de circa 52 de milioane de euro la bugetul de stat.
10:40
Steagul R. Moldova, arborat la Comisia Europeană cu ocazia primei vizite a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles # Moldova1
Steagul Republicii Moldova a fost arborat marți, 18 noiembrie, printre cele 28 de steaguri europene în fața Comisiei Europene, marcând prima vizită a premierului Alexandru Munteanu la Bruxelles. Vizita are loc în contextul participării șefului Executivului de la Chișinău la două evenimente europene de anvergură, dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental.
10:30
Tribunalul UE menține sancțiunile impuse Mariei Albot, persoană afiliată condamnatului Ilan Șor # Moldova1
Curtea Generală a Uniunii Europene (UE) a respins cererea fostei deputate Mariei Albot privind anularea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană în 2024, menținând restricțiile care o vizează pe apropiata condamnatului Ilan Șor. De asemenea, instanța a respins solicitarea privind achitarea unor „despăgubiri pentru daunele materiale și nemateriale pe care susține că le-a suferit” ca urmare a impunerii sancțiunilor.
10:00
Locuință din Sângerei cuprinsă de flăcări: proprietarul a suferit arsuri grave și este la reanimare # Moldova1
O locuință a luat foc marți dimineață în satul Sloveanca, raionul Sângerei. Proprietarul, care a încercat să stingă incendiul de unul singur, a suferit arsuri grave și a fost internat în secția de reanimare a spitalului raional.
09:50
„Generația Pădurii”: peste 1.2 milioane de puieți, plantați de voluntari în weekendul trecut # Moldova1
Peste 8.300 de voluntari din R. Moldova au plantat, pe parcursul weekendului trecut, 1.220 de milioane de puieți pe 286 de hectare. Mobilizarea a avut loc în cadrul campaniei naționale de împădurire „Generația Pădurii”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.