Politico: Planul de pace pentru Ucraina ar putea fi întocmit „până la sfârșitul săptămânii. SUA sunt în pragul unui progres major”
Ziarul de Garda, 19 noiembrie 2025 16:40
Un plan de pace pregătit de SUA pentru Ucraina ar putea fi convenit de toate părțile interesate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar „în această săptămână”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pentru Politico, menționând că administrația SUA este în „pragul unui progres major”. Inițial, despre planul de pace...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
17:00
Elevii din școlile alolingve ar putea primi nota „10”, din oficiu, la BAC la Limba română pe baza unui certificat. MEC a organizat consultări cu profesorii # Ziarul de Garda
Elevii alolingvi ar putea primi nota „10” din oficiu la proba la Limba și literatura română de la bacalaureat dacă au promovat examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română în clasele X–XII și dețin un certificat cu nivelul B2 sau superior. Schimbarea ar urma să intre în vigoare după aprobarea acesteia de...
Acum 30 minute
16:40
Politico: Planul de pace pentru Ucraina ar putea fi întocmit „până la sfârșitul săptămânii. SUA sunt în pragul unui progres major” # Ziarul de Garda
Un plan de pace pregătit de SUA pentru Ucraina ar putea fi convenit de toate părțile interesate până la sfârșitul lunii noiembrie sau chiar „în această săptămână”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pentru Politico, menționând că administrația SUA este în „pragul unui progres major”. Inițial, despre planul de pace...
Acum o oră
16:30
În ultimele zile, în spațiul public a circulat un document prin care se insinua că Ziarul de Gardă ar fi beneficiat de subvenții de la stat în sumă de patru milioane de lei. Deși subiectul nu este unul nou, redacția ZdG a decis, din respect pentru comunitatea de cititori și abonați, să explice cum stau,...
16:30
VIDEO/ Drone rusești au survolat „zone sensibile” din sudul țării. Autoritățile au confirmat unul, în timp ce unii experți vorbesc despre două aparate de zbor # Ziarul de Garda
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, mai multe instituții din România, Ucraina și R. Moldova au raportat prezența unor drone în apropierea granițelor, în contextul unui atac rusesc masiv asupra Ucrainei. Ministerul Apărării a confirmat oficial doar un singur aparat de zbor care a traversat spațiul aerian al R. Moldova între 03:22 și 03:35....
16:30
LIVE TEXT/ A crescut numărul victimelor atacului rusesc asupra orașului Ternopil: 25 de morți, inclusiv trei copii, și 73 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:27 Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei anunță că a crescut numărul victimelor atacului rusesc asupra orașului Ternopil. Astfel, în urma bombardamentelor rusești, 25 de persoane au fost ucise, inclusiv trei copii. „Alte 73 de persoane, dintre care 15 copii, au fost rănite. Lângă clădirea avariată lucrează 14 specialiști ai Serviciului de Stat...
16:20
MEC anunță că 3200 de elevi de gimnaziu și liceu urmează să își testeze competențele digitale # Ziarul de Garda
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține pe 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în R. Moldova, anunță miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Exercițiul se va desfășura în 74 de instituții de învățământ desemnate ca Centre de Testare, la propunerea organelor locale...
16:10
O navă de spionaj rusă şi-a îndreptat laserele spre piloţii britanici de pe avioanele de supraveghere. Ministrul Apărării: „Acţiunea Rusiei este extrem de periculoasă” # Ziarul de Garda
Nava spion rusească Iantar, care opera la limita apelor teritoriale britanice, şi-a îndreptat laserele spre echipajele avioanelor de supraveghere britanice, trimise să-i monitorizeze activitatea, a dezvăluit miercuri ministrul britanic al apărării John Healey, relatează BBC. Marea Britanie „este gata” să răspundă, având elaborate „opţiuni militare” pentru cazul în care nava se va îndrepta în direcţia...
Acum 2 ore
16:00
POLITICO/ Cum intenționează UE să trimită trupe și arme pe continent pentru a descuraja Rusia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană intenționează să reducă birocrația și să aloce fonduri pentru a facilita deplasarea trupelor și armelor pe continent, conform documentului de Comunicare privind mobilitatea militară obținut de Politico. Documentul face parte din viitorul pachet de mobilitate militară, care urmează să fie anunțat miercuri, 19 noiembrie, alături de o propunere legislativă. „Mobilitatea militară este factorul...
15:50
„Transferurile suspecte” efectuate de persoane afiliate lui Șor către firme și autoritățile publice locale, inclusiv firma fostei deputate PAS – în vizorul Procuraturii Anticorupție și CNA # Ziarul de Garda
Centrului Național Anticorupție (CNA) a deschis o cauză penală pentru spălarea banilor pe faptul transferurilor suspecte efectuate de către Shved Igal (Igor), în anul 2023, din Eurasian Bank (Kazahstan) către autoritățile publice locale și agenți economici din raionul Orhei, UTAG și raionul Taraclia, descrise într-un raport întrocmit de SIS în 2023. În acest document a...
15:40
Cabinetul de miniștri din Lituania, care s-a întrunit miercuri, 19 noiembrie, a decis să deschidă două puncte de trecere a frontierei (PTF) cu Belarus, care fuseseră închise la sfârșitul lunii octombrie mai devreme decât era planificat, scrie presa lituaniană. „Având în vedere deciziile adoptate de Comisia Națională de Securitate (NSK) la 18 noiembrie anul curent,...
15:30
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești-Chișinău a fost instalat, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu # Ziarul de Garda
Ultimul pilon al Liniei electrice Vulcănești-Chișinău, numită și Linia independenței energetice, a fost instalat în seara zilei de 18 noiembrie, marcând avansul spre încheierea lucrărilor de construcție. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Moldova Security Forum, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău. În prezent, mai este în lucru instalarea...
15:20
Un lot de două tone de amidon de cartofi provenit din import a fost nimicit de ANSA # Ziarul de Garda
Unui lot de tone de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul R. Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot de amidon...
15:10
Un lot 2000 de kilograme de amidon de cartofi provenit din import a fost nimicit de ANSA # Ziarul de Garda
Unui lot de 2000 de kilograme de amidon de cartofi, care urma să fie comercializat pe teritoriul R. Moldova, a fost nimicit prin incinerare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Astfel, în cadrul Programului național de monitorizare a organismelor modificate genetic (OMG) la produsele alimentare provenite din import, inspectorii ANSA au depistat un lot...
Acum 4 ore
15:00
Deputații ucraineni i-au demis pe miniștrii Justiției și Energiei, care sunt implicați în scandalul corupției de la Energoatom # Ziarul de Garda
Deputații ucraineni au votat pentru demiterea ministrului Justiției, Herman Galușcenko, și a ministrei Energiei, Svitlana Grinciuk. Decizia în cazul lui Galușcensko au susținut-o 323 de deputați, iar 315 pentru Grinciuk. Cei doi miniștri nu au participat la ședința Radei Supreme, scrie Hromadske. Vicepreședintele pentru Integrare Euro-atlantică, Taras Kachka, a fost autorizat să reprezinte guvernul la...
15:00
Dosarul Plahotniuc. A început cercetarea probelor scrise. ZdG, printre sursele consultate inițial de procurori # Ziarul de Garda
Primele dintre cele aproape 100 de volume din dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care au fost citite în ședința de astăzi, 19 noiembrie 2019, fac trimitere la articole de presă, inclusiv publicate de Ziarul de Gardă. Procurorul de caz a menționat că procesul de acumulare a probelor care îl incrimineazp pe Plahontiuc a început prin...
14:50
VIDEO/ Interviu cu președintele Comisiei de evaluare a procurorilor, Christopher Lehmann: Sper ca impactul Comisiei să fie dublu # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat un interviu cu președintele Comisiei, Christopher Lehmann, despre ritmul evaluărilor, rolul noilor membri, nivelul de transparență al procedurii și impactul evaluării externe. Cum ați evalua progresul Comisiei? Christopher Lehmann: Cred că ne aflăm într-un moment în care avansăm rapid cu evaluările. Ținem audieri acum în mod regulat. Avem în...
14:40
Benzinăriile Lukoil din Finlanda urmează să se închidă din cauza sancţiunilor americane # Ziarul de Garda
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri, 19 noiembrie, că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care combustibilul se epuizează din cauza sancţiunilor americane împotriva firmei mamă, transmite Reuters. Potrivit informaţiilor, Teboil are 430 de benzinării în Finlanda,...
14:30
Polonia va închide ultimul consulat rus ca răspuns la „sabotajul feroviar” de lângă Varșovia. Reacția Kremlinului: Este regretabil # Ziarul de Garda
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat că Polonia a decis să închidă Consulatul General al Rusiei la Gdansk ca răspuns la „atacurile de sabotaj” ale Moscovei. „Deși acesta nu va fi răspunsul nostru complet, am decis deja să-mi retrag consimțământul față de activitatea consulatului rus de la Gdansk”, a declarat Sikorski, promițând că...
14:30
Președinta Maia Sandu anunță zi de doliu național pentru joi, 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu. Decretul a fost semnat de președintă pe 19 noiembrie. Fostul deținut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilașcu, va fi înmormântat joi, 20 noiembrie, la Cimitirul...
14:20
Cristina Gherasimov, precizări despre declarațiile sale cu privire la reintegrarea țării: „Sunt anumite semnale optimiste în ceea ce privește regiunea transnistreană” # Ziarul de Garda
Viceprim-ministra pentru reintegrare europeană a R. Moldova, Cristina Gherasimov, a venit miercuri, 19 noiembrie, cu mai multe precizări în legătură cu declarațiile sale despre reintegrarea țării făcute în cadrul unui eveniment la Bruxelles. Gherasimov menționează că sunt „anumite semnale optimiste în ceea ce privește regiunea transnistreană”. „Observ că s-au pornit mai multe interpretări ale mesajelor...
13:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi, 19 noiembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au dat curs solicitării procurorilor de a prelungi măsura preventivă aplicată în privința lui Plahotniuc. Pe 24 noiembrie 2025, expiră mandatele de arestare aplicate lui Vladimir Plahotniuc, extrădat la...
13:50
Primărița de Orhei figurează în vreo cauză penală? Precizările Procuraturii Anticorupție # Ziarul de Garda
Tatiana Cociu, primărița municipiului Orhei, nu figurează în vreo cauză penală deschisă pe fapte de corupție, precizează reprezentanții Procuraturii Anticorupție, într-un răspuns către ZdG. Informația intervine în contextul în care localnicii din Orhei susțin că nu și-au văzut primărița de mai bine de 50 de zile, iar unele voci afirmă că aceasta „ar fi la...
13:40
LIVE TEXT/ 19 morți, 115 răniți și întreruperi ale energiei electrice în toată Ucraina după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:39 Armata rusă a efectuat un atac masiv în cursul nopții asupra mai multor regiuni ucrainene, lăsând cel puțin 16 civili morți și 115 răniți, provocând pagube infrastructurii și declanșând întreruperi de urgență ale energiei electrice, notează The Kyiv Independent. Armata rusă a lansat 476 de drone și 48 de rachete asupra Ucrainei, inclusiv...
13:30
Marianna Tolvanen, profesoară în Finlanda: „Nu există premianți și restanțieri, există doar copii care cresc diferit” Să intri la pedagogie în Finlanda este mai greu decât la medicină, să fii profesor este mai mult despre încredere și sprijin decât despre note și performanțe, iar să vezi copiii venind fericiți la lecții este criteriul principal al...
13:10
Polonia își va închide ultimul consulat rus ca răspuns la „sabotajul feroviar” de lângă Varșovia. Reacția Kremlinului: Este regretabil # Ziarul de Garda
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a anunțat că Polonia a decis să închidă Consulatul General al Rusiei la Gdansk ca răspuns la „atacurile de sabotaj” ale Moscovei. „Deși acesta nu va fi răspunsul nostru complet, am decis deja să-mi retrag consimțământul față de activitatea consulatului rus de la Gdansk”, a declarat Sikorski, promițând că...
Acum 6 ore
12:50
FT: Oamenii de știință și experții nucleari iranieni au efectuat două vizite secretă în Rusia pentru obținerea de tehnologii care ar putea fi utilizate pentru arme nucleare # Ziarul de Garda
Anul trecut, oamenii de știință și experții nucleari iranieni au efectuat a doua vizită secretă în Rusia. SUA susțin că aceasta a avut ca scop obținerea de tehnologii clasificate care ar putea fi utilizate în arme nucleare. Călătoria a făcut parte dintr-un schimb între institutele și întreprinderile de cercetare militară rusești și Organizația pentru Inovație...
12:30
Grosu, despre atacurile asupra regiunilor ucrainene: „Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război” # Ziarul de Garda
„Ucraina continuă să trăiască în coșmar. Nu trebuie să uităm acest lucru. În țara vecină, zilnic, se întâmplă atrocități, în cadrul unui război barbar purtat de Rusia”, este mesajul președintelui Parlamentului R. Moldova, cu referire la atacurilor din noaptea de 18 spre 19 noiembrie, asupra regiunilor ucrainene. În această noapte, armata rusă a lansat 470...
12:30
Trump a trimis oficiali ai Pentagonului în Ucraina în încercarea de a relua negocierile de pace # Ziarul de Garda
Președintele Trump a trimis o delegație de rang înalt a Pentagonului la Kiev pentru discuții, miercuri, 19 noiembrie, în cea mai recentă încercare a administrației de a relua negocierile privind încetarea războiului Rusiei cu Ucraina, potrivit unor oficiali americani de rang înalt, scrie G4Media. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, împreună cu doi generali de patru stele...
12:20
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant la aeroport, în momentul transmiterii unor bani pentru a trece frontiera # Ziarul de Garda
Un cetățean străin a fost reținut în flagrant în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, anunță miercuri, 19 noiembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit CNA, bănuitul a fost denunțat după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal. Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi...
12:10
Ministerul Energiei: Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt finalizate în proporție de 99% # Ziarul de Garda
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor, a anunțat miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Energiei. Conform Ministerului, după finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele...
12:00
Raportul de audit privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom”, în vizorul Parlamentului. „Unele activități, procese și tranzacții nu corespund în totalitate exigențelor legale” # Ziarul de Garda
Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către „Energocom” în anii 2021-2023. În rezultatul auditului, Curtea de Conturi a concluzionat că unele activități, procese și tranzacții, inclusiv cu impact financiar, nu corespund în totalitate exigențelor legale, precum și celor stabilite prin...
12:00
ULTIMA ORĂ/ Ministerul de Externe anunță că-l va convoca pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău după ce o dronă rusească a survolat spațiul aerian al R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă „cu fermitate” incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă. Astfel, instituția anunță că-l va convoca joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, pentru...
11:40
Un avocat, reținut pentru 72 într-un dosar de influență și corupere pasivă. Perchezițiile au vizat și Biroul de Probațiune Dondușeni # Ziarul de Garda
Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Percheziții și la Biroul de Probațiune Dondușeni, ai cărui angajați apărătorul ar fi susținut că-i poate influența, contra cost, în luarea deciziilor. În dimineața zilei de 19 noiembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) au...
11:30
Precizările Energocom privind unele cazuri în care sunt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor # Ziarul de Garda
SA Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele cazuri în care sunt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor. Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile. Potrivit companiei, procesul de citire a contoarelor și...
11:20
Fosta contabilă-șef adjunct a unei bănci comerciale din Fălești a fost trimisă pe banca acuzaților pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Ziarul de Garda
O fostă contabilă-șef adjunct a unei bănci cu filiala în Fălești a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale, anunță miercuri, 19 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, în perioada 2012–2015, femeia, contabilă a băncii, prin falsificarea documentelor bancare, a sustras mijloace bănești din conturile...
11:10
Pedeapsă mai aspră pentru bărbatul care ar fi primit 18 mii de euro de la două persoane care se voiau angajate în calitate de pădurar # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la 30 decembrie 2024 de Judecătoria Strășeni, sediul Central, în privința unui bărbat care ar fi promis la două persoane că ar urma să fie angajate în calitate de pădurari în cadrul Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni, în schimbul unor sume de...
Acum 8 ore
11:00
Ministerul Apărării confirmă: spațiul aerian național a fost survolat de o dronă. Motivul pentru care aparatul de zbor n-a fost detectat de sistemele de monitorizare # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării al R. Moldova (MA) anunță miercuri, 19 noiembrie, că în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă. Astfel, potrivit unui comunicat al instituției, aparatul de zbor a traversat spațiul aerian al R. Moldova în intervalul de timp 03:22-03:35 din direcția...
10:50
„Triunghiul Odesa”: Reuniune trilaterală dintre R. Moldova, Ucraina și România pentru „avansarea cooperării în domenii strategice” # Ziarul de Garda
Ieri, 18 noiembrie, la Chișinău a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale R. Moldova, României și Ucrainei. Reuniunea a vizat consolidarea dialogului trilateral și avansarea cooperării în domenii strategice, inclusiv infrastructură, transport, comerț, investiții, energie, securitate și combaterea amenințărilor hibride. R. Moldova a fost...
10:40
LIVE TEXT/ Forțele lui Putin au lansat peste noapte 470 de drone și 48 de rachete asupra regiunilor ucrainene, anunță Zelenski: „Rusia trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut”. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:34 În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, armata rusă a lansat 470 de drone și 48 de rachete de diferite tipuri, inclusiv balistice și de croazieră, asupra regiunilor ucrainene. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a reiterat faptul că „fiecare atac nerușinat împotriva vieții normale arată că presiunea asupra...
10:30
„Taci, purcelușo!”. „Ești o persoană oribilă”. Donald Trump a insultat două jurnaliste, amenințând că va interzice difuzarea canalului ABC News # Ziarul de Garda
„Taci, purcelușo!”, „ești o persoană oribilă”. Donald Trump a insultat două jurnaliste, amenințând că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat, scrie Le Figaro. La bordul avionului prezidențial al SUA, Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni. El a răspuns, destul...
10:30
Ministerul Energiei: Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt finalizate în proporție de 90% # Ziarul de Garda
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor, a anunțat miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Energiei. Conform Ministerului, după finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele...
10:10
Precizările Poliției de Frontieră despre drona rusească care ar fi intrat pe teritoriul R. Moldova: „Nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor” # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră anunță că în noaptea de 19 noiembrie o patrulă mobilă a instituției a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, la aproximativ 2000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (R. Moldova) – Lesnoe (Ucraina). Conform unui comunicat al instituției, aparatul de zbor s-ar fi...
09:50
Invazia Rusiei în Ucraina a generat emisii globale de căldură echivalente cu 236,8 milioane de tone de CO². Ucraina cere despăgubiri de peste 37 de miliarde de euro pentru „costurile climatice” # Ziarul de Garda
Invazia Rusiei în Ucraina a generat emisii globale de căldură echivalente cu 236,8 milioane de tone de CO². Rusia ar fi nevoită să plătească Ucrainei peste 37 de miliarde de euro, ceea ce ar fi primul caz mondial de despăgubiri climatice în urma războiului, scrie Euronews. „Registrul Daunelor provocate în Ucraina” va începe să accepte...
09:40
O linie ferată poloneză a fost sabotată de ucraineni care lucrau pentru Rusia, susține Tusk # Ziarul de Garda
Persoanele care au avariat o mică secțiune a unei linii feroviare care leagă capitala Poloniei de orașul Lublin din estul Poloniei și de Ucraina erau doi ucraineni care lucrau pentru Rusia, a declarat marți, 18 octombrie, prim-ministrul Donald Tusk în fața parlamentului polonez, scrie POLITICO. Circulația feroviară pe ruta aglomerată a fost oprită duminică dimineață după ce un...
09:40
Incendiu la un liceu din capitală. Un transformator electric a fost cuprins de flăcări # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de miercuri, 19 noiembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Dante Alighieri” de pe strada Ion Creangă nr. 80 din municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:41. Conform primelor informații, un...
09:30
FOTO/ Primii fulgi de zăpadă au căzut în R. Moldova. Drumarii au împrăștiat peste 60 de tone de sare tehnică pe traseele afectate # Ziarul de Garda
În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, în localitățile din R. Moldova au căzut precipitații sub formă de ninsoare. Administrația Națională a Drumurilor informează că echipele de intervenție au acționat pe parcursul nopții și își continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile naționale. „Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele...
09:20
O dronă rusească a intrat pe teritoriul R. Moldova, în apropierea localităților Oancea și Colibași. Armata română a ridicat în aer patru aeronave pentru monitorizarea spațiului aerian # Ziarul de Garda
O dronă rusească a intrat în această dimineață circa opt kilometri în România, între Periprava și Chilia Veche, județul Tulcea, ulterior, a traversat Ucraina și Moldova și s-a întors spre Foltești, județul Galați. Patru aeronave, germane și românești, au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, scrie HotNews. Armata Română informează că a...
Acum 12 ore
09:00
LIVE TEXT/ Casa Albă și autoritățile ruse lucrează în secret la o propunere de a pune capăt războiului. Zeci de persoane rănite după un atac rusesc asupra Harkivului. Război în Ucraina, ziua 1363 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:50 Casa Albă și autoritățile ruse lucrează în secret la o propunere de a pune capăt războiului provocat de Rusia în Ucraina, scrie presa ucraineană, cu referire la Axios. Emisarul special al SUA Steve Witkoff și emisarul rus Kirill Dmitriev au discutat pe larg planul de pace în 28 de puncte, a declarat un...
09:00
Video/ Neutralitate sub presiunea războiului: între garanție constituțională și vulnerabilitate strategică # Ziarul de Garda
În fața războiului din Ucraina și a tensiunilor regionale crescânde, statutul de neutralitate al R. Moldova se confruntă cu cea mai grea probă din ultimele trei decenii. Conform Constituției (art. 11), R. Moldova „proclamă neutralitatea sa permanentă” și „nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său”. Realitatea geopolitică însă contrazice această...
08:40
Polonia ridică de la sol avioane de luptă după atacurile rusești lansate în vestul Ucrainei # Ziarul de Garda
Avioane poloneze și ale statelor aliate au fost ridicate de la sol miercuri dimineață, 19 noiembrie, pentru a asigura securitatea spațiului aerian al Poloniei, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, scrie agenția britanică de știri Reuters. „Perechi de avioane de reacție rapidă și o aeronavă de...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.