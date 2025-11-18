Prinsă la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați: femeia riscă sancțiuni legale

10:30

Un studiu național recent privind supravegherea obezității la copii arată că unul din cinci elevi de clasa I (aproximativ 20,7%) prezintă exces ponderal. Potrivit datelor, o parte dintre acești copii sunt deja diagnosticați cu obezitate, iar alții au doar supraponderabilitate — semn al unei tendințe crescânde. Rezultatele fac parte din runda a șasea a Inițiativei europene COSI, implementată … Articolul Obezitatea la copii în creștere: unul din cinci elevi de clasa I are exces ponderal apare prima dată în BreakingNews.