Prinsă la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați: femeia riscă sancțiuni legale
BreakingNews, 18 noiembrie 2025 11:30
O femeie a fost prinsă de vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău transportând suma de 21.300 de euro fără a o declara, în cadrul unui control de rutină. Banii erau ascunși în bagajul acesteia și nu au fost declarați la intrarea sau ieșirea din țară, contrar legislației vamale. Autoritățile au confiscat întreaga sumă, iar femeia riscă sancțiuni … Articolul Prinsă la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați: femeia riscă sancțiuni legale apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 15 minute
11:40
Vadim Pogorlețchi, activist civic originar din Tiraspol, a fost eliberat după aproximativ trei ani de detenție pe care o denunță drept ilegală. În timpul arestului, acesta a fost supus unor condiții extrem de dificile, inclusiv izolare totală, lipsa asistenței medicale și restricții privind corespondența și contactul cu familia. Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi … Articolul Promo‑LEX: Pogorlețchi a suferit tratamente inumane în detenția ilegală la Tiraspol apare prima dată în BreakingNews.
Acum 30 minute
11:30
O femeie a fost prinsă de vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău transportând suma de 21.300 de euro fără a o declara, în cadrul unui control de rutină. Banii erau ascunși în bagajul acesteia și nu au fost declarați la intrarea sau ieșirea din țară, contrar legislației vamale. Autoritățile au confiscat întreaga sumă, iar femeia riscă sancțiuni … Articolul Prinsă la Aeroportul Chișinău cu 21.300 € nedeclarați: femeia riscă sancțiuni legale apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
10:40
Curtea Supremă de Justiție se confruntă cu o criză serioasă de personal: din cele 20 de posturi de judecător prevăzute, doar 9 sunt ocupate. Această lipsă de resurse umane pune presiune pe instanță, crescând volumul de dosare restante și afectând timpii de soluționare. Situația este resimțită mai ales în cazul dosarelor complexe sau cu impact … Articolul Lipsă de personal la Curtea Supremă de Justiție pune presiune pe instanță apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Incendiu devastator la Sângerei: Proprietar rănit grav după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări # BreakingNews
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie 2025 într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, lăsând în urmă o casă distrusă și un bărbat de 67 de ani grav rănit. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 08:06, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri … Articolul Incendiu devastator la Sângerei: Proprietar rănit grav după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
09:50
O rusoaică, acuzată că și-a ucis și despicat fiul de 6 ani, resturile aruncate într-un iaz de lângă Moscova # BreakingNews
O crimă de o cruzime extremă a zguduit zona Moscovei, după ce o femeie a fost reținută fiind suspectată că și-ar fi ucis copilul de doar 6 ani și ar fi tranșat trupul acestuia. Potrivit primelor informații, femeia ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că și-a atacat fiul, iar ulterior i-ar fi separat trupul … Articolul O rusoaică, acuzată că și-a ucis și despicat fiul de 6 ani, resturile aruncate într-un iaz de lângă Moscova apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În raionul Sângerei, un şofer în vârstă de 70 de ani a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu conducând un BMW, ajungând într-un canal de scurgere a apei situat pe marginea drumului, lângă satul Bilicenii Vechi. În momentul accidentului, în mașină era prezentă și soția sa, aflată pe scaunul din dreapta. … Articolul Un bărbat în vârstă, implicat într-un accident cu BMW lângă Bilicenii Vechi apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Rosfinmonitoring, agenția federală pentru monitorizarea financiară din Rusia, l-a inclus pe fostul prim-ministru Mihail Kasianov pe lista oficială a „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului instituției. Pe aceeași listă au fost adăugați și economistul Serghei Guriev, precum și redactorul-șef al publicației „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației ruse, băncile și instituțiile financiare sunt obligate să … Articolul Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist” apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Germania oferă Republicii Moldova un grant suplimentar de 24,4 milioane de euro pentru aderarea la UE # BreakingNews
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Acordurile pentru recepționarea finanțării urmează să fie negociate și … Articolul Germania oferă Republicii Moldova un grant suplimentar de 24,4 milioane de euro pentru aderarea la UE apare prima dată în BreakingNews.
17:40
VIDEO// Trei bărbați, cercetați pentru fabricarea de documente false și ștampile oficiale # BreakingNews
Confecționau și falsificau acte de identitate, permise de conducere emise de diverse autorități, diplome de studii, ștampile notariale și ștampile ale instituțiilor publice din Republica Moldova și din alte state europene. Trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 53 de ani sunt cercetați penal într-un dosar privind falsificarea documentelor oficiale, în urma unei operațiuni … Articolul VIDEO// Trei bărbați, cercetați pentru fabricarea de documente false și ștampile oficiale apare prima dată în BreakingNews.
17:20
O elevă a fost agresată de o vânzătoare în urma unui conflict izbucnit pe strada Paris, în sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit imaginilor devenite virale pe rețelele de socializare, femeia a apucat-o pe adolescentă de păr și de ureche, provocându-i sângerare. Contactată de Realitatea.md, Poliția Capitalei a confirmat înregistrarea cazului și identificarea persoanelor implicate. „Cazul … Articolul VIDEO// Scandal la Buiucani: Vânzătoare filmată în timp ce agresează o adolescentă apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un bărbat a murit, după ce s-ar fi incendiat cu scop de suicid. Cazul a avut loc în această după-amiază, în jurul orei 14:35, în localitatea Pănășești, din raionul Strășeni. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 61 de ani. Despre caz, oamenii legii au fost alertați de către … Articolul Un bărbat a murit după ce s-a stropit cu benzină și și-a dat foc apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, România, au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Polonia. În data de 15 noiembrie, în jurul orei 07:15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat pentru efectuarea … Articolul Un moldovean, prins la vamă cu o mașină furată din Polonia apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban # BreakingNews
Primăria orașului Drochia implementează în mod consecvent proiecte orientate spre îmbunătățirea infrastructurii urbane și crearea unor condiții cât mai confortabile pentru locuitori. În acest context, în oraș continuă instalarea unor noi elemente de amenajare stradală, menite să sporească comoditatea și calitatea vieții. Recent, la Drochia au apărut noi stații pentru transportul public, care vor oferi … Articolul Primăria Drochia continuă modernizarea spațiilor publice: în oraș au fost instalate noi stații și mobilier urban apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicită autorităților centrale să trateze fenomenul drogurilor ca pe o problemă națională și să intervină rapid prin măsuri legislative și operative. Într-o postare publică, edilul afirmă că vânzarea și consumul substanțelor narcotice se extind alarmant, în special în rândul tinerilor. „Vânzarea și consumul de droguri trebuie să fie … Articolul Ion Ceban cere măsuri urgente împotriva drogurilor: „Este o problemă națională” apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației … Articolul Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Peste 6 000 de oameni au contribuit la plantarea unei noi păduri de 5 hectare la Budăi # BreakingNews
Peste 6 000 de persoane au participat la campania „Cumpărăturile care prind rădăcini”, desfășurată în parteneriat cu rețeaua de magazine Linella, contribuind la împădurirea unei suprafețe de 5 hectare în localitatea Budăi, raionul Telenești. Acțiunea marchează un nou pas în eforturile naționale de creștere a fondului forestier. Evenimentul demonstrează că implicarea comună a instituțiilor publice, … Articolul Peste 6 000 de oameni au contribuit la plantarea unei noi păduri de 5 hectare la Budăi apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani din raionul Briceni, suspectat că activa ca curier în cadrul unei rețele de distribuire a substanțelor narcotice în municipiul Chișinău. Suspectul a fost reținut în flagrant, în timp ce efectua amplasarea drogurilor în locații prestabilite. În urma controlului corporal, … Articolul VIDEO// Curier de droguri prins în flagrant la Botanica cu 19 pachețele de PVP apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Fosta prim-ministră a Bangladeshului, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru crime împotriva umanității # BreakingNews
Tribunalul internațional pentru cauze penale din Bangladesh a condamnat-o pe fostul prim-ministru Sheikh Hasina la pedeapsa cu moartea, fiind găsită vinovată de crime împotriva umanității în legătură cu reprimarea violentă a revoltelor din 2024. Sentința a fost anunțată în direct de canalul național de televiziune BTV. Curtea a pronunțat verdictul pentru toate cele cinci capete … Articolul Fosta prim-ministră a Bangladeshului, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru crime împotriva umanității apare prima dată în BreakingNews.
14:10
VIDEO// Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană # BreakingNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție care prevede planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post. Potrivit publicației franceze Le Figaro, documentul stabilește cadrul pentru posibile contracte viitoare … Articolul VIDEO// Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane Rafale și sisteme de apărare aeriană apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Crimă șocantă în Rusia: O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova # BreakingNews
O crimă care a șocat opinia publică din Rusia este investigată de autoritățile din regiunea Moscovei, după ce cadavrul unui copil de șase ani a fost descoperit dezmembrat în Balashikha, în apropiere de capitală. Capul copilului fusese găsit cu o zi înainte în iazul Golanovski din Moscova. Informația a fost confirmată pentru agenția TASS de … Articolul Crimă șocantă în Rusia: O rusoaică și-a tăiat fiul de șase ani în bucăți și l-a aruncat într-un lac de lângă Moscova apare prima dată în BreakingNews.
13:40
VIDEO// Tragedie în Congo: 32 de mineri clandestini morți după surparea unei mine de cobalt # BreakingNews
Cel puțin 32 de mineri clandestini au murit sâmbătă, în urma unei surpări produse într-o mină de cobalt din sudul Republicii Democrate Congo. Operațiunile de căutare și recuperare a victimelor continuau luni, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP și Agerpres. Accidentul s-a produs în situl minier Kalando, din cariera Mulondo, situată la aproximativ 42 … Articolul VIDEO// Tragedie în Congo: 32 de mineri clandestini morți după surparea unei mine de cobalt apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Judecătorul Ana Cucerescu, în mijlocul unei posibile inginerii juridice care-l favorizează pe Veaceslav Platon # BreakingNews
Narațiune de persecuție orchestrată O investigație relevă că sistemul de justiție din Republica Moldova este exploatat cinic pentru a fabrica o narațiune de „persecuție politică” în beneficiul unui singur om – controversatul businessman Veaceslav Platon. Sub paravanul luptei împotriva marii corupții, un set de dosare pare a fi construit nu pentru a face dreptate, ci … Articolul Judecătorul Ana Cucerescu, în mijlocul unei posibile inginerii juridice care-l favorizează pe Veaceslav Platon apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Un bărbat de 82 de ani a fost găsit decedat în zona Gării Feroviare din Chișinău, după ce un echipaj de carabinieri l-a observat căzut la pământ în stare de inconștiență. Medicii au confirmat decesul, iar Poliția investighează circumstanțele producerii tragediei. Ieri, în timpul patrulării în zona gării feroviare, un echipaj al Direcției regionale „Centru” … Articolul Un bărbat, găsit mort în preajma Gării Feroviare din Capitală apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un incendiu a izbucnit pe 16 noiembrie în gospodăria unei femei din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, după ce aceasta a încercat să aprindă focul în sobă cu un lichid ușor inflamabil. În urma exploziei, victima, în vârstă de 57 de ani, a suferit arsuri de gradul II și III la nivelul feței și a … Articolul Hădărăuți: Femeie grav rănită după ce a aprins focul în sobă cu lichid inflamabil apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru: Statul trebuie să devină catalizatorul dezvoltării și să investească în producție! Statul trebuie astăzi să devină principalul catalizator al dezvoltării economice. Anume statul trebuie să investească în industrie, în producție și în crearea locurilor de muncă, pentru că investitorii externi nu mai sunt obiectiv … Articolul Șova: Cel puțin jumătate din produsele de pe rafturi trebuie să fie autohtone apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău efectuează noi percheziții în cadrul dosarului privind schema de corupție și falsificare a diplomelor în domeniul medicinei estetice. Acțiunile au loc în această dimineață la un salon de frumusețe din capitală, precum și la domiciliul și în automobilul angajatei vizate în investigații. La operațiune participă și … Articolul Corupție în industria frumuseții: Noi percheziții CNA în dosarul diplomelor false apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni, 16–17 noiembrie, un atac cu drone asupra unor zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Sistemele radar ale MApN au detectat și urmărit mai multe ținte aeriene care au evoluat exclusiv în spațiul ucrainean, în apropierea județului Tulcea. … Articolul VIDEO// Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Scenă violentă în Cairaclia: un ofițer de poliție ajunge la spital după o înjunghiere # BreakingNews
Un polițist din raionul Taraclia a fost atacat sâmbătă după-amiază, pe o stradă din localitatea Cairaclia, de două persoane care l-au lovit cu un cuțit. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, potrivit informațiilor. Victima, un ofițer superior, nu era în misiune la momentul atacului. Atacatorii au coborât dintr-un autoturism și au agresat polițistul … Articolul Scenă violentă în Cairaclia: un ofițer de poliție ajunge la spital după o înjunghiere apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Primarul Ceban propune proiect de lege pentru reglementarea clădirilor abandonate din Chișinău # BreakingNews
Primarul general Ion Ceban a anunțat că a dispus formarea unui grup de lucru, condus de viceprimar și responsabili ai preturii, pentru a evalua lucrările și costurile necesare montării unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. „Fiind proprietate privată, factura cu cheltuielile va fi transmisă proprietarilor”, a precizat edilul. Ceban a subliniat că va solicita … Articolul Primarul Ceban propune proiect de lege pentru reglementarea clădirilor abandonate din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
11:40
În ultima săptămână, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat mai multe acțiuni în combaterea corupției, printre care percheziții, rețineri și sechestrări de bunuri. Un dosar vizat a implicat trucarea achizițiilor în sistemul educațional, în care angajați ai unor instituții și reprezentanți de firme ar fi colaborat pentru a evita reglementările legale, iar comisioanele solicitate ar … Articolul Dosare penale și sechestre milionare: bilanțul CNA pentru ultimele zile apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Scene revoltătoare au apărut pe rețelele sociale din Sevastopol, unde o tânără mamă ar fi filmat copilul ei de numai doi ani consumând alcool și substanțe narcotice. Poliția a identificat rapid mama, o tânără de 20 de ani aflată în evidențele autorităților. La sosirea oamenilor legii, femeia se afla în stare de ebrietate. Aceasta … Articolul Copil de doi ani din Sevastopol preluat de stat după comportamentul mamei apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Renato Usatîi: Partidul Nostru va susține orice inițiativă reală și bine fundamentată, dacă este în interesul oamenilor Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală”, nu una împărțită în tabere „pro-ruse” sau „pro-europene”. „Vom susține orice inițiativă … Articolul Usatîi promite o opoziție „reală” în Parlament și inițiative pentru cetățeni apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Critici dure la adresa guvernării: „Oamenii sunt folosiți în campanii, apoi eliminați” # BreakingNews
Primarul Ion Ceban a făcut declarații dure privind modul în care funcționează politica în țară. El susține că persoanele prezentate drept „vedete” în campaniile electorale au fost folosite doar pentru a obține voturi și că, după alegeri, acestea sunt eliminate din Parlament, înlocuite cu alți politicieni despre care există suspiciuni de corupție și lipsă de … Articolul Critici dure la adresa guvernării: „Oamenii sunt folosiți în campanii, apoi eliminați” apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Două familii din raionul Dubăsari au intrat într-un conflict vechi legat de un lot de pământ într-un sector de vile, iar disputa a degenerat recent într-un act de vandalism. Deși dreptul de proprietate asupra terenului a fost atribuit unei femei în vârstă de 45 de ani, tensiunile nu s-au stins. Un membru al cooperativei de … Articolul Dispută de proprietate la Dubăsari: poarta forțată și geamuri sparte într-o anexă apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică seara într-o casă bătrânească din satul Buțeni, raionul Hâncești. Locuința, aflată în stare avansată de degradare și nelocuită de mai mult timp, a fost cuprinsă în scurt timp de flăcări uriașe care s-au extins rapid în interiorul clădirii. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri, … Articolul Incendiu devastator într-o casă părăsită din raionul Hâncești apare prima dată în BreakingNews.
09:10
O tânără de 20 de ani din Spania a fost ucisă într-un incident tragic, la locuința familiei sale — agresiunea fiind comisă de cumnata sa, o adolescentă de 17 ani. Totul a pornit de la o ceartă severă între ele, care a degenerat rapid. Pe fondul disputei, minora a folosit un cuțit de bucătărie și … Articolul Conflict familial fatal: adolescentă de 17 ani înjunghie mortal o cumnată apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate: 4,5 miliarde lei în proiecte de dezvoltare pentru Chișinău # BreakingNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de doi ani de activitate în cadrul celui de-al doilea mandat. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației municipale, experți și cetățeni. În prezentare, edilul a menționat că Primăria Chișinău gestionează în acest moment cel mai mare portofoliu de proiecte investiționale din țară, în valoare … Articolul Ion Ceban a prezentat raportul a doi ani de activitate: 4,5 miliarde lei în proiecte de dezvoltare pentru Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
14 noiembrie 2025
15:20
Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” # BreakingNews
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a anunțat că renunță la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care a fost aleasă din partea Partidului Nostru, pentru a-și continua activitatea în administrația publică locală. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj adresat locuitorilor orașului și întregului raion. Potrivit Stelei Onuțu, hotărârea de a renunța la funcția de parlamentar … Articolul Stela Onuțu renunță la mandatul de deputat pentru a rămâne primar al orașului Glodeni: „Este nevoie să fii acolo unde oamenii cred în tine!” apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova. Gruparea, formată din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, folosea platforme digitale, criptomonede și firme-paravan pentru a … Articolul VIDEO// Cinci persoane reținute în dosarul privind spălarea a peste 95 milioane lei apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! # BreakingNews
Primara orașului Drochia, Nina Cereteu, a transmis un mesaj public către locuitorii orașului și ai raionului Drochia, după ce a participat la ultima sa ședință în calitate de deputată. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de decizia Nine Cereteu de a-și depune mandatul obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și de a rămâne … Articolul Nina Cereteu, adresare către drochieni: Drochia va continua să se dezvolte, iar Fracțiunea Partidului Nostru ne va reprezenta în Parlament la cel mai înalt nivel! apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Italia adoptă o schimbare legislativă majoră privind violența sexuală, introducând în Codul Penal conceptul de consimțământ „liber și actual” ca element central al infracțiunii. Noua formulare stabilește că orice act sexual fără consimțământ explicit este considerat viol, ceea ce aliniază legislația italiană la standardele europene și la Convenția de la Istanbul. Comisia pentru Justiție a … Articolul Italia schimbă legea privind violența sexuală apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin, deținută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a decolat joi de la Cap Canaveral, Florida, transportând spre Marte două sonde de recunoaștere din cadrul misiunii științifice ESCAPADE a NASA. Evenimentul marchează un progres major pentru companie, după ce prima treaptă a rachetei a fost recuperată cu succes printr-o aterizare … Articolul NASA a lansat o misiune pe Marte apare prima dată în BreakingNews.
12:40
VIDEO// Droguri aduse în colete alimentare din UE și Canada; valoarea capturii depășește 2,5 milioane lei # BreakingNews
O grupare specializată în introducerea drogurilor în Republica Moldova prin contrabandă și distribuirea lor prin aplicația Telegram a fost destructurată de oamenii legii. În rețea erau implicați cetățeni ai Ucrainei și ai Republicii Moldova, cu vârste între 17 și 32 de ani. Pe parcursul a două luni, anchetatorii au documentat activitatea a patru suspecți: trei … Articolul VIDEO// Droguri aduse în colete alimentare din UE și Canada; valoarea capturii depășește 2,5 milioane lei apare prima dată în BreakingNews.
12:10
A murit Efim Zubcu, fost deputat al Republicii Moldova — mesaj de condoleanțe din partea colegilor # BreakingNews
Republica Moldova este în doliu după ce Efim Zubcu, fost deputat și personalitate cunoscută în viața publică, a încetat din viață. Vestală tragica a fost confirmată de surse apropiate familiei și de figuri politice care au transmis mesaje de condoleanțe. Zubcu a avut o carieră politică importantă, implicându-se în mai multe inițiative parlamentare și sociale care … Articolul A murit Efim Zubcu, fost deputat al Republicii Moldova — mesaj de condoleanțe din partea colegilor apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Tragedie la o clinică stomatologică din București: o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie # BreakingNews
O fetiță de aproximativ doi ani a murit după ce i s-a administrat anestezie intravenoasă într-o clinică stomatologică din București. Procedura a decurs inițial normal, însă la scurt timp copilul a prezentat semne de instabilitate și a intrat în stop cardio-respirator. Echipa medicală a încercat resuscitarea timp de mai multe minute, însă fetița nu a … Articolul Tragedie la o clinică stomatologică din București: o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Ieri seară, 13 noiembrie, la intersecția străzii Vasile Alecsandri cu bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, o ambulanță de model Ford a fost implicată într-un accident rutier, colizionând cu un automobil Toyota. Potrivit informațiilor preliminare transmise de Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, în urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate. Accidentul a fost surprins de o cameră … Articolul Accident cu ambulanță surprins de camera de bord, fără victime apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un studiu național recent privind supravegherea obezității la copii arată că unul din cinci elevi de clasa I (aproximativ 20,7%) prezintă exces ponderal. Potrivit datelor, o parte dintre acești copii sunt deja diagnosticați cu obezitate, iar alții au doar supraponderabilitate — semn al unei tendințe crescânde. Rezultatele fac parte din runda a șasea a Inițiativei europene COSI, implementată … Articolul Obezitatea la copii în creștere: unul din cinci elevi de clasa I are exces ponderal apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Tânărul Marius Șendrea, diagnosticat cu leucemie acută: familie și prieteni cer ajutorul oamenilor # BreakingNews
Un apel umanitar a fost lansat pentru a-l ajuta pe Marius Șendrea, un tânăr din localitatea Burlacu, raionul Cahul, diagnosticat recent cu leucemie acută, o afecțiune gravă care necesită tratament urgent și costisitor. Familia și apropiații transmit că situația este critică, iar cheltuielile medicale depășesc cu mult posibilitățile lor financiare. Potrivit rudelor, Marius este un tânăr … Articolul Tânărul Marius Șendrea, diagnosticat cu leucemie acută: familie și prieteni cer ajutorul oamenilor apare prima dată în BreakingNews.
09:20
Scandal la Teleradio-Moldova: Directorul și CSD, vizați de acuzații de corupție și gestionare frauduloasă # BreakingNews
Compania Publică „Teleradio-Moldova” (TRM) se află în centrul unui scandal major, în urma unui audit al Curții de Conturi pentru anii 2023–2024, care scoate la iveală un set amplu de nereguli — de la cheltuieli excesive, până la conflicte de interese la vârful instituției. Potrivit raportului contabil, TRM a depășit bugetul aprobat cu aproximativ 21,5 milioane … Articolul Scandal la Teleradio-Moldova: Directorul și CSD, vizați de acuzații de corupție și gestionare frauduloasă apare prima dată în BreakingNews.
00:20
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat de la tribuna Parlamentului că rămâne în funcția de edil al Chișinăului, subliniind că își respectă promisiunea făcută alegătorilor. El a precizat că aceasta a fost ultima zi în care, potrivit legii, putea cumula funcția de deputat cu cea de primar. „Atunci când promit – eu fac. Acesta este … Articolul Ceban: „Am făcut multe în Chișinău, mai avem și mai multe de realizat” apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.