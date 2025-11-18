Luxul ex-premierului Dorin Recean: casă de 4,5 milioane lei, BMW de 66 000 euro și transferuri masive către rude
Omniapres, 18 noiembrie 2025 09:40
Fostul premier Dorin Recean a obținut venituri de peste 1,5 milioane de lei pentru primele zece luni ale anului 2025. Declarația de avere mai arată că și-a achiziționat recent un automobil de 66.000 de euro, locuiește într-o casă în valoare de 4,5 milioane de lei și a făcut transferuri bancare de zeci de mii de
Acum 5 minute
09:50
Oficiali guvernamentali, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO, dar și ai societății civile participă la Moldova Security Forum 2025. La eveniment vor fi abordate amenințările hibride, procesele electorale și teme ce țin de integrarea europeană a Republicii Moldova. Invitat special este și președinta Maia Sandu.
Acum 15 minute
09:40
Acum o oră
09:10
Doliu: Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului de la Tiraspol, a murit la 73 de ani # Omniapres
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre figurile emblematice ale luptei pentru independența și identitatea națională a Republicii Moldova, Ilie Ilașcu, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Vestea a fost făcută publică de familia sa printr-un mesaj emoționant postat pe pagina oficială de Facebook a politicianului.
Acum 4 ore
07:10
Astrele aduc vești bune pe plan financiar și profesional, dar și provocări care cer echilibru și organizare. Unele zodii primesc sume restante sau semnează colaborări promițătoare, altele investesc în casă, sănătate ori în oameni dragi. Este o zi potrivită pentru decizii practice și pentru a pune bazele unui sfârșit de an prosper. SCORPION Vine o
Acum 24 ore
18:00
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a lansat un avertisment privind escrocheriile prin care infractorii preiau controlul telefonului mobil de la distanță folosind aplicații de mesagerie precum WhatsApp sau Viber. Victimele sunt contactate de persoane care pretind că sunt reprezentanți ai operatorilor de telefonie mobilă și li se prezintă diverse pretexte pentru a le convinge
17:40
Ministerul Apărării anunță că un document fals, atribuit șefului instituției, Anatol Nosatîi, este distribuit pe anumite canale de Telegram. Potrivit instituției, materialul conține mai multe elemente evident trucate, inclusiv o semnătură contrafăcută, o ștampilă inexistentă și un antet inventat. "Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de
17:10
Vlad Țurcanu susține că TRM este ținta unui atac informațional și cere audieri în Parlament # Omniapres
Directorul general al companiei „Teleradio-Moldova", Vlad Țurcanu, a transmis astăzi o scrisoare oficială Comisiei parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, prin care solicită organizarea unor audieri publice. Acesta afirmă că TRM este ținta unui „atac informațional concertat" ce ar afecta funcționarea instituției. "În aproximativ două săptămâni, la o dată pe care Comisia
16:20
Dosarul morții Andreei Cuciuc, în care ar fi fost implicat nepotul lui Botgros, clasat. Procuratura: Nu există faptul infracțiunilor # Omniapres
Procuratura a refuzat să pornească urmărire penală, după moartea Andreei Cuciuc. Conform instituției, nu a existat faptul unui șir de infracțiuni din Codul Penal. Mai exact, s-a analizat dacă putea fi vorba despre omor intenționat, lipsirea din viață din imprudență, omor săvârșit în stare de afect, vătămarea intenționată a sănătății și integrității, care a provocat
16:10
VIDEO // „E putred în împărăția lor”: Ion Ceban acuză guvernarea de corupție și manipulare # Omniapres
„E putred în împărăția lor. Oamenii pe care i-au scos în față ca "vedete" în campanie, au fost folosiți doar pentru voturi", constată edilul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban. Acesta a precizat că acești oameni sunt acum eliminați din Parlament, în timp ce apar alții cu probleme grave de integritate și implicare în scandaluri
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a reacționat la datele prezentate în raportul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) privind evoluția tarifelor la energie, gaze și apă caldă. Potrivit instituției, până în prezent nu au fost depuse cereri de ajustare a prețurilor reglementate de la operatorii din aceste sectoare. ANRE subliniază că este singura autoritate
15:40
Un bărbat din Cahul a devenit milionar cu un bilet de loterie, care i-a adus două câștiguri # Omniapres
Un bărbat din Cahul a dat lovitura de două ori, cu același bilet de loterie, și a devenit milionar. Constantin Roșca a câștigat 100 000 de lei cu unul dintre cele mai noi bilete de loterie, iar în scurt timp, și-a majorat de peste 10 ori câștigul. Potrivit site-ului operatorului național de jocuri de noroc,
15:10
Renato Usatîi propune măsuri legislative dure pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău, după tragedia de la Hotelul Național # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, propune un set de soluții legislative pentru a preveni tragediile din clădirile abandonate, cum s-a întâmplat la fostul Hotel Național. În cadrul emisiunii "Vocile Puterii", de la Exclusiv TV, Renato Usatîi a prezentat un plan desfășurat privind securizarea acestor edificii. "Încă de când eram primar la Bălți, în primul mandat,
14:30
Victor Agrici este noul Secretar general al Parlamentului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind numirea acestuia în funcție. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoie de viteză, dar și să păstrăm, în continuare, calitatea activității legislative. Trebuie să acordăm atenție controlului parlamentar, relației
14:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că moldovenii se pot aștepta la majorări importante ale prețurilor reglementate pentru servicii esențiale în următoarele trimestre. Potrivit noului Raport asupra inflației pentru 2025, cele mai afectate vor fi apa caldă, energia electrică, gazele naturale și transportul rutier. Prețul apei calde va crește cu 28,6% în noiembrie 2025, conform
13:40
VIDEO // Ion Ceban a anunțat că un gard de protecție va fi montat în jurul fostului Hotel Național # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a dispus formarea unui grup de lucru pentru estimarea lucrărilor și cheltuielilor necesare montării unui gard de protecție în jurul fostului Hotel Național. Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de securizare a clădirilor abandonate din capitală. „Deoarece clădirea este proprietate privată, factura cu cheltuielile suportate să fie transmisă proprietarilor.
13:00
Angajata unui salon de frumusețe din capitală este cercetată într-un dosar de corupție în domeniul medicinii estetice. Autoritățile efectuează astăzi percheziții atât la salon, cât și la domiciliul și automobilul acesteia. Conform datelor CNA, femeia ar deține o diplomă falsă, pretins emisă de o instituție de învățământ superior din Republica Moldova, care nu figurează în
12:40
Bulmaga pleacă de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului: ”Ministrul mi-a spus că nu mă regăsesc în garnitură” # Omniapres
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) rămâne fără conducere, după ce Ion Bulmaga a anunțat pe rețelele de socializare că va fi eliberat din funcția de director începând cu 26 noiembrie 2025. Decizia survine în urma unei discuții cu actualul Ministru al Mediului. „În urma discuției cu Ministrul Mediului mi s-a spus direct că nu mă
12:10
Olesea Stamate, despre alegerile locale noi: „PAS nu învață lecțiile. Aroganța îi poate costa integrarea europeană” # Omniapres
Fosta deputată Olesea Stamate a comentat rezultatele alegerilor locale noi, în care partidul aflat la guvernare, PAS, a pierdut în toate cele șase localități. Ex-parlamentara consideră că acest rezultat reprezintă un semnal clar pentru conducerea partidului. „În alegerile locale cetățenii votează în primul rând omul, nu sigla de partid. Demult s-au risipit filtrele PAS, și
11:40
O femeie de 57 de ani a suferit arsuri de gradul II și III în regiunea feței în urma unei explozii, după ce a încercat să aprindă focul în sobă folosind un lichid ușor inflamabil. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Hădărăuți, raionul Ocnița. Apelul la
11:00
VIDEO // Usatîi, despre munca din Parlament: „Nu venim cu propuneri populiste. Avem inițiative bine argumentate” # Omniapres
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii" de la Exclusiv TV că fracțiunea sa va face în Parlament o opoziție „reală", nu una împărțită în tabere „pro-ruse" sau „pro-europene". „Vom susține orice inițiativă bună, reală și bine fundamentată, care aduce beneficii cetățenilor", a spus Renato Usatîi, scrie alerta.md. Acesta a
10:40
VIDEO // Ceban: Consumul drogurilor, scăpat de sub control – au pătruns în apropierea școlilor # Omniapres
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, avertizează că fenomenul consumului și distribuției de droguri în Republica Moldova a escaladat și riscă să devină o problemă de interes național dacă nu se iau măsuri urgente. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1. „Nu mai este vorba doar despre câteva cazuri izolate. Drogurile au
10:10
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că dezbinarea Blocului Patriotic după alegerile parlamentare a fost determinată de „ambiții personale" și de ceea ce el numește „rânza moldovenească". Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Radar Politic". Potrivit lui Dodon, chiar dacă fiecare formațiune are libertatea de a-și stabili propria strategie, votanții au susținut proiectul electoral comun,
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu pleacă astăzi într-o vizită oficială de două zile la Bruxelles, Regatul Belgiei. Agenda premierului pentru perioada 17–18 noiembrie include o serie de întrevederi la cel mai înalt nivel european. Șeful Executivului se va întâlni cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al
09:10
Republica Moldova ar putea asista în curând la o ajustare în jos a tarifelor la gaz. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în emisiunea „Realitatea te privește" de la RLIVE TV că există semnale clare care în acest sens, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele
07:10
Horoscop 17 noiembrie 2025. Ziua contractelor profitabile și a câștigurilor bine meritate # Omniapres
Astrele aduc vești bune pe plan financiar și profesional. Este o zi favorabilă semnărilor, colaborărilor avantajoase și ofertelor care pot schimba direcția carierei. Multe zodii își recapătă echilibrul material, primesc bani așteptați sau își consolidează poziția prin proiecte de succes și decizii inspirate. SCORPION Vă parvin răspunsuri și aprobări, și o să încheiați cu brio
13:50
Situația în care Nicolae Botgros și Anastasia Nichita riscă să rămână fără mandatul de deputat # Omniapres
Viitorul politic a cel puțin doi deputați PAS este în ceață. Este vorba despre dirijorul Nicolae Botgros și sportiva de performanță Anastasia Nichita, care s-ar putea să fie puși în situația în care să aleagă între activitatea profesională și cea de ales al poporului. Problema este că, potrivit Constituției, deputații nu pot avea și alte
13:00
Igor Cuciuc, la un an de la moartea fiicei sale, Andreea: „Noi te iubim nespus de mult… Încă te așteptăm, în suflet, să vii să cântăm mai departe” # Omniapres
La un an de la pierderea fulgerătoare a fiicei sale, Andreea, interpretul Igor Cuciuc a publicat un mesaj copleșitor de durere și dor, rememorând ziua care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Artistul a numit data de 15 noiembrie „ziua cea neagră", amintind clipele în care, în urmă cu un an, lumina din familia lor „s-a
12:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu dezminte acuzațiile privind o presupusă încălcare de către compania ucraineană Venbest a intereselor Ucrainei, formulate de liderul Partidului Naționale Moldovenesc, Dragoș Galbur, calificându-le drept „complet false și fără legătură cu realitatea". Premierul a confirmat că deține 16% din acțiunile companiei și se declară mândru de echipă. „Sunt onorat că această companie a
14 noiembrie 2025
18:10
Se oprește traficul pe Serghei Lazo pentru lucrări silvotehnice: microbuzele vor avea rute modificate # Omniapres
Traficul rutier va fi suspendat sâmbătă, 15 noiembrie 2025, între orele 09:00 – 16:00, pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor
17:50
Activele Lukoil trec în mâinile statului: Aeroportul Chișinău preia terminalul petrolier # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat semnarea unui contract de comodat cu Lukoil, prin care terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău a fost preluat în administrare cu titlu gratuit, pentru a garanta furnizarea neîntreruptă de kerosen pentru sectorul avia. Procesul de primire-predare a bunurilor a avut loc pe 13 noiembrie 2025. „Terminalul petrolier de […] The post Activele Lukoil trec în mâinile statului: Aeroportul Chișinău preia terminalul petrolier appeared first on Omniapres.
17:40
Radu Marian despre transferurile suspecte către firma Mariei Acbaș: ”Noi eram la curent cu aceste acuzații” # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar fi știut, înainte de campania electorală pentru parlamentare, despre transferurile suspecte efectuate de gruparea Șor către compania administrată de Maria Acbaș, care ulterior a ajuns deputat pe lista PAS. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, care susține că subiectul a fost discutat intern și clarificat înainte de […] The post Radu Marian despre transferurile suspecte către firma Mariei Acbaș: ”Noi eram la curent cu aceste acuzații” appeared first on Omniapres.
17:10
Un bărbat în vârstă de 53 de ani a rămas blocat sub un strat de pământ în municipiul Hîncești, după ce terenul s-a surpat în timpul lucrărilor de săpături pentru canalizare. Incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, la […] The post Un bărbat, salvat de pompieri după ce a rămas blocat sub pământ în Hîncești appeared first on Omniapres.
16:10
Moldova a preluat oficial Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Strasbourg, la care au participat viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, și ambasadori ai celor 46 de state membre. Mandatul Președinției Republicii Moldova se va derula între 14 noiembrie 2025 […] The post Moldova a preluat oficial președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei appeared first on Omniapres.
15:40
Șapte case de schimb valutar din cele 48 care au fost verificate în perioada 18–24 septembrie 2025 au fost depistate cu abateri legale, în cadrul unui control inopinat efectuat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Verificările au vizat unități din raioanele Fălești, Căușeni, Cimișlia și municipiile Ungheni, Bălți, Hâncești și Chișinău. Scopul controlului a […] The post Cursuri false sau afișate greșit: șapte case de schimb valutar, sancționate de CNPF appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Operațiunea ”Ice Age”: Două laboratoare clandestine și 45 kg de droguri, descoperite în Moldova # Omniapres
Două laboratoare clandestine active în Republica Moldova au fost descoperite de procurorii PCCOCS, împreună cu Poliția de Frontieră, în cadrul unei operațiuni internaționale care a vizat destructurarea unei rețele specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină. În urma perchezițiilor, autoritățile moldovenești au confiscat 5 kg de metamfetamină, 40 kg de pastile cu conținut […] The post VIDEO // Operațiunea ”Ice Age”: Două laboratoare clandestine și 45 kg de droguri, descoperite în Moldova appeared first on Omniapres.
14:30
Sergiu Carmanschi a fost numit oficial în funcția de director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” și a fost prezentat astăzi echipei companiei de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. La ședința de prezentare au participat și membrii Consiliului de administrație. Carmanschi a declarat că își asumă mandatul cu responsabilitate și determinare și […] The post Schimbare la vârful Moldelectrica: Sergiu Carmanschi devine oficial director general appeared first on Omniapres.
14:10
Autoritatea Națională de Integritate a stabilit că între veniturile legale și averea acumulată de Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal, există o discrepanță de 1.379.723 de lei pentru perioada 2019–2021. Suma depășește cu mult pragul prevăzut de legislație pentru a fi considerată „diferență substanțială”. Verificările au pornit de la o sesizare […] The post Șeful Biroului Vamal Nord, prins cu avere nejustificată de peste 1,3 milioane lei appeared first on Omniapres.
13:40
Prețurile la carburanți în Republica Moldova vor înregistra o ușoară creștere în acest weekend. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețul benzinei 95 la 23,22 lei pe litru, în urcare cu 0,05 lei, iar motorina standard va costa 20,92 lei pe litru, cu 0,03 lei mai mult decât în perioada precedentă. Creșterea […] The post Benzina și motorina, mai scumpe în weekend: ANRE a anunțat noile prețuri appeared first on Omniapres.
13:10
Un cuplu de refugiați ucraineni, ajutat de doi moldoveni, a pus pe roate o filieră de trafic de droguri, introducând substanțele ilegale în țară prin Poșta Moldovei și distribuindu-le prin aplicația Telegram. În urma investigațiilor, au fost documentate patru persoane – trei bărbați și o femeie, cu vârste între 17 și 32 de ani. Autoritățile […] The post VIDEO // Un cuplu de ucraineni a pus pe roate ”o afacere” cu droguri în Chișinău appeared first on Omniapres.
12:40
Compania „Executive JETZ Handling”, activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni, notează IPN. Directorul executiv, Dorin Plugaru, a declarat […] The post O companie din Moldova vrea să preia piața de combustibil pentru avioanele mari appeared first on Omniapres.
12:10
Directorul Teleradio-Moldova (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că va renunța la clauza financiară specială din contractul său, care îi oferea dreptul la compensarea a 1,5 milioane de lei în cazul unei demiteri anticipate. Decizia vine în contextul unei investigații recente și a unor controverse privind gestionarea resurselor instituției. „Voi renunța la clauza contractuală, care a […] The post Directorul TRM renunță la clauza de 1,5 milioane de lei: ”Nu mai este necesară” appeared first on Omniapres.
11:40
Unul din cinci copii de șapte ani din Republica Moldova este supraponderal sau obez, arată rezultatele celei de-a șasea runde a Studiului național de supraveghere a obezității la copii (COSI). Datele colectate în perioada 2022-2023, prezentate pe 13 noiembrie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică împreună cu Biroul OMS în Republica Moldova, relevă că 20,7% […] The post Studiu: Unul din cinci copii din Moldova, supraponderal sau obez appeared first on Omniapres.
11:00
Republica Moldova ar putea beneficia de tarife mai mici la gazele naturale la începutul anului viitor, dacă prețurile internaționale se vor menține stabile, a declarat deputatul Radu Marian în cadrul unei emisiuni la Unimedia. Parlamentarul a explicat că, în prezent, cotațiile internaționale pentru gaze naturale se situează între 30 și 32 de euro pe MWh, […] The post Gazele naturale ar putea fi mai ieftine din 2026: Radu Marian explică în ce condiții appeared first on Omniapres.
11:00
VIDEO // Președintele Adunării Populare a Găgăziei a demisionat: „Nicio presiune, doar sănătatea mea” # Omniapres
Dimitri Constantinov a demisionat din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăziei, decizia fiind aprobată de prezidiul instituției. Politicianul a declarat că demisia nu a fost influențată de presiuni externe și că motivele plecării țin de sănătatea sa, menționând că are 90 de zile de concediu nefolosit: „Vreau să fie clar pentru toată lumea: […] The post VIDEO // Președintele Adunării Populare a Găgăziei a demisionat: „Nicio presiune, doar sănătatea mea” appeared first on Omniapres.
10:10
Selecționata Moldovei a cedat în fața Italiei cu scorul de 0-2, într-un meci disputat pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, în penultimul joc al grupei I pentru calificările la Campionatul Mondial 2026. Partida a fost echilibrată în primele 45 de minute, iar portarul Andrei Cojuhar a avut intervenții importante, împiedicând mai multe șuturi periculoase. Gianluca Mancini […] The post Tricolorii cedează în fața Italiei: 0-2 în penultimul meci de calificare appeared first on Omniapres.
09:40
Alexandru Munteanu merge la Bruxelles: va avea discuții cu diaspora și va participa la Forumul UE # Omniapres
Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, se va afla marțea viitoare la Bruxelles, unde este programată o întrevedere cu moldovenii stabiliți în Belgia. Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Belgia și Luxemburg, care precizează că evenimentul va începe la ora 19:00 și se va desfășura în sala Primăriei comunei Saint-Gilles. Întâlnirea este organizată cu […] The post Alexandru Munteanu merge la Bruxelles: va avea discuții cu diaspora și va participa la Forumul UE appeared first on Omniapres.
09:10
Doi deputați ai Partidului Nostru au renunțat la mandate pentru a-și continua munca de primari # Omniapres
Primarii aleși pe lista Partidului Nostru, Nina Cereteu și Stela Onuțu, au decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcțiile de primar pentru a evita alegerile anticipate în orașele lor. În cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, Parlamentul a luat act de demisia deputaților. […] The post Doi deputați ai Partidului Nostru au renunțat la mandate pentru a-și continua munca de primari appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 14 noiembrie 2025. Ziua în care unele zodii fac bani, iar altele îi cheltuiesc pe plăceri # Omniapres
Astrele anunță o zi cu dinamism financiar și decizii inspirate. Unele zodii se bucură de câștiguri, colaborări avantajoase sau proiecte care prind contur, în timp ce altele aleg să investească în confort, distracție sau experiențe care le încarcă sufletul. E momentul potrivit să echilibrați balanța dintre muncă și răsfăț. SCORPION E animație la voi: prietenii […] The post Horoscop 14 noiembrie 2025. Ziua în care unele zodii fac bani, iar altele îi cheltuiesc pe plăceri appeared first on Omniapres.
13 noiembrie 2025
18:10
Deputații de la Alternativa cer depolitizarea instituțiilor. PAS: ”Sunt ultimii care pot da lecții” # Omniapres
Fracțiunea parlamentară „Alternativa” a lansat joi un apel pentru depolitizarea instituțiilor statului și garantarea independenței structurilor-cheie din Republica Moldova, subliniind că aceste măsuri sunt esențiale în contextul statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. Deputații susțin că, în prezent, instituțiile care ar trebui să fie neutre și imparțiale sunt politizate și folosite în interesul partidului […] The post Deputații de la Alternativa cer depolitizarea instituțiilor. PAS: ”Sunt ultimii care pot da lecții” appeared first on Omniapres.
17:40
Salvare prin transplant hepatic la Spitalul „Timofei Moșneaga”: o femeie și-a primit ficatul surorii # Omniapres
O femeie de 40 de ani și-a recăpătat șansa la viață după ce a primit un transplant hepatic de la sora sa mai mică, într-o intervenție complexă realizată la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Operația a fost efectuată de o echipă de aproximativ 40 de specialiști și s-a încheiat cu succes, informează instituția medicală. Pacienta […] The post Salvare prin transplant hepatic la Spitalul „Timofei Moșneaga”: o femeie și-a primit ficatul surorii appeared first on Omniapres.
