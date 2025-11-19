Ministerul Apărării a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă
Oficial.md, 19 noiembrie 2025 10:40
Cu referire la survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către aparate de zbor în..
Acum 5 minute
10:50
Fosta contabilă-șef adjunct a subdiviziunii unei bănci comerciale din Fălești, trimisă în judecată pentru delapidări de peste 1,5 milioane lei # Oficial.md
Procuratura Bălți, oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un caz de fraudă comis de o..
10:50
Ministerul Culturii anunță lansarea depunerii dosarelor pentru Premii în domeniul culturii, care se acordă anual,..
Acum 15 minute
10:40
SA „Energocom” a făcut unele precizări în contextul informațiilor din spațiul public despre erorile din..
10:40
Închisoare în dosarul celor 18 mii de euro pentru angajarea ca pădurar – apelul procurorului admis # Oficial.md
Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorului și a dispus casarea parțială a sentinței pronunțate la..
10:40
Acum o oră
10:10
Expo Mobila&Home Sweet Home 2025, în perioada 20-23 noiembrie, la CIE Moldexpo: Expoziția unde găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta! # Oficial.md
În perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo vor avea loc expozițiile..
10:10
LEA Vulcănești – Chișinău: ultimul pilon în lucru – urmează lucrările de testare și punere treptată în funcțiune # Oficial.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de..
10:10
O dronă care survola spațiul aerian al Republicii Moldova depistată de polițiștii de frontieă # Oficial.md
În noaptea de 19 noiembrie 2025, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a raportat..
10:10
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie 2025 # Oficial.md
Republica Moldova a devenit membru al Convenției privind regimul de tranzit comun la 1 noiembrie..
Acum 2 ore
09:50
Progresele înregistrate de Republica Moldova, discutate de Premierul Munteanu cu Marta Kos # Oficial.md
Angajamentul Guvernului de a avansa pe agenda europeană și de a livra rezultate concrete cetățenilor..
09:40
În dimineața zilei de 19 noiembrie 2025 pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un..
09:40
În dimineața zilei de 18 noiembrie 2025, la ora 06:25, Serviciul 112 a fost alertat..
09:40
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de..
09:30
În contextul Codului galben emis de schimbarea bruscă a vremii, serviciile municipale au intervenit pe..
09:30
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu conducerea Poliției Capitalei a Ministerului de Interne..
09:30
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții și continuă patrulările și în această dimineață pe drumurile publice naționale # Oficial.md
Pentru a asigura desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță, echipele de intervenție din cadrul..
Acum 24 ore
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a..
16:20
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa..
15:50
Un șir de activități vor fi organizate în centrul Chișinăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă # Oficial.md
Începând cu data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate un șir de..
15:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul..
14:50
Circa 13 mii de tineri au beneficiat de vouchere culturale în cei trei ani de la lansarea programului # Oficial.md
La trei ani de la lansarea programului „Voucher Cultural”, circa 13 mii de tineri din..
14:40
Agresorul care a atacat o judecătoare cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta 5 ani după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 50 de ani pentru..
14:30
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în..
13:30
Ședința CSE a municipiului Chișinău: A fost luată o decizie în privința Hotelului Național # Oficial.md
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a avut loc astăzi, unde s-a decis..
13:30
Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită # Oficial.md
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită,..
13:00
Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada..
12:50
Irina Vlah: Răspunsul Comisiei de la Veneţia va crea premise pentru restabilirea dreptăţii. Or, este absolut evident că Partidul Republican „Inima Moldovei” este victima unui abuz comis cu bună ştiinţă # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, a cărui activitate a fost limitată perioada examinării cauzei civile, s-a..
12:20
Ion Ceban: Până la sfârșitul anului proiectul bugetului pentru 2026 urmează să fie propus în CMC # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ca și în anii precedenți, responsabilii din cadrul..
12:00
Maia Sandu: A plecat dintre noi Ilie Ilașcu, un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională # Oficial.md
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiei ex-deputatului Ilie Ilașcu. „A plecat dintre..
11:20
Mihai Popșoi a avut întrevederi bilaterale cu secretara de stat pentru afaceri strategice al MAE al României și cu viceministrul afacerilor externe al Ucrainei # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut astăzi întrevederi bilaterale cu secretara de stat..
11:20
Un ofițer de poliție a fost reținut de CNA și procurorii mun. Chișinău în flagrant într-un dosar de corupere pasivă # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un..
11:20
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și samavolnicie # Oficial.md
La 17 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un bărbat de comiterea infracțiunilor..
11:20
Ion Ceban: Majorarea vârstei de pensionare nu e cea mai bună soluţie pentru salvarea sistemului de pensii # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), afirmă că majorarea vârstei de pensionare nu e..
11:00
Ex-deputatul Ilie Ilașcu s-a stins ieri din viață, la vârsta de 73 de ani. „Cu..
11:00
VIDEO// Conferința internațională INSOL.LEGAL 2025 va avea loc la Chișinău. Printre invitați: experți de la ONU, Banca Mondială, Harvard și UNIFI # Oficial.md
Conferința internațională de Insolvabilitate cu tema „Dreptul European al Insolvenței”, ediția a III-a, va avea..
Ieri
10:10
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Oficial.md
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului..
09:50
În dimineața zilei de 17 noiembrie 2025, pompierii din nordul țării au intervenit la un..
09:20
617 instituții de învățământ din întreaga țară s-au înscris pentru a participa astăzi la testarea..
08:50
24,4 mln. de euro va primi Republica Moldova din partea Germaniei pentru sprijinirea aderării la UE # Oficial.md
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă..
08:50
Ziua leului moldovenesc, marcată pe 29 noiembrie, va începe la Banca Națională cu o călătorie pe „Drumul banilor” # Oficial.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) va organiza, pe 28 noiembrie, o nouă ediție a evenimentului..
08:40
Curtea de Conturi a făcut audit la TRM privind conformitatea gestionării fondurilor publice și patrimoniului la „Teleradio-Moldova” pentru anii 2023–2024 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
17 noiembrie 2025
16:40
Curtea de Conturi reafirmă caracterul apolitic al instituției precum și independența conducerii sale, inclusiv a președintelui și membrilor # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) reiterează angajamentul său ferm de a activa ca..
16:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă indignarea față de modul în care PAS..
16:00
O pretinsă scrisoare semnată de ministrul Apărării circulă în mediul online: Este falsă # Oficial.md
Ministerul Apărării afirmă că „propagandiștii proruși continuă atacurile denigratoare asupra instituțiilor statului. Astfel, pe anumite..
15:10
ANRE face precizări despre posibilele creșteri la tarifele pentru gaze naturale, energie termică și electrică # Oficial.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că informațiile recent vehiculate în presă referitoare..
13:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului rămâne fără șef: Mi s-a spus că nu mă regăsesc în actuala garnitură # Oficial.md
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, afirmă că ministrul Mediului i-a spus că nu..
13:30
Vlad Țurcanu a solikcitat audieri la Comisia parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media # Oficial.md
Directorul Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a solicitat, astăzi, printr-o scrisoare oficială, audieri publice la Comisia..
13:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție..
13:20
(VIDEO) Ion Ceban: Am dispus un grup de lucru pentru estimarea lucrărilor și cheltuielilor pentru montarea unui gard în jurului Hotelului Național # Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că a dispus ca un grup..
13:20
Premierul Alexandru Munteanu a spus că merge cu echipa la Bruxelles pentru a discuta „prioritățile..
