METEO // Precipitații mixte, polei pe drumuri, miercuri
Moldpres, 18 noiembrie 2025 20:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru miercuri,19 noiembrie, vreme predominant norosă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În dimineața și prima parte a zilei sunt așteptate precipitații în fază mixtă, iar izolat se poate forma polei...
Acum o oră
20:00
19:50
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu Antonio Costa, Președintele Consiliului European: „Republica Moldova este în plină transformare într-un stat european” # Moldpres
Prioritățile de reformă ale Guvernului, concentrarea pe relansarea economiei și pașii următori în procesul de aderare la UE au fost subiectele întrevederii de astăzi a prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa.&nbs...
Acum 2 ore
19:00
Deputații Parlamentului, omagiu lui Ilie Ilașcu. Doinei Gherman: „Rămâne o figură definitorie a rezistenței anilor ’90” # Moldpres
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova au adus un omagiu lui Ilie Ilașcu, erou al luptei pentru Eliberare Națională. Legislatorii au depus flori, și-au luat rămas-bun de la Ilie Ilașcu, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, transmite MOLDPRES....
Acum 4 ore
18:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Moldova merge înainte spre a deveni un stat-partener pentru pacea și prosperitatea întregii Europe # Moldpres
Prioritățile Guvernului și rolul Republicii Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate...
17:50
Protejarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova a fost tema centrală a atelierului internațional dedicat combaterii traficului ilicit de bunuri culturale, lansat astăzi la Chișinău. Evenimentul, la care a participat ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reunit exper...
17:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu omologul său din Muntenegru, Premierul Milojko Spajić. Discuția oficialilor s-a axat pe oportunitățile de cooperare, prin schimb de experiență și bune practici în parcursul europ...
17:30
Republica Moldova, reprezentată la un târg internațional dedicat producției de electronică, organizat în Germania # Moldpres
Republica Moldova participă la târgul internațional Productronica 2025, organizat în Germania, care acoperă întregul lanț valoric al producției de electronică, de la componente și software până la soluții complete de producție. Evenimentul este o...
17:30
17:00
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de marți, 18 noiembrie, a luat act de demisia a opt deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Sol...
16:40
16:40
Moldova sub Cod Galben de condiții complicate ale vremii pe 19 noiembrie: lapoviţă, ninsori şi ploi în toată ţara # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat pentru mâine, 19 noiembrie, Cod Galben de condiții complicate ale vremii, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, Codul galben de condiții complicate ale vremii este valabil începând cu această noap...
16:40
Producătorii autohtoni, promovați pe piețele externe. Campania „Produs în Moldova. Pentru toată lumea”, lansată de Agenția de Investiții # Moldpres
Agenția de Investiții a lansat campania „Produs în Moldova. Pentru toată lumea” - o inițiativă amplă de promovare a companiilor autohtone care își extind prezența pe piețele externe, transmite MOLDPRES.Campania valorifică istoriile reale ale ...
Acum 6 ore
16:30
Invitație inedită la cea mai mare expoziție de mobilă din Republica Moldova: o canapea gigantică a fost instalată în centrul capitalei # Moldpres
Centrul „Moldexpo” va găzdui, în perioada 20 - 23 noiembrie, Expoziția „Mobila Expo & Home Sweet Home 2025”. Organizatorii au ales un mod inedit de a invita locuitorii și oaspeții capitalei la eveniment, prin instalarea unei canapele gigantic...
16:20
Chișinăul îmbracă straie de sărbătoare. Program amplu de evenimente pentru Sărbătorile de Iarnă # Moldpres
Municipiul Chișinău dă startul oficial al sezonului festiv în data de 5 decembrie, când în centrul capitalei vor fi inaugurate Pomul de Crăciun și Târgul de Sărbători. Autoritățile anunță un program extins de activități cultural-artistice, car...
16:20
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește reuniunile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la care vor participa circa 60 de parlamentari din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Reuniunile se vor desfășura în perioada 20 – 21 noiembrie. Cu ace...
16:10
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Moldpres
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security For...
16:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o discuție cu eurodeputați români, susținători fideli ai parcursului european al Republicii Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles. Premierul le-a mulțumit eurodeputaț...
15:40
Progresul Reformei administrației publice, analizat în cadrul ședinței prezidate de Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija # Moldpres
Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, a prezidat vineri, 14 noiembrie, ședința Grupului de lucru responsabil de Reforma administrației publice. În cadrul acesteia a fost examinat progresul privind implementarea acțiunilor prevăzute în Foaia de p...
15:40
Trei judecători vor fi transferați temporar, începând cu data de 1 ianuarie 2026, în cadrul Curții de Apel Centru. Decizia a fost luată astăzi de către Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/ în contextul necesității acoperirii unor funcții...
15:10
La Chișinău a fost inaugurat Biroul pentru Independența și Reziliența Energetică a Moldovei # Moldpres
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial marți seara biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău, care va susține țara noastră în procesul de accelerare a reformei, independenței și integrăr...
15:00
Extinderea Uniunii Europene reprezintă garanția unui viitor mai sigur și mai stabil pentru întregul continent, iar Republica Moldova este pregătită să contribuie activ la consolidarea securității europene, este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru Integrare ...
15:00
Bărbatul care a atacat o magistrată cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta cinci ani după gratii # Moldpres
Bărbat în vârstă de 50 de ani, care a atacat cu o cheie de gaz o magistrată în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișină...
14:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la F...
14:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a deschis astăzi circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți, o măsură necesară pentru continuarea lucrărilor de reparație capitală la două obiecte de infrastructură importante de pe drumul națion...
14:50
Polonia afirmă că serviciile secrete ruseşti sunt în spatele sabotajului feroviar din weekend # Moldpres
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată &i...
Acum 8 ore
14:10
R. Moldova consolidează protecția copiilor împotriva abuzului sexual. Daniella Misail-Nichitin: „Niciun copil invizibil, nicio infracțiune tolerată” # Moldpres
Republica Moldova își intensifică acțiunile de protecție a copiilor în fața riscurilor tot mai mari, în special celor din mediul online, au declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia ...
13:50
Rezervația Orheiul Vechi găzduiește lansarea filmului românesc „Povestiri din Bocșa: Lumea 9 și pianul de lemn” # Moldpres
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” va găzdui lansarea filmului „Povestiri din Bocșa: Lumea 9 și pianul de lemn”, în urma semnării unui acord de parteneriat cu Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film (UARF) din România. Cola...
13:20
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius: „UE va beneficia enorm din perspectiva securității odată cu aderarea Republicii Moldova” # Moldpres
O Uniune Europeană mai vastă și mai puternică este un element de securitate pentru întreaga Europă. UE va beneficia enorm din perspectiva securității odată cu aderarea Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de Comisarul european pentru Apă...
13:10
Noi reguli pentru persoanele care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în școli. MEC anunță actualizarea itemilor la proba scrisă a concursului # Moldpres
Persoanele care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în școli vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului. Actualizarea itemilor a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, informează MOLDPRES.Itemii pen...
12:50
Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „Extinderea UE este cea mai bună soluție pentru a spori reziliența și securitatea R. Moldova” # Moldpres
Extinderea Uniunii Europene este cea mai bună soluție pentru a spori reziliența și securitatea țării noastre, în contextul atacurilor hibride externe constante din exterior. Declarațiile au fost făcute de către prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul...
12:40
Mai multe blocuri din Chișinău vor fi reabilitate termic cu sprijinul partenerilor europeni # Moldpres
Un număr de 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău urmează să fie reabilitate termic și să devină mai eficiente energetic, în cadrul programului „OptimSACET Chișinău”, implementat cu sprijinul partenerilor europeni de dezvoltare. Anunțul...
Acum 12 ore
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, omagiu lui Ilie Ilașcu: „Un patriot neclintit, un erou contemporan” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertate, identitate națională și unitate românească. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezin...
12:30
Secretarul general adjunct al NATO, la Forumul de Securitate: „Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe” # Moldpres
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul ...
12:20
Mihai Popșoi la Moldova Security Forum 2025. „Am reușit să facem față presiunii externe, respectând interesul Republicii Moldova” # Moldpres
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali. Declara...
12:10
Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență. Maia Sandu: „Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale” # Moldpres
Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență pentru ca instituțiile statului să-și consolideze capacitățile în lupta împotriva atacurilor hibride. Despre aceasta a anunțat președinta Maia Sandu, care a participat la Moldova Security Forum, des...
12:10
VIDEO // Moldova modernizează sectorul de acvacultură: nou cadru legislativ, obiective ambițioase și investiții pentru o industrie competitivă # Moldpres
Republica Moldova face pași importanți în dezvoltarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noul set de reguli reglementează organizarea pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă ...
12:10
Președinta Maia Sandu omagiază memoria lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe la vestea trecerii în eternitate a lui Ilie Ilașcu, personalitate emblematică a Mișcării de Eliberare Națională și simbol al luptei pentru libertate și identitate românească. Șef...
11:50
Parlamentul European reconfirmă sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Moldpres
Parlamentul European își reafirmă angajamentul de a susține Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană, în contextul unei întrevederi oficiale, desfășurate la Bruxelles între eurodeputatul Siegfried Mureșan și delegația ...
11:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în perioada 10–14 noiembrie 2025, plăți în valoare totală de 40,3 milioane de lei, destinate susținerii producătorilor agricoli și implementării programelor de dezvoltare rurală...
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind acordarea permisiunii necesare pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător, transmite MOLDPRES.Potrivit CSM, decizia a ...
11:20
Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene: autoritățile din R. Moldova lansează acțiuni și mesaje pentru prevenirea unui risc major de sănătate publică # Moldpres
Republica Moldova se alătură, în perioada 18–24 noiembrie, inițiativei globale „Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene”, organizată de Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP...
11:00
Republica Moldova a trăit, în acest weekend, una dintre cele mai ample mobilizări civice dedicate mediului din ultimii ani. Peste 8.300 de voluntari din întreaga țară – studenți, profesori, silvicultori, funcționari publici, ONG-uri, agenți economici și ...
11:00
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat la Chișinău cooperarea bilaterală cu oficiali din România și Ucraina # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut astăzi întrevederi bilaterale cu Ana Tinca, secretara de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe al României, și cu Olexandr Mischenko, viceministrul afacerilor ex...
10:50
Igor Grosu, despre Ilie Ilașcu: „Un luptător dârz și neclintit, un exemplu rar de demnitate” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu decesul lui Ilie Ilașcu, unul dintre simbolurile luptei pentru libertate și identitate națională în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Igor Grosu l-a descris pe Il...
10:20
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Moldpres
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie, transmite MOLDPRES....
10:10
Ultimele două meciuri ale echipei naționale, analizate de fostul selecționer Serghei Cleșcenco # Moldpres
Ultimele două meciuri ale naționalei de fotbal a Republicii Moldova din preliminariile Campionatului Mondial 2026, jucate cu Italia și Israel, au fost analizate de fostul selecționer Serghei Cleșcenco în cadrul emisiunii „Arena Sportivă” de la Moldova 1. A...
10:00
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 14272 de solicitări, inclusiv 1712 la copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit...
09:50
Un bărbat de 67 de ani a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, ...
09:40
Premierul Alexandru Munteanu va avea o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg, transmite MOLDPRES.„Dragi cetățeni stabiliți în Belgia și Luxemburg, vă invit să avem o discuție, marți, 1...
