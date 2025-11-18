Mihai Popșoi la Moldova Security Forum 2025. „Am reușit să facem față presiunii externe, respectând interesul Republicii Moldova”
Moldpres, 18 noiembrie 2025 12:20
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali. Declara...
Acum 5 minute
12:40
Mai multe blocuri din Chișinău vor fi reabilitate termic cu sprijinul partenerilor europeni # Moldpres
Un număr de 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău urmează să fie reabilitate termic și să devină mai eficiente energetic, în cadrul programului „OptimSACET Chișinău”, implementat cu sprijinul partenerilor europeni de dezvoltare. Anunțul...
Acum 15 minute
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, omagiu lui Ilie Ilașcu: „Un patriot neclintit, un erou contemporan” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertate, identitate națională și unitate românească. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezin...
12:30
Secretarul general adjunct al NATO, la Forumul de Securitate: „Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe” # Moldpres
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul ...
Acum 30 minute
12:20
Mihai Popșoi la Moldova Security Forum 2025. „Am reușit să facem față presiunii externe, respectând interesul Republicii Moldova” # Moldpres
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali. Declara...
Acum o oră
12:10
Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență. Maia Sandu: „Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale” # Moldpres
Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență pentru ca instituțiile statului să-și consolideze capacitățile în lupta împotriva atacurilor hibride. Despre aceasta a anunțat președinta Maia Sandu, care a participat la Moldova Security Forum, des...
12:10
VIDEO // Moldova modernizează sectorul de acvacultură: nou cadru legislativ, obiective ambițioase și investiții pentru o industrie competitivă # Moldpres
Republica Moldova face pași importanți în dezvoltarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noul set de reguli reglementează organizarea pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă ...
12:10
Președinta Maia Sandu omagiază memoria lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe la vestea trecerii în eternitate a lui Ilie Ilașcu, personalitate emblematică a Mișcării de Eliberare Națională și simbol al luptei pentru libertate și identitate românească. Șef...
11:50
Parlamentul European reconfirmă sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Moldpres
Parlamentul European își reafirmă angajamentul de a susține Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană, în contextul unei întrevederi oficiale, desfășurate la Bruxelles între eurodeputatul Siegfried Mureșan și delegația ...
Acum 2 ore
11:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în perioada 10–14 noiembrie 2025, plăți în valoare totală de 40,3 milioane de lei, destinate susținerii producătorilor agricoli și implementării programelor de dezvoltare rurală...
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind acordarea permisiunii necesare pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător, transmite MOLDPRES.Potrivit CSM, decizia a ...
11:20
Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene: autoritățile din R. Moldova lansează acțiuni și mesaje pentru prevenirea unui risc major de sănătate publică # Moldpres
Republica Moldova se alătură, în perioada 18–24 noiembrie, inițiativei globale „Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene”, organizată de Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP...
11:00
Republica Moldova a trăit, în acest weekend, una dintre cele mai ample mobilizări civice dedicate mediului din ultimii ani. Peste 8.300 de voluntari din întreaga țară – studenți, profesori, silvicultori, funcționari publici, ONG-uri, agenți economici și ...
11:00
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat la Chișinău cooperarea bilaterală cu oficiali din România și Ucraina # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut astăzi întrevederi bilaterale cu Ana Tinca, secretara de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe al României, și cu Olexandr Mischenko, viceministrul afacerilor ex...
10:50
Igor Grosu, despre Ilie Ilașcu: „Un luptător dârz și neclintit, un exemplu rar de demnitate” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu decesul lui Ilie Ilașcu, unul dintre simbolurile luptei pentru libertate și identitate națională în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Igor Grosu l-a descris pe Il...
Acum 4 ore
10:20
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Moldpres
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie, transmite MOLDPRES....
10:10
Ultimele două meciuri ale echipei naționale, analizate de fostul selecționer Serghei Cleșcenco # Moldpres
Ultimele două meciuri ale naționalei de fotbal a Republicii Moldova din preliminariile Campionatului Mondial 2026, jucate cu Italia și Israel, au fost analizate de fostul selecționer Serghei Cleșcenco în cadrul emisiunii „Arena Sportivă” de la Moldova 1. A...
10:00
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 14272 de solicitări, inclusiv 1712 la copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit...
09:50
Un bărbat de 67 de ani a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, ...
09:40
Premierul Alexandru Munteanu va avea o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg, transmite MOLDPRES.„Dragi cetățeni stabiliți în Belgia și Luxemburg, vă invit să avem o discuție, marți, 1...
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru astăzi cotații în creștere pentru euro și dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu un ban și costă 19 lei și 64 de bani. Dolarul adaugă patru bani și ajunge la nivelul de 16 lei și 93 ...
08:50
Bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # Moldpres
Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o ...
Acum 24 ore
22:50
A decedat Ilie Ilașcu: o viaţă între patriotism, detenție politică și activitate parlamentară # Moldpres
Familia și apropiații anunță stingerea din viață a lui Ilie Ilașcu, pe care îl descriu ca „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară. Soț, tată, bunic și prieten, Ilie Ilașcu a rămas un exemplu de patriotism și demnitate pentru genera...
21:10
Turismul în Regiunea de Dezvoltare Nord, cu noi direcții și proiecte pentru atragerea vizitatorilor # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord va lansa un nou Program regional sectorial (PRS) pentru perioada 2026–2028, dedicat sporirii atractivității turistice. Inițiativa este coordonată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, în parteneriat cu autoritățile publice ...
21:00
Viitorul agricol al Moldovei se formează în sălile de curs: Medicina Veterinară în topul preferințelor studenților # Moldpres
Într-o perioadă în care tinerii caută oportunități de a construi un viitor sustenabil, domeniile agricole și medicina veterinară din Republica Moldova atrag tot mai mulți studenți. În doar trei ani, numărul celor care aleg să studieze la Facultatea de ...
20:40
Vis și perseverență în carton: afacerea unei tinere antreprenoare din raionul Șoldănești a ajuns pe piețe din lume # Moldpres
Ambalaje cu suflet din Răspopeni: cum o afacere de familie a ajuns pe piețele internaționaleÎn satul Răspopeni, raionul Șoldănești, o afacere de familie a transformat creativitatea și perseverența într-un brand de succes recunoscut nu doar în Moldov...
20:20
60 de tineri vor participa la Programul de stagii plătite în serviciul public, ediția a cincea # Moldpres
Tinerii câștigători vor avea oportunitatea să efectueze stagii plătite în incinta a 30 de autorități publice centrale, datorită Programului stagiilor plătite în serviciul public, ediția a cincea, lansat astăzi de către Guvern. Instituțiile de stat unde vor activa c...
20:20
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a participat săptămâna trecută, la Conferința Națională despre Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași, România. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor publice locale, experți și...
20:10
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „La Tanti Masha”, tradiție, rețete de familie, experiențe turistice şi comunitate, pe Ruta Gastronomică România–Moldova # Moldpres
În inima satului Slobozia Mare, raionul Cahul, se află un loc care încântă simțurile și aduce la viață tradițiile culinare autentice ale sudului Moldovei – Atelierul Gastronomic „La Tanti Masha”. Aici, fiecare rețetă poartă amprenta i...
20:00
Mijlocașul Artur Ioniță, unul dintre cei mai respectați și constanți jucători ai fotbalului moldovenesc, a disputat ultimul său meci pentru Echipa Națională în partida cu Israel, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Fotbalistul de 35 de ani și-a anunța...
19:40
FOTO // Primari din România și R. Moldova fortifică dialogul european și cooperarea transfrontalieră # Moldpres
Reprezentanți ai autorităților publice locale din România și Republica Moldova s-au reunit, în perioada 14–16 noiembrie 2025, în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), pentru a reconfirma importanța...
19:20
Cer noros și temperaturi moderate de toamnă, anunţă meteorologii pentru marţi, 18 noiembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 17 noiembrie 2025 (ora 20:00) – 18 noiembrie 2025 (ora 20:00), vremea se va menține predominant închisă, cu cer mai mult noros pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.&b...
19:10
VIDEO // Femeile care transformă tranziția verde în realitate: povești de curaj, inovație și leadership # Moldpres
Tranziția verde a Republicii Moldova nu se construiește doar prin strategii și programe, ci mai ales prin oameni. Iar printre aceștia, tot mai vizibile sunt femeile care, prin curaj, muncă și determinare, schimbă percepții, modelează comunități și deschid drumuri noi ...
19:00
Germania va oferi Republicii Moldova asistență suplimentară gratuită de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltarea țării și sprijinirea parcursului european # Moldpres
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadr...
18:50
Tineri lideri ai proceselor schimbării climatice, reuniți la Chișinău pentru a crea soluții regionale de tranziție verde # Moldpres
Un grup de 30 de tineri activiști și comunicatori de mediu din Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia s-a întâlnit la Chișinău, în perioada 14–16 noiembrie, pentru a participa la Regional Advocacy Lab - un program dedicat dezvoltării competen...
18:30
Circulație redirecționată pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39, în zona Unchițești–Țipordei # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță instituirea unor restricții provizorii de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul național G39 R14 – Unchițești – Țipordei – R19, raionul Floreşti, pe segmentul cuprins între km...
18:20
CNPF atenționează privind noi tipuri de fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii privind noi tipuri de fraude prin preluare controlului de la distanță, utilizând aplicații de mesagerie, transmite MOLDPRES.Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesageri...
18:10
VIDEO // Servicii sociale mai aproape de oameni: a fost inaugurat Centrul Comunitar pentru persoane în etate din Bălășești, Sângerei # Moldpres
Persoanele în etate din comuna Bălășești, raionul Sângerei beneficiază, începând de astăzi, de un nou spațiu dedicat activităților de zi, odată cu inaugurarea Serviciului Social „Centrul Comunitar Bălășești”. Aici, seniorii vor pu...
17:50
VIDEO // De Ziua Internațională a Studenților, tinerii de la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI au depus o Capsulă a Timpului # Moldpres
Ziua Internațională a Studenților a fost marcată la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI într-o atmosferă solemnă, în care a fost evidențiat rolul tinerei generații în construirea viitorului european al Republicii Moldova. Prezentă la ceremonie...
17:40
VIDEO // Jocuri de noroc fără licență într-o saună din Bălți: 12 persoane prinse la masa de poker # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 37 de ani arenda o saună în Bǎlți, pe care o folosea pentru desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc. Mascații au intrat în flagrant și au prins la masa de joc 12 persoane, transmite MOLDPRES.În urma percheziții...
17:30
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Șeful Executivu...
17:30
VIDEO // Zece preoți ai Mitropoliei Basarabiei, instruiți în prevenirea violenței și combaterea stereotipurilor # Moldpres
Zece reprezentanți ai Mitropoliei Basarabiei au participat recent la cursul de formare „Violența în familie și combaterea stereotipurilor în lumină ortodoxă”. Programul a oferit preoților cunoștințe esențiale despre identificarea formel...
17:30
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul pentru securitate și integrarea europeană # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reconfirmat, în cadrul unei întrevederi, angajamentul ferm al celor două state de a avansa proiectele comune în domeniul securități...
17:10
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă a procurorului Grigore Clevadî de la Procuratura Anticorupție. Completul de evaluare B a concluzionat că procurorul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și a transm...
16:50
În R.Moldova, 6% dintre nou-născuți vin pe lume prematur. „Fiecare viață este valoroasă, indiferent cât de fragil începe”, estimează Ministerul Sănătăţii # Moldpres
Ziua Mondială a Prematurității, marcată astăzi, 17 noiembrie, este un moment dedicat copiilor născuți înainte de termen și familiilor acestora, care demonstrează curaj și reziliență în fața unui început de viață plin de provocări. Acești copii m...
16:40
Oportunități de cooperare economică și culturală, discutate de autoritățile locale din Șumen, Bulgaria și Ayvalik, Turcia # Moldpres
Autoritățile locale din Șumen, Bulgaria, și Ayvalik, Turcia, au discutat despre oportunități de cooperare economică și culturală în timpul unei întâlniri la Șumen, a anunțat duminică administrația municipală. Delegația din Ayvalik (provincia Balik...
15:50
Medicamentele de import, dominante pe piața din Republica Moldova. Cele mai multe sunt aduse din UE # Moldpres
Medicamentele de import continuă să fie dominante pe piața din Republica Moldova, deținând aproximativ 93% din valoare și 85% din volum (cutii). Medicamentele autohtone reprezintă circa 7% din valoare și 15% din volum, menținând o tendință pozitivă cantitat...
15:30
ANRE: informațiile privind posibile creșteri ale tarifelor la gaz și electricitate până la sfârșitul anului nu reflectă realitatea # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că informațiile recent vehiculate în spațiul public referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor la gaz și energie electrică în luna noiembrie 2025 sau...
15:30
Scrisoare de intenție, semnată de Macron şi Zelenski: Ucraina ar putea procura până la 100 de avioane Rafale # Moldpres
Ucraina a semnat luni o scrisoare de intenţie pentru achiziţionarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franţa, au anunţat Ambasada Ucrainei şi biroul preşedintelui francez, relatează The Associated Press.Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi ...
