Acum 5 minute
16:10
Președinta Sandu la Moldova Security Forum: „Instituțiile statului au învățat lecțiile din 2024 și au acționat coordonat pentru a limita ingerințele străine în 2025” # Moldpres
Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre Președinta Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security For...
Acum 15 minute
16:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o discuție cu eurodeputați români, susținători fideli ai parcursului european al Republicii Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o discuție cu eurodeputații români Siegfried Mureșan, Nicu Ștefănuță, Victor Negrescu și Dan Barna, în contextul primei sale vizite oficiale efectuate la Bruxelles. Premierul le-a mulțumit eurodeputaț...
Acum o oră
15:40
Progresul Reformei administrației publice, analizat în cadrul ședinței prezidate de Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija # Moldpres
Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, a prezidat vineri, 14 noiembrie, ședința Grupului de lucru responsabil de Reforma administrației publice. În cadrul acesteia a fost examinat progresul privind implementarea acțiunilor prevăzute în Foaia de p...
15:40
Trei judecători vor fi transferați temporar, începând cu data de 1 ianuarie 2026, în cadrul Curții de Apel Centru. Decizia a fost luată astăzi de către Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/ în contextul necesității acoperirii unor funcții...
Acum 2 ore
15:10
La Chișinău a fost inaugurat Biroul pentru Independența și Reziliența Energetică a Moldovei # Moldpres
Secretariatul Comunității Energetice a inaugurat oficial marți seara biroul proiectului Independența și Reziliența Energetică a Republicii Moldova (MEIR) la Chișinău, care va susține țara noastră în procesul de accelerare a reformei, independenței și integrăr...
15:00
Extinderea Uniunii Europene reprezintă garanția unui viitor mai sigur și mai stabil pentru întregul continent, iar Republica Moldova este pregătită să contribuie activ la consolidarea securității europene, este mesajul transmis de viceprim-ministra pentru Integrare ...
15:00
Bărbatul care a atacat o magistrată cu o cheie de gaz în sala de judecată va sta cinci ani după gratii # Moldpres
Bărbat în vârstă de 50 de ani, care a atacat cu o cheie de gaz o magistrată în sala de ședințe a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișină...
14:50
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul privind extinderea UE: „Republica Moldova alege, conștient, zi de zi, democrația, pacea și apartenența la marea familie europeană” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să contribuie la o Uniune Europeană mai puternică și mai unită, iar extinderea UE este o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Mesajul a fost transmis de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la F...
14:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a deschis astăzi circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți, o măsură necesară pentru continuarea lucrărilor de reparație capitală la două obiecte de infrastructură importante de pe drumul națion...
14:50
Polonia afirmă că serviciile secrete ruseşti sunt în spatele sabotajului feroviar din weekend # Moldpres
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată &i...
Acum 4 ore
14:10
R. Moldova consolidează protecția copiilor împotriva abuzului sexual. Daniella Misail-Nichitin: „Niciun copil invizibil, nicio infracțiune tolerată” # Moldpres
Republica Moldova își intensifică acțiunile de protecție a copiilor în fața riscurilor tot mai mari, în special celor din mediul online, au declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia ...
13:50
Rezervația Orheiul Vechi găzduiește lansarea filmului românesc „Povestiri din Bocșa: Lumea 9 și pianul de lemn” # Moldpres
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” va găzdui lansarea filmului „Povestiri din Bocșa: Lumea 9 și pianul de lemn”, în urma semnării unui acord de parteneriat cu Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film (UARF) din România. Cola...
13:20
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius: „UE va beneficia enorm din perspectiva securității odată cu aderarea Republicii Moldova” # Moldpres
O Uniune Europeană mai vastă și mai puternică este un element de securitate pentru întreaga Europă. UE va beneficia enorm din perspectiva securității odată cu aderarea Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute de Comisarul european pentru Apă...
13:10
Noi reguli pentru persoanele care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în școli. MEC anunță actualizarea itemilor la proba scrisă a concursului # Moldpres
Persoanele care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în școli vor avea de rezolvat itemi noi la proba scrisă a concursului. Actualizarea itemilor a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării, informează MOLDPRES.Itemii pen...
12:50
Alexandru Munteanu, la Bruxelles: „Extinderea UE este cea mai bună soluție pentru a spori reziliența și securitatea R. Moldova” # Moldpres
Extinderea Uniunii Europene este cea mai bună soluție pentru a spori reziliența și securitatea țării noastre, în contextul atacurilor hibride externe constante din exterior. Declarațiile au fost făcute de către prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul...
12:40
Mai multe blocuri din Chișinău vor fi reabilitate termic cu sprijinul partenerilor europeni # Moldpres
Un număr de 57 de clădiri rezidențiale din municipiul Chișinău urmează să fie reabilitate termic și să devină mai eficiente energetic, în cadrul programului „OptimSACET Chișinău”, implementat cu sprijinul partenerilor europeni de dezvoltare. Anunțul...
12:30
Președintele României, Nicușor Dan, omagiu lui Ilie Ilașcu: „Un patriot neclintit, un erou contemporan” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în memoria lui Ilie Ilașcu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători pentru libertate, identitate națională și unitate românească. Șeful statului român a subliniat că dispariția sa reprezin...
12:30
Secretarul general adjunct al NATO, la Forumul de Securitate: „Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor fără interferențe externe” # Moldpres
Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe externe. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska, într-o intervenție la Moldova Security Forum, desfășurat astăzi la Chișinău. Oficialul ...
12:20
Mihai Popșoi la Moldova Security Forum 2025. „Am reușit să facem față presiunii externe, respectând interesul Republicii Moldova” # Moldpres
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali. Declara...
Acum 6 ore
12:10
Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență. Maia Sandu: „Atacurile hibride ale Rusiei în Moldova sunt multidimensionale” # Moldpres
Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență pentru ca instituțiile statului să-și consolideze capacitățile în lupta împotriva atacurilor hibride. Despre aceasta a anunțat președinta Maia Sandu, care a participat la Moldova Security Forum, des...
12:10
VIDEO // Moldova modernizează sectorul de acvacultură: nou cadru legislativ, obiective ambițioase și investiții pentru o industrie competitivă # Moldpres
Republica Moldova face pași importanți în dezvoltarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Noul set de reguli reglementează organizarea pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă ...
12:10
Președinta Maia Sandu omagiază memoria lui Ilie Ilașcu: „Un adevărat erou al Mișcării de Eliberare Națională” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe la vestea trecerii în eternitate a lui Ilie Ilașcu, personalitate emblematică a Mișcării de Eliberare Națională și simbol al luptei pentru libertate și identitate românească. Șef...
11:50
Parlamentul European reconfirmă sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Moldpres
Parlamentul European își reafirmă angajamentul de a susține Republica Moldova pe drumul său către aderarea la Uniunea Europeană, în contextul unei întrevederi oficiale, desfășurate la Bruxelles între eurodeputatul Siegfried Mureșan și delegația ...
11:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în perioada 10–14 noiembrie 2025, plăți în valoare totală de 40,3 milioane de lei, destinate susținerii producătorilor agricoli și implementării programelor de dezvoltare rurală...
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi solicitarea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, privind acordarea permisiunii necesare pentru pornirea urmăririi penale în privința unui judecător, transmite MOLDPRES.Potrivit CSM, decizia a ...
11:20
Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene: autoritățile din R. Moldova lansează acțiuni și mesaje pentru prevenirea unui risc major de sănătate publică # Moldpres
Republica Moldova se alătură, în perioada 18–24 noiembrie, inițiativei globale „Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene”, organizată de Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP...
11:00
Republica Moldova a trăit, în acest weekend, una dintre cele mai ample mobilizări civice dedicate mediului din ultimii ani. Peste 8.300 de voluntari din întreaga țară – studenți, profesori, silvicultori, funcționari publici, ONG-uri, agenți economici și ...
11:00
Vicepremierul Mihai Popșoi a discutat la Chișinău cooperarea bilaterală cu oficiali din România și Ucraina # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut astăzi întrevederi bilaterale cu Ana Tinca, secretara de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe al României, și cu Olexandr Mischenko, viceministrul afacerilor ex...
10:50
Igor Grosu, despre Ilie Ilașcu: „Un luptător dârz și neclintit, un exemplu rar de demnitate” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu decesul lui Ilie Ilașcu, unul dintre simbolurile luptei pentru libertate și identitate națională în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Igor Grosu l-a descris pe Il...
10:20
Comisiile pentru politică externă din Parlamentele de la Chișinău și București se vor reuni în ședință comună # Moldpres
Comisia pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova și Comisia pentru politică externă a Senatului României se vor reuni în ședință comună. Reuniunea celor două comisii va avea loc la București, pe data de 19 noiembrie, transmite MOLDPRES....
Acum 8 ore
10:10
Ultimele două meciuri ale echipei naționale, analizate de fostul selecționer Serghei Cleșcenco # Moldpres
Ultimele două meciuri ale naționalei de fotbal a Republicii Moldova din preliminariile Campionatului Mondial 2026, jucate cu Italia și Israel, au fost analizate de fostul selecționer Serghei Cleșcenco în cadrul emisiunii „Arena Sportivă” de la Moldova 1. A...
10:00
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 14272 de solicitări, inclusiv 1712 la copii. După acordarea ajutorului medical, circa 6 mii de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit...
09:50
Un bărbat de 67 de ani a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, ...
09:40
Premierul Alexandru Munteanu va avea o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg, transmite MOLDPRES.„Dragi cetățeni stabiliți în Belgia și Luxemburg, vă invit să avem o discuție, marți, 1...
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru astăzi cotații în creștere pentru euro și dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu un ban și costă 19 lei și 64 de bani. Dolarul adaugă patru bani și ajunge la nivelul de 16 lei și 93 ...
08:50
Bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # Moldpres
Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o ...
Acum 24 ore
22:50
A decedat Ilie Ilașcu: o viaţă între patriotism, detenție politică și activitate parlamentară # Moldpres
Familia și apropiații anunță stingerea din viață a lui Ilie Ilașcu, pe care îl descriu ca „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară. Soț, tată, bunic și prieten, Ilie Ilașcu a rămas un exemplu de patriotism și demnitate pentru genera...
21:10
Turismul în Regiunea de Dezvoltare Nord, cu noi direcții și proiecte pentru atragerea vizitatorilor # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord va lansa un nou Program regional sectorial (PRS) pentru perioada 2026–2028, dedicat sporirii atractivității turistice. Inițiativa este coordonată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, în parteneriat cu autoritățile publice ...
21:00
Viitorul agricol al Moldovei se formează în sălile de curs: Medicina Veterinară în topul preferințelor studenților # Moldpres
Într-o perioadă în care tinerii caută oportunități de a construi un viitor sustenabil, domeniile agricole și medicina veterinară din Republica Moldova atrag tot mai mulți studenți. În doar trei ani, numărul celor care aleg să studieze la Facultatea de ...
20:40
Vis și perseverență în carton: afacerea unei tinere antreprenoare din raionul Șoldănești a ajuns pe piețe din lume # Moldpres
Ambalaje cu suflet din Răspopeni: cum o afacere de familie a ajuns pe piețele internaționaleÎn satul Răspopeni, raionul Șoldănești, o afacere de familie a transformat creativitatea și perseverența într-un brand de succes recunoscut nu doar în Moldov...
20:20
60 de tineri vor participa la Programul de stagii plătite în serviciul public, ediția a cincea # Moldpres
Tinerii câștigători vor avea oportunitatea să efectueze stagii plătite în incinta a 30 de autorități publice centrale, datorită Programului stagiilor plătite în serviciul public, ediția a cincea, lansat astăzi de către Guvern. Instituțiile de stat unde vor activa c...
20:20
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a participat săptămâna trecută, la Conferința Națională despre Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași, România. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor publice locale, experți și...
20:10
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „La Tanti Masha”, tradiție, rețete de familie, experiențe turistice şi comunitate, pe Ruta Gastronomică România–Moldova # Moldpres
În inima satului Slobozia Mare, raionul Cahul, se află un loc care încântă simțurile și aduce la viață tradițiile culinare autentice ale sudului Moldovei – Atelierul Gastronomic „La Tanti Masha”. Aici, fiecare rețetă poartă amprenta i...
20:00
Mijlocașul Artur Ioniță, unul dintre cei mai respectați și constanți jucători ai fotbalului moldovenesc, a disputat ultimul său meci pentru Echipa Națională în partida cu Israel, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Fotbalistul de 35 de ani și-a anunța...
19:40
FOTO // Primari din România și R. Moldova fortifică dialogul european și cooperarea transfrontalieră # Moldpres
Reprezentanți ai autorităților publice locale din România și Republica Moldova s-au reunit, în perioada 14–16 noiembrie 2025, în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), pentru a reconfirma importanța...
19:20
Cer noros și temperaturi moderate de toamnă, anunţă meteorologii pentru marţi, 18 noiembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 17 noiembrie 2025 (ora 20:00) – 18 noiembrie 2025 (ora 20:00), vremea se va menține predominant închisă, cu cer mai mult noros pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.&b...
19:10
VIDEO // Femeile care transformă tranziția verde în realitate: povești de curaj, inovație și leadership # Moldpres
Tranziția verde a Republicii Moldova nu se construiește doar prin strategii și programe, ci mai ales prin oameni. Iar printre aceștia, tot mai vizibile sunt femeile care, prin curaj, muncă și determinare, schimbă percepții, modelează comunități și deschid drumuri noi ...
19:00
Germania va oferi Republicii Moldova asistență suplimentară gratuită de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltarea țării și sprijinirea parcursului european # Moldpres
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadr...
18:50
Tineri lideri ai proceselor schimbării climatice, reuniți la Chișinău pentru a crea soluții regionale de tranziție verde # Moldpres
Un grup de 30 de tineri activiști și comunicatori de mediu din Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia s-a întâlnit la Chișinău, în perioada 14–16 noiembrie, pentru a participa la Regional Advocacy Lab - un program dedicat dezvoltării competen...
