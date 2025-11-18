Ucraina și FMI demarează discuții pentru un nou program de cooperare financiară
Ziarul National, 18 noiembrie 2025 07:15
Liderii Ministerului Finanțelor din Ucraina, împreună cu cei ai Băncii Naționale a Ucrainei și experți ai Fondului Monetar Internațional, au începu...
• • •
Acum o oră
07:15
Cum să usuci rufele mai repede în casă: metoda naturală care funcționează fără căldură # Ziarul National
Vremea schimbătoare din noiembrie transformă uscarea rufelor într-o provocare zilnică, mai ales atunci când ploile apar pe neașteptate. Cum temp...
07:15
07:00
Hamas critică rezoluția ONU și avertizează asupra implicării internaționale în conflictul din Gaza # Ziarul National
Hamas a respins adoptarea de către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a unei rezoluții redactate de SUA. Aceasta susține planul președinte...
07:00
Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina înregistrează cea mai scăzută rată a natalității din istorie din cauza invaziei rusești. Conform ...
07:00
Drone atacă orașul Korochya: centru comercial cuprins de flăcări și localități fără curent electric în Belgorod # Ziarul National
Orașul Korochya din regiunea Belgorod a Federației Ruse a fost lovit de drone, ceea ce a generat un incendiu la un centru comercial local. Ukrinfor...
Acum 12 ore
22:45
ULTIMA ORĂ // Ilie Ilașcu, unul dintre LIDERII Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat la vârsta de 73 de ani. Fostul deținut politic va fi înmormântat în România # Ziarul National
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat l...
20:30
Europa vulnerabilă în fața dronelor rusești: Un avertisment de la comisarul Andrius Kubilius privind apărarea estică și lecțiile învățate de la Ucraina # Ziarul National
Europa nu este pregătită să facă față unui atac masiv cu drone al Rusiei și este esențial să integreze capacitățile ucrainene. A nu face acest lucr...
19:15
Profesorii din rețeaua EduTech își perfecționează metodele de predare a limbii române pentru copiii refugiați din Ucraina # Ziarul National
Peste 30 de cadre didactice, care sunt implicate în rețeaua laboratoarelor EduTech din întreaga țară, au participat la un seminar dedicat îmbunătăț...
Acum 24 ore
18:15
Antrenorii din școlile sportive discută egalitatea de gen și incluziunea socială în cadrul unui seminar național # Ziarul National
Seminarul „Sportul ca instrument de incluziune socială și promovare a egalității de gen”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul...
17:15
Echipe transdisciplinare pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, dezvoltate prin instruiri naționale extinse în Moldova # Ziarul National
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, al...
17:15
Compania Double Case, o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: sigilarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT pentru o perioadă de zece ani # Ziarul National
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova”, unde a fost c...
16:45
Ursula von der Leyen propune soluții financiare inovatoare pentru sprijinirea Ucrainei în fața provocărilor economice # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trimis luni o scrisoare guvernelor Uniunii Europene, prezentând trei opțiuni pentru a satisfa...
16:45
Mike Pompeo se alătură companiei ucrainene Fire Point, implicată într-un scandal de corupție și legată de un fost aliat al lui Zelenski # Ziarul National
Mike Pompeo, fostul secretar de stat american în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, a fost numit membru al consiliului consultat...
14:45
Profesorii din 15 școli-model au descoperit metode inovative de integrare a orientării în carieră în predare # Ziarul National
Profesorii care predau discipline din domeniul real în 15 școli-model s-au reunit într-un atelier pentru a învăța metode practice de integrare a or...
13:45
Zelenski și Macron semnează un acord pentru posibila achiziție a 100 de avioane Rafale de către Ucraina # Ziarul National
Ucraina a anunțat semnarea unei scrisori de intenție pentru achiziționarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franța, conform informațiil...
12:45
Explozie suspectă pe calea ferată Varșovia-Lublin: atac de sabotaj, afirmă premierul Poloniei Donald Tusk # Ziarul National
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj, a comunicat premierul polone...
11:45
Inculpați pedepsiți drastic pentru delapidarea a peste 1 milion de lei: administratorul și contabilul unei firme, condamnați la închisoare pentru fraude financiare complexe # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat condamnarea unui bărbat de 54 de ani și a unei femei de 53 de ani. Aceștia au fost găsiți vinovați de delapidare, es...
10:45
Trump promite sancțiuni drastice pentru țările care fac comerț cu Rusia și Iranul ar putea fi vizat # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a anunţat că republicanii elaborează un proiect de lege care va impune sancţiuni ţărilor care colaborează economic cu Rus...
10:45
Președintele filialei Briceni al Partidului „Șor”, acuzat de finanțare ilegală și trimis în judecată # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis spre examinare în instanță dosarul președintelui oficiului teritorial B...
09:45
Ministerul Energiei lansează consultări publice pentru dezvoltarea proiectelor eoliene cu stocare în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat recent primele consultări publice privind documentația de licitație pentru acordarea statutului de producător eligi...
08:30
Macron întâlnește din nou pe Zelenski: Franța își reafirmă sprijinul pentru Ucraina în contextul negocierilor de pace blocate și al scandalurilor interne de corupție # Ziarul National
Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, în cadrul unei vizite menite să reafirme angajamentul Franței față de Ucraina și să susțin...
08:30
Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă de ruși la 39 de ani după tragedia nucleară # Ziarul National
Capitala Ucrainei a fost martora unei noi tragedii în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, când un atac masiv cu rachete și drone a lovit zone rezid...
08:30
Putin continuă să UCIDĂ copii în Ucraina. Atac masiv al Rusiei în orașul ucrainean Harkov # Ziarul National
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care...
08:30
♈️ BerbecEste momentul să îți asculți intuiția și să acționezi cu încredere. O oportunitate neașteptată s-ar putea să îți deschidă calea către noi...
Ieri
07:30
Experții în eficiență energetică recomandă un gest simplu care poate reduce semnificativ facturile la încălzire în sezonul rece, fără a cheltui ...
06:45
Care sunt angajații pe care inteligența artificială nu-i va putea înlocui niciodată . LISTA de 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA # Ziarul National
Fondatorul Amazon consideră că, în ciuda avansului accelerat al inteligenței artificiale, există o categorie de angajați pe care tehnologia nu î...
00:00
Viktor Orbán: Sprijinul Financiar al UE pentru Ucraina este „O Nebunie” și Accentuă Criza Europeană # Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Ucraina „nu are nicio sansă” să câștige împotriva invaziei rusești în desfășurare, iar sprijinul fi...
16 noiembrie 2025
19:30
Vremea în Republica Moldova în următoarele zile va fi în general noroasă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului și cu ploi ocazi...
19:30
Portul Novorossiisk își reia activitatea de încărcare a petrolului după atacurile ucrainene care au dus la suspendări temporare # Ziarul National
Portul Novorossiisk din Rusia a reluat duminică încărcările de petrol, după ce un atac cu rachete şi drone al Ucrainei a provocat o suspendare de d...
11:15
Ucraina și Grecia colaborează pentru o nouă rută strategică de aprovizionare cu gaze naturale în contextul atacurilor rusești # Ziarul National
Ucraina și Grecia au stabilit o nouă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale. Alte acorduri vizează finanțarea importurilor de gaze naturale, a...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:15
Ucraina și Rusia cad de acord asupra eliberării a 1.200 de prizonieri ucraineni înainte de sărbători # Ziarul National
Negocierile dintre Ucraina și Rusia au dus la un acord pentru implementarea înțelegerilor de la Istanbul, ceea ce va permite eliberarea a 1.200 de ...
22:15
Ziua de duminică, 16 noiembrie 2025, va aduce în Republica Moldova o vreme relativ stabilă, cu temperaturi medii menținându-se în jur de 10-12 grad...
18:30
Rusia intensifică atacurile asupra căilor ferate din Ucraina, punând în pericol infrastructura cheie a țării # Ziarul National
Ucraina a observat o creștere de trei ori a atacurilor asupra sistemului său feroviar din iulie, conform unui ministru de rang înalt, în contextul ...
12:15
Hamas își menține ferm controlul în Gaza pe fondul incertitudinilor privind viitoarea administrație post-conflict # Ziarul National
De la reglementarea prețului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru țigări, Hamas intenționează să își consolideze influența în Gaza, în...
08:15
♈️ BerbecEnergia zilei te îndeamnă să îți urmezi instinctele și să faci primii pași către noi oportunități. Curajul și determinarea sunt aliații t...
06:15
Prețul petrolului în ascensiune după atacul ucrainean care a blocat portul rusesc Novorossiisk # Ziarul National
Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% vineri, în urma deciziei portului rusesc Novorossiisk de a opri exporturile de țiței. Acest lucru s-a î...
14 noiembrie 2025
22:15
Rusia își intensifică producția de bombe planante, amenințând orașele ucrainene cu atacuri mai precise și mai frecvente # Ziarul National
Rusia plănuiește să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine și devastatoare în acest an, a declarat un oficial din serviciile secrete ucra...
21:15
În data de 15 noiembrie 2025, temperaturile din Republica Moldova vor cunoaște o creștere semnificativă, cu diferențe de peste 5 grade față de ziua...
20:15
,,Sunt o rușine!" Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău # Ziarul National
Meciul Moldova - Italia 0-2, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, s-a disputat pe Stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa oaspete a d...
19:30
Rusia lansează un proiect de rezoluție ONU rival pentru Fâșia Gaza, fără comitet de pace sau forță internațională # Ziarul National
Rusia a înaintat membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluție referitor la Fâșia Gaza, care rivalizează cu un proiect america...
19:30
Ministrul Vladimir Bolea și Europa 2028: Colaborare pentru reforme economice și aderarea la UE # Ziarul National
Astăzi, ministrul Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat care gestionează domeniile MIDR, au avut o întâlnire cu reprezentanții platformei ...
18:30
Consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Olanda: Sprijin pentru modernizare și integrarea europeană # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întâlnire astăzi cu Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn. Discuțiile s-...
17:15
Atac masiv la Kiev: Germania acuză disprețul față de umanitate al lui Putin și promite sprijin pentru Ucraina în fața iernii dificile # Ziarul National
Bombardamentele rusești din noaptea de joi spre vineri la Kiev încalcă în mod flagrant dreptul internațional și ilustrează disprețul față de umanit...
17:15
ULTIMA ORĂ // Rușii de la „LukOil” NU mai controlează procesul de furnizare de kerosen pentru AIC - combustibilul va fi adus din România: Următoare etapă va fi cumpărarea infrastructurii aeroportuare din proprietatea companiei ruse # Ziarul National
Autoritățile R. Moldova au încheiat un contract de comodat cu compania rusească „LukOil”, pentru preluarea în administrare a activelor de la Ae...
16:45
Modernizarea energetică digitală a Moldovei, susținută de PNUD și Italia, promite un viitor verde și eficient până în 2030 # Ziarul National
Moldova a stabilit pentru anii 2026-2030 un Program de transformare digitală a domeniului energetic. Aprobat de Cabinetul de Miniștri în octombrie ...
15:45
Noul director general al „Moldelectrica” a fost prezentat oficial de secretarul general al Ministerului Energiei # Ziarul National
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, alături ...
14:45
Forumul „AgroCunoștințe” inaugurat la Chișinău, un pas semnificativ pentru inovația agricolă în Moldova # Ziarul National
14 noiembrie 2025, Chișinău - Chișinăul a găzduit astăzi prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”,...
13:45
Macron se întâlnește cu Zelenski la Paris pentru a consolida sprijinul Franței față de Ucraina și securitatea Kievului # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron se pregătește să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris. Această vizită își pr...
12:45
Vizită la București pentru întărirea legăturilor economice dintre Republica Moldova și România # Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de premierul Alexandru Munteanu și echipa guvernamentală a Republicii Mo...
12:45
Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești influențează direct CREȘTEREA prețurilor la carburanții comercializați în R. Moldova. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Ziarul National
Sancțiunile Statelor Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere rusești, în speță „LukOil”, influențează direct creșterea prețurilor la...
