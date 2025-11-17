ULTIMA ORĂ // Ilie Ilașcu, unul dintre LIDERII Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat la vârsta de 73 de ani. Fostul deținut politic va fi înmormântat în România
Ziarul National, 17 noiembrie 2025 22:45
Fostul deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, a decedat l...
Europa vulnerabilă în fața dronelor rusești: Un avertisment de la comisarul Andrius Kubilius privind apărarea estică și lecțiile învățate de la Ucraina # Ziarul National
Europa nu este pregătită să facă față unui atac masiv cu drone al Rusiei și este esențial să integreze capacitățile ucrainene. A nu face acest lucr...
19:15
Profesorii din rețeaua EduTech își perfecționează metodele de predare a limbii române pentru copiii refugiați din Ucraina # Ziarul National
Peste 30 de cadre didactice, care sunt implicate în rețeaua laboratoarelor EduTech din întreaga țară, au participat la un seminar dedicat îmbunătăț...
Antrenorii din școlile sportive discută egalitatea de gen și incluziunea socială în cadrul unui seminar național # Ziarul National
Seminarul „Sportul ca instrument de incluziune socială și promovare a egalității de gen”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul...
Echipe transdisciplinare pentru sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, dezvoltate prin instruiri naționale extinse în Moldova # Ziarul National
Specialiști în intervenție timpurie, educatori, medici, asistenți sociali și reprezentanți ai Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, al...
Compania Double Case, o nouă măsură menită să întărească încrederea în proiectul său crypto: sigilarea a 60% din oferta totală a tokenului DCT pentru o perioadă de zece ani # Ziarul National
Un anunț privind blocarea unei părți din oferta tokenului moldovenesc DCT a apărut astăzi pe canalul de Telegram „Crypto Moldova”, unde a fost c...
Ursula von der Leyen propune soluții financiare inovatoare pentru sprijinirea Ucrainei în fața provocărilor economice # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trimis luni o scrisoare guvernelor Uniunii Europene, prezentând trei opțiuni pentru a satisfa...
Mike Pompeo se alătură companiei ucrainene Fire Point, implicată într-un scandal de corupție și legată de un fost aliat al lui Zelenski # Ziarul National
Mike Pompeo, fostul secretar de stat american în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, a fost numit membru al consiliului consultat...
Profesorii din 15 școli-model au descoperit metode inovative de integrare a orientării în carieră în predare # Ziarul National
Profesorii care predau discipline din domeniul real în 15 școli-model s-au reunit într-un atelier pentru a învăța metode practice de integrare a or...
Zelenski și Macron semnează un acord pentru posibila achiziție a 100 de avioane Rafale de către Ucraina # Ziarul National
Ucraina a anunțat semnarea unei scrisori de intenție pentru achiziționarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franța, conform informațiil...
Explozie suspectă pe calea ferată Varșovia-Lublin: atac de sabotaj, afirmă premierul Poloniei Donald Tusk # Ziarul National
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj, a comunicat premierul polone...
Inculpați pedepsiți drastic pentru delapidarea a peste 1 milion de lei: administratorul și contabilul unei firme, condamnați la închisoare pentru fraude financiare complexe # Ziarul National
Procuratura Generală a anunțat condamnarea unui bărbat de 54 de ani și a unei femei de 53 de ani. Aceștia au fost găsiți vinovați de delapidare, es...
Trump promite sancțiuni drastice pentru țările care fac comerț cu Rusia și Iranul ar putea fi vizat # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a anunţat că republicanii elaborează un proiect de lege care va impune sancţiuni ţărilor care colaborează economic cu Rus...
Președintele filialei Briceni al Partidului „Șor”, acuzat de finanțare ilegală și trimis în judecată # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis spre examinare în instanță dosarul președintelui oficiului teritorial B...
Ministerul Energiei lansează consultări publice pentru dezvoltarea proiectelor eoliene cu stocare în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat recent primele consultări publice privind documentația de licitație pentru acordarea statutului de producător eligi...
Macron întâlnește din nou pe Zelenski: Franța își reafirmă sprijinul pentru Ucraina în contextul negocierilor de pace blocate și al scandalurilor interne de corupție # Ziarul National
Volodimir Zelenski va fi primit luni de Emmanuel Macron, în cadrul unei vizite menite să reafirme angajamentul Franței față de Ucraina și să susțin...
Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă de ruși la 39 de ani după tragedia nucleară # Ziarul National
Capitala Ucrainei a fost martora unei noi tragedii în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, când un atac masiv cu rachete și drone a lovit zone rezid...
Putin continuă să UCIDĂ copii în Ucraina. Atac masiv al Rusiei în orașul ucrainean Harkov # Ziarul National
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care...
♈️ BerbecEste momentul să îți asculți intuiția și să acționezi cu încredere. O oportunitate neașteptată s-ar putea să îți deschidă calea către noi...
Experții în eficiență energetică recomandă un gest simplu care poate reduce semnificativ facturile la încălzire în sezonul rece, fără a cheltui ...
Care sunt angajații pe care inteligența artificială nu-i va putea înlocui niciodată . LISTA de 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA # Ziarul National
Fondatorul Amazon consideră că, în ciuda avansului accelerat al inteligenței artificiale, există o categorie de angajați pe care tehnologia nu î...
Viktor Orbán: Sprijinul Financiar al UE pentru Ucraina este „O Nebunie” și Accentuă Criza Europeană # Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Ucraina „nu are nicio sansă” să câștige împotriva invaziei rusești în desfășurare, iar sprijinul fi...
Vremea în Republica Moldova în următoarele zile va fi în general noroasă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă a anului și cu ploi ocazi...
Portul Novorossiisk își reia activitatea de încărcare a petrolului după atacurile ucrainene care au dus la suspendări temporare # Ziarul National
Portul Novorossiisk din Rusia a reluat duminică încărcările de petrol, după ce un atac cu rachete şi drone al Ucrainei a provocat o suspendare de d...
Ucraina și Grecia colaborează pentru o nouă rută strategică de aprovizionare cu gaze naturale în contextul atacurilor rusești # Ziarul National
Ucraina și Grecia au stabilit o nouă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale. Alte acorduri vizează finanțarea importurilor de gaze naturale, a...
Ucraina și Rusia cad de acord asupra eliberării a 1.200 de prizonieri ucraineni înainte de sărbători # Ziarul National
Negocierile dintre Ucraina și Rusia au dus la un acord pentru implementarea înțelegerilor de la Istanbul, ceea ce va permite eliberarea a 1.200 de ...
Ziua de duminică, 16 noiembrie 2025, va aduce în Republica Moldova o vreme relativ stabilă, cu temperaturi medii menținându-se în jur de 10-12 grad...
Rusia intensifică atacurile asupra căilor ferate din Ucraina, punând în pericol infrastructura cheie a țării # Ziarul National
Ucraina a observat o creștere de trei ori a atacurilor asupra sistemului său feroviar din iulie, conform unui ministru de rang înalt, în contextul ...
Hamas își menține ferm controlul în Gaza pe fondul incertitudinilor privind viitoarea administrație post-conflict # Ziarul National
De la reglementarea prețului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru țigări, Hamas intenționează să își consolideze influența în Gaza, în...
♈️ BerbecEnergia zilei te îndeamnă să îți urmezi instinctele și să faci primii pași către noi oportunități. Curajul și determinarea sunt aliații t...
Prețul petrolului în ascensiune după atacul ucrainean care a blocat portul rusesc Novorossiisk # Ziarul National
Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% vineri, în urma deciziei portului rusesc Novorossiisk de a opri exporturile de țiței. Acest lucru s-a î...
Rusia își intensifică producția de bombe planante, amenințând orașele ucrainene cu atacuri mai precise și mai frecvente # Ziarul National
Rusia plănuiește să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine și devastatoare în acest an, a declarat un oficial din serviciile secrete ucra...
În data de 15 noiembrie 2025, temperaturile din Republica Moldova vor cunoaște o creștere semnificativă, cu diferențe de peste 5 grade față de ziua...
,,Sunt o rușine!" Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău # Ziarul National
Meciul Moldova - Italia 0-2, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, s-a disputat pe Stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa oaspete a d...
Rusia lansează un proiect de rezoluție ONU rival pentru Fâșia Gaza, fără comitet de pace sau forță internațională # Ziarul National
Rusia a înaintat membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluție referitor la Fâșia Gaza, care rivalizează cu un proiect america...
Ministrul Vladimir Bolea și Europa 2028: Colaborare pentru reforme economice și aderarea la UE # Ziarul National
Astăzi, ministrul Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat care gestionează domeniile MIDR, au avut o întâlnire cu reprezentanții platformei ...
Consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Olanda: Sprijin pentru modernizare și integrarea europeană # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întâlnire astăzi cu Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn. Discuțiile s-...
Atac masiv la Kiev: Germania acuză disprețul față de umanitate al lui Putin și promite sprijin pentru Ucraina în fața iernii dificile # Ziarul National
Bombardamentele rusești din noaptea de joi spre vineri la Kiev încalcă în mod flagrant dreptul internațional și ilustrează disprețul față de umanit...
ULTIMA ORĂ // Rușii de la „LukOil” NU mai controlează procesul de furnizare de kerosen pentru AIC - combustibilul va fi adus din România: Următoare etapă va fi cumpărarea infrastructurii aeroportuare din proprietatea companiei ruse # Ziarul National
Autoritățile R. Moldova au încheiat un contract de comodat cu compania rusească „LukOil”, pentru preluarea în administrare a activelor de la Ae...
Modernizarea energetică digitală a Moldovei, susținută de PNUD și Italia, promite un viitor verde și eficient până în 2030 # Ziarul National
Moldova a stabilit pentru anii 2026-2030 un Program de transformare digitală a domeniului energetic. Aprobat de Cabinetul de Miniștri în octombrie ...
Noul director general al „Moldelectrica” a fost prezentat oficial de secretarul general al Ministerului Energiei # Ziarul National
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, alături ...
Forumul „AgroCunoștințe” inaugurat la Chișinău, un pas semnificativ pentru inovația agricolă în Moldova # Ziarul National
14 noiembrie 2025, Chișinău - Chișinăul a găzduit astăzi prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”,...
Macron se întâlnește cu Zelenski la Paris pentru a consolida sprijinul Franței față de Ucraina și securitatea Kievului # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron se pregătește să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris. Această vizită își pr...
Vizită la București pentru întărirea legăturilor economice dintre Republica Moldova și România # Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de premierul Alexandru Munteanu și echipa guvernamentală a Republicii Mo...
Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești influențează direct CREȘTEREA prețurilor la carburanții comercializați în R. Moldova. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Ziarul National
Sancțiunile Statelor Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere rusești, în speță „LukOil”, influențează direct creșterea prețurilor la...
Managerii școlari din Moldova, instruiți pentru a asigura condiții mai bune de igienă și sanitație în școli # Ziarul National
Un număr de 60 de directori și directori adjuncți din 30 de instituții de învățământ din diverse raioane ale țării și-au consolidat abilitățile de ...
Guvernul Republicii Moldova încurajează investițiile franceze în infrastructură și economie prin reforme strategice # Ziarul National
Ministrul Vladimir Bolea, împreună cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, a luat parte la întrevederea cu reprezentanții Camerei de Comerț, Industri...
VIDEO // Deputații proruși din Parlament, mari apărători al „Ruskii Dom” din Chișinău, reduși la tăcere de Marcel Spatari cu un DISCURS despre adevăratele valori și cum este persecutată cultura rusă de regimul de la Kremlin # Ziarul National
Parlamentul a susșinut în prima lectură, cu votul a 60 de deputați, proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernu...
Vicepremierul Valeriu Chiveri sprijină comunitatea din Varnița și discută soluții pentru dezvoltare locală și drepturi fundamentale în vizita sa oficială. # Ziarul National
Pe 13 noiembrie 2025, Valeriu Chiveri, vicepremierul responsabil cu reintegrarea, a vizitat localitatea Varnița din raionul Anenii Noi. Vizita a fo...
FAO și PNUD lansează o nouă etapă a programului de sprijin pentru fermierii din Republica Moldova: de la supraviețuire la competitivitate și reziliență climatică # Ziarul National
14 noiembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a dat startul unei noi inițiative ce vizează înt...
