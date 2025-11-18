Premierul Alexandru Munteanu va avea o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia și Luxemburg
Moldpres, 18 noiembrie 2025 09:40
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg, transmite MOLDPRES.„Dragi cetățeni stabiliți în Belgia și Luxemburg, vă invit să avem o discuție, marți, 1...
Acum 10 minute
09:50
Un bărbat de 67 de ani a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 17 noiembrie într-o locuință din satul Sloveanca, raionul Sângerei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, ...
Acum 30 minute
09:40
Premierul Alexandru Munteanu va avea astăzi, la Bruxelles, o discuție cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Belgia și Luxemburg, transmite MOLDPRES.„Dragi cetățeni stabiliți în Belgia și Luxemburg, vă invit să avem o discuție, marți, 1...
Acum o oră
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat pentru astăzi cotații în creștere pentru euro și dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu un ban și costă 19 lei și 64 de bani. Dolarul adaugă patru bani și ajunge la nivelul de 16 lei și 93 ...
Acum 2 ore
08:50
Bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # Moldpres
Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o ...
Acum 12 ore
22:50
A decedat Ilie Ilașcu: o viaţă între patriotism, detenție politică și activitate parlamentară # Moldpres
Familia și apropiații anunță stingerea din viață a lui Ilie Ilașcu, pe care îl descriu ca „un om al curajului, verticalității și iubirii pentru țară. Soț, tată, bunic și prieten, Ilie Ilașcu a rămas un exemplu de patriotism și demnitate pentru genera...
21:10
Turismul în Regiunea de Dezvoltare Nord, cu noi direcții și proiecte pentru atragerea vizitatorilor # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord va lansa un nou Program regional sectorial (PRS) pentru perioada 2026–2028, dedicat sporirii atractivității turistice. Inițiativa este coordonată de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, în parteneriat cu autoritățile publice ...
21:00
Viitorul agricol al Moldovei se formează în sălile de curs: Medicina Veterinară în topul preferințelor studenților # Moldpres
Într-o perioadă în care tinerii caută oportunități de a construi un viitor sustenabil, domeniile agricole și medicina veterinară din Republica Moldova atrag tot mai mulți studenți. În doar trei ani, numărul celor care aleg să studieze la Facultatea de ...
Acum 24 ore
20:40
Vis și perseverență în carton: afacerea unei tinere antreprenoare din raionul Șoldănești a ajuns pe piețe din lume # Moldpres
Ambalaje cu suflet din Răspopeni: cum o afacere de familie a ajuns pe piețele internaționaleÎn satul Răspopeni, raionul Șoldănești, o afacere de familie a transformat creativitatea și perseverența într-un brand de succes recunoscut nu doar în Moldov...
20:20
60 de tineri vor participa la Programul de stagii plătite în serviciul public, ediția a cincea # Moldpres
Tinerii câștigători vor avea oportunitatea să efectueze stagii plătite în incinta a 30 de autorități publice centrale, datorită Programului stagiilor plătite în serviciul public, ediția a cincea, lansat astăzi de către Guvern. Instituțiile de stat unde vor activa c...
20:20
Președinta raionului Ialoveni, Natalia Eremia, a participat săptămâna trecută, la Conferința Națională despre Dezvoltarea Zonelor Metropolitane, organizată la Iași, România. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrațiilor publice locale, experți și...
20:10
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „La Tanti Masha”, tradiție, rețete de familie, experiențe turistice şi comunitate, pe Ruta Gastronomică România–Moldova # Moldpres
În inima satului Slobozia Mare, raionul Cahul, se află un loc care încântă simțurile și aduce la viață tradițiile culinare autentice ale sudului Moldovei – Atelierul Gastronomic „La Tanti Masha”. Aici, fiecare rețetă poartă amprenta i...
20:00
Mijlocașul Artur Ioniță, unul dintre cei mai respectați și constanți jucători ai fotbalului moldovenesc, a disputat ultimul său meci pentru Echipa Națională în partida cu Israel, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Fotbalistul de 35 de ani și-a anunța...
19:40
FOTO // Primari din România și R. Moldova fortifică dialogul european și cooperarea transfrontalieră # Moldpres
Reprezentanți ai autorităților publice locale din România și Republica Moldova s-au reunit, în perioada 14–16 noiembrie 2025, în cadrul Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova (CALRRM), pentru a reconfirma importanța...
19:20
Cer noros și temperaturi moderate de toamnă, anunţă meteorologii pentru marţi, 18 noiembrie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 17 noiembrie 2025 (ora 20:00) – 18 noiembrie 2025 (ora 20:00), vremea se va menține predominant închisă, cu cer mai mult noros pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES.&b...
19:10
VIDEO // Femeile care transformă tranziția verde în realitate: povești de curaj, inovație și leadership # Moldpres
Tranziția verde a Republicii Moldova nu se construiește doar prin strategii și programe, ci mai ales prin oameni. Iar printre aceștia, tot mai vizibile sunt femeile care, prin curaj, muncă și determinare, schimbă percepții, modelează comunități și deschid drumuri noi ...
19:00
Germania va oferi Republicii Moldova asistență suplimentară gratuită de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltarea țării și sprijinirea parcursului european # Moldpres
Germania va oferi Republicii Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizarea țării. Despre aceasta a anunțat Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadr...
18:50
Tineri lideri ai proceselor schimbării climatice, reuniți la Chișinău pentru a crea soluții regionale de tranziție verde # Moldpres
Un grup de 30 de tineri activiști și comunicatori de mediu din Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia s-a întâlnit la Chișinău, în perioada 14–16 noiembrie, pentru a participa la Regional Advocacy Lab - un program dedicat dezvoltării competen...
18:30
Circulație redirecționată pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul G39, în zona Unchițești–Țipordei # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță instituirea unor restricții provizorii de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumul național G39 R14 – Unchițești – Țipordei – R19, raionul Floreşti, pe segmentul cuprins între km...
18:20
CNPF atenționează privind noi tipuri de fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii privind noi tipuri de fraude prin preluare controlului de la distanță, utilizând aplicații de mesagerie, transmite MOLDPRES.Potrivit CNPF, victimele sunt contactate prin aplicații de mesageri...
18:10
VIDEO // Servicii sociale mai aproape de oameni: a fost inaugurat Centrul Comunitar pentru persoane în etate din Bălășești, Sângerei # Moldpres
Persoanele în etate din comuna Bălășești, raionul Sângerei beneficiază, începând de astăzi, de un nou spațiu dedicat activităților de zi, odată cu inaugurarea Serviciului Social „Centrul Comunitar Bălășești”. Aici, seniorii vor pu...
17:50
VIDEO // De Ziua Internațională a Studenților, tinerii de la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI au depus o Capsulă a Timpului # Moldpres
Ziua Internațională a Studenților a fost marcată la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI într-o atmosferă solemnă, în care a fost evidențiat rolul tinerei generații în construirea viitorului european al Republicii Moldova. Prezentă la ceremonie...
17:40
VIDEO // Jocuri de noroc fără licență într-o saună din Bălți: 12 persoane prinse la masa de poker # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 37 de ani arenda o saună în Bǎlți, pe care o folosea pentru desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc. Mascații au intrat în flagrant și au prins la masa de joc 12 persoane, transmite MOLDPRES.În urma percheziții...
17:30
Proiectele de dezvoltare realizate în Republica Moldova cu asistență franceză și aderarea țării noastre la Uniunea Europeană au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Franței, Dominique Waag. Șeful Executivu...
17:30
VIDEO // Zece preoți ai Mitropoliei Basarabiei, instruiți în prevenirea violenței și combaterea stereotipurilor # Moldpres
Zece reprezentanți ai Mitropoliei Basarabiei au participat recent la cursul de formare „Violența în familie și combaterea stereotipurilor în lumină ortodoxă”. Programul a oferit preoților cunoștințe esențiale despre identificarea formel...
17:30
România și Republica Moldova își consolidează parteneriatul pentru securitate și integrarea europeană # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, au reconfirmat, în cadrul unei întrevederi, angajamentul ferm al celor două state de a avansa proiectele comune în domeniul securități...
17:10
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă a procurorului Grigore Clevadî de la Procuratura Anticorupție. Completul de evaluare B a concluzionat că procurorul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și a transm...
16:50
În R.Moldova, 6% dintre nou-născuți vin pe lume prematur. „Fiecare viață este valoroasă, indiferent cât de fragil începe”, estimează Ministerul Sănătăţii # Moldpres
Ziua Mondială a Prematurității, marcată astăzi, 17 noiembrie, este un moment dedicat copiilor născuți înainte de termen și familiilor acestora, care demonstrează curaj și reziliență în fața unui început de viață plin de provocări. Acești copii m...
16:40
Oportunități de cooperare economică și culturală, discutate de autoritățile locale din Șumen, Bulgaria și Ayvalik, Turcia # Moldpres
Autoritățile locale din Șumen, Bulgaria, și Ayvalik, Turcia, au discutat despre oportunități de cooperare economică și culturală în timpul unei întâlniri la Șumen, a anunțat duminică administrația municipală. Delegația din Ayvalik (provincia Balik...
15:50
Medicamentele de import, dominante pe piața din Republica Moldova. Cele mai multe sunt aduse din UE # Moldpres
Medicamentele de import continuă să fie dominante pe piața din Republica Moldova, deținând aproximativ 93% din valoare și 85% din volum (cutii). Medicamentele autohtone reprezintă circa 7% din valoare și 15% din volum, menținând o tendință pozitivă cantitat...
15:30
ANRE: informațiile privind posibile creșteri ale tarifelor la gaz și electricitate până la sfârșitul anului nu reflectă realitatea # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a precizat că informațiile recent vehiculate în spațiul public referitoare la posibile creșteri ale prețurilor reglementate și tarifelor la gaz și energie electrică în luna noiembrie 2025 sau...
15:30
Scrisoare de intenție, semnată de Macron şi Zelenski: Ucraina ar putea procura până la 100 de avioane Rafale # Moldpres
Ucraina a semnat luni o scrisoare de intenţie pentru achiziţionarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franţa, au anunţat Ambasada Ucrainei şi biroul preşedintelui francez, relatează The Associated Press.Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi ...
15:10
Răspunsul Guvernului pentru Ion Ceban privind situația de la fostul Hotel „Național”: „Gardul trebuia instalat mai devreme” # Moldpres
Instalarea unui gard de către primăria Chișinău în jurul clădirii fostului Hotel „Național”, acțiune solicitată de poliție în zeci de sesizări de câțiva ani, este o măsură necesară și urgentă, care însă trebuia dispusă mai dev...
14:30
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova # Moldpres
Astăzi, 17 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a primit-o într-o vizită de curtoazie pe ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Fern Horine. În cadrul dialogului, a f...
14:30
Ministerul Apărării atenționează: o scrisoare cu semnătura contrafăcută și ștampilă inexistentă circulă în mediul online # Moldpres
Ministerul Apărării a atenționat astăzi că o scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, fiind atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, transmit...
14:30
Drumul de ocolire temporar, în zona municipiului Bălți, gata pentru redeschiderea circulației # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de amenajare a drumului de ocolire temporar, necesar pentru devierea traficului pe durata reparațiilor capitale la două obiective importante de infrastructură: podul peste râul Răut și pasajul pes...
14:20
O pădure de 5 hectare a fost plantată la Budăi, datorită campaniei „Cumpărăturile care prind rădăcini” # Moldpres
Peste şase mii de oameni au contribuit la împădurirea Republicii Moldova prin intermediul campaniei „Cumpărăturile care prind rădăcini”, realizată în parteneriat cu o rețea de magazine. Rezultatul concret al acestui efort comun este plantarea unei ...
14:10
Unul dintre cele mai îndrăgite deserturi ale lumii, este sărbătorit anual pe 17 noiembrie, când are loc Ziua Internațională a Baklavalei. Originară din tradiția culinară turcească, această delicatesă cu foi fine, nuci sau fistic și sirop aromat a cucerit g...
14:10
Ziua Internațională a Studentului, marcată în R. Moldova. Peste 67 de mii de tineri studiază în universitățile din țară # Moldpres
În ultimul an, au fost investite circa 2 milioane de euro în universitățile din țară, pentru a spori calitatea educației și a crea condiții necesare astfel încât cei peste 68 de mii de studenți la licență și master să poată studia în con...
13:50
O explozie a deteriorat o porțiune a căii ferate din Polonia pe care se transporta tehnică militară spre Ucraina # Moldpres
Premierul Poloniei Donald Tusk a calificat drept „un act de sabotaj” explozia care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin. El a explicat că, cel mai probabil, s-a făcut o tentativă de a arunca în aer trenul, transmite MOLDPR...
13:20
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu anunță trei mesaje ferme pentru vizita la Bruxelles: „Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că merge cu echipa în vizită la Bruxelles cu trei mesaje clare: Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă, avem un plan clar de asigurare a unei creșteri economice durabile și devenim, pr...
13:20
Cărțile, alegerea preferată a tinerilor în 2025: peste 70% dintre voucherele culturale folosite pentru lectură # Moldpres
Cărțile au fost cele mai populare achiziții realizate de tineri în cadrul Programului „Voucher Cultural”, reprezentând în medie peste 70% din total. Printre titlurile preferate de tineri se numără manualele școlare, literatura fantasy pentru ad...
13:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău au depistat încă o angajata unui salon de frumusețe din capitală cu diplomă falsă. Potrivit CNA, luni au fost desfășurate mai multe percheziții, atât în salonul...
12:50
Victor Agrici a fost prezentat Secretariatului Parlamentului. „Ne așteaptă o perioadă intensă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția privind lui Victor Agrici în funcția de ecretar genera la Legislativului. Astăzi, Victor Agrici a fost prezentat colectivului, transmite MOLDPRES.„Ne așteaptă o perioadă intensă. O să fie nevoi...
12:20
Pericol de explozie în județul Tulcea în urma bombardamentelor rusești. Localnicii dintr-un sat evacuați de urgență din cauza unei nave cu GPL în flăcări # Moldpres
Autorităţile române au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi ani...
11:50
Tineri specialiști în domeniul medical, repartizați în câmpul muncii. Aceștia vor activa în instituții cu necesitate acută de medici # Moldpres
Un număr de 159 de absolvenții ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” sunt repartizați pentru plasarea în câmpul muncii, aceștia urmând să activeze în instituții cu necesitate acută de cadre medicale....
11:50
Salvatorii din nordul țării au fost alertați în dimineața de luni, 17 noiembrie, despre producerea unui accident de circulație pe centura de ocolire a municipiului Bălți. În urma impactului, o pesoană a rămas blocată, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspecto...
11:40
Republica Moldova intensifică eforturile de combatere a violenței sexuale: un grup de experți din SUA, în vizită la Centrul de Justiție Familială al Poliției # Moldpres
Intensificarea eforturilor de prevenire și combatere a violenței sexuale a fost discutată în cadrul vizitei unui grup de experți din Statele Unite ale Americii la Centrul de Justiție Familială al Poliției, informează MOLDPRES.Pe parcursul întâlnirilo...
11:30
Noi licitații pentru acordarea statutului de producător eligibil mare pentru proiecte eoliene: depunerea ofertelor este estimată pentru martie 2026 # Moldpres
Ministerul Energiei a desfășurat primele consultări publice pe marginea documentației de licitație referitoare la acordarea statutului de producător eligibil mare pentru proiectele de energie eoliană integrate cu sisteme de stocare. Conform calendarului, depunerea ofertelo...
11:20
Serviciul Vamal a încasat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 789,3 milioane de lei, transmite MOLDPRES.Astfel, în perioada 10 - 16 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depăș...
