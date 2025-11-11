(VIDEO) Au venit din Madagascar, Camerun, Germania sau Italia și povestesc cum a decurs integrarea în R. Moldova: „Oamenii erau foarte bravo cu mine” vs „Nu există pădure fără uscături”

18:10

Dacă ești în căutarea unei băuturi calde și sănătoase, încearcă ceaiul de frunze de dafin. Pe lângă faptul că te ajută să te relaxezi, potrivit healthshots.com, îți întărește inima și imunitatea. Frunza de dafin este mult mai mult decât un simplu condiment. De obicei, frunza de dafin este folosită pentru a îmbunătăți mesele tradiționale, dar știai că [...]