VIDEO De la tehnică sovietică la artilerie NATO: Chișinăul cumpără obuziere israeliene

Stereotipul că doar femeile pot fi educatori la grădiniță încă persistă în societate, dar poate fi contrazis prin exemple vii. La Bălți, din peste 450 de cadre didactice din instituțiile pre-școlare, doar trei sunt bărbați și toți coordonatori muzicali. Unul dintre ei este Tudor Lungu, de la grădinița nr. 4 „Grigore Vieru".