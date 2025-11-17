Artur Ioniță și-a anunțat retragerea de la echipa națională
Noi.md, 17 noiembrie 2025 09:00
Artur Ioniță a dezvăluit după meciul cu Israel din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 că a jucat ultima sa partidă pentru prima reprezentativă a țării.El l-a înlocuit pe Ion Nicolaescu în minutul 66 și a preluat banderola de căpitan, notează noi.md cu referire la radiomoldova."A fost ultimul meci, deja mi-am luat rămas bun de la băieți. În vestiar le-am mulțumit pentru tot. Le m
• • •
Acum 30 minute
09:00
Un atac aerian israelian a ucis o persoană duminică în sudul Libanului, scenă recurentă a focurilor de armă în ciuda armistițiului dintre Israel și Hezbollahul libanez, a informat Ministerul libanez al Sănătății, transmite AFP.'Un atac efectuat în această seară de inamicul israelian asupra unei mașini în orașul Al-Mansouri, situat în districtul Tyr, a ucis un civil', a anunțat ministerul într-
09:00
Artur Ioniță a dezvăluit după meciul cu Israel din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 că a jucat ultima sa partidă pentru prima reprezentativă a țării.El l-a înlocuit pe Ion Nicolaescu în minutul 66 și a preluat banderola de căpitan, notează noi.md cu referire la radiomoldova."A fost ultimul meci, deja mi-am luat rămas bun de la băieți. În vestiar le-am mulțumit pentru tot. Le m
09:00
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat duminică 'speranța' ca acordul dintre Statele Unite și China privind exporturile de pămînturi rare să poată fi încheiat oficial în aproximativ zece zile, notează AFP.'Încă nu am finalizat acordul', dar 'sperăm să facem acest lucru pînă la Ziua Recunoștinței', adică pe 27 noiembrie, a declarat Bessent pentru Fox News.Secretaru
Acum o oră
08:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:17 noiembrie — a 321-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 44 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare. Sf. Sfinţit Mc. Nicandru şi ErmeuCe se sărbătoreș
08:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a disputat ultimul meci din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial 2026, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, într-o partidă contra selecționatei Israelului. Meciul s-a încheiat cu scorul 1:4.Partida a avut un moment decisiv încă din minutul 18, cînd Sergiu Perciun a fost eliminat pentru un fault asupra lui Eliel Peretz, iar oaspeții au p
Acum 2 ore
08:00
Săptămîna de lucru va începe cu cer variabil și precipitații.În orele dimineții se așteaptă ceață.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +15…17°C, în regiunile centrale temperatura va constitui +13…+15°C, iar în nord vor fi în jur de +10…12°C.
08:00
Campania națională de împădurire #GenerațiaPădurii a ajuns astăzi în sudul țării, la Cîșlița-Prut, unde au fost plantate 6 hectare de salcie pe malul râului Prut.Potrivit organizatorilor, plantarea are un rol esențial în consolidarea malurilor și extinderea suprafețelor împădurite în zonele vulnerabile din punct de vedere ecologic.Acțiunea a fost realizată datorită parteneriatului cu rețea
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a căîtigat de la moneda unică europeană 0,45 bani, dar de la dolarul american - mai mult de 2 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 17 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6334 lei pentru un euro (-0,45 b
07:30
Legumele si fructele proaspecte, oleaginoasele, pestele gras si uleiurile sanatoase (precum uleiul de masline, uleiu de rapita, uleiul de peste), toate sînt alimente care va pot proteja inima.1. Legume proaspete de toate culorileSalata verde, spanac, rucola, andive, sparanghel, rosii, ardei, castraveti, ridichi, gulii, ceapa, broccoli, conopida, dovlecel, ciuperci, varza alba/ rosie, varza
Acum 4 ore
06:30
Te protejeaza de bacteriile daunatoare din organism si iti intareste sistemul imunitar.Multe persoane il folosesc in loc de medicamentele clasice.Daca manaci usturoi pe stomcul gol vei reusi sa previi zeci de boli, datorita accentuarii proprietatilor antibiotice.Usturoiul lupta cu o multime de infectii fungice, raceli, gripe si alte boli care se pot trata cu medicamente clasice. Este i
06:30
Olesea Stamate: „Pentru un politician este important să apară pe toate platformele și să știe să răspundă la diferite întrebări” # Noi.md
Un politician trebuie să știe să răspundă la diferite tipuri de întrebări, să discute cu diverși moderatori și este important pentru el să apară pe toate platformele, pentru a-și transmite poziția către telespectatorii diferitelor posturi de televiziune.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a justiției și ex-vicepreședintă a partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Olesea Stamat
05:30
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.În document, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru o obiceiuri alimentare mai sănătoase, scrie r
Acum 6 ore
05:00
Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a anunțat că țara se va ocupa singură de dezarmarea militanților mișcării Hamas pe teritoriile controlate de aceasta din sectorul Gaza.În celelalte teritorii, această sarcină va fi îndeplinită fie de forțele internaționale, fie de armata israeliană. Declarația corespunzătoare a fost făcută de politician pe rețeaua socială X.Katz a confirmat de
05:00
Magneziul este un mineral cu rol esenţial pentru menţinerea echilibrului electrolitic în organism, mare parte din acesta regăsindu-se în oase. Hipomagnezemia este deficitul de magneziu în sînge şi care are valori sub 1,8 mg/dL.Cele mai frecvente cauze ale hipomagnezemiei este aportul insuficient de magneziu din alimente, dar şi malabsorbţia acestui mineral, ca urmare a altei afecţiuni, precum
04:00
Măslinele verzi sînt un deliciu mediteranean, aducînd un plus de savoare multor mîncăruri, salate şi gustări de vară. Măslinul, pe numele său oficial Olea europea, este un arbore originar din Siria şi din zonele de litoral ale Turciei, foarte răspîndit în jurul Mării Mediterane, unde era cultivat chiar şi cu 5000 de ani în urmă.Măslinele verzi au un conţinut ridicat de grăsimi, însă grăsimile
03:30
Se pare că în Ucraina a redevenit actual subiectul discuției care a avut loc în 2023 între fostul președinte al Ucrainei Piotr Poroșenko și oligarhul ucrainean Rinat Ahmetov, care a declarat că nu este împotriva răsturnării președintelui în exercițiu al Ucrainei, Vladimir Zelenski, pentru a nu-și pierde toate activele.Înregistrările acestei conversații sînt din nou distribuite pe rețelele de s
Acum 8 ore
03:00
O cană de ceai de muşeţel pe zi ar putea ţine departe cancerul, potrivit cercetătorilor. Ceaiul conţine apigenină, o substanţă care lasă celulele canceroase fără "superputerile" lor, transmite romaniatv.netExperţii de la Universitatea de Stat Ohio au descoperit că apigenina poate bloca abilitatea celulelor canceroase de la sîn de a trăi mai mult decît celulele normale, oprind răspîndirea lor ş
02:30
Cel mai înalt hotel din lume, Ciel Dubai Marina, și-a început activitatea, iar primii oaspeți s-au cazat deja în camerele lor.Înălțimea hotelului a ajuns la 377 de metri, ceea ce depășește hotelul Gevora din Dubai, care are 356 de metri. Clădirea are 82 de etaje și 1.004 camere. În plus, la o înălțime de 310 metri, hotelul dispune de o piscină panoramică. Despre aceasta a relatat publicația
02:00
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea of Las Palmas de Gran Canaria şi Universitatea din Granada u alcătuit „lista neagră" a alimentelor care ne provoacă depresie, irascibilitate și anxietate.La cercetare au participat 9.000 de subiecţi care nu sufereau de boli depresive şi care nu consumau antidepresive, notează 20minutos.es. Prticipanții au acceptat să consume doar fast-food
01:30
Alexander Stubb se îndoiește că negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia pot începe înainte de sfîrșitul anului 2025.Președintele finlandez a cerut Uniunii Europene și SUА să intensifice presiunea militară asupra Moscovei.Obținerea unui încetări a focului în războiul din Ucraina este puțin probabilă înainte de primăvara anului 2026, consideră președintele Finlandei, Alexander Stubb. „Nu
Acum 12 ore
00:30
Rusia poartă negocieri active cu SUA în vederea soluționării conflictului din Ucraina „pe baza înțelegerilor” ajunse la întîlnirea șefilor de stat de la Anchorage (Alaska).Despre aceasta a declarat asistentul președintelui rus, Iurii Ușakov, jurnalistului Pavel Zarubin.Potrivit acestuia, partea rusă consideră că acesta este într-adevăr un bun punct de plecare pentru atingerea unei soluțion
00:00
Felul în care scrii de mînă nu spune doar ceva despre personalitatea ta, dar arată și ce fel de probleme de sănătate ai putea avea.În ziua de azi, felul în care scrii e folosit de tot felul de studii de cercetare pentru a vedea ce fel de om ești. Companiile se uită adesea la aspectul scrisului tău pentru a știi dacă te potrivești cu cerințele firmei, și nu arareori un scris frumos le poate atr
00:00
Cum a jucat Moldova împotriva Israelului în ultimul meci din ciclul de calificare pentru CM 2026 # Noi.md
Naționala Moldovei a jucat astăzi ultimul meci din preliminariile CM-2026. Adversarul a fost echipa Israelului, care s-a impus cu scorul de 4:1. Astfel, tricolorii au încheiat ciclul pe ultimul loc, al 5-lea, acumulînd doar un punct și fără vreo victorie în cele opt meciuri.Anul viitor, echipa noastră va participa în noul sezon al Ligii Națiunilor.Israel - Moldova 4:1Marcatori: Tur
16 noiembrie 2025
23:30
Ucraina a încheiat cu Grecia au Acord pentru a achiziționa gaz american livrat prin coridorul vertical # Noi.md
Ucraina și Grecia au semnat duminică la Atena un Acord pentru livrarea gazelor naturale lichefiate (GNL) americane către Kiev în perioada decembrie 2025 - martie 2026.Înțelegerea are menirea să satisfacă nevoile Ucrainei pe timpul iernii, în timp ce Rusia continuă bombardarea infrastructurii energetice ucrainene, transmite MOLDPRES, cu referire la AGERPRES, AFP și EFE.Compania publică grea
23:30
Duminică, 16 noiembrie, cetățenii cu drept de vot din șase localități din țară au fost așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local.Alegeri locale au fost desfășurate în satul Ustia, raionul Glodeni, comuna Natalievca, raionul Fălești, comuna Cremenciug, raionul Soroca, satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, comuna Călin
23:00
Somnul este foarte important pentru sănătatea ta psihică și fizică. Vezi cîte ore ar trebui să dormi, în funcție de vîrstă, transmite unica.ro.Fundația Națională a Somnului din SUA a schimbat recomandările pentru orele de somn necesare unei persoane, potrivit prevention.com. Noile sugestii sunt bazate pe vîrstă. Astfel, nou-născuții (0 – 3 luni) ar trebui să doarmă între 14 și 17 ore, bebeluși
22:30
Ministerul Afacerilor Externe al Belarusului a declarat că „salută” decizia Poloniei de a deschide două puncte de trecere a frontierei cu țara.Despre aceasta scrie RMF24, transmite „Adevărul European”.Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat recent că Polonia va deschide, la începutul săptămînii viitoare, două puncte de trecere a frontierei cu Belarus.„Acest lucru va avea un impact pozitiv
22:00
Cătina este un arbust cu o arie foarte mare de răspîndire, deloc pretenţios şi ale cărui fructe îşi menţin proprietăţile benefice pentru organism chiar şi în condiţii de ger.Este un remediu natural pentru o multitudine de afecţiuni ale organismului, atît interne cît şi externe.Se consumă simplă sau sub formă de ceai, sirop, tinctură, pulbere, ulei sau extract din muguri, toate acestea putî
21:30
În Republica Moldova, peste 90 la sută din medicamente sînt de import și doar 7% sînt autohtone, potrivit unui raport al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) din ultimele nouă luni ale acestui an.Principalele surse de import sînt țările din Uniunea Europeană (UE), printre care și Turcia, recunoscută pentru o industrie farmaceutică dezvoltată, scrie moldova1.mdAstfel, m
21:00
Forma lui este de pară şi după culoare acest fruct se aseamănă cu o pară. Pulpa lui are un gust acru şi este destul de tare, însă devine moale şi dulce atunci cînd gutuiul este pregătit – de aceea a fost atît de populară din cele mai vechi timpuri dulceaţa din gutui.Dar gutuiul nu este numai delicios şi sănătos, printre altele, el este un cosmetician minunat.Gutuiul conţine multe substanţe
20:30
Partidele care ajung la guvernare trebuie, la un moment dat, să aleagă între implementarea unor reforme reale, orientate spre dezvoltare pe termen lung, și guvernarea prin investiții nu în dezvoltare, ci în consum, plata compensațiilor, iar majoritatea partidelor din Republica Moldova preferă metoda de guvernare mai populistă. În același timp, actualul partid de guvernămînt „Acțiune și Solidaritat
Acum 24 ore
20:00
Avînd grijă de ecologie, căutînd armonie în jurul vostru, de asemenea, aveţi nevoie, de o armonie în interiorul vostru.Mai mult ca atît, una fără cealalta nu există. Fiecare dintre noi trebuie să aibă o stare bună de sănătate. Astăzi este vorba de un subiect foarte important cum ar fi sănătatea dinților.În toate timpurile oamenii au încercat să monitorizeze sănătatea lor şi sănătatea din
19:00
Englezii spun: “Trezeşte-te şi străluceşte!”. Usor de zis, greu de făcut, mai ales, dacă te numeri printre acele persoane, care are reale probleme cu trezitul de dimineaţă. Totuşi nu e chiar cu neputinţă sa fii „proaspăt” la prima ora. Iată cîteva sfaturi, care îţi pot fi de folos. Încearcă-le şi vei începe să simţi energia!1. Intinde-te și fă gimnasticăCîteva exercitii uşoare de întindere
18:30
Ion Ceban: „Sînt necesare acțiuni urgente, decisive și coordonate pentru combaterea drogurilor” # Noi.md
În Moldova este necesar să se adopte măsuri urgente, decisive și coordonate pentru combaterea drogurilor.Această opinie a fost exprimată de primarul general al Chișinăului, președintele „Mișcării Naționale Alternativa” (MAN) și unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Ion Ceban.{{848458}}Potrivit acestuia, problema consumului de droguri scapă de sub control, iar situația nu mai este doa
18:30
Vladimir Golovatiuk: „Un dezechilibru serios în comerțul cu anumite țări trebuie să fie obiectul unui studiu atent” # Noi.md
În septembrie 2025, exporturile moldovenești au crescut cu 23%, iar în ansamblu, în primele 9 luni ale anului, ele au înregistrat o creștere de 0,3%.După cum a menționat economistul, doctor în științe economice Vladimir Golovatiuk, în ciuda unei anumite creșteri în septembrie, în primele 9 luni ale anului 2025 exporturile către unele țări au scăzut: SUA – cu 41%, Polonia – cu 40%, Germania – c
18:00
Cereri în creștere pentru compensațiile la încălzire: vîrstnicii primesc sprijin direct acasă # Noi.md
În prag de iarnă, compensațiile pentru încălzire rămîn un sprijin esențial pentru persoanele cu venituri mici.Pentru ca ajutorul să ajungă la toți cei care au nevoie, asistenții sociali merg din poartă în poartă la beneficiarii care se deplasează cu dificultate și îi ajută să completeze formularele necesare, scrie moldova1.mdÎn satul Șolcani din raionul Soroca, Eugenia Ciucium își face gri
17:30
Directorul Teleradio-Moldova (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că renunță la clauza financiară specială din contractul său, care i-ar fi oferit dreptul la compensații de 1,5 milioane de lei în cazul unei demiteri înainte de termen.Decizia survine după o investigație recentă a redacției Cu Sens, în contextul în care Curtea de Conturi a descoperit probleme financiare grave, iar mai mulți foști anga
17:30
Conflictul din Ucraina se poate încheia în viitorul apropiat, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orbán, într-un interviu acordat directorului general al grupului media Axel Springer, Mathias Döpfner.„Cred că sîntem foarte aproape de atingerea păcii”, a spus Orbán, răspunzînd la întrebarea jurnalistului privind perspectivele de soluționare a conflictului.La întrebarea ce este necesar pen
17:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă inițierea unui amplu proces de restructurare a companiilor publice din sectorul energetic.Printre entitățile vizate se află și operatorul nuclear Energoatom, alături de alte companii din domeniile hidroenergiei, extracției și transportului de gaze.Anunțul vine în contextul unor verificări desfășurate în sistemul energetic ucraine
16:30
Treisprezece persoane au fost rănite, două dintre ele sînt în stare critică, după ce o mașină a intrat în mulțime la o cursă auto în orașul Walcha, Australia.Autovehiculul a trecut printr-un gard și a lovit tribuna, a anunțat poliția, citată de BBC.Brendan Moylan, membru al parlamentului pentru Northern Tablelands, regiunea unde se află Walcha, a declarat duminică, pe social media, că nouă
16:30
Pe internet a fost publicat un video amuzant de la meciul recent dintre echipele naționale de fotbal ale Moldovei și Italiei.Pe video se vede un bărbat stînd în fața intrării pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, ținînd un afiș pe care scria: „Lena, sînt la fotbal, nu la amantă”.Trebuie menționat că meciul Moldova – Italia, din cadrul calificărilor pentru CM 2026, a avut loc joia trecută și
16:00
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a bunurilor exportate de Moldova a depășit 97,8 miliarde de lei.Despre aceasta a comunicat Serviciul Vamal, menționînd că în top 5 cele mai populare produse exportate în perioada indicată se află: cabluri cu fibră optică – 7,4 miliarde de lei, semințe de floarea-soarelui – 5,3 miliarde de lei, grîu – 3,02 miliarde de lei, semințe de rapiță
15:30
Oficialii de la Chișinău continuă să ignore opinia propriilor cetățeni, majoritatea dintre aceștia fiind în favoarea unei politici externe echilibrate a Moldovei, care presupune, printre altele, participarea la cooperarea în cadrul CSI și obținerea unor beneficii considerabile din aceasta.Despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvînt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comen
15:30
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaz, alături de alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaz, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, pe 16 noiembrie.„Începînd de astăzi, am pregătit un acord privind gazul pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută de aprovizionare cu gaz, pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina pe ti
15:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat lansarea unui proces complex de curățare și actualizare a sistemului de management al sectorului energetic din Ucraina.Potrivit RBC-Ucraina, el a scris despre acest lucru pe Telegram.Conform declarațiilor șefului statului ucrainean, guvernului i s-a încredințat sarcina de a înainta de urgență în Rada Supremă un proiect de lege privind act
14:30
O alunecare de teren produsă joi, 13 noiembrie, pe insula indoneziană Java a dus la moartea a 11 persoane, iar salvatorii continuă căutările pentru alte 12 persoane dispărute, a declarat sîmbătă, 15 noiembrie, un oficial, potrivit Deutsche Welle.Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost afectate.„Sîmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite decedate ajunsese
14:30
Naționala Moldovei a pierdut definitiv toate șansele de a ajunge în faza play-off a preliminariilor CM 2026 # Noi.md
Ieri, naționala României a pierdut în fața Bosniei și Herțegovinei în meciul de calificare pentru CM-2026.Astfel, echipa română nu a reușit să acceadă din grupă, dar va avea șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial în faza play-off a Ligii Națiunilor.Acesta a fost ultimul loc disponibil pe linia Ligii Națiunilor, pentru care aspira și naționala Moldovei, în calitate de cîștigă
14:00
Explozii la periferia orașului Buenos Aires. Peste 20 de persoane au fost rănite și transportate la spital.„Explozia și incendiul, care izbucnesc la mai multe întreprinderi, sînt îngrozitoare”, a declarat primarul orașului Ezeiza, Gaston Granados, într-un interviu pentru postul de televiziune C5N, transmite euronews.com.{{848412}}În imagini din parcul industrial Spegazzini sînt surprinse
13:30
Un parc modern a fost amenajat în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, după ce localnicii și Primăria au obținut finanțare prin programul „Guvernarea bazată pe date demografice”, implementat de Guvernul Elveției și UNFPA.Zona a fost transformată într-un spațiu plin de viață, unde copiii și adulții pot petrece timpul în siguranță, notează noi.md cu referire la radiomoldova.Locuitorii s
13:30
Atmosferă pozitivă în lotul naționalei de fotbal a Republicii Moldova înaintea confruntării cu Israelul, din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial 2026.Cu o zi înaintea meciului, selecționerul Lilian Popescu a împlinit 52 de ani, iar starea de spirit din echipă este una optimistă, mai ales după prestația curajoasă din partida recentă cu Italia, notează noi.md cu referire la radiomold
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
