Cătina, proprietăți și beneficii pentru organism
Noi.md, 16 noiembrie 2025 22:00
Cătina este un arbust cu o arie foarte mare de răspîndire, deloc pretenţios şi ale cărui fructe îşi menţin proprietăţile benefice pentru organism chiar şi în condiţii de ger.Este un remediu natural pentru o multitudine de afecţiuni ale organismului, atît interne cît şi externe.Se consumă simplă sau sub formă de ceai, sirop, tinctură, pulbere, ulei sau extract din muguri, toate acestea putî
Acum 10 minute
22:30
Ministerul Afacerilor Externe al Belarusului a declarat că „salută” decizia Poloniei de a deschide două puncte de trecere a frontierei cu țara.Despre aceasta scrie RMF24, transmite „Adevărul European”.Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat recent că Polonia va deschide, la începutul săptămînii viitoare, două puncte de trecere a frontierei cu Belarus.„Acest lucru va avea un impact pozitiv
Acum o oră
22:00
Acum 2 ore
21:30
În Republica Moldova, peste 90 la sută din medicamente sînt de import și doar 7% sînt autohtone, potrivit unui raport al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) din ultimele nouă luni ale acestui an.Principalele surse de import sînt țările din Uniunea Europeană (UE), printre care și Turcia, recunoscută pentru o industrie farmaceutică dezvoltată, scrie moldova1.mdAstfel, m
21:00
Forma lui este de pară şi după culoare acest fruct se aseamănă cu o pară. Pulpa lui are un gust acru şi este destul de tare, însă devine moale şi dulce atunci cînd gutuiul este pregătit – de aceea a fost atît de populară din cele mai vechi timpuri dulceaţa din gutui.Dar gutuiul nu este numai delicios şi sănătos, printre altele, el este un cosmetician minunat.Gutuiul conţine multe substanţe
Acum 4 ore
20:30
Partidele care ajung la guvernare trebuie, la un moment dat, să aleagă între implementarea unor reforme reale, orientate spre dezvoltare pe termen lung, și guvernarea prin investiții nu în dezvoltare, ci în consum, plata compensațiilor, iar majoritatea partidelor din Republica Moldova preferă metoda de guvernare mai populistă. În același timp, actualul partid de guvernămînt „Acțiune și Solidaritat
20:00
Avînd grijă de ecologie, căutînd armonie în jurul vostru, de asemenea, aveţi nevoie, de o armonie în interiorul vostru.Mai mult ca atît, una fără cealalta nu există. Fiecare dintre noi trebuie să aibă o stare bună de sănătate. Astăzi este vorba de un subiect foarte important cum ar fi sănătatea dinților.În toate timpurile oamenii au încercat să monitorizeze sănătatea lor şi sănătatea din
19:00
Englezii spun: “Trezeşte-te şi străluceşte!”. Usor de zis, greu de făcut, mai ales, dacă te numeri printre acele persoane, care are reale probleme cu trezitul de dimineaţă. Totuşi nu e chiar cu neputinţă sa fii „proaspăt” la prima ora. Iată cîteva sfaturi, care îţi pot fi de folos. Încearcă-le şi vei începe să simţi energia!1. Intinde-te și fă gimnasticăCîteva exercitii uşoare de întindere
Acum 6 ore
18:30
Ion Ceban: „Sînt necesare acțiuni urgente, decisive și coordonate pentru combaterea drogurilor” # Noi.md
În Moldova este necesar să se adopte măsuri urgente, decisive și coordonate pentru combaterea drogurilor.Această opinie a fost exprimată de primarul general al Chișinăului, președintele „Mișcării Naționale Alternativa” (MAN) și unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Ion Ceban.{{848458}}Potrivit acestuia, problema consumului de droguri scapă de sub control, iar situația nu mai este doa
18:30
Vladimir Golovatiuk: „Un dezechilibru serios în comerțul cu anumite țări trebuie să fie obiectul unui studiu atent” # Noi.md
În septembrie 2025, exporturile moldovenești au crescut cu 23%, iar în ansamblu, în primele 9 luni ale anului, ele au înregistrat o creștere de 0,3%.După cum a menționat economistul, doctor în științe economice Vladimir Golovatiuk, în ciuda unei anumite creșteri în septembrie, în primele 9 luni ale anului 2025 exporturile către unele țări au scăzut: SUA – cu 41%, Polonia – cu 40%, Germania – c
18:00
Cereri în creștere pentru compensațiile la încălzire: vîrstnicii primesc sprijin direct acasă # Noi.md
În prag de iarnă, compensațiile pentru încălzire rămîn un sprijin esențial pentru persoanele cu venituri mici.Pentru ca ajutorul să ajungă la toți cei care au nevoie, asistenții sociali merg din poartă în poartă la beneficiarii care se deplasează cu dificultate și îi ajută să completeze formularele necesare, scrie moldova1.mdÎn satul Șolcani din raionul Soroca, Eugenia Ciucium își face gri
17:30
Directorul Teleradio-Moldova (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că renunță la clauza financiară specială din contractul său, care i-ar fi oferit dreptul la compensații de 1,5 milioane de lei în cazul unei demiteri înainte de termen.Decizia survine după o investigație recentă a redacției Cu Sens, în contextul în care Curtea de Conturi a descoperit probleme financiare grave, iar mai mulți foști anga
17:30
Conflictul din Ucraina se poate încheia în viitorul apropiat, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orbán, într-un interviu acordat directorului general al grupului media Axel Springer, Mathias Döpfner.„Cred că sîntem foarte aproape de atingerea păcii”, a spus Orbán, răspunzînd la întrebarea jurnalistului privind perspectivele de soluționare a conflictului.La întrebarea ce este necesar pen
17:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă inițierea unui amplu proces de restructurare a companiilor publice din sectorul energetic.Printre entitățile vizate se află și operatorul nuclear Energoatom, alături de alte companii din domeniile hidroenergiei, extracției și transportului de gaze.Anunțul vine în contextul unor verificări desfășurate în sistemul energetic ucraine
Acum 8 ore
16:30
Treisprezece persoane au fost rănite, două dintre ele sînt în stare critică, după ce o mașină a intrat în mulțime la o cursă auto în orașul Walcha, Australia.Autovehiculul a trecut printr-un gard și a lovit tribuna, a anunțat poliția, citată de BBC.Brendan Moylan, membru al parlamentului pentru Northern Tablelands, regiunea unde se află Walcha, a declarat duminică, pe social media, că nouă
16:30
Pe internet a fost publicat un video amuzant de la meciul recent dintre echipele naționale de fotbal ale Moldovei și Italiei.Pe video se vede un bărbat stînd în fața intrării pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, ținînd un afiș pe care scria: „Lena, sînt la fotbal, nu la amantă”.Trebuie menționat că meciul Moldova – Italia, din cadrul calificărilor pentru CM 2026, a avut loc joia trecută și
16:00
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a bunurilor exportate de Moldova a depășit 97,8 miliarde de lei.Despre aceasta a comunicat Serviciul Vamal, menționînd că în top 5 cele mai populare produse exportate în perioada indicată se află: cabluri cu fibră optică – 7,4 miliarde de lei, semințe de floarea-soarelui – 5,3 miliarde de lei, grîu – 3,02 miliarde de lei, semințe de rapiță
15:30
Oficialii de la Chișinău continuă să ignore opinia propriilor cetățeni, majoritatea dintre aceștia fiind în favoarea unei politici externe echilibrate a Moldovei, care presupune, printre altele, participarea la cooperarea în cadrul CSI și obținerea unor beneficii considerabile din aceasta.Despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvînt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comen
15:30
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaz, alături de alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaz, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, pe 16 noiembrie.„Începînd de astăzi, am pregătit un acord privind gazul pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută de aprovizionare cu gaz, pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina pe ti
15:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat lansarea unui proces complex de curățare și actualizare a sistemului de management al sectorului energetic din Ucraina.Potrivit RBC-Ucraina, el a scris despre acest lucru pe Telegram.Conform declarațiilor șefului statului ucrainean, guvernului i s-a încredințat sarcina de a înainta de urgență în Rada Supremă un proiect de lege privind act
Acum 12 ore
14:30
O alunecare de teren produsă joi, 13 noiembrie, pe insula indoneziană Java a dus la moartea a 11 persoane, iar salvatorii continuă căutările pentru alte 12 persoane dispărute, a declarat sîmbătă, 15 noiembrie, un oficial, potrivit Deutsche Welle.Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost afectate.„Sîmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite decedate ajunsese
14:30
Naționala Moldovei a pierdut definitiv toate șansele de a ajunge în faza play-off a preliminariilor CM 2026 # Noi.md
Ieri, naționala României a pierdut în fața Bosniei și Herțegovinei în meciul de calificare pentru CM-2026.Astfel, echipa română nu a reușit să acceadă din grupă, dar va avea șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial în faza play-off a Ligii Națiunilor.Acesta a fost ultimul loc disponibil pe linia Ligii Națiunilor, pentru care aspira și naționala Moldovei, în calitate de cîștigă
14:00
Explozii la periferia orașului Buenos Aires. Peste 20 de persoane au fost rănite și transportate la spital.„Explozia și incendiul, care izbucnesc la mai multe întreprinderi, sînt îngrozitoare”, a declarat primarul orașului Ezeiza, Gaston Granados, într-un interviu pentru postul de televiziune C5N, transmite euronews.com.{{848412}}În imagini din parcul industrial Spegazzini sînt surprinse
13:30
Un parc modern a fost amenajat în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, după ce localnicii și Primăria au obținut finanțare prin programul „Guvernarea bazată pe date demografice”, implementat de Guvernul Elveției și UNFPA.Zona a fost transformată într-un spațiu plin de viață, unde copiii și adulții pot petrece timpul în siguranță, notează noi.md cu referire la radiomoldova.Locuitorii s
13:30
Atmosferă pozitivă în lotul naționalei de fotbal a Republicii Moldova înaintea confruntării cu Israelul, din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial 2026.Cu o zi înaintea meciului, selecționerul Lilian Popescu a împlinit 52 de ani, iar starea de spirit din echipă este una optimistă, mai ales după prestația curajoasă din partida recentă cu Italia, notează noi.md cu referire la radiomold
13:00
Parcul Valea Morilor a devenit astăzi gazda unei tradiții care combină aroma toamnei cu solidaritatea: Castagnata caritabilă.Aproximativ 200 de kilograme de castane au fost pregătite și vândute, iar toate donațiile colectate vor fi direcționate pentru oferirea prânzurilor calde persoanelor nevoiașe din două cantine sociale din țară.Vizitatorii au putut savura castane prăjite și vin fiert,
12:30
Sute de copii, profesori și părinți s-au reunit astăzi la cea de-a cincea ediție a Maratonului Prieteniei, un eveniment devenit deja tradiție în Chișinău.Aproximativ 700 de elevi și cadre didactice au participat la competiții sportive organizate în scopul promovării unui mediu sigur și prietenos în școli și al combaterii violenței.Participanții au format echipe mixte — elevi, profesori și
12:30
Chișinăul este, în prezent, orașul care găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni din Republica Moldova.Peste 50 de mii de persoane beneficiare de protecție temporară locuiesc în capitală, iar municipalitatea a lansat campania „Chișinău – orașul care unește” pentru a aduce în prim-plan felul în care orașul a devenit un spațiu sigur, prietenos și accesibil pentru cei fugiți din calea războiu
12:00
Uniunea Europeană discută din ce în ce mai intens modelul „aderării etapizate”, care ar trebui să înlocuiască principiul tradițional al aderării „totul sau nimic”.Noul sistem oferă candidaților acces timpuriu la piețele, fondurile și mecanismele politice europene, dar fără drept de vot deplin, ceea ce ar trebui să accelereze integrarea și să reducă riscurile instituționale pentru UE.
11:30
Șeful Biroului Vamal Nord, subiectul unei verificări ANI: nu a declarat 1,4 milioane de lei # Noi.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată de aproape 1,4 milioane de lei, pe care un șef de vamă din nordul țării a omis să o declare. Controlul a vizat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019, transmite IPN.Diferența a fost constatată între averea dobîndită, veniturile obținute și, pe de altă parte, cheltuielile realizate. Potrivi
11:30
S-au aprins luminile de sărbătoare, iar primele tîrguri de Crăciun din România și-au deschis porțile. La Craiova și Sibiu, mii de oameni au pășit într-un tărîm de poveste, unde spiritul Crăciunului a prins viață printre lumini, muzică și miros de turtă dulce.În centrul Craiovei, peste 100.000 de vizitatori au asistat la momentul mult așteptat – apariția lui Moș Crăciun, urmată de un spectacol
11:00
Campania de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată sîmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, cu plantarea a 110 de mii de puieți. Premierul Alexandru Munteanu alături de miniștri, funcționari publici și oameni obișnuiți cărora le pasă de mediul înconjurător au mers să dea o mînă de ajutor. Astfel de acțiuni au fost organizate și în alte localități.Miniștrii și-au lăsat cos
10:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:16 noiembrie — a 320-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 45 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Achepsima, Iosif şi AitalaCe se sărbătorește în lume: Ziua Mo
10:30
Municipalitatea lansează campania „Chișinău – orașul care unește”, menită să evidențieze eforturile de sprijin și măsurile dedicate integrării familiilor refugiate în viața orașului.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Chișinăul găzduiește aproape 50,5 mii de persoane beneficiare de protecție temporară din Ucraina, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul înregistrat în Republica Mold
10:00
Corneliu Popovici: "Așa-zisă reforma din educație ne-a lipsit capacitatea de a elabora propriile manuale?" # Noi.md
"Într-un sistem educațional să aduci manuale elaborate în altă țară eu cred că este inadmisibil". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, care a comentat ințiativa Ministerul Educației și Cerecetării (MEC) de a procura manuale de matematică din Estonia, care vor fi traduse și adaptate pentru elevii din clasele I–XII din țara noastră, notează Noi.md."Circulă inte
Acum 24 ore
09:30
Astăzi va fi predominant noros, pe arii restrânse vor cădea ploi slabe.În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă.Vînt: predominant din sud, slab până la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura aerului va ajunge la +12...14°C, în zonele centrale temperatura va fi de +10...+12 °C, iar în nord va fi de aproximativ +7...+9 °C.
08:30
Alegeri în șase localități din țară: peste 22 de mii de alegători se prezintă astăzi la urne # Noi.md
Alegerile locale noi au început deja în șase localități din țară, unde alegătorii își aleg astăzi primarii, iar în unele cazuri – și noii membri ai consiliilor locale. Cele 21 de secții de votare sînt deschise între orele 07:00 și 21:00, pe listele electorale fiind înscriși peste 22 de mii de cetățeni cu drept de vot, transmite IPN.Scrutinul are loc în satul Ustia (raionul Glodeni), comuna Nat
07:30
În Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, au mai rămas mulți oameni decenți, dar aceștia sînt adesea forțați să tacă, chiar și atunci cînd nu sînt de acord cu anumite procese și decizii.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a Justiției din Republica Moldova Olesea Stamate, ex-vicepreședintă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în cadrul emisiunii „Без галстуко
06:30
Dacă autoritățile din Moldova vor prelua controlul asupra spațiului online, acesta va fi un precedent foarte periculos pentru democrație.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat Noi.md de către politologul Alexandr Corinenco. El a remarcat dorința actualei guvernări de a bloca persoanele fizice din cauza dezinformării, deși nu există criterii clare pentru a o considera astfel.
06:00
Contrar opiniei mai multor sportivi, mersul obișnuit este o modalitate eficientă de a menține sănătatea.Experții principali susțin că el ajută nu numai la pierderea în greutate, ci și în cazul diferitor afecțiuni, inclusiv probleme de inimă și hipertensiune arterială, scrie profile.ruPotrivit unui studiu publicat în British Journal of Sports Medicine, mersul regulat într-un ritm rapid poat
05:30
Motanul Larry, rezidentul longeviv al celebrei adrese 10 Downing Street și „Chief Mouser” al guvernului britanic, revine în atenția publicului printr-un nou serial documentar realizat de Channel 4, dedicat fascinației britanicilor pentru pisici. Figura lui emblematică, martoră a schimbărilor politice din ultimii 15 ani, continuă să fie o prezență constantă într-un peisaj guvernamental mereu în tra
05:00
Oamenii de ştiinţă au descoperit în cel mai nou studiu în domeniu un efect advers neaşteptat legat de modul cum acţionează depresia asupra celulelor din corpul uman.Depresia poate fura ani din viaţă, pentru că se comportă ca un accelerator de îmbătrînire a celulelor organismului, transmite clicksanatate.ro.Aceştia sînt markeri celulari folosiţi pentru măsurarea vîrstei celulelor. Telomerii
04:30
A adunat o grămadă de funie veche pe care o vinde cu peste 1 milion de euro: Aceasta este artă # Noi.md
Un artist britanic aflat în plină ascensiune, David Shrigley, nominalizat recent la un premiu artistic major, a deschis la Londra o expoziție neobișnuită: o grămadă de 10 tone de funie veche, colectată de pe nave, porturi și ferme marine, transformată în instalație artistică și scoasă la vînzare pentru 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,25 milioane euro).Shrigley a petrecut luni întregi
04:00
Un binecunoscut imunolog ucrainean, genetician și nutriționist Liudmila Goncearova a dezvăluit o modalitate de a mînca corect slănină. Ea a menționat că acest produs trebuie consumat numai în forma sa crudă și nu mai mult de 50 de grame.Specialistul a explicat că numai slănina crudă are proprietăți utile și le pierde atunci cînd este afumată sau gătită, deoarece grăsimile își schimbă structura
03:30
Poliția din Brazilia a descins săptămâna aceasta la mai multe adrese din orașul Joinville, în sudul țării, unde au destructurat o rețea internațională de infractori. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit că răufăcătorii spălaseră, la propriu, o serie de bancnote și le puseseră la uscat.Polițiștii au efectuat 14 percheziții în Joinville, cel mai mare oraș din sudul Braziliei, și
03:00
Gripa sau răceala îți dau bătăi de cap în fiecare iarnă? Nu știi ce să faci pentru a ține departe de tine stările febrile, tusea, durerile musculare și de gît? Ei bine, există soluții!Cînd ai ușoare simptome de gripă mănînci o supă de pui în care se pun două legături de pătrunjel și vreo 4-5 kiwi. La cîteva ore se iau 3-4 pastile de zinc și a doua zi ești ca nou, potrivit libertatea.ro.{{5
02:30
Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe # Noi.md
Un incident major a fost declarat în urma furtunii Claudia, fiind așteptate noi precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sămbătă, scrie The Guardian.Pănă la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acest lucru înseamnă că există „un risc semnificativ pentru viață și se așteaptă perturbări semnificative pentru comunitate”, informează
02:00
Am fi putut să-ţi propunem ore epuizante de tae-bo ori diete cu supe minune. Ştim însă că micile trucuri sînt mai eficiente!Te uiţi cu admiraţie (şi cu un strop de invidie) la ele: au o piele perfectă, tenul asemenea, nu au niciodată cearcăne, iar coapsele nu prezintă nici o urmă de celulită. Sînt acele femei perfecte despre care ai paria ca au făcut un pact diabolic. Vestea bună? Chiar nu e n
01:30
Persoanele care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare.De la 1 ianuarie 2026, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge pînă la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie Noi.md cu referire la PRO TV.Cea mai mică sumă va fi plătită pentru unităţile de cazare cu o singură stea, patru euro pe zi.Măsura ar u
01:00
Dupa ce vei afla despre beneficiile pe care lamaile congelate le au asupra sanatatii, cu siguranta ca si tu iti vei dori sa le consumi. Nu foarte multi oameni stiu despre efectele pozitive pe care le are consumul de lamai congelate. Insa iata ce spune un studiu legat de acest subiect.„O noua cercetare a aratat, pentru prima oara cum limonoidele, un compus natural prezent in lamai si in alte ci
00:30
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sîmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, martorii au relatat că în timpul zborului SSJ100 (Sukhoi Superj
