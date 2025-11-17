Ce mîncare provoacă depresii?

00:00

Felul în care scrii de mînă nu spune doar ceva despre personalitatea ta, dar arată și ce fel de probleme de sănătate ai putea avea.În ziua de azi, felul în care scrii e folosit de tot felul de studii de cercetare pentru a vedea ce fel de om ești. Companiile se uită adesea la aspectul scrisului tău pentru a știi dacă te potrivești cu cerințele firmei, și nu arareori un scris frumos le poate atr