UE impune taxe vamale coletelor de mai puțin de 150 de euro, începând cu anul 2026

09:50

Moldova în Consiliul Europei Începând cu 14 noiembrie, Republica Moldova va prelua pentru prima dată președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și o va deține până în mai 2026. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a declarat că aceasta este «o mare onoare și responsabilitate» și a promis că se va concentra pe protecția femeilor și copiilor, pe combaterea dezinformării și a ingerințelor externe. Mandatul Moldovei se va încheia pe 15 mai 2026 cu o sesiune ministerială la Chișinău, la care vor participa miniștrii de externe din 46 de țări. Prima vizită […] The post NM Espresso: Moldova negociază cu Lukoil, Dodon va prieteni cu Moscova «neoficial», iar 46 de miniștri de externe vor veni la Chișinău appeared first on NewsMaker.