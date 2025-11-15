UE impune taxe vamale coletelor de mai puțin de 150 de euro, începând cu anul 2026
NewsMaker, 15 noiembrie 2025 10:00
Miniștrii de Finanțe ai statelor-membre ale Uniunii Europene au stabilit pe 14 noiembrie să devanseze „cât mai repede posibil" în 2026 introducerea de taxe vamale pentru colete cu valoare scăzută ce intră pe piața comunitară, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar. Decizia va afecta, în mod deosebit, platforme de comerț online, precum […]
Aeroportul Internațional Chișinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie. Procesul de predare-primire a avut loc a doua zi, pe 13 noiembrie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, acordul permite continuarea livrărilor de kerosen către sectorul avia și reprezintă […]
Republica Moldova se pregătește să lanseze un sistem de returnare a ambalajelor, menit să schimbe modul în care sunt colectate și reciclate deșeurile din plastic, sticlă și metal. Reforma, obligatorie pentru toți producătorii, ar putea determina o scumpire între 2 și 9 eurocenți pentru fiecare sticlă de băutură, a declarat ecologista și fosta ministră a […]
Corporația britanică BBC i-a cerut scuze președintelui SUA, Donald Trump, pentru documentarul cu fragmente montate dintr-un discurs de-al său, care au lăsat impresia că ar fi îndemnat la acțiuni violente asupra Capitoliului. Totodată, aceasta a respins cererile de despăgubire ale lui liderului american, transmite Euronews. BBC a transmis într-o declarație că președintele corporației, Samir Shah, […]
Jurnalistul rus Iuri Dudi a fost condamnat, în lipsă, la un 1 an și 10 luni de închisoare, într-un dosar privind încălcarea cerințelor impuse „agenților străini". Este prima condamnare reală pronunțată în Rusia în baza acestui articol, scrie Mediazona. Potrivit publicației, procurorul ceruse aceeași pedeapsă, invocând drept circumstanță agravantă un „motiv de ură politică". Avocatul […]
Miniștrii de Finanțe ai statelor-membre ale Uniunii Europene au stabilit pe 14 noiembrie să devanseze „cât mai repede posibil" în 2026 introducerea de taxe vamale pentru colete cu valoare scăzută ce intră pe piața comunitară, a anunțat un purtător de cuvânt al blocului comunitar. Decizia va afecta, în mod deosebit, platforme de comerț online, precum […]
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua, în perioada 17–18 noiembrie, o vizită oficială la Bruxelles, unde urmează să aibă întrevederi cu conducerea Uniunii Europene. Potrivit Guvernului, agenda vizitei include întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, […]
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Moldova a preluat activele Lukoil de la aeroport— Apa și berea mai scumpe? Detalii despre returnarea ambalajelor— Studiu sau muncă: se poate trăi din bursă?— Cât va costa benzina și motorina în weekend?— Atacuri cu drone între Rusia și Ucraina: există victime— […]
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a respins informațiile apărute în spațiul public care sugerează că firma ucraineană Venbest ar fi implicată în activități ce ar fi afectat interesele Ucrainei. El susține că acuzațiile sunt nefondate și explică implicarea sa financiară în companie, deținând 16% din acțiuni, subliniind totodată rolul Venbest în sprijinul Ucrainei în contextul […]
Inspectoratul General al Poliției a primit un nou lot de echipamente moderne, oferit printr-un proiect internațional de sprijin pentru consolidarea capacităților polițienești. Donația vine în cadrul programului „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității", implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania. Lotul include atât tehnică operativă, cât și dispozitive […]
Moldova a preluat președinția Comitetului de miniștri al Consiliului Europei Moldova a preluat președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participat la Strasbourg la ceremonia de transmitere a mandatului. Potrivit lui Popșoi, țara preia această responsabilitate „într-o perioadă marcată de provocări" și intenționează să rămână „un susținător ferm" al democrației, drepturilor omului […]
În locul Centrului Cultural Rus din Chișinău ar putea fi creat un spațiu dedicat valorilor europene, educației civice și dialogului intercultural. Propunerea a fost făcută de deputata Stela Macari ăn timpul dezbaterilor din Parlament de astăzi, privind denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă. Parlamentara a spus că Moldova ar trebui să folosească momentul pentru a […]
Nouă state s-au alăturat decizie privind prelungirea regimului de sancțiuni împotriva conducerii de facto a regiunii transnistrene al UE. Este vorba despre Ucraina, Albania, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Norvegia, transmite IPN. Amintim că Consiliul European a prelungit cu un an regimul măsurilor restrictive împotriva conducerii de facto a […]
Parlamentul de la Chișinău a susținut în prima lectură proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, , în ciuda criticilor opoziției. Decizia a fost luată pe 13 noiembrie, cu votul a 60 de deputați PAS și Democrația Acasă. Comuniștii, socialiștii, Alternativa și Partidul […]
Programul Național de Împădurire, lansat acum doi ani, a fost în centrul unei dezbateri aprinse în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie a Parlamentului. Deputatul PAS, și fostul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu a subliniat importanța „Generației Pădurii" și a unei Moldove mai verzi, în timp ce opoziția a acuzat guvernarea că mimează grija pentru […]
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, în cadrul ședinței plenare din 13 noiembrie, de demisia a opt deputați. Cinci dintre ei provin din fracțiunea PAS – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel –, două deputate din Partidul Nostru – Nina Cereteu și Stela Onuțu –, iar un deputat din Blocul […]
Directorul Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, a anunțat că renunță la clauza din contract care îi oferea dreptul la compensații de 1,5 milioane de lei în cazul în care ar fi fost demis înainte de termen. Reacția vine după ce redacția Cu Sens a publicat o investigație care îl vizează pe Țurcanu. Printre altele, în anchetă sunt […]
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Cine e vinovat de blocarea celor 170 mln $ de la FMI?— Cum decurg negocierile de preluare a infrastructurii „Lukoil-Moldova"— Grosu, despre demisia șefului SPPS. Are legătură cu TUX?— „Alternativa" cere depolitizarea instituțiilor de stat. Reacția PAS— Premierul s-a întâlnit la București […]
Noaptea trecută, Kievul a fost atacat cu rachete și drone militare. Până la această oră se cunoaște despre o persoană decedată și 25 de răniți. Printre răniți se află o femeie însărcinată și un copil de 10 ani. Informațiile au fost comunicate în dimineața zilei de către autoritățile ucrainene. De cealaltă parte, Ministerul rus al […]
Munteanu la București: Dan, Bolojan Primul ministru Alexandru Munteanu a efectuat o vizită de lucru în România, unde a avut întrevederi cu Președintele României Nicușor Dan și cu omologul său Ilie Bolojan. Cu Nicușor Dan, șeful executivului a discutat proiecte comuneîn domeniile energetic, infrastructură și educație, subliniind că România rămâne principalul partener al țării și menționând «o agendă clară pentru următorii 10 ani». Iar la conferința de presă comună cu Bolojan, premierul Moldovei a vorbit despre planurile de aprofundare a cooperării […]
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a cedat în fața Italiei, scor 0-2, în penultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida s-a disputat pe stadionul Zimbru din Chișinău, în seara zilei de 13 noiembrie. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, la meci au asistat 9 526 de spectatori. Golurile au fost marcate de Gianluca […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
(VIDEO) Cotul Morii – satul-fantomă șters de pe fața pământului de inundații acum 15 ani. Cum arată în 2025? Reportaj NM # NewsMaker
Au trecut aproape 15 ani din ziua în care inundațiile au șters practic de pe hartă vechiul sat Cotul Morii din raionul Hîncești. Astăzi, aici domnește o liniște apăsătoare: case abandonate și pe jumătate distruse, străzi pustii și amintirile celor care au fost nevoiți să o ia de la capăt. Cu toate acestea, printre ruine […]
09:50
Plahotniuc nu vine la ședințele de judecată pentru că studiază dosarele? Avocat: Îi este greu să aleagă # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, rămâne privat de dreptul la o apărare eficientă, iar examinarea cauzei în instanță se desfășoară într-un ritm accelerat. De această părere este avocatul fostului politician, Lucian Rogac, care a făcut declarații la acest subiect în data de 12 noiembrie, după ședința de judecată. Potrivit acestuia, lui […]
09:50
Sandu și Recean au refuzat salarii de 2 ori mai mari? Deputat PAS: „noi primim multe critici” # NewsMaker
Salariile președintei și ale premierului au rămas de aproape de două ori mai mici decât cele ale miniștrilor și deputaților deoarece atât Maia Sandu, cât și fostul prim-ministru Dorin Recean, au refuzat majorările salariale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, deputatul PAS Radu Marian, în cadrul unui interviu pentru Unimedia. […]
09:50
(VIDEO) PAS rămâne fără 5 deputați/Sandu nu vrea salariu majorat/Regimul fără vize pentru 2 țări CSI, anulat # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Sandu și Recean au refuzat majorările salariale— Cinci deputați ai PAS renunță la mandate— Agentul economic responsabil de hotelul Național, amendat— Ce subiecte sunt pe agenda premierului în cadrul vizitei la București?— Avocatul lui Plahotniuc: accelerarea procesului limitează dreptul la apărare— 15.000€ […]
09:50
„Mi-am supraevaluat posibilitățile”. Deputatul PAS Constantin Cheianu explică de ce renunță la mandatul de parlamentar # NewsMaker
Deputatul PAS, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheiaunu spune că și-a anunțat decizia de a renunța la mandatul de parlamentar, invocând probleme de sănătate și dorința de a nu compromite nici obligațiile parlamentare, nici propria stare fizică. Anunțul a fost făcut de către acesta pe rețelele de socializare la câteva ore după ce Președintele Parlamentului, Igor […]
09:50
Radu Marian, despre raportul privind activitatea Teleradio-Moldova: „Dacă se confirmă, avem o problemă” # NewsMaker
Auditul Curții de Conturi privind activitatea companiei publice „Teleradio-Moldova" (TRM) pentru anii 2023-2024, care a scos la iveală mai multe nereguli în gestionarea resurselor financiare, depășiri bugetare și practici problematice în semnarea contractelor de muncă între conducerea TRM și Consiliul de Supraveghere, „îngrijorează destul de mult". Declarația a fost făcută de președintele Comisiei economie, buget […]
09:50
Maria Acbaș explică de ce renunță la mandatul de deputat: „Aleg să mă concentrez pe afaceri” # NewsMaker
Maria Acbaș, antreprenoare din Găgăuzia și aleasă în Parlament pe listele partidului „Acțiune și Solidaritate" (PAS),
09:50
Percheziții matinale în R. Moldova. IGP: sunt vizați membri incluși într-un partid prin intermediul grupării „Șor” # NewsMaker
În dimineața de 13 noiembrie, în Republica Moldova au loc noi percheziții într-o cauză penală inițiată pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, sunt vizați membri incluși într-un partid politic prin intermediul grupării „Șor”. Aceștia, a precizat […] The post Percheziții matinale în R. Moldova. IGP: sunt vizați membri incluși într-un partid prin intermediul grupării „Șor” appeared first on NewsMaker.
09:50
NM Espresso: FMI a înghețat tranșa de 170 de milioane de dolari pentru Moldova, 5 deputați PAS și-au depus mandatele, iar Găgăuzia «s-a lepădat» de Șor # NewsMaker
Banii FMI Republica Moldova nu a primit ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional, în cadrul programului care s-a încheiat în octombrie. FMI a explicat această decizie prin întârzierile în îndeplinirea angajamentelor financiare și de guvernanță ale țării. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că în 2025 misiunea de evaluare a FMI nu a avut loc, însă «am avut suficiente surse de finanțare». Fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că fondurile […] The post NM Espresso: FMI a înghețat tranșa de 170 de milioane de dolari pentru Moldova, 5 deputați PAS și-au depus mandatele, iar Găgăuzia «s-a lepădat» de Șor appeared first on NewsMaker.
09:50
VIDEO Premierul Munteanu, la aeroport: „Ne bucurăm că prima noastră vizită oficială e la București” # NewsMaker
Pe 13 noiembrie, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează o vizită de lucru în România. Aceasta este prima sa deplasare oficială peste hotare de la preluarea mandatului. În dimineața zilei, oficialul moldovean a înregistrat un video la aeroportul din Chișinău, menționând că, la București, vor fi discutate mai multe proiecte care, potrivit lui Munteanu, vor […] The post VIDEO Premierul Munteanu, la aeroport: „Ne bucurăm că prima noastră vizită oficială e la București” appeared first on NewsMaker.
12 noiembrie 2025
09:50
Din nou minori la Hotelul Național, la câteva zile după un deces. Poliția și pompierii au intervenit VIDEO # NewsMaker
Un grup de tineri fost surprins pe 11 noiembrie în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, unde recent o fată de 13 ani și-a pierdut viața. Mai multe echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și polițiști au intervenit la fața locului și au coborât 4 minori de pe acoperiș. Un jurnalist NM […] The post Din nou minori la Hotelul Național, la câteva zile după un deces. Poliția și pompierii au intervenit VIDEO appeared first on NewsMaker.
09:50
Manuale estoniene pentru elevii moldoveni. Perciun: „Nu mai experimentăm cu producția locală” # NewsMaker
Republica Moldova va procura manuale de matematică din Estonia, care vor fi traduse și adaptate pentru elevii din clasele I–XII. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că până în 2027 va fi finalizat și noul curriculum școlar, inspirat din modelul estonian. Oficialul recunoaște că sunt discipline la care țara noastră „nu știe încă să facă manuale”, […] The post Manuale estoniene pentru elevii moldoveni. Perciun: „Nu mai experimentăm cu producția locală” appeared first on NewsMaker.
09:50
Kos: „Sunteți atât de avansați, încât am folosit pentru prima dată AI pentru a vă ajuta” # NewsMaker
Republica Moldova continuă procesul de aderare la Uniunea Europeană, demonstrând progrese rapide în implementarea reformelor și alinierea legislației la standardele europene. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu pentru Moldova 1. Potrivit oficialei europene, țara noastră a parcurs cel mai rapid proces de screening din istoria UE, pentru care […] The post Kos: „Sunteți atât de avansați, încât am folosit pentru prima dată AI pentru a vă ajuta” appeared first on NewsMaker.
09:50
(VIDEO) Kos, despre condițiile aderării la UE/Căldura mai ieftină, doar pentru unii/Unde a dispărut macroul?(VIDEO) # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Marta Kos: am venit cu trei mesaje la Chișinău— Cele 10 priorități ale Guvernului în procesul de aderare la UE— Tarifele la căldură se vor micșora, dar nu pentru toți— „Porțile Moldovei” s-au deschis la Muzeul de Istorie din Chișinău— „WOMEN4SECURITY”: femeile, […] The post (VIDEO) Kos, despre condițiile aderării la UE/Căldura mai ieftină, doar pentru unii/Unde a dispărut macroul?(VIDEO) appeared first on NewsMaker.
09:50
Călătorii trenului internațional Chișinău–București au ajuns la destinație cu o întârziere de mai bine de patru ore. Potrivit reprezentanților Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), întârzierea a fost provocată de un control vamal amplu desfășurat la punctul de trecere Ungheni. Autoritățile vamale au efectuat verificări mai detaliate decât în mod obișnuit, ceea ce […] The post Întârziere de peste 4 ore pentru trenul Chișinău–București. Explicațiile CFM appeared first on NewsMaker.
09:50
Noi vehicule pentru Armata Națională: Uniunea Europeană a oferit un lot de transport logistic de peste 5 milioane de euro (FOTO) # NewsMaker
Republica Moldova a primit un nou lot de asistență din partea Uniunii Europene pentru modernizarea Armatei Naționale. Este vorba despre 66 de unități de transport logistic — autobuze, camioane, microbuze, SUV-uri și automobile de teren pickup — oferite în cadrul Instrumentului European pentru Pace (EPF). Valoarea totală a echipamentului depășește 5 milioane de euro, potrivit […] The post Noi vehicule pentru Armata Națională: Uniunea Europeană a oferit un lot de transport logistic de peste 5 milioane de euro (FOTO) appeared first on NewsMaker.
09:50
Directorul Teleradio-Moldova, obligat să dea explicații Parlamentului? Audieri publice după raportul Curții de Conturi # NewsMaker
Conducerea companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) și cea a Consiliului de Supraveghere al acesteia urmează să fie audiată pe platformă parlamentară. Declarația a fost făcută de către președinta Comisiei parlamentare pentru mass-media, deputata PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei, pe pagina sa de Facebook. Se întâmplă după ce Curtea de Conturi a constatat într-un raport cu privire la activitatea companiei […] The post Directorul Teleradio-Moldova, obligat să dea explicații Parlamentului? Audieri publice după raportul Curții de Conturi appeared first on NewsMaker.
09:50
NM Espresso: Nou incident la hotelul Național, Maia Sandu are consilieri noi, corupție descoperită la Universitatea de Stat # NewsMaker
Marta Kos la Chișinău Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a sosit la Chișinău și a avut întrevederi cu autoritățile Republicii Moldova, inclusiv cu premierul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. În urma acestor întrevederi, Kos a susținut o conferință de presă în care și-a exprimat sprijinul față de parcursul european al Moldovei. Ea a îndemnat cetățenii moldoveni să rămână uniți și să depună eforturi și mai mari pentru atingerea obiectivului integrării europene. De asemenea, a subliniat că aderarea la UE […] The post NM Espresso: Nou incident la hotelul Național, Maia Sandu are consilieri noi, corupție descoperită la Universitatea de Stat appeared first on NewsMaker.
09:50
Cernăuțeanu: în organismul Andreei Cuciuc nu au fost găsite substanțe psihotrope sau stupefiante # NewsMaker
Raportul de expertiză medico-legală nu a indicat prezența drogurilor în sângele Andreei Cuciuc. A fost depistată o cantitate de alcool și a fost indicat care este motivul decesului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în ediția din 11 noiembrie a emisiunii Rezoomat de la Rlive. Potrivit lui Cernăuțeanu, în acest […] The post Cernăuțeanu: în organismul Andreei Cuciuc nu au fost găsite substanțe psihotrope sau stupefiante appeared first on NewsMaker.
09:50
20 de militari turci au murit într-un accident aviatic, în Georgia. Momentul prăbușirii (VIDEO) # NewsMaker
Un avion militar de transport turcesc C-130, care zbura din Azerbaidjan, s-a prăbușit în Georgia, a anunțat Ministerul Apărării al Turciei. La bord se aflau 20 de militari turci, inclusiv membri ai echipajului. Din păcate, niciunul nu a supraviețuit, scrie BBC. Ministerul Apărării din Turcia a confirmat miercuri dimineață că, în urma prăbușirii avionului C-130 […] The post 20 de militari turci au murit într-un accident aviatic, în Georgia. Momentul prăbușirii (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
11 noiembrie 2025
09:50
Cazul limitării activității „Inimei Moldovei”. Vlah le scrie ambasadorilor străini să urmărească procesul de judecată # NewsMaker
Președinta Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM), Irina Vlah, a expediat ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova o scrisoare, în care le cere să urmărească evoluțiile din dosarul civil privind limitarea activității formațiunii sale pentru 12 luni, care se află pe rol la Curtea de Apel Centru, și să vină cu reacții. Politiciana susține că […] The post Cazul limitării activității „Inimei Moldovei”. Vlah le scrie ambasadorilor străini să urmărească procesul de judecată appeared first on NewsMaker.
09:50
Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga”, din Republica Moldova presupune o coordonare constantă între mai multe instituții ale statului, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, un grup de lucru special analizează riscurile și opțiunile posibile pentru a garanta stabilitatea infrastructurii aeroportuare. „După […] The post Negocierile continuă: Lukoil ar putea ceda infrastructura de la Aeroport statului appeared first on NewsMaker.
09:50
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită explicații publice din partea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) și a primarului Ion Ceban, după ce mai multe cazuri de corupție au fost investigate recent de Centrul Național Anticorupție (CNA) în instituțiile de învățământ din capitală. Formațiunea acuză lipsa de reacție a administrației municipale, în timp […] The post Cazuri de corupție în școlile din Chișinău: PAS cere explicații de la Pavaloi și Ceban appeared first on NewsMaker.
09:50
Avia Invest pierde la CSJ: compania afiliată lui Șor, obligată să respecte ordinul Serviciului Fiscal privind taxele sociale # NewsMaker
Compania Avia Invest, fostul concesionar al Aeroportului Internațional Chișinău, a pierdut definitiv litigiul cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de compania afiliată fugarului condamnat Ilan Șor și a confirmat, astfel, legalitatea ordinului care stabilește modul de completare a dării de seamă pentru taxele în Fondul […] The post Avia Invest pierde la CSJ: compania afiliată lui Șor, obligată să respecte ordinul Serviciului Fiscal privind taxele sociale appeared first on NewsMaker.
09:50
Vom avea mai multe clase cu predare în limba ucraineană? Rohovei: „Sper să vedem rezultate concrete ale cooperării noastre” # NewsMaker
Gestionarea procesului de introducere a claselor cu predare în limba ucraineană în școlile din Republica Moldova presupune o coordonare strânsă între autoritățile moldovene și partenerii ucraineni. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit diplomatului, există planuri concrete pentru deschiderea […] The post Vom avea mai multe clase cu predare în limba ucraineană? Rohovei: „Sper să vedem rezultate concrete ale cooperării noastre” appeared first on NewsMaker.
09:50
(VIDEO) Hotelul Național trebuie demolat?/ Dodon–Ozerov: discuții despre rusofobie/ Salariul minim ca în UE # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Dodon a discutat cu ambasadorul Rusiei despre „politica rusofobă a PAS”— CNSM cere Guvernului majorarea salariului minim la 8.050 de lei— Taximetriști amendați pentru numeroase nereguli— Expoziția ”Porțile Moldovei” a fost inaugurată la Chișinău— A scris istorie la sărituri pe role, iar […] The post (VIDEO) Hotelul Național trebuie demolat?/ Dodon–Ozerov: discuții despre rusofobie/ Salariul minim ca în UE appeared first on NewsMaker.
09:50
Ploi puternice au început în Chișinău în seara zilei de 10 noiembrie. Primăria municipiului a îndemnat cetățenii să fie prudenți și să respecte măsurile de siguranță. Deși Serviciul Hidrometeorologic de Stat nu a emis avertizări de furtună, autoritățile locale recomandă folosirea transportului public, pe cât posibil, în locul mașinilor personale. Șoferii sunt sfătuiți să nu […] The post Ploi abundente în Chișinău: Locuitorii, îndemnați la prudență appeared first on NewsMaker.
09:50
În dimineața zilei de 11 noiembrie, Poliția Republicii Moldova a atenționat participanții la trafic să fie prudenți, în contextul în care, pe întreg teritoriul țării, se circulă în condiții de ploaie, iar pe alocuri persistă ceața. În ajun, și Primăria Chișinău a îndemnat locuitorii să manifeste prudență în contextul precipitațiilor abundente. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic […] The post Până când va ploua în Republica Moldova? Ce arată datele meteorologilor appeared first on NewsMaker.
09:50
NM Espresso: Moldova negociază cu Lukoil, Dodon va prieteni cu Moscova «neoficial», iar 46 de miniștri de externe vor veni la Chișinău # NewsMaker
Moldova în Consiliul Europei Începând cu 14 noiembrie, Republica Moldova va prelua pentru prima dată președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și o va deține până în mai 2026. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a declarat că aceasta este «o mare onoare și responsabilitate» și a promis că se va concentra pe protecția femeilor și copiilor, pe combaterea dezinformării și a ingerințelor externe. Mandatul Moldovei se va încheia pe 15 mai 2026 cu o sesiune ministerială la Chișinău, la care vor participa miniștrii de externe din 46 de țări. Prima vizită […] The post NM Espresso: Moldova negociază cu Lukoil, Dodon va prieteni cu Moscova «neoficial», iar 46 de miniștri de externe vor veni la Chișinău appeared first on NewsMaker.
09:50
Noaptea trecută, locuitorilor din nordul județului Tulcea, România, li s-a emis un mesaj RO-Alert. Acest lucru s-a întâmplat după ce radarele Ministerului român al Apărării au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian al țării. Ulterior, s-a constatat impactul cu solul al unui vehicul aerian, în comuna Grindu, județul Tulcea. Informațiile […] The post Alertă în România, noaptea trecută: o dronă militară ar fi căzut în județul Tulcea appeared first on NewsMaker.
