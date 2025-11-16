Ucraina și Grecia au semnat un acord privind noua rută de aprovizionare cu gaze”

19:00

Mod de preparare:Carnea se taie bucăţi (1 la o porţie) de 2-3 cm grosime şi se bate pînă se obţine grosimea de 1 cm, se presară cu sare şi piper. Pe fiecare bucată se pune usturoi pisat amestecat cu unt şi verdeaţă. Se răsucesc în formă de rulade alungite, care se prind cu scobitori şi se trec prin faină. Se rumenesc pe toate părţile şi se coc în cuptor 4-5 minute. Scobitorile se înlătură.