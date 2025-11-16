Ucraina și Grecia au semnat un acord privind noua rută de aprovizionare cu gaze”
Noi.md, 16 noiembrie 2025 15:30
Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaz, alături de alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaz, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, pe 16 noiembrie.„Începînd de astăzi, am pregătit un acord privind gazul pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută de aprovizionare cu gaz, pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina pe ti
Acum 15 minute
Oficialii de la Chișinău continuă să ignore opinia propriilor cetățeni, majoritatea dintre aceștia fiind în favoarea unei politici externe echilibrate a Moldovei, care presupune, printre altele, participarea la cooperarea în cadrul CSI și obținerea unor beneficii considerabile din aceasta.Despre aceasta a declarat purtătoarea de cuvînt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comen
Acum o oră
15:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat lansarea unui proces complex de curățare și actualizare a sistemului de management al sectorului energetic din Ucraina.Potrivit RBC-Ucraina, el a scris despre acest lucru pe Telegram.Conform declarațiilor șefului statului ucrainean, guvernului i s-a încredințat sarcina de a înainta de urgență în Rada Supremă un proiect de lege privind act
Acum 2 ore
O alunecare de teren produsă joi, 13 noiembrie, pe insula indoneziană Java a dus la moartea a 11 persoane, iar salvatorii continuă căutările pentru alte 12 persoane dispărute, a declarat sîmbătă, 15 noiembrie, un oficial, potrivit Deutsche Welle.Trei sate din districtul Cilacap, situat în centrul insulei, au fost afectate.„Sîmbătă după-amiază, numărul victimelor găsite decedate ajunsese
Naționala Moldovei a pierdut definitiv toate șansele de a ajunge în faza play-off a preliminariilor CM 2026 # Noi.md
Ieri, naționala României a pierdut în fața Bosniei și Herțegovinei în meciul de calificare pentru CM-2026.Astfel, echipa română nu a reușit să acceadă din grupă, dar va avea șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial în faza play-off a Ligii Națiunilor.Acesta a fost ultimul loc disponibil pe linia Ligii Națiunilor, pentru care aspira și naționala Moldovei, în calitate de cîștigă
Explozii la periferia orașului Buenos Aires. Peste 20 de persoane au fost rănite și transportate la spital.„Explozia și incendiul, care izbucnesc la mai multe întreprinderi, sînt îngrozitoare”, a declarat primarul orașului Ezeiza, Gaston Granados, într-un interviu pentru postul de televiziune C5N, transmite euronews.com.{{848412}}În imagini din parcul industrial Spegazzini sînt surprinse
Acum 4 ore
Un parc modern a fost amenajat în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, după ce localnicii și Primăria au obținut finanțare prin programul „Guvernarea bazată pe date demografice”, implementat de Guvernul Elveției și UNFPA.Zona a fost transformată într-un spațiu plin de viață, unde copiii și adulții pot petrece timpul în siguranță, notează noi.md cu referire la radiomoldova.Locuitorii s
Atmosferă pozitivă în lotul naționalei de fotbal a Republicii Moldova înaintea confruntării cu Israelul, din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial 2026.Cu o zi înaintea meciului, selecționerul Lilian Popescu a împlinit 52 de ani, iar starea de spirit din echipă este una optimistă, mai ales după prestația curajoasă din partida recentă cu Italia, notează noi.md cu referire la radiomold
Parcul Valea Morilor a devenit astăzi gazda unei tradiții care combină aroma toamnei cu solidaritatea: Castagnata caritabilă.Aproximativ 200 de kilograme de castane au fost pregătite și vândute, iar toate donațiile colectate vor fi direcționate pentru oferirea prânzurilor calde persoanelor nevoiașe din două cantine sociale din țară.Vizitatorii au putut savura castane prăjite și vin fiert,
Sute de copii, profesori și părinți s-au reunit astăzi la cea de-a cincea ediție a Maratonului Prieteniei, un eveniment devenit deja tradiție în Chișinău.Aproximativ 700 de elevi și cadre didactice au participat la competiții sportive organizate în scopul promovării unui mediu sigur și prietenos în școli și al combaterii violenței.Participanții au format echipe mixte — elevi, profesori și
Chișinăul este, în prezent, orașul care găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni din Republica Moldova.Peste 50 de mii de persoane beneficiare de protecție temporară locuiesc în capitală, iar municipalitatea a lansat campania „Chișinău – orașul care unește” pentru a aduce în prim-plan felul în care orașul a devenit un spațiu sigur, prietenos și accesibil pentru cei fugiți din calea războiu
Uniunea Europeană discută din ce în ce mai intens modelul „aderării etapizate”, care ar trebui să înlocuiască principiul tradițional al aderării „totul sau nimic”.Noul sistem oferă candidaților acces timpuriu la piețele, fondurile și mecanismele politice europene, dar fără drept de vot deplin, ceea ce ar trebui să accelereze integrarea și să reducă riscurile instituționale pentru UE.
Acum 6 ore
Șeful Biroului Vamal Nord, subiectul unei verificări ANI: nu a declarat 1,4 milioane de lei # Noi.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată de aproape 1,4 milioane de lei, pe care un șef de vamă din nordul țării a omis să o declare. Controlul a vizat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019, transmite IPN.Diferența a fost constatată între averea dobîndită, veniturile obținute și, pe de altă parte, cheltuielile realizate. Potrivi
S-au aprins luminile de sărbătoare, iar primele tîrguri de Crăciun din România și-au deschis porțile. La Craiova și Sibiu, mii de oameni au pășit într-un tărîm de poveste, unde spiritul Crăciunului a prins viață printre lumini, muzică și miros de turtă dulce.În centrul Craiovei, peste 100.000 de vizitatori au asistat la momentul mult așteptat – apariția lui Moș Crăciun, urmată de un spectacol
Campania de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată sîmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia, cu plantarea a 110 de mii de puieți. Premierul Alexandru Munteanu alături de miniștri, funcționari publici și oameni obișnuiți cărora le pasă de mediul înconjurător au mers să dea o mînă de ajutor. Astfel de acțiuni au fost organizate și în alte localități.Miniștrii și-au lăsat cos
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:16 noiembrie — a 320-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 45 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Achepsima, Iosif şi AitalaCe se sărbătorește în lume: Ziua Mo
Municipalitatea lansează campania „Chișinău – orașul care unește”, menită să evidențieze eforturile de sprijin și măsurile dedicate integrării familiilor refugiate în viața orașului.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, Chișinăul găzduiește aproape 50,5 mii de persoane beneficiare de protecție temporară din Ucraina, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul înregistrat în Republica Mold
Corneliu Popovici: "Așa-zisă reforma din educație ne-a lipsit capacitatea de a elabora propriile manuale?" # Noi.md
"Într-un sistem educațional să aduci manuale elaborate în altă țară eu cred că este inadmisibil". De această părere este Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, care a comentat ințiativa Ministerul Educației și Cerecetării (MEC) de a procura manuale de matematică din Estonia, care vor fi traduse și adaptate pentru elevii din clasele I–XII din țara noastră, notează Noi.md."Circulă inte
Acum 8 ore
Astăzi va fi predominant noros, pe arii restrânse vor cădea ploi slabe.În timpul nopții și dimineața, izolat se va forma ceață slabă.Vînt: predominant din sud, slab până la moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura aerului va ajunge la +12...14°C, în zonele centrale temperatura va fi de +10...+12 °C, iar în nord va fi de aproximativ +7...+9 °C.
Alegeri în șase localități din țară: peste 22 de mii de alegători se prezintă astăzi la urne # Noi.md
Alegerile locale noi au început deja în șase localități din țară, unde alegătorii își aleg astăzi primarii, iar în unele cazuri – și noii membri ai consiliilor locale. Cele 21 de secții de votare sînt deschise între orele 07:00 și 21:00, pe listele electorale fiind înscriși peste 22 de mii de cetățeni cu drept de vot, transmite IPN.Scrutinul are loc în satul Ustia (raionul Glodeni), comuna Nat
Acum 12 ore
În Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, au mai rămas mulți oameni decenți, dar aceștia sînt adesea forțați să tacă, chiar și atunci cînd nu sînt de acord cu anumite procese și decizii.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a Justiției din Republica Moldova Olesea Stamate, ex-vicepreședintă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în cadrul emisiunii „Без галстуко
Dacă autoritățile din Moldova vor prelua controlul asupra spațiului online, acesta va fi un precedent foarte periculos pentru democrație.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat Noi.md de către politologul Alexandr Corinenco. El a remarcat dorința actualei guvernări de a bloca persoanele fizice din cauza dezinformării, deși nu există criterii clare pentru a o considera astfel.
Contrar opiniei mai multor sportivi, mersul obișnuit este o modalitate eficientă de a menține sănătatea.Experții principali susțin că el ajută nu numai la pierderea în greutate, ci și în cazul diferitor afecțiuni, inclusiv probleme de inimă și hipertensiune arterială, scrie profile.ruPotrivit unui studiu publicat în British Journal of Sports Medicine, mersul regulat într-un ritm rapid poat
Motanul Larry, rezidentul longeviv al celebrei adrese 10 Downing Street și „Chief Mouser” al guvernului britanic, revine în atenția publicului printr-un nou serial documentar realizat de Channel 4, dedicat fascinației britanicilor pentru pisici. Figura lui emblematică, martoră a schimbărilor politice din ultimii 15 ani, continuă să fie o prezență constantă într-un peisaj guvernamental mereu în tra
Oamenii de ştiinţă au descoperit în cel mai nou studiu în domeniu un efect advers neaşteptat legat de modul cum acţionează depresia asupra celulelor din corpul uman.Depresia poate fura ani din viaţă, pentru că se comportă ca un accelerator de îmbătrînire a celulelor organismului, transmite clicksanatate.ro.Aceştia sînt markeri celulari folosiţi pentru măsurarea vîrstei celulelor. Telomerii
A adunat o grămadă de funie veche pe care o vinde cu peste 1 milion de euro: Aceasta este artă # Noi.md
Un artist britanic aflat în plină ascensiune, David Shrigley, nominalizat recent la un premiu artistic major, a deschis la Londra o expoziție neobișnuită: o grămadă de 10 tone de funie veche, colectată de pe nave, porturi și ferme marine, transformată în instalație artistică și scoasă la vînzare pentru 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,25 milioane euro).Shrigley a petrecut luni întregi
Un binecunoscut imunolog ucrainean, genetician și nutriționist Liudmila Goncearova a dezvăluit o modalitate de a mînca corect slănină. Ea a menționat că acest produs trebuie consumat numai în forma sa crudă și nu mai mult de 50 de grame.Specialistul a explicat că numai slănina crudă are proprietăți utile și le pierde atunci cînd este afumată sau gătită, deoarece grăsimile își schimbă structura
Poliția din Brazilia a descins săptămâna aceasta la mai multe adrese din orașul Joinville, în sudul țării, unde au destructurat o rețea internațională de infractori. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit că răufăcătorii spălaseră, la propriu, o serie de bancnote și le puseseră la uscat.Polițiștii au efectuat 14 percheziții în Joinville, cel mai mare oraș din sudul Braziliei, și
Gripa sau răceala îți dau bătăi de cap în fiecare iarnă? Nu știi ce să faci pentru a ține departe de tine stările febrile, tusea, durerile musculare și de gît? Ei bine, există soluții!Cînd ai ușoare simptome de gripă mănînci o supă de pui în care se pun două legături de pătrunjel și vreo 4-5 kiwi. La cîteva ore se iau 3-4 pastile de zinc și a doua zi ești ca nou, potrivit libertatea.ro.{{5
Acum 24 ore
Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe # Noi.md
Un incident major a fost declarat în urma furtunii Claudia, fiind așteptate noi precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sămbătă, scrie The Guardian.Pănă la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acest lucru înseamnă că există „un risc semnificativ pentru viață și se așteaptă perturbări semnificative pentru comunitate”, informează
Am fi putut să-ţi propunem ore epuizante de tae-bo ori diete cu supe minune. Ştim însă că micile trucuri sînt mai eficiente!Te uiţi cu admiraţie (şi cu un strop de invidie) la ele: au o piele perfectă, tenul asemenea, nu au niciodată cearcăne, iar coapsele nu prezintă nici o urmă de celulită. Sînt acele femei perfecte despre care ai paria ca au făcut un pact diabolic. Vestea bună? Chiar nu e n
Persoanele care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare.De la 1 ianuarie 2026, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge pînă la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie Noi.md cu referire la PRO TV.Cea mai mică sumă va fi plătită pentru unităţile de cazare cu o singură stea, patru euro pe zi.Măsura ar u
Dupa ce vei afla despre beneficiile pe care lamaile congelate le au asupra sanatatii, cu siguranta ca si tu iti vei dori sa le consumi. Nu foarte multi oameni stiu despre efectele pozitive pe care le are consumul de lamai congelate. Insa iata ce spune un studiu legat de acest subiect.„O noua cercetare a aratat, pentru prima oara cum limonoidele, un compus natural prezent in lamai si in alte ci
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sîmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, martorii au relatat că în timpul zborului SSJ100 (Sukhoi Superj
15 noiembrie 2025
Antreprenori, agricultori și cercetători, care cooperează în proiecte comune, au creat peste 30 de specii de hibrizi de semințe, care se adaptează la condițiile și teritoriul Moldovei. Rezultatul a fost prezentat la Forumul Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, semințele hibride au cîteva avantaje principale în uti
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
Gara din Chișinău se va transforma, în ultima lună a anului, într-un tărîm magic, de unde Trenul lui Moș Crăciun va porni într-o călătorie de poveste alături de 200 de copii cu vîrste între 5 și 11 ani.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, inițiativa caritabilă „Cursa spre Polul Nord” este organizată de NorocEvents și susținută de Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento.
Într-o lume în care sîntem învățați să „ne stabilim obiective”, să „ne disciplinăm” și să „profităm la maximum de viață”, un singur sfat pare aproape ridicol: bea mai multă apă. Dar anume în asta constă esența. De obicei, lucrurile cele mai simple funcționează.Dr. Jennifer Ashton, autoarea cărții „Un an de îngrijire de sine”, știe acest lucru din experiența personală. Atîția ani le-a spus paci
Iarna vine mai repede decît crezi: de ce insistă specialiștii să schimbi anvelopele chiar acum # Noi.md
Șoferii sînt îndemnați să schimbe din timp pneurile automobilelor, întrucît schimbările bruște de temperatură din perioada rece pot crește riscul de accidente, atenționează Poliția. Recomandarea vine în contextul în care, la începutul sezonului, pe unele trasee se poate forma polei, în special dimineața.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldpres, Tatiana Frunză, șefa Direcției Informare
De ce mîncăm prea mult și cum să rezolvăm această problemă: sfaturile medicului, care într-adevăr funcționează # Noi.md
Cu toții cunoaștem acest sentiment. Seara deschizi frigiderul „doar pentru ceva ușor” și, după jumătate de oră, îți dai seama că „ușorul” s-a transformat într-o jumătate de oală de paste și cîteva bomboane de ciocolată deasupra. De ce mîncăm prea mult, chiar și cînd nu ne este foame? Și putem învăța să mîncăm mai puțin – fără diete, fără vină și fără a număra caloriile?Analizăm împreună cu un
Grădina Zoologică din Chișinău și-a schimbat programul de lucru odată cu intrarea în sezonul rece. Începînd cu 1 noiembrie și pînă în luna martie, instituția activează după un orar redus, iar Casa Grădinii Zoo este deschisă vizitatorilor între 09:00 și 16:00, informează Noi.md. Chiar și în perioada rece, vizitatorii pot admira peste 1.100 de animale din 130 de specii, găzduite în spații adapta
Apare fără să fie invitată – în timpul mesei, al plimbării sau chiar al somnului. Mai întîi o ușoară mîncărime, apoi roșeață, și deja gîndurile aleargă mai repede decât pulsul: ce a fost asta? de ce din nou?Alergia este una dintre cele mai misterioase și imprevizibile afecțiuni ale omului modern. Dar, după cum arată experiența medicilor, logica sa o putem înțelege. Și atunci viața devine din n
Moldova a urcat în clasamentul costului de trai, întocmit de compania Numbeo, cu trei poziții, de pe locul 97 pe 94, însă costul de trai al cetățenilor moldoveni a crescut cu 10%.După cum transmite Noi.md cu referire la Logos Press, Numbeo este cea mai mare bază de date din lume privind prețurile și costul vieții, care măsoară prețul bunurilor, serviciilor și chiriei în raport cu orașul New Yo
Lupta împotriva drogurilor trebuie să devină o prioritate națională în Republica Moldova, deoarece consumul de droguri în țara noastră, în special în rîndul tinerilor, este în creștere pe fondul accesibilității sporite a acestora.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a Justiției din Republica Moldova Olesea Stamate, ex-vicepreședintă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în c
Mod de preparare:Carnea se taie bucăţi (1 la o porţie) de 2-3 cm grosime şi se bate pînă se obţine grosimea de 1 cm, se presară cu sare şi piper. Pe fiecare bucată se pune usturoi pisat amestecat cu unt şi verdeaţă. Se răsucesc în formă de rulade alungite, care se prind cu scobitori şi se trec prin faină. Se rumenesc pe toate părţile şi se coc în cuptor 4-5 minute. Scobitorile se înlătură.
Regiunea transnistreană a reintrodus un regim de economisire a gazelor după ce compania maghiară MET Group nu a reușit să primească la timp ultima plată pentru livrările de combustibil.Potrivit MOST, fondurile erau așteptate pînă vineri, 14 noiembrie, dar Tiraspolul se așteaptă ca banii să sosească abia la începutul săptămînii viitoare.Din cauza întîrzierii plăților, regiunea va primi volu
Ce s-a schimbat la Chișinău în 2 ani. Primarul Capitalei a prezentat raportul de activitate # Noi.md
Primăria Chișinău a prezentat astăzi raportul celor doi ani de mandat ai primarului Ion Ceban, un document amplu care trece în revistă investițiile realizate, proiectele în derulare și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare. La eveniment au participat locuitori ai Capitalei, specialiști și parteneri ai administrației municipale, informează Noi.md.Potrivit edilului, Chișinăul gestio
Incident revoltǎtor în Capitalǎ, unde asupra unei femei s-ar fi aruncat o petardǎ. Gestul a fost fǎcut de un individ care nu s-ar fi cunoscut cu victima.Totul s-ar fi petrecut la data de 13 noiembrie 2025, aproximativ la ora 11:40, în preajma unui magazin comercial, informează Noi.md cu referire la New TV. "Un bărbat necunoscut, cu vîrsta estimată între 30–35 de ani, a aruncat o petardă de
Tragedia de la Durlești: zeci de familii rămase fără curent în prag de iarnă descoperă că locuințele lor sînt ilegale # Noi.md
Locatarii unui bloc și proprietarii a două case din Durlești, toate construite de aceeași companie imobiliară, au rămas fără curent electric chiar înainte de venirea iernii.După cum transmite Noi.md cu referire la TV8, ANRE a dispus deconectarea după ce a constatat că imobilele sunt amplasate ilegal în zona de protecție a liniilor electrice, unde construcțiile sunt strict interzise. Racordarea
Cînd un preșcolar spune că nu vrea să meargă la grădiniță, părinții nu se miră: la copii se întîmplă des. Totuși, dacă micuțul afirmă că îi este frică de educatoare, situația devine mai îngrijorătoare.Pedagogul Galina Babiceva a explicat care pot fi cauzele acestui tip de teamă și cum poate fi depășită.{{676459}}De ce copilul poate să se teamă de educatoare: Copilul se teme de un anu
