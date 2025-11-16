Depresia ne îmbătrîneşte devreme
16 noiembrie 2025
Oamenii de ştiinţă au descoperit în cel mai nou studiu în domeniu un efect advers neaşteptat legat de modul cum acţionează depresia asupra celulelor din corpul uman.Depresia poate fura ani din viaţă, pentru că se comportă ca un accelerator de îmbătrînire a celulelor organismului, transmite clicksanatate.ro.Aceştia sînt markeri celulari folosiţi pentru măsurarea vîrstei celulelor. Telomerii
• • •
Dacă autoritățile din Moldova vor prelua controlul asupra spațiului online, acesta va fi un precedent foarte periculos pentru democrație.Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat Noi.md de către politologul Alexandr Corinenco. El a remarcat dorința actualei guvernări de a bloca persoanele fizice din cauza dezinformării, deși nu există criterii clare pentru a o considera astfel.
Contrar opiniei mai multor sportivi, mersul obișnuit este o modalitate eficientă de a menține sănătatea.Experții principali susțin că el ajută nu numai la pierderea în greutate, ci și în cazul diferitor afecțiuni, inclusiv probleme de inimă și hipertensiune arterială, scrie profile.ruPotrivit unui studiu publicat în British Journal of Sports Medicine, mersul regulat într-un ritm rapid poat
Motanul Larry, rezidentul longeviv al celebrei adrese 10 Downing Street și „Chief Mouser” al guvernului britanic, revine în atenția publicului printr-un nou serial documentar realizat de Channel 4, dedicat fascinației britanicilor pentru pisici. Figura lui emblematică, martoră a schimbărilor politice din ultimii 15 ani, continuă să fie o prezență constantă într-un peisaj guvernamental mereu în tra
A adunat o grămadă de funie veche pe care o vinde cu peste 1 milion de euro: Aceasta este artă
Un artist britanic aflat în plină ascensiune, David Shrigley, nominalizat recent la un premiu artistic major, a deschis la Londra o expoziție neobișnuită: o grămadă de 10 tone de funie veche, colectată de pe nave, porturi și ferme marine, transformată în instalație artistică și scoasă la vînzare pentru 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,25 milioane euro).Shrigley a petrecut luni întregi
Un binecunoscut imunolog ucrainean, genetician și nutriționist Liudmila Goncearova a dezvăluit o modalitate de a mînca corect slănină. Ea a menționat că acest produs trebuie consumat numai în forma sa crudă și nu mai mult de 50 de grame.Specialistul a explicat că numai slănina crudă are proprietăți utile și le pierde atunci cînd este afumată sau gătită, deoarece grăsimile își schimbă structura
Poliția din Brazilia a descins săptămâna aceasta la mai multe adrese din orașul Joinville, în sudul țării, unde au destructurat o rețea internațională de infractori. În cadrul perchezițiilor, autoritățile au descoperit că răufăcătorii spălaseră, la propriu, o serie de bancnote și le puseseră la uscat.Polițiștii au efectuat 14 percheziții în Joinville, cel mai mare oraș din sudul Braziliei, și
Gripa sau răceala îți dau bătăi de cap în fiecare iarnă? Nu știi ce să faci pentru a ține departe de tine stările febrile, tusea, durerile musculare și de gît? Ei bine, există soluții!Cînd ai ușoare simptome de gripă mănînci o supă de pui în care se pun două legături de pătrunjel și vreo 4-5 kiwi. La cîteva ore se iau 3-4 pastile de zinc și a doua zi ești ca nou, potrivit libertatea.ro.{{5
Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe
Un incident major a fost declarat în urma furtunii Claudia, fiind așteptate noi precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sămbătă, scrie The Guardian.Pănă la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acest lucru înseamnă că există „un risc semnificativ pentru viață și se așteaptă perturbări semnificative pentru comunitate”, informează
Am fi putut să-ţi propunem ore epuizante de tae-bo ori diete cu supe minune. Ştim însă că micile trucuri sînt mai eficiente!Te uiţi cu admiraţie (şi cu un strop de invidie) la ele: au o piele perfectă, tenul asemenea, nu au niciodată cearcăne, iar coapsele nu prezintă nici o urmă de celulită. Sînt acele femei perfecte despre care ai paria ca au făcut un pact diabolic. Vestea bună? Chiar nu e n
Persoanele care se pregătesc de o vacanţă în Milano trebuie să pună deoparte mai mulţi bani pentru cazare.De la 1 ianuarie 2026, taxa turistică se va dubla în oraş şi va ajunge pînă la 10 euro pe zi, în cazul hotelurilor de patru sau cinci stele, scrie Noi.md cu referire la PRO TV.Cea mai mică sumă va fi plătită pentru unităţile de cazare cu o singură stea, patru euro pe zi.Măsura ar u
Dupa ce vei afla despre beneficiile pe care lamaile congelate le au asupra sanatatii, cu siguranta ca si tu iti vei dori sa le consumi. Nu foarte multi oameni stiu despre efectele pozitive pe care le are consumul de lamai congelate. Insa iata ce spune un studiu legat de acest subiect.„O noua cercetare a aratat, pentru prima oara cum limonoidele, un compus natural prezent in lamai si in alte ci
Un avion rusesc, care efectua zborul Vladivostok – Blagoveșcensk, și care avea la bord 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului, a efectuat sîmbătă dimineață o aterizare de urgență la Habarovsk, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, după ce aeronava a suferit o defecțiune tehnică.După cum transmite Noi.md cu referire la Adevarul, martorii au relatat că în timpul zborului SSJ100 (Sukhoi Superj
Antreprenori, agricultori și cercetători, care cooperează în proiecte comune, au creat peste 30 de specii de hibrizi de semințe, care se adaptează la condițiile și teritoriul Moldovei. Rezultatul a fost prezentat la Forumul Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, semințele hibride au cîteva avantaje principale în uti
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
Gara din Chișinău se va transforma, în ultima lună a anului, într-un tărîm magic, de unde Trenul lui Moș Crăciun va porni într-o călătorie de poveste alături de 200 de copii cu vîrste între 5 și 11 ani.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, inițiativa caritabilă „Cursa spre Polul Nord” este organizată de NorocEvents și susținută de Consulatul General al Republicii Moldova la Sacramento.
Într-o lume în care sîntem învățați să „ne stabilim obiective”, să „ne disciplinăm” și să „profităm la maximum de viață”, un singur sfat pare aproape ridicol: bea mai multă apă. Dar anume în asta constă esența. De obicei, lucrurile cele mai simple funcționează.Dr. Jennifer Ashton, autoarea cărții „Un an de îngrijire de sine”, știe acest lucru din experiența personală. Atîția ani le-a spus paci
Iarna vine mai repede decît crezi: de ce insistă specialiștii să schimbi anvelopele chiar acum
Șoferii sînt îndemnați să schimbe din timp pneurile automobilelor, întrucît schimbările bruște de temperatură din perioada rece pot crește riscul de accidente, atenționează Poliția. Recomandarea vine în contextul în care, la începutul sezonului, pe unele trasee se poate forma polei, în special dimineața.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldpres, Tatiana Frunză, șefa Direcției Informare
De ce mîncăm prea mult și cum să rezolvăm această problemă: sfaturile medicului, care într-adevăr funcționează
Cu toții cunoaștem acest sentiment. Seara deschizi frigiderul „doar pentru ceva ușor” și, după jumătate de oră, îți dai seama că „ușorul” s-a transformat într-o jumătate de oală de paste și cîteva bomboane de ciocolată deasupra. De ce mîncăm prea mult, chiar și cînd nu ne este foame? Și putem învăța să mîncăm mai puțin – fără diete, fără vină și fără a număra caloriile?Analizăm împreună cu un
Grădina Zoologică din Chișinău și-a schimbat programul de lucru odată cu intrarea în sezonul rece. Începînd cu 1 noiembrie și pînă în luna martie, instituția activează după un orar redus, iar Casa Grădinii Zoo este deschisă vizitatorilor între 09:00 și 16:00, informează Noi.md. Chiar și în perioada rece, vizitatorii pot admira peste 1.100 de animale din 130 de specii, găzduite în spații adapta
Apare fără să fie invitată – în timpul mesei, al plimbării sau chiar al somnului. Mai întîi o ușoară mîncărime, apoi roșeață, și deja gîndurile aleargă mai repede decât pulsul: ce a fost asta? de ce din nou?Alergia este una dintre cele mai misterioase și imprevizibile afecțiuni ale omului modern. Dar, după cum arată experiența medicilor, logica sa o putem înțelege. Și atunci viața devine din n
Moldova a urcat în clasamentul costului de trai, întocmit de compania Numbeo, cu trei poziții, de pe locul 97 pe 94, însă costul de trai al cetățenilor moldoveni a crescut cu 10%.După cum transmite Noi.md cu referire la Logos Press, Numbeo este cea mai mare bază de date din lume privind prețurile și costul vieții, care măsoară prețul bunurilor, serviciilor și chiriei în raport cu orașul New Yo
Lupta împotriva drogurilor trebuie să devină o prioritate națională în Republica Moldova, deoarece consumul de droguri în țara noastră, în special în rîndul tinerilor, este în creștere pe fondul accesibilității sporite a acestora.Această opinie a fost exprimată de fosta ministră a Justiției din Republica Moldova Olesea Stamate, ex-vicepreședintă a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în c
Mod de preparare:Carnea se taie bucăţi (1 la o porţie) de 2-3 cm grosime şi se bate pînă se obţine grosimea de 1 cm, se presară cu sare şi piper. Pe fiecare bucată se pune usturoi pisat amestecat cu unt şi verdeaţă. Se răsucesc în formă de rulade alungite, care se prind cu scobitori şi se trec prin faină. Se rumenesc pe toate părţile şi se coc în cuptor 4-5 minute. Scobitorile se înlătură.
Regiunea transnistreană a reintrodus un regim de economisire a gazelor după ce compania maghiară MET Group nu a reușit să primească la timp ultima plată pentru livrările de combustibil.Potrivit MOST, fondurile erau așteptate pînă vineri, 14 noiembrie, dar Tiraspolul se așteaptă ca banii să sosească abia la începutul săptămînii viitoare.Din cauza întîrzierii plăților, regiunea va primi volu
Ce s-a schimbat la Chișinău în 2 ani. Primarul Capitalei a prezentat raportul de activitate
Primăria Chișinău a prezentat astăzi raportul celor doi ani de mandat ai primarului Ion Ceban, un document amplu care trece în revistă investițiile realizate, proiectele în derulare și direcțiile de dezvoltare pentru perioada următoare. La eveniment au participat locuitori ai Capitalei, specialiști și parteneri ai administrației municipale, informează Noi.md.Potrivit edilului, Chișinăul gestio
Incident revoltǎtor în Capitalǎ, unde asupra unei femei s-ar fi aruncat o petardǎ. Gestul a fost fǎcut de un individ care nu s-ar fi cunoscut cu victima.Totul s-ar fi petrecut la data de 13 noiembrie 2025, aproximativ la ora 11:40, în preajma unui magazin comercial, informează Noi.md cu referire la New TV. "Un bărbat necunoscut, cu vîrsta estimată între 30–35 de ani, a aruncat o petardă de
Tragedia de la Durlești: zeci de familii rămase fără curent în prag de iarnă descoperă că locuințele lor sînt ilegale
Locatarii unui bloc și proprietarii a două case din Durlești, toate construite de aceeași companie imobiliară, au rămas fără curent electric chiar înainte de venirea iernii.După cum transmite Noi.md cu referire la TV8, ANRE a dispus deconectarea după ce a constatat că imobilele sunt amplasate ilegal în zona de protecție a liniilor electrice, unde construcțiile sunt strict interzise. Racordarea
Cînd un preșcolar spune că nu vrea să meargă la grădiniță, părinții nu se miră: la copii se întîmplă des. Totuși, dacă micuțul afirmă că îi este frică de educatoare, situația devine mai îngrijorătoare.Pedagogul Galina Babiceva a explicat care pot fi cauzele acestui tip de teamă și cum poate fi depășită.{{676459}}De ce copilul poate să se teamă de educatoare: Copilul se teme de un anu
Ambuteiaje mari la intrarea în Peresecina: lucrările la sensul giratoriu avansează lent, șoferii sînt revoltați
Traficul pe traseul Chișinău–Orhei este puternic afectat de șantierul deschis la intrarea în satul Peresecina, unde se construiește un sens giratoriu. Procesul de reabilitare a început acum cîteva luni, însă șoferii spun că lucrările înaintate lent provoacă ambuteiaje serioase, mai ales în zilele de odihnă.După cum transmite Noi.md cu referire la Jurnal TV, în zonă se formează cozi care se înt
Fratele comisarei UE pentru Extindere, membru într-un comitet instituit de Maia Sandu? Reacția Președinției
Președinția Republicii Moldova confirmă că Drago Kos, fratele comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, a făcut parte din Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA), instituit de șefa statului – după ce informația a apărut în presă.După cum transmite Noi.md cu referire la Newsmaker, purtătorul de cuvînt al instituției, Igor Zaharov, a menționat că CCIA nu a oferit „consiliere
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord în negocierile privind Bugetul UE pentru anul 2026. Alocările pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova, urmează să crească cu 25 de milioane de euro.„Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage sprijinul acordat societății civile din regiune.
Poliția de Frontieră anunță din nou șoferii că trecerea frontierei este imposibilă dacă vehiculul nu are instalate ambele plăcuțe de înmatriculare, față și spate, în stare bună și în conformitate cu standardele prevăzute de lege, informează Noi.md.Potrivit instituției, mașinile care circulă fără plăcuțe, cu plăcuțe deteriorate, neconforme sau improvizate nu sînt admise în traficul internaționa
Locuitorii satului Grigorievca din raionul Căușeni trăiesc de ani întregi cu speranța că va fi construit un drum de ocolire care să scoată traficul greu din localitate. Deși autoritățile au anunțat proiectul, nu este clar cînd vor începe lucrările, iar între timp, satul rămîne traversat zilnic de mii de vehicule care circulă spre frontiera cu Ucraina.După cum transmite Noi.md cu referire la Ra
Municipiul Ungheni va avea, peste un an, o nouă Grădină Urbană, amenajată pe terenul dintre Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală, pe o suprafață de 0,8 hectare, transmite Noi.md.Conform primelor schițe ale proiectului, spațiul va include arbori și arbuști noi, dar și vegetația deja existentă, care va fi integrată în ansamblu. De asemenea, sculpturile din zonă și Troița Martirilor Neamulu
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată în această dimineață la Mihailovca, raionul Cimișlia, unde vor fi create 27 de hectare de pădure nouă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că toate echipele sînt pregătite și a invitat cetățenii din întreaga țară să participe la acțiunile de plantare.„Începem campania în toată țara, sîntem la Mihailovca, avem totul pregăt
Trezoreria Statelor Unite extinde cu 3 săptămîni termenul pentru vînzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie pînă pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vînzare să fie autorizată de Departamentul Trezoreriei.După cum transmite Noi.md cu referire la Cotidianul, noua licență americană permite tranzacți
Republica Moldova devine tot mai dependentă de importuri, în timp ce exporturile stagnează. În perioada ianuarie – septembrie 2025, deficitul balanței comerciale a depășit 5,22 miliarde de dolari, cu 30% mai mult decît în aceeași perioadă din 2024, transmite Noi.md.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile au însumat 2,62 miliarde de dolari, înregistrînd o creștere modestă de doar
Se scumpesc carburanții în Moldova? Radu Marian explică cine influențează cu adevărat piața
Prețurile carburanților din Republica Moldova nu ar trebui să se modifice după retragerea companiei Lukoil, afirmă deputatul PAS, Radu Marian, care subliniază că evoluțiile sînt dictate în primul rînd de piața internațională.„Prețul este reglementat în Republica Moldova, se stabilește pe media 14 zile a cotațiilor internaționale, deci prețul este plafon, este liber. E plafon și se schimbă în f
Guvernul pregătește o hotărâre prin care va aproba ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova ca fiind UTC +2. Autoritățile spun că ora oficială trebuia să fie legiferată încă de la declararea independenței țării, în 1991, dar este stabilită abia acum, ca angajament în procesul de aderare la UE.Republica Moldova face parte din Europa de Est, unde fusul orar reprezintă UTC+ 2 (ora universală
Autoritățile continuă să mimeze integrarea europeană, fără a avea niciun sprijin economic sau social.Succese economice sînt puține, dar declarații și cuvinte pompoase – o mulțime. Chiar și FMI ne-a arătat politicos, dar ferm, spre ușă, refuzînd să acorde o nouă tranșă, din cauza riscurilor de insolvabilitate ale țării.Portalul Noi.md vă invită să priviți această situație prin prisma
Sondajul Noi.md: Intenția autorităților de a controla rețelele sociale este o limitare a libertății de exprimare
Potrivit unui sondaj realizat pe portalul Noi.md peste 65% dintre respondenți consideră că intenția autorităților de a prelua controlul asupra rețelelor sociale reprezintă o limitare a libertății de exprimare sub un pretext aparent legitim.La sondaj au participat 1.213 persoane, iar rezultatele arată următoarea distribuție a opiniilor: 65,8% (798 respondenți) – văd în această măsură o
Invitația este un document oficial, pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condițiile prevăzute de lege, și care constituie una dintre condițiile de obținere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini.Invitația este un document de strictă e
Deja există semnale clare care indică o posibilă reducere a tarifelor la gaze naturale, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale.Acest anunț a fost făcut de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni televizate, informează Noi.md cu referire la Realitatea.Potrivit ministrului,
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: YardSale Market - 16 Noiembrie 2025, 11:00 - 19:00 EN RITMO CUBANO - 16 Noiembrie 2025, 18:30, Sala cu Orgă ISRAEL - MOLDOVA - 16 Noiembrie 2025, 21:45, Stadionul "Zimbru" ZAXI MUSIC - 14
O explozie la o uzină chimică din Argentina a lăsat în urmă un nor toxic, populația în pericol
Cel puțin 22 de persoane au fost rănite și internate în spital după o explozie care s-a produs într-un parc industrial din orașul Buenos Aires, Argentina. Deflagrația a avut loc la o uzină chimică aflată lîngă o fabrică de vopsea. Zeci de pompieri și Brigada pentru situații de risc a poliției au fost mobilizați și trimiși la fața locului.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, inci
Comisia Electorală Centrală (CEC) a suspendat plata alocațiilor de la bugetul de stat ce urmează a fi transferate către Partidul pentru Viitorul Moldovei, din cauza unei donații efectuate cu încălcarea prevederilor legale.Potrivit CEC, Partidul pentru Viitorul Moldovei a informat autoritatea electorală că nu poate vira în bugetul de stat suma de circa 69,5 mii lei, ce reprezintă o donație efec
Ca parte a proiectului CosmoNoi, portalul Noi.md continuă seria de podcasturi „Cosmocronicile Butuceni”, care prezintă o conversație cu doctorul în științe tehnice, diplomatul și publicistul Victor Borșevici, autorul unei ipoteze științifice originale despre natura găurilor negre și structura universului. În episodul trei, discutăm de ce găurile negre nu sunt distrugere, ci ordine. Cum lum
Aeroportul Chișinău, autorizat să alimenteze aeronavele, printr-un certificat de deservire la sol
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu combustibil de tip JET A-1, cunoscut ca și kerosen pentru avioane, ca urmare a preluării temporare a terminalului petrolier al Aeroportului, printr-un contract de comodat cu Lukoil.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, certificatul de deservire
Doi parlamentari de la PAS riscă să-și piardă mandatele din cauza incompatibilității funcțiilor
Viitorul politic a cel puțin doi deputați PAS este în ceață. Este vorba despre dirijorul Nicolae Botgros și sportiva de performanță Anastasia Nichita, care s-ar putea să fie puși în situația în care să aleagă între activitatea profesională și cea de ales al poporului.După cum transmite Noi.md cu referire la TV8, problema este că, potrivit Constituției, deputații nu pot avea și alte surse de ve
