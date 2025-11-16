Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski

09:50

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au atins cifra de 77,2 milioane de lei în perioada ianuarie-octombrie 2025, fiind în creștere cu 27,2% comparativ cu același interval din 2024. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), consultate de Moldpres, de la începutul anului curent au fost înregistrate 27 […] Articolul Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile, în creștere cu peste 27 la sută apare prima dată în ZIUA.md.