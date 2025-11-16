Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski
Ziua, 16 noiembrie 2025 16:00
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski. „Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza […] Articolul Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum o oră
16:00
Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski # Ziua
Ucraina şi Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale, printre alte acorduri privind finanţarea importurilor de gaze naturale, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski. „Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza […] Articolul Ucraina şi Grecia au ajuns la un acord privind noua rută de transport a gazelor, anunţă Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
15:20
O femeie de 40 de ani, salvată în urma unui transplant hepatic. Patruzeci de specialiști au fost implicați în operație # Ziua
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău a avut loc un transplant hepatic complex. O femeie de aproximativ 40 de ani, aflată în stadiu final de ciroză, a primit o parte din ficatul surorii sale de 35 de ani, singura persoană compatibilă din familie, scrie realmedia.md. Operația a durat aproximativ șapte ore și a […] Articolul O femeie de 40 de ani, salvată în urma unui transplant hepatic. Patruzeci de specialiști au fost implicați în operație apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat din nou, sâmbătă, partenerilor occidentali mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev. „Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieţi: mai multe sisteme de apărare aeriană, capacităţi de protecţie consolidate şi o mai mare determinare din partea partenerilor […] Articolul Volodimir Zelenski, un nou apel către aliați! Vrea mai multe sisteme de apărare aeriană apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că este gata să „se apropie oriunde este nevoie, de prim-ministru, de miniștri, de oricine, pentru a discuta deschis despre problemele pe care le avem cu toții”. El a adăugat că i s-a promis că va avea un dialog real cu noul Guvern. „Nu am evitat niciodată dialogul și […] Articolul Ion Ceban vrea un dialog mai constructiv cu noul Guvern: „Nu vreau să revenim în trecut” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Peste 4300 de alegători au votat, până la ora 12:00, ceea ce reprezintă 19,19 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază, anunță Comisia Electorală Centrală. Cei mai activi sunt alegătorii din comuna Cremenciug, raionul Soroca și satul Ustia, raionul Glodeni, unde s-a înregistrat o participare de peste 28% și, respectiv, 27%. Procesul de vot […] Articolul Peste 4 300 de alegători și-au exercitat dreptul de vot către ora 12:00 apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă Kremlinul, într-un comunicat de presă. Cu acest prilej, cei doi lideri au acordat o atenţie deosebită evoluţiilor din Fâşia Gaza, aspectelor legate de implementarea acordului de încetare a focului şi […] Articolul Putin şi Netanyahu au discutat la telefon despre „evoluţiile din Orientul Mijlociu” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
12:20
VIDEO | Tragedie la un raliu, în Australia. 13 oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime # Ziua
Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o maşină a intrat într-o mulţime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, a anunţat poliţia, citată de BBC. Maşina participa la o cursă în oraşul Walcha când a trecut prin gard şi a lovit tribuna, a declarat poliţia din New South […] Articolul VIDEO | Tragedie la un raliu, în Australia. 13 oameni au fost răniți, după ce o mașină a intrat în mulțime apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Membrii Cabinetului de miniștri și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare, anunță executivul într-un comunicat de presă. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023. În […] Articolul Guvernul anunță că a plantat peste 110 mii depuneți sâmbătă, la Mihailovca apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Duminică au loc alegeri în șase localități din R. Moldova. La urne sunt așteptați peste 20 de mii de alegători # Ziua
Alegătorii din șase localități ale Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 21 de secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 22 525 alegători. Până […] Articolul Duminică au loc alegeri în șase localități din R. Moldova. La urne sunt așteptați peste 20 de mii de alegători apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
10:40
Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herțegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, 15 noiembrie, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima și au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar […] Articolul România, învinsă de Bosnia-Herțegovina cu 3-1, în preliminariile CM 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea, în cadrul vizitei de la Bruxelles, o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea marți, 18 noiembrie, la Bruxelles, o întâlnire cu cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia. Adunarea se va desfășura în contextul vizitei premierului în capitala Uniunii Europene. „Dragi prieteni, vă așteptăm cu drag la o discuție cu Alexandru Munteanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirea va avea loc la data de 18 noiembrie […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea, în cadrul vizitei de la Bruxelles, o întâlnire cu moldovenii stabiliți în Belgia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:10
SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată # Ziua
Trezoreria Statelor Unite extinde cu trei săptămâni termenul pentru vânzarea activelor Lukoil, înainte ca sancțiunile anunțate de Donald Trump să intre în vigoare. Inițial, operațiunea trebuia să se încheie până pe 21 noiembrie. SUA solicită ca orice vânzare să fie autorizată de Departamentul Trezoriei, potrivit S&P Global, citat de Digi24. Noua licență americană permite tranzacțiile […] Articolul SUA prelungesc termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. 13 decembrie, noua dată apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:40
Doina Aldea Teodorovici, una dintre cele mai sclipitoare prezențe ale muzicii românești, ar fi împlinit astăzi 67 de ani # Ziua
Acum 67 de ani se năștea una dintre cele mai frumoase voci din tot spațiul românesc, Doina Aldea-Teodorovici. A venit pe lume în 15 noiembrie 1958, în orașul Chișinău, în familia intelectualilor Eugenia și Gheorghe Marin. Tatăl său a fost scriitor și jurnalist, iar mama – profesoară de limbă și literatură română, directoare adjunctă la […] Articolul Doina Aldea Teodorovici, una dintre cele mai sclipitoare prezențe ale muzicii românești, ar fi împlinit astăzi 67 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Primăria Chișinău a prezentat raportul de activitate, la jumătatea celui de-al doilea mandat al primarului Ion Ceban # Ziua
Primăria Chișinău a prezentat, sâmbătă, 15 noiembrie, raportul de activitate, la jumătatea celui de-al doilea mandat al primarului, Ion Ceban. În cadrul evenimentului, edilul-șef al municipiului a venit cu un raport privind activitatea municipalității pentru ultimii doi ani, a prezentat proiectele inițiate și cele aflate deja în implementare, precum și viziunile de viitor în ceea […] Articolul Primăria Chișinău a prezentat raportul de activitate, la jumătatea celui de-al doilea mandat al primarului Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri # Ziua
Doar 16% dintre germani doresc ca Friedrich Merz, care tocmai a împlinit 70 de ani, să fie candidat la următoarele alegeri federale, potrivit unui sondaj recent realizat de RTL/n-tv, citat de Bloomberg. Eșecul său în a rezolva multe dintre problemele fundamentale, printre care revigorarea economiei, reconstrucția infrastructurii, nu doar că a contribuit la energizarea partidelor […] Articolul Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a fost lansată oficial sâmbătă, 15 noiembrie, în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Aici vor fi plantați 27 de hectare de pădure nouă. La eveniment a fost prezent prim-ministrul Alexandru Munteanu, membrii cabinetului de miniștri, reprezentanții instituțiilor de stat și toți doritorii de a se alătura acțiunii de plantare, potrivit […] Articolul Campania națională de împădurire „Toamna 2025” a început oficial la Mihailovca, Cimișlia apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Tarifele la gaz ar putea scădea în următoarea perioadă, crede ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Acesta a declarat în emisiunea „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că există semnale clare care în acest sens, însă decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care urmează să prezinte datele oficiale. „Ceva premise de ajustare […] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Tarifele la gaz ar putea scădea în perioada următoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Patrimoniul culinar din R. Moldova și România, pus în valoare în cadrul unei rute gastronomice comune # Ziua
Patrimoniul culinar comun și gusturile autentice vor fi puse în valoare prin Ruta Gastronomică Transfrontalieră România–Republica Moldova, lansată la 14 noiembrie, în baza parteneriatului între Oficiul Național al Turismului și ADR Nord-Est România, transmite IPN. Traseul din Republica Moldova are 1 506 km, include 25 de obiective din 17 raioane și poate fi parcurs în […] Articolul Patrimoniul culinar din R. Moldova și România, pus în valoare în cadrul unei rute gastronomice comune apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
38 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov, eveniment care a zdruncinat temelia regimului totalitar comunist din România # Ziua
Astăzi se împlinesc 38 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov, una dintre cele mai importante mișcări de protest împotriva regimului comunist din România anilor ’80. Deși manifestația a fost înnăbușită rapid, aceasta a provocat o primă mare fisură în sistem și a fost un punct de referință pentru Revoluția Română, care a urmat […] Articolul 38 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov, eveniment care a zdruncinat temelia regimului totalitar comunist din România apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportul din Chișinău să alimenteze avioanele cu kerosen # Ziua
Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să presteze servicii de alimentare cu kerosen de tip JET A-1, după ce activele Lukoil din R. Moldova au fost preluate de stat. Certificatul de deservire a avioanele la sol a fost emis în data de 14 noiembrie. „În conformitate deplină cu prevederile Regulamentului […] Articolul Autoritatea Aeronautică Civilă a autorizat Aeroportul din Chișinău să alimenteze avioanele cu kerosen apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Elevi și profesori din Chișinău, premiați în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Naționale a Tineretului # Ziua
Peste 700 de tineri, profesori și părinți au participat vineri, 14 noiembrie, la evenimentul „VIVAT TINEREȚII”, dedicat Zilei Naționale a Tineretului. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Chișinău, evenimentul aduce în prim plan contribuția tinerilor în viața municipiului și prin care este promovată educația, voluntariatul, inovația și arta. „Evenimentul a adunat aproape 700 de […] Articolul Elevi și profesori din Chișinău, premiați în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Naționale a Tineretului apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Alexandru Tănase crede că vetting-ul avocaților n-are sorți de izbândă: „Dacă o luăm abuziv, putem face vetting și la maidanezii de pe malul Bîcului” # Ziua
Așa numitul vetting al avocaților este o inițiativă imposibil de realizat respectând principiul independenței profesiei de avocat, consideră fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Potrivit lui, din momentul în care arunci suspiciuni totale, singura explicație este că „guvernarea vede justiția ca în perioada sovietică, ca o extensie a executivului, ca un sistem represiv care este […] Articolul Alexandru Tănase crede că vetting-ul avocaților n-are sorți de izbândă: „Dacă o luăm abuziv, putem face vetting și la maidanezii de pe malul Bîcului” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Meci decisiv pentru România. Tricolorii joacă diseară Bosnia și Herțegovina, în penultimul meci din campania de calificare la mondiale # Ziua
Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Bosniei și Herțegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje – Zenica, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. În primăvară, deși a dominat jocul și a ratat mai multe ocazii de a marca, România începea preliminariile CM 2026 cu […] Articolul Meci decisiv pentru România. Tricolorii joacă diseară Bosnia și Herțegovina, în penultimul meci din campania de calificare la mondiale apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Prețul petrolului a crescut vineri cu peste 2%, după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean # Ziua
Prețul petrolului au urcat cu peste 2% vineri, 15 noiembrie, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al Ucrainei care a lovit un depozit de petrol în importantul hub energetic rus, alimentând temerile privind oferta globală, relatează Reuters, citat de News.ro. Contractele futures pentru Brent au […] Articolul Prețul petrolului a crescut vineri cu peste 2%, după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Munteanu dezminte acuzațiile lui Galbur că o companie la care este asociat în Ucraina ar fi implicată într-un scandal în țara vecină # Ziua
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, dezminte acuzațiile privind o presupusă încălcare de către compania ucraineană Venbest a intereselor Ucrainei, formulate de liderul Partidului Naționale Moldovenesc, Dragoș Galbur, calificându-le drept „complet false și fără legătură cu realitatea”. Premierul a confirmat că deține 16% din acțiunile companiei și se declară mândru de echipă. „Sunt onorat că această […] Articolul Munteanu dezminte acuzațiile lui Galbur că o companie la care este asociat în Ucraina ar fi implicată într-un scandal în țara vecină apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Sâmbătă, 15 noiembrie, este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică. În aceste zile, agitația electorală este strict interzisă. Potrivit Codului electoral, în acest interval de timp, candidații nu pot participa la emisiuni televizate sau radiofonice, iar administrațiile publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture toate materialele electorale amplasate în […] Articolul Astăzi este ziua tăcerii, înainte de alegerile locale noi de duminică apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” # Ziua
Ungaria va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a bloca interzicerea importurilor de gaz rusesc, decizie adoptată de majoritatea statelor membre. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul că folosește sancțiunile energetice pentru a „reduce la tăcere” guvernul său și susține că măsura este ilegală și contrară valorilor europene. „Ne întoarcem spre Curtea de Justiţie Europeană”, […] Articolul Ungaria atacă UE la Curtea de Justiție Europeană după interzicerea gazului rusesc. Orban: „Nu vom accepta această decizie ilegală” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Moldova, tot mai dependentă de importuri, în timp ce exporturile bat pasul pe loc. Decalajul a ajuns la 5,2 miliarde de dolari # Ziua
Republica Moldova este tot mai dependentă de importuri, în detrimentul exporturilor, care bat pasul pe loc. În perioada ianuarie – septembrie a acestui an a fost înregistrat un decalaj considerabil , deficitul balanței comerciale fiind de peste 5,22 miliarde de dolari, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă din 2024. Astfel, în perioada ianuarie – […] Articolul Moldova, tot mai dependentă de importuri, în timp ce exporturile bat pasul pe loc. Decalajul a ajuns la 5,2 miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun şi Columna, va fi suspendat sâmbătă, 15 noiembrie, între ora 09:00 – 16:00, anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere şi elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21. În acest context, […] Articolul Traficul rutier pe strada Serghei Lazo din Chișinău va fi suspendat sâmbătă apare prima dată în ZIUA.md.
14 noiembrie 2025
18:00
Românii marchează Ziua Dobrogei. Se fac 147 de ani de când provincia, aflată aproape 500 de ani sub otomani, a fost integrată în România # Ziua
Acum 147 ani, provincia istorică Dobrogea, aflată de aproape 500 de ani sub administrație otomană, a fost adusă în sânul României, a cărei independență fusese proaspăt recunoscută la nivel internațional în urma Războiului ruso-turc din 1877-1878. Data de 14 noiembrie, când este marcată Ziua Dobrogei, amintește de evenimentul din 14 noiembrie 1878, când Domnitorul Carol […] Articolul Românii marchează Ziua Dobrogei. Se fac 147 de ani de când provincia, aflată aproape 500 de ani sub otomani, a fost integrată în România apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Statul a preluat în administrare activele „Lukoil”. O companie românească va furniza kerosen avioanelor de la Chișinău în perioada următoare # Ziua
Statul încheiat, în 12 noiembrie, un contract de comodat cu compania „Lukoil” pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, cu titlu gratuit. Procesul de primire-predare a bunurilor a fost realizat o zi mai târziu, în 13 noiembrie, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook. Potrivit lui, contractul de comodat va […] Articolul Statul a preluat în administrare activele „Lukoil”. O companie românească va furniza kerosen avioanelor de la Chișinău în perioada următoare apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
VIDEO | Cinci membri ai unei grupări, care a legalizat 95 de milioane de lei obținute din escorcherii online și scheme cu criptomonede, reținuți de polițiști # Ziua
Cinci membri ai unei grupări infracționale, care timp de doi ani, la comanda unor alte rețele, a legalizat venituri ilicite de 95 de milioane de lei din escrocherii online și scheme cu criptomonede, au fost reținuți în urma unei operațiuni a polițiștilor și procurorilor. Grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa în baza unor […] Articolul VIDEO | Cinci membri ai unei grupări, care a legalizat 95 de milioane de lei obținute din escorcherii online și scheme cu criptomonede, reținuți de polițiști apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Șeful Telegram, Pavel Durov, este liber să călătorească în voie, după ce Franța a ridicat interdicția # Ziua
Șeful Telegram, Pavel Durov, este din nou liber să călătorească oriunde și când dorește. Supravegherea judiciară și interdicția de a părăsi Franța fără autorizație impuse antreprenorului din domeniul rețelelor sociale au fost ridicate de instanțe, potrivit unui oficial familiarizat cu procedurile, confirmând informațiile publicate de Bloomberg și AFP, relatează Politico. Fondatorul aplicației de mesagerie a […] Articolul Șeful Telegram, Pavel Durov, este liber să călătorească în voie, după ce Franța a ridicat interdicția apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
A început Postul Crăciunului pentru creștinii ortodocși care sărbătoresc Nașterea Domnului în 25 decembrie # Ziua
Creștinii ortodocși de stil nou au intrat, de astăzi, 14 noiembrie, în Postul Crăciunului, care durează 40 de zile și se încheie pe 24 decembrie. Este unul dintre cele patru posturi mari ale anului bisericesc și are ca scop pregătirea spirituală a credincioșilor pentru a întâmpina Nașterea lui Hristos. Postul Crăciunului ne amintește de postul […] Articolul A început Postul Crăciunului pentru creștinii ortodocși care sărbătoresc Nașterea Domnului în 25 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | Șoseaua Hâncești, la ieșirea din Chișinău, reabilitată capital, pentru prima dată de când a fost construită, anunță Ion Ceban # Ziua
Șoseaua de la ieșirea din Chișinău spre Hâncești, care are opt benzi de circulație, a fost rebilitată integral. Despre acest lucru anunță primarul general al Capitalei, Ion Ceban, într-un mesaj video filmat la fața locului. Potrivit edilului, acest drum a fost reparat capital pentru prima dată de când a fost construit, printr-o nouă tehnologie aplicată […] Articolul VIDEO | Șoseaua Hâncești, la ieșirea din Chișinău, reabilitată capital, pentru prima dată de când a fost construită, anunță Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Volodimir Zelenski merge într-o vizită în Franța. Este ce-a de noua deplasare la Paris de la începutul războiului # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni, la Paris, ocazie cu care va „reafirma angajamentul Franței față de Ucraina” și „menținerea dinamicii eforturilor angajate în problema garanțiilor de securitate” pentru Kiev, potrivit Palatului Elysee, citat de AFP și Agerpres. „Această a noua vizită a președintelui Zelenski în Franța […] Articolul Volodimir Zelenski merge într-o vizită în Franța. Este ce-a de noua deplasare la Paris de la începutul războiului apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
VIDEO | O rețea de traficanți de droguri, condusă de un moldovean, destructurată în urma unei operațiuni a ofițerilor de la Chișinău și Europol # Ziua
O rețea transnațională de traficanți de droguri din R. Moldova și alte state din UE, supusă unor investigații timp de doi ani, a fost anihilată în urma unei ample operațiuni a Europol și a polițiștilor de frontieră și procurorii moldoveni. Au fost destructurate patru laboratoare de amfetamină, dintre care două în Moldova, ridicate droguri în […] Articolul VIDEO | O rețea de traficanți de droguri, condusă de un moldovean, destructurată în urma unei operațiuni a ofițerilor de la Chișinău și Europol apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Prețul carburanților crește continuu. În trei săptămâni, motorina s-a scumpit cu peste un leu și 50 de bani per litru # Ziua
La trei săptămâni după ce Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, prețul benzinei a crescut cu circa 70 de bani și a urcat la 23,22 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 1,63 lei și a ajuns să coste 20,92 lei. […] Articolul Prețul carburanților crește continuu. În trei săptămâni, motorina s-a scumpit cu peste un leu și 50 de bani per litru apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Tănase, despre plecările deputaților din Parlament, imediat după alegeri: Altfel decât fraudă politică și morală n-o poți numi # Ziua
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că plecările pe bandă rulantă din legislativ a deputaților, votați de cetățeni la alegeri, reprezintă „o fraudă politică și morală”. Declarația vine în contextul în care, după scrutinul parlamentar din 28 septembrie, 13 deputați PAS, plasați în fruntea listei, dar și câțiva din opoziție și-au depus mandatele […] Articolul VIDEO | Tănase, despre plecările deputaților din Parlament, imediat după alegeri: Altfel decât fraudă politică și morală n-o poți numi apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Un bărbat în vârstă de 53 de ani din municipiul Hâncești a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgennță, după ce a fost blocat sub un mal de pământ. Cazul s-a produs în dimineața de 14 noiembrie. „Incidentul a avut loc pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 […] Articolul Un bărbat de 53 de ani, salvat de IGSU, după ce a rămas blocat sub un mal de pământ apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, găzduiește vineri, 14 noiembrie, reuniunea „Grupului celor cinci” la Berlin, la care va participa și reprezentanta UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, în vederea unor consultări comune, relatează DPA, citat de Agerpres. Reuniunea de vineri va aborda și problema acordării de ajutor suplimentar Ucrainei, potrivit Ministerului Apărării german. „Grupul […] Articolul „Grupul celor cinci”, format din cele mai puternice state din Europa, se reunește la Berlin apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Ultima zi de campanie pentru alegerile locale noi din șase localități, printre care orașul Leova, unde a avut loc amalgamarea voluntară # Ziua
În cinci comune și în orașul Leova astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale noi ce vor avea loc duminică, 16 noiembrie. Mâine și în ziua scrutinului, candidaților le este interzisă orice propagandă, nu este permisă nici apariția la emisiuni TV și radio, iar administrațiile locale și difuzorii de publicitate au obligația de a […] Articolul Ultima zi de campanie pentru alegerile locale noi din șase localități, printre care orașul Leova, unde a avut loc amalgamarea voluntară apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ilie Bolojan: Finalizarea autostrăzilor care fac legătura cu R. Moldova și Ucraina e prioritară pentru apărarea României # Ziua
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat finalizarea autostrăzilor din Moldova, care vor asigura conectivitatea cu Ucraina și Republica Moldova reprezintă una din prioritățile pentru apărarea României, în condițiile în care România va beneficia de 4 miliarde de euro fonduri europene destinate „infrastructurii de mobilitate civil-militare”, în cadrul programului SAFE al Comisiei Europene, destinat achizițiilor militare […] Articolul Ilie Bolojan: Finalizarea autostrăzilor care fac legătura cu R. Moldova și Ucraina e prioritară pentru apărarea României apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Alexandru Tănase, despre programul de guvernare al noului cabinet de miniștri: „Am impresia că a fost scris pe genunchi, pe coridoare” # Ziua
Programul de guvernare prezentat de premierul Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului este „diluat” și pare că a fost scris „pe genunchi”, de oameni care în viața lor nu au mai scris asemenea documente. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Potrivit lui, „citind acest document, nu […] Articolul VIDEO | Alexandru Tănase, despre programul de guvernare al noului cabinet de miniștri: „Am impresia că a fost scris pe genunchi, pe coridoare” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
O dronă rusească a lovit în această dimineață în piața centrală din Cernomorsk, în apropiere de Odesa, provocând victime și pagube semnificative, transmite corespondentul publicației Dumskaya. Potrivit datelor preliminare furnizate de administrația regională, doi oameni au fost uciși, iar alți șapte au fost răniți, unii fiind în stare gravă. Bilanțul este în curs de actualizare. […] Articolul O dronă rusească a lovit o piață de lângă Odesa. Doi oameni au murit în urma atacului apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Radu Marian, despre informațiile SIS legate de transferurile dubioase către firma Mariei Acbaș: PAS cunoștea înainte de campania electorală # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate știa încă înainte de campania electorală pentru parlamentare despre informațiile din raportul SIS legate de transferurile suspecte din partea grupării Șor către compania administrată de Maria Acbaș, care a ajuns ulterior deputat pe lista PAS. Afirmația a fost făcută de parlamentarul Radu Marian, care precizează că acest subiect a fost discutat […] Articolul Radu Marian, despre informațiile SIS legate de transferurile dubioase către firma Mariei Acbaș: PAS cunoștea înainte de campania electorală apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Dmitri Constantinov pleacă de la șefia Adunării Populare de la Comrat: Nu există nicio presiune, plec din motive de sănătate # Ziua
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a anunțat că demisionează după un mandat de aproape patru ani. Alesul susține că cererea a fost expediată legislativului local și că pleacă din acest post din motive de sănătate și neagă că ar exista vreo presiune politică. „M-am adresat prezidiului Adunării Populare, care a acceptat cererea mea de […] Articolul Dmitri Constantinov pleacă de la șefia Adunării Populare de la Comrat: Nu există nicio presiune, plec din motive de sănătate apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
VIDEO | Alexandru Tănase recomandă guvernării PAS să acorde mai multă atenție relației frățești cu România: „Este singurul nostru aliat firesc” # Ziua
Relația cu Bucureștiul este tratată la Chișinău cu prudență excesivă, deși este vorba despre singurul aliat sincer și stabil pentru Republica Moldova. Opinia aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care s-a referit, în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md, la încercările constante ale guvernării PAS de a face abstracție, inclusiv la nivel declarativ, […] Articolul VIDEO | Alexandru Tănase recomandă guvernării PAS să acorde mai multă atenție relației frățești cu România: „Este singurul nostru aliat firesc” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile, în creștere cu peste 27 la sută # Ziua
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au atins cifra de 77,2 milioane de lei în perioada ianuarie-octombrie 2025, fiind în creștere cu 27,2% comparativ cu același interval din 2024. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat (SFS), consultate de Moldpres, de la începutul anului curent au fost înregistrate 27 […] Articolul Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile, în creștere cu peste 27 la sută apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Peste 30 de blocuri din Kiev, atacate masiv cu drone și rachete. Trei oameni au murit, iar aproximativ 30 au fost răniți # Ziua
Kievul a fost supus noaptea trecută unui atac masiv cu drone și rachete. Țintele au fost preponderent cartierele rezidențiale din capitala ucraineană, unde, în total, au fost lovite peste 30 de blocuri. În urma atacului, trei oameni au murit, iar aproximativ 30, inclusiv doi copii, au fost răniți. Potrivit autorităților orașului, printre cei răniți se […] Articolul Peste 30 de blocuri din Kiev, atacate masiv cu drone și rachete. Trei oameni au murit, iar aproximativ 30 au fost răniți apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.