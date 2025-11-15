​Cel mai subestimat obicei, care ne schimbă cu adevărat viața

03:00

Nu este nimic natural dacă încerci să te înfometezi pentru o zi sau chiar mai multe pentru a-ți detoxifia organismul.În schimb, este mai bine să urmezi aceste 7 sfaturi pentru a îmbunătăți capacitatea naturală a corpului de a elimina toxinele, scrie elle.ro.1. Trezește-te cînd sună alarmaDeși amînarea trezitului cu 10 minute poate părea cea mai bună idee în acel moment, este de fapt un