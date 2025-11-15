Ploi ușoare și temperaturi constante în Republica Moldova, 16 Noiembrie 2025
Ziarul National, 15 noiembrie 2025 22:15
Ziua de duminică, 16 noiembrie 2025, va aduce în Republica Moldova o vreme relativ stabilă, cu temperaturi medii menținându-se în jur de 10-12 grad...
Acum 30 minute
22:15
Acum 6 ore
18:30
Rusia intensifică atacurile asupra căilor ferate din Ucraina, punând în pericol infrastructura cheie a țării # Ziarul National
Ucraina a observat o creștere de trei ori a atacurilor asupra sistemului său feroviar din iulie, conform unui ministru de rang înalt, în contextul ...
Acum 12 ore
12:15
Hamas își menține ferm controlul în Gaza pe fondul incertitudinilor privind viitoarea administrație post-conflict # Ziarul National
De la reglementarea prețului cărnii de pui până la perceperea unor taxe pentru țigări, Hamas intenționează să își consolideze influența în Gaza, în...
Acum 24 ore
08:15
♈️ BerbecEnergia zilei te îndeamnă să îți urmezi instinctele și să faci primii pași către noi oportunități. Curajul și determinarea sunt aliații t...
06:15
Prețul petrolului în ascensiune după atacul ucrainean care a blocat portul rusesc Novorossiisk # Ziarul National
Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% vineri, în urma deciziei portului rusesc Novorossiisk de a opri exporturile de țiței. Acest lucru s-a î...
Ieri
22:15
Rusia își intensifică producția de bombe planante, amenințând orașele ucrainene cu atacuri mai precise și mai frecvente # Ziarul National
Rusia plănuiește să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine și devastatoare în acest an, a declarat un oficial din serviciile secrete ucra...
21:15
În data de 15 noiembrie 2025, temperaturile din Republica Moldova vor cunoaște o creștere semnificativă, cu diferențe de peste 5 grade față de ziua...
20:15
,,Sunt o rușine!" Selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău # Ziarul National
Meciul Moldova - Italia 0-2, din preliminariile europene pentru Cupa Mondială, s-a disputat pe Stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa oaspete a d...
19:30
Rusia lansează un proiect de rezoluție ONU rival pentru Fâșia Gaza, fără comitet de pace sau forță internațională # Ziarul National
Rusia a înaintat membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezoluție referitor la Fâșia Gaza, care rivalizează cu un proiect america...
19:30
Ministrul Vladimir Bolea și Europa 2028: Colaborare pentru reforme economice și aderarea la UE # Ziarul National
Astăzi, ministrul Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat care gestionează domeniile MIDR, au avut o întâlnire cu reprezentanții platformei ...
18:30
Consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Olanda: Sprijin pentru modernizare și integrarea europeană # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întâlnire astăzi cu Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Fred Duijn. Discuțiile s-...
17:15
Atac masiv la Kiev: Germania acuză disprețul față de umanitate al lui Putin și promite sprijin pentru Ucraina în fața iernii dificile # Ziarul National
Bombardamentele rusești din noaptea de joi spre vineri la Kiev încalcă în mod flagrant dreptul internațional și ilustrează disprețul față de umanit...
17:15
ULTIMA ORĂ // Rușii de la „LukOil” NU mai controlează procesul de furnizare de kerosen pentru AIC - combustibilul va fi adus din România: Următoare etapă va fi cumpărarea infrastructurii aeroportuare din proprietatea companiei ruse # Ziarul National
Autoritățile R. Moldova au încheiat un contract de comodat cu compania rusească „LukOil”, pentru preluarea în administrare a activelor de la Ae...
16:45
Modernizarea energetică digitală a Moldovei, susținută de PNUD și Italia, promite un viitor verde și eficient până în 2030 # Ziarul National
Moldova a stabilit pentru anii 2026-2030 un Program de transformare digitală a domeniului energetic. Aprobat de Cabinetul de Miniștri în octombrie ...
15:45
Noul director general al „Moldelectrica” a fost prezentat oficial de secretarul general al Ministerului Energiei # Ziarul National
Astăzi, în cadrul ședinței operative a Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, Secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, alături ...
14:45
Forumul „AgroCunoștințe” inaugurat la Chișinău, un pas semnificativ pentru inovația agricolă în Moldova # Ziarul National
14 noiembrie 2025, Chișinău - Chișinăul a găzduit astăzi prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”,...
13:45
Macron se întâlnește cu Zelenski la Paris pentru a consolida sprijinul Franței față de Ucraina și securitatea Kievului # Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron se pregătește să-l primească luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Paris. Această vizită își pr...
12:45
Vizită la București pentru întărirea legăturilor economice dintre Republica Moldova și România # Ziarul National
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, alături de premierul Alexandru Munteanu și echipa guvernamentală a Republicii Mo...
12:45
Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești influențează direct CREȘTEREA prețurilor la carburanții comercializați în R. Moldova. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Ziarul National
Sancțiunile Statelor Unite ale Americii împotriva companiilor petroliere rusești, în speță „LukOil”, influențează direct creșterea prețurilor la...
12:45
Managerii școlari din Moldova, instruiți pentru a asigura condiții mai bune de igienă și sanitație în școli # Ziarul National
Un număr de 60 de directori și directori adjuncți din 30 de instituții de învățământ din diverse raioane ale țării și-au consolidat abilitățile de ...
11:45
Guvernul Republicii Moldova încurajează investițiile franceze în infrastructură și economie prin reforme strategice # Ziarul National
Ministrul Vladimir Bolea, împreună cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, a luat parte la întrevederea cu reprezentanții Camerei de Comerț, Industri...
10:30
VIDEO // Deputații proruși din Parlament, mari apărători al „Ruskii Dom” din Chișinău, reduși la tăcere de Marcel Spatari cu un DISCURS despre adevăratele valori și cum este persecutată cultura rusă de regimul de la Kremlin # Ziarul National
Parlamentul a susșinut în prima lectură, cu votul a 60 de deputați, proiectul de denunțare a Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernu...
10:30
Vicepremierul Valeriu Chiveri sprijină comunitatea din Varnița și discută soluții pentru dezvoltare locală și drepturi fundamentale în vizita sa oficială. # Ziarul National
Pe 13 noiembrie 2025, Valeriu Chiveri, vicepremierul responsabil cu reintegrarea, a vizitat localitatea Varnița din raionul Anenii Noi. Vizita a fo...
10:00
FAO și PNUD lansează o nouă etapă a programului de sprijin pentru fermierii din Republica Moldova: de la supraviețuire la competitivitate și reziliență climatică # Ziarul National
14 noiembrie 2025, Chișinău - Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a dat startul unei noi inițiative ce vizează înt...
09:15
Atac cu drone ucrainene în Novorossiisk: nave, locuințe și depozit de petrol avariate # Ziarul National
Un atac ucrainean cu drone, desfășurat vineri dimineață, a provocat avarii asupra unei nave din portul din Novorossiisk, aflat la Marea Neagră. Au ...
09:15
♈️ BerbecÎntr-o atmosferă pozitivă de dimineață, energia și entuziasmul sunt de partea ta. Chiar dacă întâmpini provocări, încrederea te va ajuta ...
09:15
Nou atac asupra Kievului: pierderi de vieți și sute de clădiri avariate în urma raidurilor rusești # Ziarul National
Kievul a fost ținta unui raid cu rachete și drone rusești vineri dimineață, acest atac provocând distrugeri în opt dintre cele zece districte ale c...
06:15
BERD sprijină Ucraina cu împrumuturi energetice de 22 de milioane de euro în plină criză de corupție # Ziarul National
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi că va oferi un împrumut de 22,3 milioane de euro companiei ucrainene Power ...
13 noiembrie 2025
23:15
Merz solicită lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni către Germania: "Sunt necesari acasă pentru a-și apăra țara" # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz i-a adresat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski o solicitare. Acesta i-a cerut să limiteze fluxul de ti...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:15
Schimbări semnificative se preconizează pentru ziua de mâine, 14 noiembrie 2025, în întreaga Republica Moldova. Diferențele notabile de temperatură...
21:15
Pavel Durov, fondatorul Telegram, își recapătă libertatea de a călători după ridicarea restricțiilor judiciare în Franța # Ziarul National
Pavel Durov, fondatorul serviciului de mesagerie Telegram, a fost pus sub acuzare în Franța pentru o serie de infracțiuni legate de criminalitatea ...
20:15
Dan Perciun, ministrul Educației, în vizită oficială la Bruxelles pentru a întări colaborarea cu Uniunea Europeană în educație și cercetare # Ziarul National
În perioada 12–14 noiembrie 2025, ministrul Educatiei si Cercetarii, Dan Perciun, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, unde se va întâlni cu ...
19:00
Un copil din cinci din Republica Moldova este supraponderal: Studiul descoperă îngrijorări și necesități urgente pentru sănătatea copiilor # Ziarul National
Rezultatele studiului național de supraveghere a obezității la copii, parte din Inițiativa europeană pentru monitorizarea dezvoltării fizice la cop...
18:00
Titlu propus: Comunitățile de energie regenerabilă din Moldova: Progres și provocări în tranziția energetică națională # Ziarul National
Secretara de Stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a fost prezentă la panelul de discuții numit "Pregătirea terenului pentru comunitățile e...
16:00
Zelenski vizitează trupele din Zaporojie pe fondul unui scandal de corupție, în timp ce Rusia revendică noi cuceriri în Ucraina. Contribuție semnificativă de 500 de milioane de dolari pentru achiziționarea de armament american destinat Ucrainei din p # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că a efectuat o vizită la militarii din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, un front pe ...
16:00
Președintele Oficiului Teritorial Florești al fostului Partid „Șor”, condamnat la 3 ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 13 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință de condamnare în cazul președintelui Oficiului Teritorial Flor...
15:00
Zelenski impune sancțiuni asupra activelor lui Timur Mindici în plin scandal de corupție și primește un apel din partea cancelarului german pentru acțiuni determinate împotriva corupției # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus joi sancțiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat al său. A...
13:30
Delegația condusă de premierul Alexandru Munteanu marchează prima vizită externă la București, însoțită de vicepremierul Vladimir Bolea # Ziarul National
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, se află în prezent la București. Delegația Republicii Moldova, co...
12:15
Universitățile moldovenești își promovează programele de studiu la târgul educațional din Bengaluru, India # Ziarul National
Oferta educațională a cinci universități din Republica Moldova este prezentată în aceste zile la târgul educațional din Bengaluru, India. Printre i...
11:15
AVERTISMENT // Plahotniuc ar putea scăpa basma curată. Vlad Filat: „Nu va exista nicio finalitate în dosarul „furtul miliardului”, dacă procurorii nu vor renunța la vechea SCHEMĂ, care nu duce nicăieri” # Ziarul National
„Procesul legat de dosarul cunoscut public drept „furtul miliardului” continuă să urmeze o logică falsă, care a stat la baza întregii conspiraț...
11:15
Un armistițiu este necesar ”de urgență” în Ucraina. Aproape patru ani de război au trecut, iar G7 solicită acest lucru. Miniștrii de Externe s-au r...
11:15
Ajutoare financiare pentru fermierii afectați de înghețurile din primăvară și furtuna din Cahul: primele plăți au fost autorizate # Ziarul National
13 noiembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a început să autorizeze plățile către fermierii care au suferit pi...
10:45
În urma anchetei asupra spectaculosului jaf de la Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, o femeie de 38 de ani, inițial plasată în arest preventiv,...
10:45
Condamnări grele pentru doi bărbați din Ungheni prinși cu peste 2.000 de plicuri de droguri în cadrul unei rețele complexe # Ziarul National
Procuratura raionului Ungheni a anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală. Un bărbat de 39 de ani și un tânăr de 23 de an...
09:45
Marele lăcaș ortodox din Moldova neagă eticheta de "biserică rusă" și provoacă tensiuni religioase în regiune # Ziarul National
O nouă dispută a marcat miercuri o accentuată divizare a credinței ortodoxe din Moldova. Cea mai mare biserică din această fostă republică sovietic...
08:45
♈️ BerbecO zi plină de oportunități te așteaptă, iar curajul tău nativ va deschide uși pe care le credeai închise. Poți să-ți folosești energia de...
07:45
De ce frigiderul tău are nevoie de o bucată simplă de hârtie: o revoluție tăcută în bucătărie # Ziarul National
S-ar părea că nimic nu poate fi mai simplu și mai familiar decât să vă păstrați frigiderul curat. Dar chiar și cu spălarea regulată, mulți...
05:00
SUA pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară din istorie – Congresul i-a trimis legea lui Trump pentru semnare # Ziarul National
Camera Reprezentanților a aprobat miercuri seara un proiect de lege pentru a pune capăt celei mai lungi perioade de paralizie bugetară a guvernului...
04:00
Putin și jocul de-a v-ați ascunselea: tripla reședință cu birouri gemene pentru a deruta spionii străini # Ziarul National
Kremlinul a indus în eroare de numeroase ori opinia publică cu privire la locul în care se află liderul rus Vladimir Putin. Acesta a folosit trei b...
04:00
Mark 1, noua rachetă europeană accesibilă pentru neutralizarea dronelor rusești, lansată de Estonia # Ziarul National
O companie estoniană din domeniul apărării, Frankenburg Technologies, a dezvăluit recent o rachetă complet nouă. Aceasta are dimensiunea unei baghe...
