FOTO | Mihailovca găzduiește lansarea oficială a campaniei naționale de împădurire

Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, împreună cu organele de urmărire penală ale Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, au reținut trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean al Republicii Moldova – bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj asupra unei tinere de 22 de ani. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii octombrie […]