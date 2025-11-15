Zaharova: Politica de distanțare de CSI dăunează Moldovei
SafeNews, 15 noiembrie 2025 08:50
Chișinăul oficial își continuă politica de distanțare de procesele care au loc în spațiul eurasiatic și în CSI, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova. Maria Zaharova, a declarat acest lucru vineri, 14 noiembrie, într-un briefing, comentând decizia Guvernului moldovean de a denunța șapte tratate cu Comunitatea Statelor Independente (CSI),
• • •
Chișinăul oficial își continuă politica de distanțare de procesele care au loc în spațiul eurasiatic și în CSI, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova. Maria Zaharova, a declarat acest lucru vineri, 14 noiembrie, într-un briefing, comentând decizia Guvernului moldovean de a denunța șapte tratate cu Comunitatea Statelor Independente (CSI),
16:40
VIDEO | PRESA DIN ROMÂNIA: Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # SafeNews
Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează digi24.ro cu referire la Army Recognition. Ministerul Apărării din Moldova a publicat imagini cu […] Articolul VIDEO | PRESA DIN ROMÂNIA: Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm apare prima dată în SafeNews.
16:30
Curtea de Apel Centru a menținut joi, 13 noiembrie, măsura arestului la domiciliu pentru Gabriel Călin. Astfel decizia judecătorilor respinge atât contestația procurorilor, care au cerut prelungirea arestului în penitenciar, cât și contestația avocatului, care solicita modificarea măsurii preventive. Completul de judecători care a examinat cazurile de recurs a fost format din Denis Băbălău, Silvia […] Articolul Gabriel Călin rămâne în arest la domiciliu, decizia Curții de Apel Centru apare prima dată în SafeNews.
16:30
Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți # SafeNews
Ambasada Ucrainei la București a calificat drept „mit” informațiile referitoare la reducerea numărului instituțiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți în 2027. Reforma sistemului de învățământ liceal nu prevede închiderea niciunei școli, iar dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în continuare, subliniază diplomația ucraineană. Potrivit ambasadei, unitățile care nu vor […] Articolul Ambasada Ucrainei dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți apare prima dată în SafeNews.
16:00
A muncit o vară, ca să cheltuie banii într-o toamnă! Actorul și influencerul Emilian Crețu a investit toți banii câștigați din prezentarea nunților din acest an ca să repare un drum important din Negureni, iar apoi s-a apucat și de împădurirea satului de baștină. Acesta amenajează un parc și o pădure, în colaborare cu instituțiile […] Articolul Suma investită de Emilian Crețu în drum și împădurirea satului Negureni apare prima dată în SafeNews.
15:30
Rusia intenționează să atragă 12.000 de nord-coreeni pentru a produce drone Shahed, potrivit Ucrainei # SafeNews
Rusia intenționează să atragă 12.000 de muncitori nord-coreeni înainte de sfârșitul anului pentru a produce drone kamikaze de tipul Shahed/Gherani într-o fabrică de drone situată în zona economică specială Alabuga din regiunea rusă Tatarstan, potrivit declarației făcute vineri de Serviciul de informații militare ucrainean (GUR) pe contul său de Telegram, informează Agerpres. Detaliile acestui ”import” […] Articolul Rusia intenționează să atragă 12.000 de nord-coreeni pentru a produce drone Shahed, potrivit Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
15:00
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți în azi dimineață în zona „Grimăncăuți–Briceni”, după ce un echipaj mixt al forțelor de ordine i-a observat comportându-se suspect în apropierea frontierei de stat. Patrula era formată dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” a IGC și un polițist de frontieră din cadrul Direcției regionale „Nord” a IGPF. Cei doi […] Articolul Doi străini reținuți în apropiere de Briceni și predați autorităților competente apare prima dată în SafeNews.
14:50
Un tramvai cu simbolurile Moldovei va circula prin Strasbourg. Mijlocul de transport va fi personalizat, deoarece Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va dura până pe 15 mai 2026, scrie realitatea.md. În context, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucră la Strasbourg. Oficialul moldovean va […] Articolul Moldova își marchează președinția CE: tramvai cu simboluri naționale în Strasbourg apare prima dată în SafeNews.
14:50
Zelenski confirmă utilizarea rachetelor „Long Neptunes” împotriva unor ținte de pe teritoriul Federației Ruse # SafeNews
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a transmis vineri dimineață un mesaj pe platforma X în care a prezentat ultimele evoluții din timpul nopții, pe baza rapoartelor primite de la comandantul-șef al armatei și de la conducerea Forțelor Aeriene. Zelenski a precizat că sistemele de apărare antiaeriană Patriot, alături de alte sisteme, au funcționat „eficient”, reușind să […] Articolul Zelenski confirmă utilizarea rachetelor „Long Neptunes” împotriva unor ținte de pe teritoriul Federației Ruse apare prima dată în SafeNews.
14:40
Sergiu Carmanschi este noul director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”. Acesta a fost prezentat oficial astăzi angajaților de către secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco. „Vom continua să dezvoltăm un sistem electroenergetic modern, sigur și orientat spre viitor. Prioritatea mea este stabilitatea, transparența și performanța în toate procesele noastre”, a asigurat Carmanschi. Concursul […] Articolul Moldelectrica are un nou director general: Sergiu Carmanschi apare prima dată în SafeNews.
14:40
Pe 13 noiembrie, Telegram a blocat 519.645 de canale într-o singură zi. Un număr record de la începutul colectării acestor statistici.Platforma publică zilnic rapoarte corespunzătoare, transmite rbc.ru. Recordul precedent a fost stabilit în februarie, când au fost blocate aproximativ 500.000 de canale într-o zi. Statistica este colectată din 2023. În total, de la începutul acestui an, administrația aplicației […] Articolul Telegram ia măsuri drastice: sute de canale închise într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO | Droguri de peste 2 milioane € confiscate: 16 persoane reținute în operațiunea care a vizat și Moldova # SafeNews
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),împreună cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unei rețele transnaționale specializate în producerea și traficul de amfetamină și metamfetamină, în cadrul operațiunii internaționale „Ice Age”. În urma investigațiilor, au fost identificate patru laboratoare clandestine în Moldova, Polonia și Ungaria, iar 16 persoane au fost reținute în […] Articolul VIDEO | Droguri de peste 2 milioane € confiscate: 16 persoane reținute în operațiunea care a vizat și Moldova apare prima dată în SafeNews.
14:30
VIDEO | Dondușeni: 11 percheziții și doi suspecți reținuți într-un dosar de trafic de persoane. # SafeNews
În urma acțiunilor de urmărire penală întreprinse de ofițerii Direcției „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Dondușeni, au fost efectuate 11 percheziții la domiciliile a doi bărbați, cu vârstele de 41 și 52 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de trafic de persoane, soldată cu vătămarea gravă a integrității corporale sau […] Articolul VIDEO | Dondușeni: 11 percheziții și doi suspecți reținuți într-un dosar de trafic de persoane. apare prima dată în SafeNews.
14:20
Republica Moldova a preluat astăzi, 14 noiembrie, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Ceremonia oficială a avut loc la Strasbourg în prezența ministrului Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, și cei 46 de ambasadori ai statelor membre. În cadrul evenimentului, secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al […] Articolul Moldova, noul lider al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei apare prima dată în SafeNews.
14:00
FOTO | Pericol pe șoselele din Ialoveni: șofer beat, unul fără permis și altul care a refuzat testarea # SafeNews
Polițiștii din Ialoveni au depistat, în ultimele ore, trei șoferi care au încălcat grav legislația rutieră, punând în pericol siguranța traficului. Primul incident a avut loc în localitatea Nimoreni, unde un bărbat de 44 de ani a fost observat conducând haotic un automobil Honda. Testarea alcoolscopică a arătat o concentrație de 0,94 mg/l de alcool […] Articolul FOTO | Pericol pe șoselele din Ialoveni: șofer beat, unul fără permis și altul care a refuzat testarea apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO | Trei persoane, printre care doi cetățeni români, reținute pentru șantaj asupra unei tinere din Chișinău # SafeNews
Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, împreună cu organele de urmărire penală ale Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS, au reținut trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean al Republicii Moldova – bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj asupra unei tinere de 22 de ani. Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii octombrie […] Articolul VIDEO | Trei persoane, printre care doi cetățeni români, reținute pentru șantaj asupra unei tinere din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
13:30
Un bărbat a fost găsit zăcând fără suflare într-un microbuz. Descoperirea macabră a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:00, pe o stradă din localitatea Căbăiești, din raionul Călărași, susțin sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 56 de ani. Cadavrul acestuia a fost găsit de către un trecător care […] Articolul Cadavru într-un microbuz la Călărași: poliția investighează moartea suspectă apare prima dată în SafeNews.
13:30
FOTO | Accident la lucrările de canalizare: intervenție promptă a salvatorilor în Hîncești # SafeNews
Un bărbat de 53 de ani a fost salvat de către echipajele IGSU, după ce a rămas blocat sub un strat de pământ în timpul unor lucrări de săpături pentru canalizare. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, pe strada Cucoarelor 3 din municipiul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut […] Articolul FOTO | Accident la lucrările de canalizare: intervenție promptă a salvatorilor în Hîncești apare prima dată în SafeNews.
13:30
Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa unor diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate în cuantum total de 1,3 milioane de lei în cazul șefului Biroului Vamal Nord. Potrivit unui comunicat al ANI, Nicolae Mazanca, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal nu poate justifica suma de un milion 379 mii […] Articolul ANI: Șeful Biroului Vamal Nord are o avere nejustificată de 1,3 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
13:20
Republica Moldova se confruntă cu un risc major de colaps demografic. Este semnalul de alarmă tras de fostul premier Vlad Filat, care afirmă că „Moldova este în pragul unui colaps demografic”. El spune că datele recente arată că „țara noastră și-a pierdut capacitatea de reproducere naturală”. Potrivit informațiilor publicate de CIA The World Factbook și […] Articolul Moldova pe locul 221 la fertilitate. Filat: „Aceste cifre sunt alarmante” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Victoria Belous, a declarat că actualii „apărători” ai FMI, care au apărut după blocarea tranșei de 170 milioane de dolari, sunt aceiași politicieni care anterior au retras proiectul de lege privind condițiile cu Fondul. Deputata PAS, Victoria Belous, a declarat că a fost „șocată de numărul susținătorilor Fondului Monetar Internațional (FMI) din Republica Moldova”. Ea […] Articolul Belous: „Apărători” ai FMI, aceiași politicieni care au blocat anterior legea apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO | Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI # SafeNews
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite. Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, având drept scop obținerea de beneficii financiare […] Articolul VIDEO | Grup criminal organizat, specializat în legalizarea veniturilor ilicite, destructurat de ofițerii INI apare prima dată în SafeNews.
13:00
LIVE | Briefing de presă cu tema „Operațiune internațională antidrog „Ice Age” sub egida Eurojust și Europol. Laboratoare de producere a metamfetaminei – destructurate în Republica Moldova și patru state UE” # SafeNews
Briefing de presă cu tema „Operațiune internațională antidrog „Ice Age” sub egida Eurojust și Europol. Laboratoare de producere a metamfetaminei – destructurate în Republica Moldova și patru state UE”. Articolul LIVE | Briefing de presă cu tema „Operațiune internațională antidrog „Ice Age” sub egida Eurojust și Europol. Laboratoare de producere a metamfetaminei – destructurate în Republica Moldova și patru state UE” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Traficul rutier de pe strada Serghei Lazo din Chișinău va fi suspendat sâmbătă, 15 noiembrie, între orele 09:00 și 16:00, pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău, care precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial la […] Articolul Șoferii, atenție: restricții de circulație în sectorul Buiucani apare prima dată în SafeNews.
12:40
„Curtea de Conturi nu a găsit deficiențe majore în procedurile de achiziții de la TRM. În câteva săptămâni vom avea audieri la Comisia parlamentară pentru mass-media, pentru a clarifica celelalte constatări ale Curții de Conturi. Până atunci voi renunța la clauza financiară specială din contractul meu încheiat cu instituția”. Anunțul a fost făcut de directorul […] Articolul Directorul TRM renunță la clauza financiară de 1,5 milioane lei apare prima dată în SafeNews.
