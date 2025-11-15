România își reconfirmă angajamentul de a lucra împreună cu noul Guvern de la Chișinău. Întrevederi ale ambasadorului Cristian-Leon Țurcanu cu mai mulți miniștri

15:25

Îndrăgita interpretă de muzică populară și folk, Maria Mocanu, realizatoare de emisiuni și scriitoare, a fost invitata emisiunii „Maluri de Prut”, de la Radio Chișinău. Născută pe malul Prutului, la Giurgiulești, poartă în glas și în vers, dorul și frumusețea acestui ținut. A vorbit despre ce a însemnat să se fi născut în acest ținut de hotar, unde s-au păstrat de nezdruncinat tradițiile strămoșești. „Pentru mine satul natal înseamnă oamenii de acolo, muzica, înseamnă limba românească vorbită frumos, înseamnă dorul de Țară, pentru că m-am născut lângă graniță și înseamnă tot aerul frumos românesc de acolo, de pe malul Prutului. Am stat în sat până la vârsta de 17 ani, dar am absorbit tot ce se putea absorbi de acolo”.