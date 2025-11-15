METEO | Vom avea parte de un weekend fără ploi, cu maxime termice care vor urca până la 14 grade Celsius
Radio Chisinau, 15 noiembrie 2025 08:55
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că weekendul va fi lipsit de precipitații, cu cer variabil și temperaturi care vor ajunge până la 14 grade Celsius, în sudul Republicii Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
09:20
România își reconfirmă angajamentul de a lucra împreună cu noul Guvern de la Chișinău. Întrevederi ale ambasadorului Cristian-Leon Țurcanu cu mai mulți miniștri # Radio Chisinau
Ambasadorul Cristian-Leon Turcanu a avut ieri, 14 noiembrie, o serie de întrevederi cu membri ai Guvernului de la Chișinău, confirmând continuitatea unui dialog strategic orientat spre rezultate concrete, a transmis oficialul de la București ântr-o postare pe Facebook.
Acum o oră
08:55
METEO | Vom avea parte de un weekend fără ploi, cu maxime termice care vor urca până la 14 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că weekendul va fi lipsit de precipitații, cu cer variabil și temperaturi care vor ajunge până la 14 grade Celsius, în sudul Republicii Moldova.
Acum 12 ore
21:15
Uniunea Europeană are în vedere instruirea a 3.000 de polițiști palestinieni din Gaza # Radio Chisinau
Miniștrii de externe ai statelor Uniunii Europene vor lua în discuție săptămâna viitoare o propunere ca UE să ia inițiativa de a pregăti 3.000 de polițiști palestinieni în vederea desfășurării lor ulterioare în Fâșia Gaza, potrivit unui document consultat vineri de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
20:55
Schimb de bune practici și modernizare academică la Craiova: USM participă la Reuniunea „Universitaria” # Radio Chisinau
Consolidarea cercetării științifice, modernizarea programelor de studii, îmbunătățirea calității actului educațional și dezvoltarea infrastructurii universitare se află în centrul discuțiilor la Reuniunea Consorțiului „Universitaria”, organizată în perioada 13–15 noiembrie la Universitatea din Craiova, transmite MOLDPRES.
20:30
Marea Britanie a emis vineri o licență specială care permite companiilor să continue să lucreze cu două subsidiare bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancțiuni, transmite agenția Reuters.
Acum 24 ore
20:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit un nou lot important de echipamente, oferit prin proiectul „Consolidarea Poliției Naționale în prevenirea crizelor și combaterea criminalității”, implementat de GS Foundation și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
19:50
Traficul rutier pe strada Serghei Lazo, tronsonul cuprins între străzile Alexandru cel Bun și Columna, va fi suspendat mâine, 15 noimebrie, între orele 09:00 - 16:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, tăiere și elagaj artificial pe str. Serghei Lazo, nr. 21.
19:25
Sistemul energetic intră în etapă de modernizare și eficientizare. 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030 # Radio Chisinau
Republica Moldova face un pas major spre modernizarea și eficientizarea sectorului energetic. Peste 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în anul 2030, în cadrul Programului de transformare digitală a domeniului energetic pentru anii 2026–2030, aprobat de Guvern în luna octombrie. Implementarea programului a fost discutată astăzi la Ministerul Energiei, în prezența reprezentanților autorităților publice, operatorilor de sistem, instituțiilor de reglementare, companiilor din domeniu, partenerilor de dezvoltare și mediului de afaceri, transmite MOLDPRES.
19:00
FOTO | Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o dronă a căzut în județul Tulcea: „O violare a suveranității României” # Radio Chisinau
Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”, potrivit unui comunicat al MAE.
18:40
Alexandru Munteanu a discutat cu ambasadorul Danemarcei despre parcursul european al R. Moldova și reformele implementate de Guvern # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Ambasadorul Regatului Danemarcei, Søren Jensen. Oficialii au discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și reformele implementate de Guvern pentru a asigura creșterea economică și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.
18:20
Președinția Republicii Moldova la Consiliul Europei marcată la Strasbourg prin arborarea drapelului național și lansarea tramvaiului în culorile tricolorului (FOTO) # Radio Chisinau
Drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment au participat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei, Christopher Cutajar, Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei, Bjørn Berge, precum și Alain Jund, reprezentantul Primăriei orașului Strasbourg.
18:00
Statul preia temporar terminalul petrolier de la Aeroport prin contract de comodat cu Lukoil, anunță ministrul Energiei # Radio Chisinau
Terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, considerat un activ strategic al statului, va fi administrat temporar de Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău, pentru a asigura continuitatea furnizării de kerosen pentru sectorul aviatic. Despre asta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
17:35
VIDEO | Republica Moldova a cumpărat „discret” obuziere autopropulsate israeliene ATMOS 2000 de 155 mm # Radio Chisinau
Republica Moldova a introdus în mod discret în dotare obuziere israeliene ATMOS 2000 de 155 mm montate pe camioane, marcând astfel prima sa capacitate modernă de artilerie autopropulsată. Această mișcare consolidează trecerea Chișinăului de la sistemele sovietice la cele standard NATO, informează Army Recognition.
17:15
Alegeri la Costești și Ruseștii Noi pe 17 mai, după demisia primarilor ajunși deputați # Radio Chisinau
Pe 17 mai 2026 vor avea loc alegeri în satul Costești și comuna Ruseștii Noi, din raionul Ialoveni, după demisia primarilor ajunși deputați la scrutinul din septembrie, transmite IPN.
17:00
Ambasada Ucrainei de la București dezminte informațiile despre închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți # Radio Chisinau
Ambasada Ucrainei la București califică drept ”mit” informațiile referitoare la reducerea numărului instituțiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuți din 2027, precizând că reforma sistemului de învățământ liceal nu prevede închiderea niciunei unități de învățământ și că niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare în anul 2027. „Dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”, subliniază ambasada.
16:35
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la 127,3 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit Băncii Naționale, aceasta constituie 37,2% din PIB. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datoria de stat a crescut cu 14,52 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că este mai mare cu 22,4% decât în 2024, se precizează în raportul BNM, transmite IPN.
16:20
Sergiu Carmanschi, noul Director General al Moldelectrica. „Prioritatea mea este să asigurăm stabilitate, transparență și performanță în toate procesele noastre” # Radio Chisinau
Sergiu Carmanschi este noul director general al companiei Moldelectrica. Astăzi, în cadrul ședinței operative a întreprinderii, secretarul general al Ministerului Energiei, Andrei Grițco, împreună cu membrii Consiliului de administrație, l-au prezentat echipei pe noul director.
16:05
A fost lansat noul Sistem Informațional „Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor”, care simplifică și modernizează activitatea notarilor din Republica Moldova. Platforma a fost dezvoltată de Agenția de Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească, din subordinea Ministerului Justiției, în colaborare cu Camera Notarială.
15:40
O companie locală vrea să devină principalul furnizor de combustibil pentru Aeroport # Radio Chisinau
Compania „Executive JETZ Handling”, activă de doi ani pe Aeroportul Internațional Chișinău, își extinde serviciile și pregătește importul de combustibil de aviație JET A1, urmărind să devină furnizor complet de carburant pentru aeronavele comerciale, pe lângă cele de școală. În prezent, aceasta deservește avioanele de mici dimensiuni.
15:25
MALURI DE PRUT | Maria Mocanu, interpreta de muzică populară și folk: Unirea în cultură s-a înfăptuit deja (VIDEO) # Radio Chisinau
Îndrăgita interpretă de muzică populară și folk, Maria Mocanu, realizatoare de emisiuni și scriitoare, a fost invitata emisiunii „Maluri de Prut”, de la Radio Chișinău. Născută pe malul Prutului, la Giurgiulești, poartă în glas și în vers, dorul și frumusețea acestui ținut. A vorbit despre ce a însemnat să se fi născut în acest ținut de hotar, unde s-au păstrat de nezdruncinat tradițiile strămoșești. „Pentru mine satul natal înseamnă oamenii de acolo, muzica, înseamnă limba românească vorbită frumos, înseamnă dorul de Țară, pentru că m-am născut lângă graniță și înseamnă tot aerul frumos românesc de acolo, de pe malul Prutului. Am stat în sat până la vârsta de 17 ani, dar am absorbit tot ce se putea absorbi de acolo”.
15:05
Ucraina doboară din nou rachete hipersonice și balistice după ce a primit noi sisteme Patriot # Radio Chisinau
Ucraina a interceptat la primele ore ale dimineții de vineri două din cele trei rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia împotriva teritoriului său, precum și șase din nouă rachete balistice Iskander, potrivit Forțelor aeriene ucrainene și președintelui Volodimir Zelenski, care a subliniat rolul sistemelor de apărare antiaeriană Patriot în cadrul ripostei la atacul rusesc.
15:00
Un bărbat a fost scos de sub un mal de pământ care s-a surpat în timpul unor lucrări pentru canalizare # Radio Chisinau
Un bărbat în vârstă de 53 de ani din Hîncești a fost scos de salvatori de sub un mal de pământ, care s-a prăbușit în timpul unor săpături pentru canalizare, transmite MOLDPRES.
14:45
Republica Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Sprijinul pentru Ucraina va constitui o prioritate cheie (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
Republica Moldova a preluat astăzi, 14 noiembrie, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La evenimentul desfășirat la Strasbourg au fost prezenți Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, precum și ambasadori ai celor 46 de state membre.
14:30
Exporturile R. Moldova către Uniunea Europeană s-au dublat în ultimii 10 ani și reprezintă peste 67% din totalul exporturilor # Radio Chisinau
Exporturile Rep. Moldova către Uniunea Europeană s-au dublat în ultimii 10 ani și reprezintă acum peste 67% din totalul exporturilor, a anunțat secretara de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, la Moldova Trade Forum. Evenimentul, organizat de PNUD Moldova cu sprijinul Suediei și Marii Britanii, a reunit oficiali, antreprenori și parteneri internaționali pentru a discuta despre consolidarea capacităților de export și alinierea la standardele pieței unice europene, transmite Radio Chișinău.
14:25
Exporturile R. Moldova către Uniunea Europeană s-au dublat în ultimii 10 ani și reprezintă acum peste 67% din totalul exporturilor # Radio Chisinau
Exporturile Rep. Moldova către Uniunea Europeană s-au dublat în ultimii 10 ani și reprezintă acum peste 67% din totalul exporturilor, a anunțat secretara de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Cristina Ceban, la Moldova Trade Forum. Evenimentul, organizat de PNUD Moldova cu sprijinul Suediei și Marii Britanii, a reunit oficiali, antreprenori și parteneri internaționali pentru a discuta despre consolidarea capacităților de export și alinierea la standardele pieței unice europene, transmite Radio Chișinău.
14:10
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu: România continuă să fie un partener de încredere al R. Moldova în domeniul energiei # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul energiei, Dorin Junghietu.
13:55
Ines Domingos: Reiterez sprijinul Portugaliei, atât al statului, cât și al oamenilor, pentru extinderea UE și pentru aderarea R. Moldova # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat cu secretara de stat pentru afaceri europene a Portugaliei Inês Domingos despre progresele Republicii Moldova pe agenda europeană. Secretara de stat portugheză a dat asigurări că Lisabona va oferi tot suportul necesar pentru aderarea Rep. Moldova la Uniunea Europeană, transmite Radio Chișinău.
13:50
A fost destructurat un grup criminal specializat în legalizarea veniturilor ilicite # Radio Chisinau
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite.
13:30
Ilie Bolojan: Realizarea conectivitatății cu R. Moldova prin programul SAFE este prioritară pentru România # Radio Chisinau
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este o prioritate pentru România ca prin programul SAFE să fie realizate capetele de autostradă din Moldova, respectiv Pașcani-Iași-Ungheni din A8, dar și Pașcani-Siret din cadrul A7. În același timp, premierul a precizat că România caută deja parteneri din alte state pentru investiții în industria de apărare, urmând ca producția să se realizeze în țara noastră.
13:25
Amenzi de peste 700 de mii de lei aplicate de Fisc pentru activități ilicite de întreprinzător # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat amenzi în valoare totală de 705 mii lei după ce, pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, a depistat nereguli în 329 de cazuri privind desfășurarea activității de întreprinzător.
13:10
Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Sprijinul pentru Ucraina, printre prioritățile mandatului # Radio Chisinau
Republica Moldova a succedat Maltei în președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la o reuniune a reprezentanților celor 46 de state membre ale Organizației.
12:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 15-17 noiembrie.
12:35
Consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Ministerul Justiției al Republicii Moldova a fost discutată în cadrul întrevederii ministrului Justiției Vladislav Cojuhari cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
12:20
Portugalia susține Republica Moldova în aspirațiile de a deveni stat membru al UE. Ines Domingos: Vă oferim un sprijin foarte puternic # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în parcursul său european, iar reformele începute trebuie să continue, pentru a aduce beneficii tangibile cetățenilor. Declarația a fost făcută la Chișinău de secretara de stat pentru Afaceri Europene a Portugaliei, Ines Domingos, care a menționat că Portugalia susține Republica Moldova în aspirațiile sale de a deveni stat membru al Uniunii Europene.
12:05
FOTO | Atac asupra Kievului: Peste 40 de persoane au fost salvate de echipele de intervenție # Radio Chisinau
Un nou atac al Federației Ruse asupra Kievului a provocat, în noaptea de joi spre vineri, moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 24, potrivit autorităților ucrainene. Unitățile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) au intervenit în toate sectoarele afectate, reușind să salveze peste 40 de oameni dintre ruine și clădiri în flăcări. Operațiunile continuă, iar bilanțul este în curs de actualizare
11:45
Republica Moldova consolidează dialogul cu UE în domeniile educației, cercetării și inovării. Vizita ministrului Dan Perciun la Bruxelles # Radio Chisinau
Republica Moldova consolidează dialogul cu Uniunea Europeană, în vederea accelerării cooperării în domeniile educației, cercetării, inovării și formării competențelor pentru o economie modernă. În acest sens, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, efectuează în perioada 12–14 noiembrie 2025, o vizită de lucru la Bruxelles, unde are un program de întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor europene.
11:30
Securitatea din regiune și cooperarea Republicii Moldova cu România a constituit subiectul discuțiilor în Parlament în cadrul vizitei membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senatul României, transmite MOLDPRES.
11:25
Fonograful de vineri | Anatol Dumitraș (1955-2016), 70 de ani de la naștere (interviu, audio) # Radio Chisinau
Să ne amintim de un interpret și autor de muzică pe care îl admiram
11:10
Astra Film Chișinău s-a deschis cu „Decodând Ura”, un documentar despre felul în care ura este creată și transformată în capital politic și economic # Radio Chisinau
Astra Film Chișinău s-a deschis aseară la Cineplex Loteanu cu documentarul „Decodând ura (Hacking Hate)”, un film despre mecanismele prin care ura online este creată, amplificată și transformată în capital politic și economic.
10:55
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a demisionat. Regiunea se confruntă cu o criză instituțională și politică, data alegerilor nefiind încă stabilită # Radio Chisinau
Președintele Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a demisionat astăzi din funcția deținută.
10:45
Ministerul Mediului va putea monitoriza mai precis calitatea și starea resurselor de apă din țară, datorită instruirilor oferite specialiștilor din cadrul Agenției de Mediu și ai Administrației Naționale „Apele Moldovei”.
10:30
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au atins cifra de 77,2 milioane de lei în perioada ianuarie-octombrie 2025, fiind în creștere cu 27,2% comparativ cu același interval din 2024.
10:15
Diabetul zaharat afectează tot mai mulți oameni, la orice vârstă, devenind una dintre principalele cauze de dizabilitate și povară pentru societate. Ziua mondială a diabetului, marcată anual pe 14 noiembrie, reamintește importanța prevenirii, diagnosticării timpurii și sprijinului continuu pentru persoanele care trăiesc cu diabet.
09:55
Zestrea Neamului | Ion Paladi: „De două decenii cânt cu Lăutarii și pe 12 decembrie vom susține primul concert de colinde la Chișinău” # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
09:45
LIVE | Conferința de presă susținută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și secretara de Stat pentru Afaceri Europene a Portugaliei, Ines Domingos # Radio Chisinau
Conferința de presă susținută de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, și secretara de Stat pentru Afaceri Europene a Portugaliei, Ines Domingos.
Ieri
09:25
Aproape 21% din elevii de clasa I au greutatea peste limita normală, 8,8% dintre ei fiind obezi. În schimb 6,5% au greutatea sub cea normală. Sunt indicatorii prezentați în studiul național de supraveghere a obezității la copii, transmite IPN.
09:10
Evenimentele recente de la Chișinău și București reflectă o perioadă intensă de transformări politice, infrastructurale și geopolitice pentru Republica Moldova. De la accelerarea proiectelor comune cu România și avansul pe calea integrării europene, până la deciziile ferme privind combaterea influenței ruse, autoritățile de la Chișinău par hotărâte să consolideze direcția prooccidentală a țării. În același timp, instituțiile statului sunt supuse unor teste importante, precum exercițiile militare pentru misiuni ONU, ce marchează ambiția Moldovei de a-și întări profilul internațional.
08:55
Serviciul 112 continuă modernizarea infrastructurii pentru integrarea sistemului eCall # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 anunță că proiectul de implementare a sistemului eCall în Republica Moldova avansează conform planului. Noul sistem va permite transmiterea automată a unui apel la 112 în cazul unui accident rutier grav, împreună cu informații esențiale precum locația exactă, direcția de deplasare și tipul vehiculului.
08:45
Premierul Alexandru Munteanu a avut discuții cu Custodele Coroanei Române la finalul vizitei la București # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României, la finalul vizitei sale în România.
08:40
Premierul Alexandru Munteanu, discuții cu Custodele Coroanei Române la finalul vizitei la București # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României, la finalul vizitei sale în România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.