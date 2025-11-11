Cetățean străin declarat indezirabil în Republica Moldova pentru legături cu organizații extremiste

14:10

Doi bărbați, cu vârste de 27 și 30 de ani, au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare și amendați cu 100.000 de lei fiecare, după ce au fost găsiți vinovați de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, în urma unei investigații desfășurate de Procuratura municipiului […] Acest articol Doi bărbați, dintre care un fost polițist, condamnați la 8 ani de închisoare pentru șantaj și uzurpare de calități oficiale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.