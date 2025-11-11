/FOTO/ Electrocasnice și filtre ascunse, depistate de vameși la Briceni și Leușeni

17:20

„Vă puteți apropia de noi două minute? Nu nu.” După mai multe luni de la altercațiile violente din curtea bisericii din Grinăuți, care au dus la rănirea preotului Constantin Turtureanu și a familiei sale, reporterii TV Nord au reușit să vorbească cu mai mulți oameni implicați în dosar. În timp ce unii dintre cei acuzați […] Acest articol /VIDEO/ Noi detalii în cazul preotului Constantin Turtureanu. Cei care l-au agresat pe preotul din Grinăuți, între regrete și tăcere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.