(video) Un autocar cu pasageri a părăsit serpentina de lângă satul Fundul Galbenei
Autoblog.md, 11 noiembrie 2025 09:40
Aseară târziu, în jurul orei 23:42, poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui accident rutier grav pe traseul R3, pe secțiunea șerpuită de lângă localitatea Fundul Galbenei. Un autocar cu pasageri a părăsit carosabilul, iar din cauza intervențiilor traficul se desfășoară cu dificultate și la această oră matinală. Informația din spațiul online despre […]
Acum 30 minute
09:40
Aseară târziu, în jurul orei 23:42, poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui accident rutier grav pe traseul R3, pe secțiunea șerpuită de lângă localitatea Fundul Galbenei. Un autocar cu pasageri a părăsit carosabilul, iar din cauza intervențiilor traficul se desfășoară cu dificultate și la această oră matinală. Informația din spațiul online despre […]
Acum 2 ore
08:50
KIA a dezvăluit noul Telluride, SUV-ul de clasă medie care devine nava amiral a gamei pe benzină a mărcii, combinând luxul rafinat cu robustețea off-road. Prezentat în avanpremieră înainte de debutul global la Los Angeles Auto Show (20.11.2025), acest model de a doua generație, mai mare și mai sofisticat, păstrează ADN-ul iconic al originalului lansat […]
Acum 24 ore
18:40
S-a cedat fără luptă clasa C concurenților. Ce se va întâmpla cu noile Renault Megane și Scenic # Autoblog.md
Renault pregătește o nouă platformă multi-energie pentru viitoarele sale modele din segmentul C, marcând o posibilă revenire a motoarelor pe benzină pentru actualele Megane și Scenic, lansate exclusiv electrice. Știrea reflectă strategia companiei de a răspunde cererii variate din Europa, în special în nordul continentului, prin flexibilitate energetică, conform planului „Renaulution". Platforma, așteptată în jurul […]
17:40
(video) Unicat în Brazilia. Autoturismul care consumă lemne este funcțional până în ziua de astăzi # Autoblog.md
În pitorescul orășel Benedito Novo din Vale do Itajaí, situat la puțin peste 600 km de São Paulo, timpul pare să se fi oprit. Printre peisaje montane și râuri, liniștea domnește, iar comunitatea trăiește simplu, departe de agitația marilor orașe. În acest decor idilic, un vehicul unic atrage atenția: o "limuzină" din 1951, de 74 […]
16:10
Coincidență? Se pare că nu. Astăzi, în ziua debutului noii generații Toyota Hilux, Ram Trucks anunță că îi aduce rivalul în Europa. Noul Rampage, proiectat și produs integral în Brazilia, a fost prezentat în premieră europeană la Verona, în cadrul Fieracavalli 2025. Propulsie și Performanță Design Exterior Interior și Confort Tehnologie și Siguranță Prețul de […]
14:00
Cel mai mare operator de transport public din Norvegia a găsit cartele SIM românești în autobuze Yutong # Autoblog.md
Autoritățile din Norvegia și Danemarca au ridicat semnale de alarmă privind securitatea autobuzelor electrice Yutong de fabricație chineză, după ce teste recente au identificat accesul digital al producătorului la sistemele de control ale acestora, ceea ce ar putea permite dezactivarea lor de la distanță. Compania norvegiană Ruter a testat două autobuze electrice – un Yutong […]
13:10
(video) Un tânăr din Bender a venit la Chișinău să câștige bani din plăcuțe de înmatriculare sustrase # Autoblog.md
Un tânăr de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal pentru comiterea a cel puțin 17 cazuri de șantaj. Individul este suspectat că fura plăcuțele de înmatriculare de la automobile și ulterior le "propunea spre vânzare", conform materialelor probatorii ale poliției. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, bărbatul opera în sectorul Botanica al Chișinăului, […]
12:30
Poate cea mai interesantă mașină Jetour din gama actuală, cel puțin în aceste momente, a devenit disponibilă de comandat. Jetour Moldova a stabilit prețurile pentru noul G700, primul model din noul sub-brand dedicat produselor premium. Amintim că SUV-ul a fost prezentat la mijlocul lunii septembrie și i-am dedicat un articol complet cu toate detaliile. Iar […]
11:10
O nouă redacție a acordului privind preschimbarea permiselor de conducere cu Italia a intrat în vigoare # Autoblog.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, începând cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Italia vor putea preschimba și permisele de conducere emise după anul 2020 în permise italiene, fără a mai susține examene teoretice sau practice. De aceleași condiții vor beneficia și cetățenii italieni stabiliți în Republica Moldova. Prin noua redacție a […]
10:20
(video) Lando Norris triumfă în Marele Premiu de la Sao Paulo, cu Antonelli și Verstappen pe podium # Autoblog.md
Lando Norris și-a consolidat poziția de lider în Campionatul Piloților, obținând o victorie entuziasmantă în Marele Premiu de la Sao Paulo din 2025, conducând de la start până la finiș. Kimi Antonelli a rezistat presiunii intense din partea lui Max Verstappen, care a urcat spectaculos de la startul din pit lane până pe podium, obținând […]
Ieri
09:40
(foto/video) A fost inevitabil din păcate. Săptămâna a început cu accidente lângă Chișinău # Autoblog.md
Din păcate, unii șoferi au demonstrat că nu pot conduce în siguranță pe timp de ceață, fiind încă activ un Cod Galben. Săptămâna a început cu mai multe accidente înregistrate lângă Chișinău, pe drumuri cu diferențe notabile de altitudini, unde negura se adune de regulă în văgăuni. Și viteza care nu e limitată la 50 […]
09:20
În Thailanda este deja trecut de ora amiezii, iar acest lucru înseamnă că premiera programată a noii generații Toyota Hilux a avut loc. Acest pickup legendar trece indiscutabil printr-un nou capitol în istoria sa, al nouălea, fiind disponibil pentru prima dată în format full electric. În paralel cu premiera mondială din Asia, divizia europeană a […]
9 noiembrie 2025
18:00
Participanți la trafic, ATENȚIE! Acum seara, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de ceață, primul de genul dat din acest sezon rece. După ce vineri s-a comunicat că fenomenul se va înregistra izolat, cu alte cuvinte pe alocuri, acum s-a extins în toată țara! Intervalul de acțiuni comunicat: ora 17:00 a […]
16:40
(video) Pilotul Gabriel Bortoleto este „Ok” după un accident la 339 km/h, suportând forțe de până la 91G # Autoblog.md
Echipa Stake F1 Team KICK Sauber a trăit o sâmbătă intensă în cadrul Sprintului de la Marele Premiu al Braziliei, unde performanțele bune și dezamăgirea amară au contribuit la crearea unui rollercoaster de emoții contrastante. În cursa Sprint, care s-a desfășurat în condiții meteorologice variabile, Gabriel Bortoleto a fost implicat într-un accident înfricoșător în prima […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
(video) No comment: Una dintre cele mai proaste decizii luate în traficul din Chișinău # Autoblog.md
Odată intrați în traficul din Chișinău, cu toții ne dorim să ajungem cât mai repede posibil la destinații și să nu pierdem timp prețios într-o circulație care se desfășoară lent sau în ambuteiaje. Există însă unii colegi care apelează la cele mai diverse șiretlicuri, iar în rezultat, în funcție de circumstanțe și noroc, intenția le […]
7 noiembrie 2025
17:00
(video) O stradă de 260 de metri dintr-un municipiu din România se remarcă prin 11 treceri pietonale # Autoblog.md
Pe o stradă de doar 260 de metri din municipiul Râmnicu Sărat, autoritățile au decis să traseze nu mai puțin de 11 treceri de pietoni. Asta înseamnă că șoferii vor trebuie să fie cu ochii în patru și în caz de necesitate să oprească la fiecare 20-25 de metri. Lucrarea face parte dintr-un proiect de […]
16:10
(video) Noul Hongqi HS6 a intrat în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai autonom SUV PHEV # Autoblog.md
După cel mai autonom sedan plug-in hybrid, cel mai autonom SUV plug-in hybrid este tot… chinez. Compania FAW a anunțat că noul model Hongqi HS6 a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Realizarea a fost dezvăluită cu câteva zile înainte de prezentare și start al perioadei de pre-sale. Conform Guinness World Records, distanța parcursă fără realimentare […]
15:10
Un paradox! În Moldova se fac drumuri pentru ca ulterior să se explice de ce apar fisuri # Autoblog.md
Administrația Națională a Drumurilor din Republica Moldova informează că, pe lângă derularea lucrărilor de construcție, reparație și întreținere a drumurilor naționale, desfășoară și activități de monitorizare permanentă a calității acestora. Prin supravegherea tuturor etapelor de execuție și prin monitorizarea comportamentului în timp a drumurilor, AND asigură respectarea standardelor de calitate, siguranță rutieră și durabilitate a […]
14:10
(video) Situație pe traseul R6. Un șofer s-a deplasat câțiva kilometri pe contrasens pe timp de noapte # Autoblog.md
După o solicitare de informații, INSP a decis să vină cu un comunicat public pe marginea cazului. În noaptea de 6 noiembrie, pe traseul R6, un șofer a fost filmat cum se deplasează pe contrasens! Și asta în condițiile în care avea viteză, mergea pe banda din mijlocul drumului și îi orbea pe alți participanți […]
13:50
(video) Bingo! Cum un șofer din Chișinău cu nouă puncte de penalizare a adunat ușor încă șase # Autoblog.md
Poliția informează că, în urma apariției în spațiul public a unor imagini video în care un șofer nu acordă prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii, au fost întreprinse măsuri. Incidentul s-a produs pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al capitalei. La volanul acestui Renault Megane s-a dovedit a fi un bărbat […]
12:00
(video) Atenție la indicatoare! O mașină a fost parcată chiar în intrarea într-o parcare de lângă „Flacăra” # Autoblog.md
În Chișinău nu este doar un haos în ce privește parcările pe străzi. În Chișinău se dă o adevărată luptă pentru orice loc liber, în contextul în care spații comode sunt greu de găsit. Iar dacă se găsesc se ocupă rapid. Un astfel de loc comod, peste drum de fostul cinematograf „Flacăra", a fost "identificat" […]
10:00
(foto) De la coupe iconic la ”crossover” electric: Reinterpretarea Škoda 1000 MBX din 2025 # Autoblog.md
Škoda 1000 MB, un sedan-coupe produs pentru o perioadă scurtă de timp scurt în anii '60, care radia spiritul nepăsător al epocii sale, a fost reinterpretat modern de designerii Škoda Auto în limbajul Modern Solid. Conceptul combină stilul elegant cu utilizabilitatea cotidiană, transformând un coupe sportiv din trecut într-un "crossover" electric contemporan. Seria „Icons Get […]
6 noiembrie 2025
19:30
Guvernul României a adoptat astăzi o ordonanță de urgență care modifică și completează Ordonanța de Urgență nr. 81/2021, vizând intervenția imediată în cazurile de prezență sau atac ale urșilor bruni. Noile reglementări simplifică procedurile de prevenție și intervenție, cresc gradul de siguranță al populației și introduc sancțiuni severe pentru hrănirea urșilor, o practică ce amplifică […]
18:10
Lansat în 1992, Renault Twingo a transformat segmentul A cu un design inovator, vesel și modular, invitând clienții să „inoveze viața care merge cu el". Acum în 2025, Renault relansează Twingo ca un automobil electric modern care redefinește standardele segmentului A, combinând accesibilitatea, sustenabilitatea și tehnologia avansată. Twingo E-Tech electric păstrează spiritul original al primului […]
15:10
Continuăm să vă informăm despre dinamica prețurilor carburanților din ultimele zile. Pentru ziua de vineri, 7 noiembrie, ANRE a Republicii Moldova a setat un adaos cu alți 17 bani în tariful stabilit pentru motorină. Prețul pentru diesel se îndreaptă astfel, într-un mod stabil, spre 21 de lei pentru un litru. Benzina 95, în schimb, se […]
13:10
(video) Ocupație în afara orelor: Doi minori, filmați cum sustrag un Mercedes dintr-un garaj din capitală # Autoblog.md
Doi minori, de 13 și 15 ani, din raioanele Edineț și Orhei, au fost prinși de polițiștii din Chișinău după ce ar fi sustras un SUV Mercedes dintr-un garaj din capitală. Incidentul, care a avut loc noaptea, a implicat pătrunderea ilegală în garaj și utilizarea cheilor găsite în interior pentru a fura vehiculul Cazul a […]
12:40
(foto/video) Apariție pe eBay: Mașină cu șasiu din 1930 și motor Rolls-Royce de 27 de litri # Autoblog.md
În secolul XX, compania Rolls-Royce era renumită nu doar pentru automobile de lux, ci și pentru agregate puternice pentru tehnică aviațională. Pe eBay se vinde un automobil cu șasiu de Phantom II datat din 1930, echipat cu un motor al mărcii auto, unul impunător de 27 de litri! Oferta la momentul publicării acestui articol este […]
11:10
Hoonigan și Subaru Motorsports USA au anunțat la SEMA Show din Las Vegas întoarcerea francizei Gymkhana care a rupt internetul și au dezvăluit noul erou cu patru roți. Noul episod din seria virală Gymkhana va avea loc în Australia Protagonistul Travis Pastrana va fi la volanul celui de
10:30
Mai există oare ceva neobișnuit de văzut pe străzile orașului Chișinău? Adevărul actual este că nu există zi în care să nu se încalce prevederile RCR. Dar mai grav este că unii participanți la trafic se angajează intenționat în contravenții la scurt timp după ce ies din case. Aceste imagini ne-au fost expediate la adresa […] Articolul (video) Martor ocular: „În fiecare dimineață se întâmplă asta pe strada Belinski” apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Formula E și Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) au dezvăluit astăzi, 5 noiembrie 2025, noul monopost GEN4, marcând o reinventare a motorsportului și următorul capitol al curselor electrice, programat să debuteze în sezonul 2026/27. Capabil de viteze de peste 340 km/h, cel mai rapid Formula E car din istoria Campionatului Mondial ABB FIA Formula E […] Articolul (video) Mașina GEN4 de Formula E produce 816 CP în modul de atac apare prima dată în Autoblog.md.
08:30
Impact violent în seara zilei de miercuri, 5 noiembrie, pe traseul M5, între localitățile Codreanca și Greblești. S-au ciocnit frontal două automobile și în rezultat și-au pierdut viața două persoane. Din cercetările preliminare ale poliției, s-a stabilit că o femeie de 38 de ani, conducând o Toyota Carina, în care se aflau concubinul ei de […] Articolul (video) Depășire neregulamentară lângă Codreanca, soldată cu două decese apare prima dată în Autoblog.md.
5 noiembrie 2025
16:50
Un accident tragic a fost înregistrat aseară în orașul Comrat. Un copil de numai trei ani a ajuns sub roțile unui automobil intrat pe trotuar. Informațiile preliminare spun că o șoferiță ar fi încurcat pedalele, iar momentul înspăimântător a fost surprins de o cameră de supraveghere. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de […] Articolul (video) Accident tragic în Comrat. O șoferiță ar fi încurcat pedalele pe trotuar apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
Inspectori INSP au desfășurat aseară acțiuni de verificare pe străzi din Chișinău. Scopul declarat: prevenirea și depistarea încălcărilor regulilor de circulație rutieră. În cadrul activităților, în doar câteva ore, au fost verificați peste 200 de conducători auto. Din numărul total, 143 au comis diverse abateri, fiind documentate 111 cazuri de depășire a limitei de viteză. […] Articolul (video) Minor cu Porsche, tras pe dreapta pe viaduct. A încălcat limita de viteză apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Costul unui litru de benzină 95 a ”revenit cu succes” la tariful de 23 de lei. Noul preț va fi afișat pe majoritatea panourilor stațiilor de alimentare din Republica Moldova, începând cu miezul nopții. În același timp, valoarea unui litru de motorină standard se majorează cu alți 15 bani. Amintim cititorilor că prețul motorinei și […] Articolul ANRE a stabilit din nou un preț de 23 lei pentru un litru de benzină 95 apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
(foto) Înmatriculat pentru… a fi vândut! Cât costă primul Rolls-Royce Spectre cu plăcuțe MD # Autoblog.md
Înmatriculat pentru… a fi vândut! După ce a fost surprins ieri lângă un birou de înmatriculare din Chișinău, peste noapte, primul Rolls-Royce Spectre cu numere de Moldova a fost scos la vânzare. Iar vânzător nu este o persoană privată, ci o parcare auto. La momentul de față aceste Spectre este cel mai scump autoturism nou […] Articolul (foto) Înmatriculat pentru… a fi vândut! Cât costă primul Rolls-Royce Spectre cu plăcuțe MD apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
Mercedes-Benz anunță că începe să preia comenzi pentru noua generație CLA cu tehnologie hibridă de 48V. Amintim că din start a fost lansat doar în format electric. Oferta cuprinde trei niveluri de putere, cu opțiuni de tracțiune față sau integrală 4MATIC. Aceste modele hibride, declarate drept cele mai eficiente Mercedes-uri cu motor cu combustie internă […] Articolul (foto) Noul Mercedes-Benz CLA Hybrid – detalii despre motorizare și prețuri apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
11:20
Condusul iarna nu doar că necesită atenție crescută, ci poate fi o provocare și pentru sănătatea șoferului și pasagerilor. Temperatura corectă în cabină, hidratarea suficientă și mișcarea regulată ajută la asigurarea că, chiar și călătoriile lungi pot fi completate fără oboseală inutilă sau consecințe nedorite. Experții subliniază că, spre deosebire de vară, când șoferii luptă […] Articolul Sfat de la Škoda: „Iarna, încălziți mașina, dar nu exagerați” apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Anunț din Italia. Un nou proiect unește excelența Alfa Romeo și Maserati, devenind un far luminos în extinsa Motor Valley italiană, în sensul său cel mai larg. Sub egida BOTTEGAFUORISERIE, cele mai iconice interpretări auto ale țării vor prinde viață: mașini custom atemporale, restaurări istorice precise, experiențe senzoriale, cercetare inovatoare a materialelor și un centru […] Articolul (video) BOTTEGAFUORISERIE – proiectul comun anunțat de Maserati și Alfa Romeo apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
Ringbrothers, celebrul constructor custom de mașini și producător de piese din Wisconsin, a dezvăluit la SEMA Show 2025 din Las Vegas, creația sa cea mai recentă, „KINGPIN” – o reimaginare completă a iconicului Ford Mustang Mach 1 din 1969. Acest restomod, rezultat al peste 5500 de ore de lucru meticulos, îmbină moștenirea muscle car-ului american […] Articolul (foto) Ford Mustang “KINGPIN” a fost realizat în peste 5500 de ore de muncă apare prima dată în Autoblog.md.
4 noiembrie 2025
19:20
(video) Un minor din satul Drochia, trimis în judecată de poliție pentru deplasare cu motocicleta cu viteză # Autoblog.md
Inspectoratul General al Poliției informează că s-a autosesizat după publicarea unui clip video pe TikTok, în care o persoană aflată la ghidonul unei motociclete a dat dovadă de comportament agresiv și încălcări ale RCR. S-a descoperit că ”aventura” a avut loc pe 2 noiembrie în satul Drochia din raionul Drochia, iar protagonistul este un minor […] Articolul (video) Un minor din satul Drochia, trimis în judecată de poliție pentru deplasare cu motocicleta cu viteză apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
Încă un ”tun” marca ANRE, instituția de stat care se ocupă de plafonarea prețurilor carburanților. Tarifele continuă să crească după ce s-a anunțat că piața din Republica Moldova este afectată de sancțiunile aplicate de SUA principalelor companii petroliere rusești. În aceste circumstanțe, prețul pentru un litru de benzină revine mâine-poimâine la 23 de lei. Iar […] Articolul Mișcare accelerată spre 21 de lei. Cât va costa motorina miercuri, 5 noiembrie apare prima dată în Autoblog.md.
18:30
(video) Premieră: Marele IM LS9 se laudă cu masaj mecanic 4D și 3472 W de putere audio daneză # Autoblog.md
IM Motors, marca premium de vehicule electrice a SAIC, a prezentat în această după amiază noul SUV flagship IM LS9. După eveniment s-a demarat procesarea precomenzilor, iar în primele 30 de minute s-au înregistrat peste opt mii. LS9 va debuta pe piața chineză din 12 noiembrie 2025, iar o versiune „Hyper” va fi introdusă din […] Articolul (video) Premieră: Marele IM LS9 se laudă cu masaj mecanic 4D și 3472 W de putere audio daneză apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) ZEEKR 7X, în specificația adaptată pentru Republica Moldova, a ajuns în showroom # Autoblog.md
Noul ZEEKR 7X a ajuns în showroomul importatorului oficial de la Chișinău. Amintim că la începutul lui 2025, clienții au avut prima întâlnire cu modelul, însă atunci a fost expus cel chinez. Iar acum a venit mașina în specificația specială de export, care este disponibilă de cumpărat pe lângă cea originală și cea europeană. Ce […] Articolul (video) ZEEKR 7X, în specificația adaptată pentru Republica Moldova, a ajuns în showroom apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
15:30
După ce anterior au fost văzute pe străzile orașului Chișinău exemplare înmatriculate în Bulgaria, Kiev sau în București, capitala Republicii Moldova se adaugă oficial în lista celor care au atras modelul la secția de înmatriculare. Am surprins virând spre secția nr.1 de înmatriculare a transportului (strada Bucuriei) un Rolls-Royce Spectre. Cu numere de înmatriculare naționale […] Articolul Un Rolls-Royce Spectre, surprins la un birou de înmatriculare din Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
De ce este neobișnuit? Pentru că extrem de rare sunt cazurile când automobile de o astfel de talie ajung să fie testate chiar în capătul spațiului UE, lângă frontiera cu Republica Moldova. Să fie această apariție motivată sau posibilă în urma extinderii spațiului Schengen? În imagini poate fi văzut Mercedes-Benz S-Class facelift, aflat pe ”ultima […] Articolul (foto) Neobișnuit! Mercedes-Benz S-Class facelift, la teste lângă Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Anunțată în 2021, livrată abia acum. Compania SSC North America a anunțat livrarea primului Aggressor, o versiune de circuit a hypercarului Tuatara. Producând puțin peste 2200 CP dintr-un V8 original, Aggressor reprezintă cea mai extremă expresie a performanței dezvoltate vreodată de producătorul american. Dezvoltat special pentru utilizare pe circuit și limitat la doar 10 unități, […] Articolul (video) Primul SSC Tuatara Aggressor cu până la 2231 CP a fost livrat unei femei apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
BMW M a eliminat discret insigna „Competition” din gama sa, marcând o schimbare semnificativă în strategia mărcii. Într-un interviu la Japan Mobility Show 2025, Frank van Meel, CEO-ul BMW M, a explicat de ce această insignă, care desemna versiunile mai performante și mai focalizate ale modelelor M, nu mai are sens, confirmând că aceasta este […] Articolul Modele dedicate BMW M Competition nu vor mai exista apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Modelul plug-in hybrid Jetour Shanhai T1 este acum disponibil cu sistem de tracțiune integrală. Noua versiune îl face cel mai puternic T1. Jetour Shanhai T1 AWD continuă designul modelului cu tracțiune față și oferă cinci culori exterioare. Dimensiunile sale sunt 4706 x 1967 x 1840 mm, cu un ampatament de 2810 mm. Un dezavantaj ar […] Articolul (video) Jetour Shanhai T1 a primit AWD apare prima dată în Autoblog.md.
