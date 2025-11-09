Atenție! Moldova e în ceață toată noaptea și până luni la amiază

12:30

Începând cu 1 noiembrie, șoferii din Republica Moldova sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire (faza scurtă) sau cu luminile de zi (DRL) aprinse în faruri chiar și pe timp de zi. Această obligație este valabilă până pe 31 martie inclusiv și vizează toate vehiculele, indiferent de condițiile de vizibilitate. Mesajul Poliției: Conform articolului