Incendiu la un cămin de muncitori din Vatra: 30 de pompieri și salvatori au intervenit la stingerea flăcărilor (FOTO)
NewsMaker, 10 noiembrie 2025 09:40
Un incendiu s-a produs, în dimineața de 9 noiembrie, într-un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orașul Vatra, municipiul Chișinău. 15 persoane au fost evacuate din clădire, iar 30 de pompieri și salvatori au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) […] The post Incendiu la un cămin de muncitori din Vatra: 30 de pompieri și salvatori au intervenit la stingerea flăcărilor (FOTO) appeared first on NewsMaker.
• • •
Acum 30 minute
09:40
(FOTO) Focuri de armă în față casei primarului din Leova? Edilul: „Tentativă de intimidare a mea” # NewsMaker
Persoane necunoscute au tras, în noaptea de 8 noiembrie, focuri de armă „în fața” casei primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean, apoi au fugit de la locul faptei cu o mașină. Anunțul a fost făcut pe Facebook de edil, care a precizat că a sesizat poliția și a depus o plângere pentru investigarea cazului. Bujorean, care […] The post (FOTO) Focuri de armă în față casei primarului din Leova? Edilul: „Tentativă de intimidare a mea” appeared first on NewsMaker.
09:40
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se așteaptă ploi slabe pe 9 noiembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în timpul zilei se vor înregistra circa +17°C, iar noaptea temperatura aerului va coborî până la +6°C. În nordul țării, valorile termice vor indica până la +13°C în timpul zilei. Noaptea se vor înregistra circa +6°C. În raioanele […] The post Sfârșit de săptămână ploios. Cum va fi vremea astăzi, în Moldova appeared first on NewsMaker.
09:40
Judocanul moldovean Mihai Malear – campion mondial printre veterani. Sportivul are 82 de ani # NewsMaker
Judocanul Mihai Malear din Republica Moldova, în vârstă de 82 de ani, a câștigat medalia de aur la Mondialele Masters de la Paris. Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, pe 8 noiembrie. „Campion mondial la 82 de ani! Judocanul Mihai Malear cucerește aurul la Mondialele Masters din Paris. (…) Este un […] The post Judocanul moldovean Mihai Malear – campion mondial printre veterani. Sportivul are 82 de ani appeared first on NewsMaker.
09:40
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujoreanu, a publicat pe Facebook două video-uri cu momentul în care în preajma casei sale s-ar auzi împușcături. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere de pe teritoriul companiei publice „Apă-Canal Leova”. Amintim că Alexandru Bujoreanu a anunțat că, în noaptea de 8 noiembrie, persoane necunoscute au tras focuri de […] The post (VIDEO) Momentul în care în preajma casei primarului de Leova s-ar trage focuri de armă appeared first on NewsMaker.
09:40
09:40
Companiile aeriene au anulat, pe 8 noiembrie, peste 1 400 de zboruri în SUA și au reținut alte aproximativ 6 000. Informația a fost raportată de BBC, care face trimitere la datele serviciului FlightAware. Restricțiile au început după ce autoritățile au cerut reducerea numărului de curse avia pe durata blocajului (shutdown) guvernamental. Administrația Federală a […] The post SUA: Peste 1 400 de zboruri au fost anulate pe fondul blocajului guvernamental appeared first on NewsMaker.
09:40
Poliția îl contrazice pe Bujorean? Împușcăturile din Leova nu ar fi avut loc în preajma casei primarului # NewsMaker
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că împușcăturile din orașul Leova din ajun nu au avut loc în zona în care locuiește primarul localității și că nu ar avea legătură cu nicio încercare de a-l intimida – după cum a declarat anterior edilul. IGP a menționat că focurile de armă au fost trase de un […] The post Poliția îl contrazice pe Bujorean? Împușcăturile din Leova nu ar fi avut loc în preajma casei primarului appeared first on NewsMaker.
09:40
Presa: SUA a suspendat livrările de armament către aliații NATO, din cauza blocajului guvernamental. Ar fi putut afecta ajutorul pentru Ucraina # NewsMaker
Statele Unite ale Americii au suspendat livrările de arme către aliații NATO pe fondul întreruperii activității Guvernului, care durează de mai bine de o lună. Informația a fost raportată de publicația Axios, care face trimitere la sursele sale din Departamentul de Stat. Potrivit publicației, din cauza blocajului (shutdown) guvernamental au fost amânate livrări de armament […] The post Presa: SUA a suspendat livrările de armament către aliații NATO, din cauza blocajului guvernamental. Ar fi putut afecta ajutorul pentru Ucraina appeared first on NewsMaker.
09:40
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Slovacia, în seara de 9 noiembrie. Accidentul s-a produs pe o porțiune de cale ferată dintre Bratislava și Pezinok. Cel puțin 20 de oameni au fost spitalizați în urma impactului, transmite Meduza. Unul dintre trenuri l-ar fi lovit din spate pe celălalt. Un tren venea din Bratislava, iar […] The post Un nou accident feroviar în Slovacia. Zeci de răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit appeared first on NewsMaker.
Ieri
09:30
Copiii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum modern # NewsMaker
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor avea parte de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un curriculum modern pentru predarea limbii române, destinat acestor categorii de elevi. Noul document urmărește dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale necesare pentru adaptarea rapidă în mediul școlar și social. […] The post Copiii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un curriculum modern appeared first on NewsMaker.
09:30
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine la Chișinău. Care este scopul vizitei? # NewsMaker
Pe 11 noiembrie, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos va efectua o vizită în Republica Moldova, unde se va întâlni cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice, potrivit Guvernului Republicii Moldova. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, care va aduna […] The post Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine la Chișinău. Care este scopul vizitei? appeared first on NewsMaker.
09:30
DOC// Moldova ar putea introduce vize pentru cetățenii din CSI. Când ar putea fi adoptată hotărârea? # NewsMaker
Republica Moldova ar putea impune regimul de vize pentru cetățenii statelor Comunității Statelor Independente (CSI). Măsura este inclusă pe ordinea de zi a ședinței Guvernului programate pentru 12 noiembrie 2025. Proiectul prevede denunțarea Acordului semnat la Bișkek, pe 9 octombrie 1992, care permitea cetățenilor statelor CSI să călătorească fără vize pe teritoriul membrilor comunității. Ministerul […] The post DOC// Moldova ar putea introduce vize pentru cetățenii din CSI. Când ar putea fi adoptată hotărârea? appeared first on NewsMaker.
09:30
Video // Adolescenții continuă să se aventureze în fostul Hotel Național, la doar o zi după moartea fetiței de 13 ani # NewsMaker
Deși moartea tragică a unei fetițe de 13 ani, găsită fără suflare în incinta fostului Hotel Național din Chișinău, a șocat opinia publică, adolescenții continuă să frecventeze clădirea părăsită. Imagini surprinse de colegul nostru de la NewsMaker arată cum, la scurt timp după tragedie, câțiva tineri, stau la balconul imobilului. Potrivit martorului, adolescenții desenau graffiti pe zidurile […] The post Video // Adolescenții continuă să se aventureze în fostul Hotel Național, la doar o zi după moartea fetiței de 13 ani appeared first on NewsMaker.
09:30
„E un proiect mare”. Ceban explică de ce strada Industrială nu va fi reparată prea curând # NewsMaker
Șoferii care circulă pe strada Industrială din Chișinău mai au de așteptat până la reparația completă a arterei. Primarul Ion Ceban a declarat pentru NewsMaker că municipalitatea are la dispoziție trei ani pentru a finaliza lucrările. Strada face parte dintr-un pachet major de proiecte finanțate prin diferite instrumente ale Uniunii Europene, estimat la peste 1,5 […] The post „E un proiect mare”. Ceban explică de ce strada Industrială nu va fi reparată prea curând appeared first on NewsMaker.
09:30
Pompier despre moartea fetiței din Hotelul Național: „Nu știu cum poți trece peste așa ceva” # NewsMaker
Cunoscutul pompier din Chișinău, Dmitri Polșin, a povestit pe 7 noiembrie, într-o postare pe rețelele sociale, că a participat împreună cu colegii săi la evacuarea corpului neînsuflețit al fetiței care a murit pe teritoriul fostului Hotel Național din centrul capitalei. Bărbatul a mărturisit că este și el tată și de aceea a simțit nevoia să […] The post Pompier despre moartea fetiței din Hotelul Național: „Nu știu cum poți trece peste așa ceva” appeared first on NewsMaker.
09:30
România, aproape să preia Portul Giurgiulești. Ministru român: „Trebuie să avem garanția exploatării și după 2030” # NewsMaker
România este aproape să preia Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat la granița cu județul Galați și considerat strategic pentru aprovizionarea cu mărfuri către și dinspre Ucraina. Ministrul Transporturilor din România, Ciprian Șerban, a declarat pentru DCNews că negocierile sunt într-o fază avansată. „Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești. Este foarte strategic […] The post România, aproape să preia Portul Giurgiulești. Ministru român: „Trebuie să avem garanția exploatării și după 2030” appeared first on NewsMaker.
09:30
„Fondurile UE trebuie cheltuite corect pentru a trece la următoarea tranșă”. Metsola despre responsabilitatea Moldovei în absorbția banilor UE # NewsMaker
Republica Moldova își propune aderarea la Uniunea Europeană până în 2028, iar progresul depinde de reforme esențiale în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice. Declarația a fost făcută de către președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unui interviu pentru PRO TV Chișinău. De asemenea, oficialul european a subliniat că absorbția transparentă a fondurilor europene […] The post „Fondurile UE trebuie cheltuite corect pentru a trece la următoarea tranșă”. Metsola despre responsabilitatea Moldovei în absorbția banilor UE appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Moldova, aleasă în premieră în consiliul executiv al UNESCO. Popșoi: „Salvarea limbii găgăuze, o prioritate” # NewsMaker
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, care a precizat că țara va deține mandatul pentru perioada 2025–2029. Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a […] The post Moldova, aleasă în premieră în consiliul executiv al UNESCO. Popșoi: „Salvarea limbii găgăuze, o prioritate” appeared first on NewsMaker.
09:30
Produse cosmetice vândute în Republica Moldova au fost găsite cu substanțe interzise sau cu utilizare restricționată. Toate au ca țară de origine Rusia. Informațiile au fost comunicate pe 7 noiembrie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Potrivit instituției, aceste substanțe pot afecta funcția reproductivă, pot provoca iritații ale pielii sau ale ochilor și pot […] The post FOTO Produse cosmetice din Rusia, retrase de pe piața din Moldova appeared first on NewsMaker.
09:30
Controversata „lege a educației” din Găgăuzia, atacată în judecată? Perciun: „În această țară, Parlamentul face legi” # NewsMaker
Cancelaria de Stat va ataca în judecată așa-numita „lege a educației” din Găgăuzia, care a provocat controverse. Iar Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va cere Procuraturii Generale să verifice dacă deputații Adunării Populare de la Comrat au comis abuz de putere prin aprobarea acestui act. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației, Dan Perciun, în […] The post Controversata „lege a educației” din Găgăuzia, atacată în judecată? Perciun: „În această țară, Parlamentul face legi” appeared first on NewsMaker.
09:30
Cazul tinerei care a murit după micșorarea stomacului: familia acuză procurorii și judecătorii că ar ignora dovezile erorii medicale # NewsMaker
Cazul morții Valentinei Lazari, o femeie de 29 de ani care a decedat în iulie 2024 după o operație bariatrică la clinica privată Repromed din Chișinău, continuă să provoace controverse. Familia susține că decesul a fost cauzat de o eroare medicală de diagnostic și de lipsa tratamentului adecvat. Expertiza medico-legală și comisia de anchetă a […] The post Cazul tinerei care a murit după micșorarea stomacului: familia acuză procurorii și judecătorii că ar ignora dovezile erorii medicale appeared first on NewsMaker.
09:30
Lecția Poloniei pentru Republica Moldova: Cum au trecut fermierii polonezi de la scepticism la prosperitate # NewsMaker
Fermierii polonezi au fost, inițial, printre cei mai mari sceptici ai integrării europene. Însă, după două decenii de apartenență a Poloniei la Uniunea Europeană, tocmai ei s-au dovedit a fi cei care au avut cel mai mult de câștigat. Jurnalistul polonez Miłosz Szymański a analizat acest fenomen și ce poate învăța Republica Moldova din experiența […] The post Lecția Poloniei pentru Republica Moldova: Cum au trecut fermierii polonezi de la scepticism la prosperitate appeared first on NewsMaker.
09:30
Nume vechi și noi în Consiliul Național de Securitate. Maia Sandu a modificat componența după învestirea Guvernului Munteanu (DOC) # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care este constituit noul Consiliu Național de Securitate (CNS) – organ consultativ pe lângă șeful statului, responsabil de coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională. Documentul a fost semnat și a intrat în vigoare vineri, 7 noiembrie. Consiliul va fi condus de șefa statului, iar funcția de secretar […] The post Nume vechi și noi în Consiliul Național de Securitate. Maia Sandu a modificat componența după învestirea Guvernului Munteanu (DOC) appeared first on NewsMaker.
09:30
(VIDEO) Șoferii din Chișinău, încă 3 ani de chin?/Scandal la USMF/ Protest în timpul discursului lui Metsola # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Când va fi reparată strada Industrială? Răspunsul lui Ceban— 2,2 milioane de lei, neachitate la bugetul de stat— Vizita Robertei Metsola, între entuziasm și scepticism— Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Roberta Metsola— Protest în timpul discursului Robertei Metsola. Ce a cerut […] The post (VIDEO) Șoferii din Chișinău, încă 3 ani de chin?/Scandal la USMF/ Protest în timpul discursului lui Metsola appeared first on NewsMaker.
09:30
Zaharova, după ce Chișinăul a decis să închidă Centrul rus de știință și cultură: „Tabăra rusofobă” # NewsMaker
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a respins acuzațiile autorităților Republicii Moldova, potrivit cărora Centrul rus de știință și cultură din Chișinău ar fi implicat în acțiuni menite să submineze suveranitatea țării. Aceasta susține că instituția se ocupă de „păstrarea patrimoniului cultural rus”. Totodată, Zaharova a calificat decizia Chișinăului […] The post Zaharova, după ce Chișinăul a decis să închidă Centrul rus de știință și cultură: „Tabăra rusofobă” appeared first on NewsMaker.
09:30
Neconformități în gestionarea fondurilor „Teleradio-Moldova”? Curtea de Conturi anunță finalizarea auditului # NewsMaker
Curtea de Conturi (CCRM) a depistat deficiențe în gestionarea fondurilor companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), între care neconformități legate de planificarea și executarea neuniformă a resurselor financiare și abateri în procesul de achiziții publice. Constatările se conțin în proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către TRM […] The post Neconformități în gestionarea fondurilor „Teleradio-Moldova”? Curtea de Conturi anunță finalizarea auditului appeared first on NewsMaker.
09:30
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat în Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, extrădarea a fost realizată de Direcția cooperare polițienească internațională. Investigațiile au arătat că Toper ar fi avut un rol esențial în organizarea și coordonarea […] The post VIDEO Complicele în cazul crimei din sectorul Rîșcani al capitalei, adus în Moldova appeared first on NewsMaker.
7 noiembrie 2025
09:20
Tot mai mulți moldoveni sortează gunoiul, chiar și fără ajutorul statului: doar o treime au posibilitatea să-l colecteze separat (Sondaj) # NewsMaker
În Republica Moldova, doar o treime din populație are acces la infrastructura destinată colectării separate a deșeurilor, însă aproximativ 70% dintre familii sortează, totuși, gunoiul. Peste două treimi dintre cetățeni cunosc sistemul de garanție și returnare a ambalajelor, iar aproape 95% dintre ei îl consideră util sau foarte util. Cel puțin asta arată datele unui […] The post Tot mai mulți moldoveni sortează gunoiul, chiar și fără ajutorul statului: doar o treime au posibilitatea să-l colecteze separat (Sondaj) appeared first on NewsMaker.
09:20
„Nu-ți place de Putin, dar nu te răzbuna pe Pușkin!” Reacții la decizia de închidere a Centrului rus de cultură # NewsMaker
Decizia Guvernului de a susține denunțarea acordului cu Federația Rusă, în baza căruia funcționează Centrul Rus de Cultură, a stârnit reacții. Unii au numit decizia „demonstrativă” și „spectacol pentru rapoarte și jocuri politice”. Alții au criticat pozițiile celor care nu sunt de acord cu denunțarea acordului, iar, „pentru a potoli isteria din jurul închiderii centrului”, […] The post „Nu-ți place de Putin, dar nu te răzbuna pe Pușkin!” Reacții la decizia de închidere a Centrului rus de cultură appeared first on NewsMaker.
09:20
Inima Moldovei, verificată de CEC. Vlah, reacție la control: „Rezultatele vor dovedi că suspiciunile nu sunt întemeiate” # NewsMaker
Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a venit cu o reacție după ce Comisia Electorală Centrală a inițiat, pe 5 noiembrie, un control al finanțării formațiunii. Reprezentanții partidului susțin că activitatea lor financiară este corectă și transparentă, iar „rezultatele vor dovedi că suspiciunile nu sunt întemeiate”. „„Inima Moldovei” nu contestă […] The post Inima Moldovei, verificată de CEC. Vlah, reacție la control: „Rezultatele vor dovedi că suspiciunile nu sunt întemeiate” appeared first on NewsMaker.
09:20
Centrul rus de cultură îl dă în judecată pe Radu Marian, după acuzațiile de spionaj? Reacția deputatului: „Reiterez ce am spus” # NewsMaker
Centrul rus de știință și cultură din Chișinău a publicat pe 6 noiembrie un comunicat în care îl acuză pe deputatul PAS Radu Marian de calomnie, după ce acesta a declarat că instituția s-ar ocupa de evenimente culturale, ci de „spionaj”. Centrul susține că parlamentarul nu ar fi informat cu privire la activitatea sa și […] The post Centrul rus de cultură îl dă în judecată pe Radu Marian, după acuzațiile de spionaj? Reacția deputatului: „Reiterez ce am spus” appeared first on NewsMaker.
09:20
Partidele vor primi aproape un leu pentru fiecare vot primit la alegeri. Cine rămâne fără bani de la stat # NewsMaker
Partidele politice și blocurile electorale care au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi aproape un leu de la stat pentru fiecare vot valabil obținut. Cuantumul alocației a fost stabilit de Comisia Electorală Centrală în ședința din 6 noiembrie. Astfel, în lunile noiembrie și decembrie, formațiunile politice vor beneficia de 0,9988429 lei pentru […] The post Partidele vor primi aproape un leu pentru fiecare vot primit la alegeri. Cine rămâne fără bani de la stat appeared first on NewsMaker.
09:20
(VIDEO) „Amnezia” martorilor lui Plahotniuc/ Centrul rus îl dă în judecată pe Marian/ Găgăuzia, deja spre UE # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Centrul Rus de Știință și Cultură îl amenință cu judecata pe Radu Marian— Drumarii au intervenit pe strada Industrială după reportajul NewsMaker— Martori audiați în dosarul lui Plahotniuc: nu-mi amintesc nimic— Creangă, acuzat de trădare de patrie, internat din nou în spital— […] The post (VIDEO) „Amnezia” martorilor lui Plahotniuc/ Centrul rus îl dă în judecată pe Marian/ Găgăuzia, deja spre UE appeared first on NewsMaker.
09:20
„Chiar nu-mi amintesc nimic”: Noi martori în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Plahotniuc, audiați în instanță # NewsMaker
Judecătoria Buiucani a audiat, în ședința din 6 noiembrie încă șase martori în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care este învinuit fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc. Printre aceștia se numără persoane ale căror obligații includeau înregistrarea companiilor pe numele lor și semnarea documentelor. Instanța a audiat doi bărbați în vârstă care […] The post „Chiar nu-mi amintesc nimic”: Noi martori în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Plahotniuc, audiați în instanță appeared first on NewsMaker.
09:20
Ministerul Educației va cere Comratului anularea așa-zisei „legi a educației”: „Autonomia nu poate institui standarde proprii” # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a criticat așa-numita „lege a educației” din Găgăuzia, adoptată recent de Adunarea Populară de la Comrat, menționând că MEC este singura autoritate care poate aproba standardele educaționale de stat. Instituția a menționat că actul normativ nu a fost consultat prealabil cu MEC și a precizat că va solicita anularea sa. […] The post Ministerul Educației va cere Comratului anularea așa-zisei „legi a educației”: „Autonomia nu poate institui standarde proprii” appeared first on NewsMaker.
09:20
FOTO/VIDEO Deputați și membri ai Guvernului, la o cină caritabilă în Chișinău: vicepreședinta Parlamentului, printre chelneri # NewsMaker
Deputați ai PAS și membri ai Guvernului, printre care premierul și ministrul Sănătății, au participat la o cină caritabilă. Evenimentul, desfășurat într-un local din capitală, a avut drept scop colectarea de fonduri pentru peste 1000 de copii din 42 de sate ale Republicii Moldova. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a participat la eveniment în rol de […] The post FOTO/VIDEO Deputați și membri ai Guvernului, la o cină caritabilă în Chișinău: vicepreședinta Parlamentului, printre chelneri appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Parlamentul Moldovei nu mai «prietenește» cu Rusia, «Casa Rusă» îl dă în judecată pe Marian, iar martorii din dosarul Plahotniuc «nu-și mai amintesc nimic» # NewsMaker
Parlamentul și țările «neprietenoase» În noul legislativ al Republicii Moldova nu vor exista grupuri de prietenie cu Rusia și Belarus. O astfel de decizie a fost adoptată de Comisia parlamentară pentru politică externă, în legătură cu agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a anunțat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman. Ea a subliniat că grupurile de prietenie parlamentară se formează doar cu «țări prietenoase», care respectă suveranitatea și demnitatea umană. Liderul fracțiunii PSRM, Igor Dodon, comentând această decizie, a declarat […] The post NM Espresso: Parlamentul Moldovei nu mai «prietenește» cu Rusia, «Casa Rusă» îl dă în judecată pe Marian, iar martorii din dosarul Plahotniuc «nu-și mai amintesc nimic» appeared first on NewsMaker.
6 noiembrie 2025
09:20
„Vom ataca juridic”. Batrîncea, după ce Guvernul a votat denunțarea Acordului cu Rusia privind centrele culturale # NewsMaker
Deputatul socialist Vlad Batrîncea, care este totodată vicepreședinte al Parlamentului, a criticat decizia Guvernului de la Chișinău, care a aprobat și va înainta Parlamentului proiectul de lege pentru denunțarea acordului cu Rusia, în baza căruia funcționează Centrul rus de cultură și știință. Potrivit lui Batrîncea, această decizie „nu are nimic cu războiul din Ucraina” și […] The post „Vom ataca juridic”. Batrîncea, după ce Guvernul a votat denunțarea Acordului cu Rusia privind centrele culturale appeared first on NewsMaker.
09:20
„Locuitorii din regiunea transnistreană sunt foarte pragmatici și înțeleg perfect oportunitățile oferite de deținerea cetățeniei Republicii Moldova”. Aceasta este reacția Biroului pentru politici de reintegrare la proiectul legislativului nerecunoscut de la Tiraspol privind „cetățenia” automată pentru copii. Solicitați de NewsMaker pentru o reacție în contextul deciziei de la Tiraspol, reprezentanții Biroului politici de reintegrare au […] The post Reacția Chișinăului la proiectul Tiraspolului privind „cetățenia” automată pentru copii appeared first on NewsMaker.
09:20
VIDEO Munteanu „va supraviețui” cu 20000 de lei/ Medici cu diplome fake?/ Descinderi la finul lui Plahotniuc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— „O să supraviețuiesc”: Munteanu, despre salariul de 20 000 de lei— Dorin Damir și Octavian Orheianu, vizați de percheziții— Munteanu: Euforia a durat puțin, trebuie să lucrăm și mai mult— Numiri la Guvern: Serviciul Vamal are un nou șef— Subsolul unui bloc […] The post VIDEO Munteanu „va supraviețui” cu 20000 de lei/ Medici cu diplome fake?/ Descinderi la finul lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
09:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere cu caracter nejustificat în cazul Evgheniei Guțul, bașcana UTA Găgăuzia, și membri ai familiei sale, în valoare de 1.249.679 lei. Instituția a decis să transmită constatarea în instanță în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Pe 5 noiembrie, Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de […] The post Colier cu diamante cu valoarea 1 leu. Guțul nu a putut justifica peste 1,2 mln lei appeared first on NewsMaker.
09:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a luat act de vacanța a opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și va propune Curții Constituționale validarea mandatelor candidaților supleanți. Printre noii aleși se numără foști funcționari, jurnaliști și profesioniști din administrație, cu venituri declarate pentru 2024 ce variază între 330 de […] The post Opt deputați noi PAS în Parlament. Cine sunt și ce averi au declarat appeared first on NewsMaker.
09:20
„Sper să primesc o hotărâre corectă”. Stamate după prima ședință de judecată cu PAS. Reacția formațiunii # NewsMaker
Ex-deputata PAS, Olesea Stamate a participat astăzi la prima ședință a procesului pe care l-a intentat împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), contestând decizia de excludere din formațiune pe care o consideră ilegală. Ea a subliniat că absența reprezentanților PAS la instanță arată contradicția între acuzațiile partidului la adresa avocaților și propria lipsă de participare […] The post „Sper să primesc o hotărâre corectă”. Stamate după prima ședință de judecată cu PAS. Reacția formațiunii appeared first on NewsMaker.
09:20
VIDEO PSRM, în judecată pentru Centrul Cultural rus/ Tarifele la gaz, revizuite/ Plahotniuc vine la ședință # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Munteanu: Euforia a durat puțin, trebuie să lucrăm și mai mult— „O să supraviețuiesc”: Munteanu, despre salariul de 20 000 de lei— A demarat procedura de închidere a Centrului Rus de Știință și Cultură— Tariful la gaze ar putea fi modificat din […] The post VIDEO PSRM, în judecată pentru Centrul Cultural rus/ Tarifele la gaz, revizuite/ Plahotniuc vine la ședință appeared first on NewsMaker.
09:20
„Eu așa ceva n-am scris”. Profesori din Moldova, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările la nivel european # NewsMaker
Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, potrivit unei investigații realizate de redacția Sănătate Info. Comisia Europeană […] The post „Eu așa ceva n-am scris”. Profesori din Moldova, victime ale unei scheme prin care industria tutunului a încercat să manipuleze consultările la nivel european appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Fracțiunea PAS primește «nou-veniții», Transnistria schimbă regulile «cetățeniei», iar Munteanu va «supraviețui» din salariul de premier # NewsMaker
Parlamentul: «nou-veniții» din PAS Opt deputați noi vor face parte din fracțiunea parlamentară PAS. Ei vor ocupa locurile colegilor care au devenit membri ai Guvernului și au renunțat la mandatele de deputat. Majoritatea «nou-veniților» au mai fost anterior deputați în Parlament. Ce se știe despre ei, citiți în materialul NM. Președinta Parlamentului European la Chișinău Astăzi, în Republica Moldova sosește pentru o vizită de două zile președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Pe agenda vizitei […] The post NM Espresso: Fracțiunea PAS primește «nou-veniții», Transnistria schimbă regulile «cetățeniei», iar Munteanu va «supraviețui» din salariul de premier appeared first on NewsMaker.
09:20
Škoda își consolidează poziția: creștere a livrărilor cu 14% și profit de peste un miliard de euro aduc brandul pe locul 3 în Europa # NewsMaker
Škoda Auto anunță rezultate financiare impresionante și o creștere record a livrărilor în primele nouă luni ale anului 2025, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai profitabile branduri auto de volum din Europa. Producătorul auto ceh înregistrează o ascensiune semnificativă datorită strategiei sale de electrificare și expansiunii internaționale, în special pe piața din India. Realizări […] The post Škoda își consolidează poziția: creștere a livrărilor cu 14% și profit de peste un miliard de euro aduc brandul pe locul 3 în Europa appeared first on NewsMaker.
5 noiembrie 2025
09:10
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii l-a înnobilat pe ex-fotbalistul David Beckham cu rangul de cavaler. S-a întâmplat pe 4 noiembrie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Castelul Windsor, relatează BBC. Beckham, fost căpitan al echipei naționale la fotbal a Marii Britanii, a fost distins cu titlul de cavaler pentru meritele sale în domeniul […] The post Marea Britanie: David Beckham, distins cu rangul de cavaler de regele Charles appeared first on NewsMaker.
09:10
Pe 13 decembrie, Chișinăul devine centrul dialogului național despre diversitate, incluziune și democrație. Forumul Național al Minorităților Etnice 2025 reunește lideri ai comunităților etnice, reprezentanți ai autorităților, diplomați, lideri europeni, experți și tineri activi din întreaga țară pentru a discuta despre viitorul comun al Moldovei — unul bazat pe respect, coeziune și valori europene. Pe […] The post Forumul Național al Minorităților Etnice 2025: „Vocea minorităților contează” appeared first on NewsMaker.
09:10
Ofertele exagerat de avantajoase de Black Friday pot fi riscante pentru consumatori. Avertismentul CNPC # NewsMaker
Reducerile de Black Friday atrag anual sute de mii de consumatori, însă entuziasmul cumpărăturilor poate ascunde riscuri financiare. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) recomandă atenție sporită la prețuri și ofertele promoționale. Este important ca reducerile afișate să fie reale și raportate la prețul anterior al produsului. Totodată, consumatorii trebuie să verifice descrierea produselor și […] The post Ofertele exagerat de avantajoase de Black Friday pot fi riscante pentru consumatori. Avertismentul CNPC appeared first on NewsMaker.
