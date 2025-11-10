Poliția îl contrazice pe Bujorean? Împușcăturile din Leova nu ar fi avut loc în preajma casei primarului

09:20

Un exercițiu democratic de consultare publică s-a transformat într-un scandal de integritate în Republica Moldova. Mai mulți profesori de la două universități spun că li s-a folosit abuziv identitatea de către persoane necunoscute care ar fi publicat pe site-ul Comisiei Europene poziții favorizante industriei tutunului, potrivit unei investigații realizate de redacția Sănătate Info.