Căutări disperate, cu final tragic: Bărbatul din capitală, dispărut cu tot cu mașină, a fost găsit mort

14:10

Un salvator, care a fost în cadrul echipajului de intervenție la fostul hotel Național din centrul capitalei, acolo unde o copilă de 13 ani s-a aruncat în fântâna ascensorului, face dezvăluiri cutremurătoare despre cele întâmplate. „Acționam, iar alături stătea tatăl... și eu șopteam neîncetat „de ce?”. După astfel de intervenții, care îți distrug psihicul, te întrebi dar oare la mine acasă e totul bine? Oare generația puternică a crescut o generație slabă sau una pierdută? Trăiesc cu aceste întrebări în fiecare zi. Nu e hype, e doar durere”, a scris Dmitri Polscin.