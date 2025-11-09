(video) S-au tras de păr și s-au luat la pumni: Fanii cântăreței Loboda, veniți din Ucraina la concertul din Chișinău, s-au bătut în fața scenei

21:20

Un fermier din Cahul a rămas fără un camion și o motocicletă, după ce s-a pomenit cu executorii la poartă. Ion Pralea din Cahul a relatat, într-un reportaj pentru tv 6, că deși instanța de judecată i-a stabilit un plan conform căruia să restituie datoriile la bancă, instituția financiară a decis să îi ia și tenhica pe care nu o avea înregistrată pe compania aflată în insolvabilitate. „Avem 3 ani la dispoziție pentru a achita. Aceste acțiuni sunt ilegale. Am 3 copii și nu pot cumpăra nimic, îmi e blocat și salariul. Îmi terorizează fratele, care nu lucrează cu mine, și socrul. Haideți să ne scoată și rinichii și să ne vândă și pe piese de schimb și pe noi”, a spus agricultorul.