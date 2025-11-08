NASA intenționează să construiască până în 2035 un „sat” pe Lună
Realitatea.md, 8 noiembrie 2025 20:10
NASA intenționează să construiască un „sat" pe suprafața Lunii până în 2035, potrivit administratorului agenției spațiale americane, Sean Duffy. El a vorbit despre acest obiectiv în cadrul Congresului Internațional de Astronautică (IAC) de la Sydney, unde a participat alături de reprezentanții agențiilor spațiale din Europa, Canada și Japonia. „Vom avea viață umană susținută pe Lună. Nu […]
19:50
Strigătul unui pompier după tragedia de la Hotelul Național: Astfel de intervenții îți frâng psihicul # Realitatea.md
O tragedie cutremurătoare a zguduit capitala în cursul săptămânii, după ce o fetiță de 13 ani, dată dispărută de la școală, a fost găsită fără suflare în șahtul liftului fostului Hotel Național din centrul Chișinăului. Poliția a fost alertată de mama copilei în jurul orei 20:20, iar la scurt timp după începerea căutărilor, trupul minorei […]
Acum 2 ore
19:30
Franța a oferit unui scriitor moldovean titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor # Realitatea.md
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost distins cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze, a anunțat Editura Cartier, unde este redactor-șef de trei decenii. Distincția i-a fost acordată prin decretul premierului francez, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile la promovarea culturii și literaturii. Totodată, criticul literar Lucia Țurcanu, redactor la aceeași editură, a […]
19:30
Metsola, despre absorbația banilor europeni: Fondurile UE trebuie cheltuite corect pentru a trece la următoarea tranșă # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a explicat ce trebuie să facă Republica Moldova pentru a absorbi fondurile în perioada 2025-2027, după ce Consiliul a aprobat un plan de creștere de 1,9 miliarde de euro. „Acesta este aspectul în care Comisia Europeană asistă țările pentru a putea absorbi aceste fonduri, ca să se asigure prin intermediul […]
Acum 4 ore
18:20
Secretul străvechi al samurailor – 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă # Realitatea.md
O practică japoneză străveche, inspirată din ritualurile samurailor, promite să întărească semnificativ picioarele, chiar și ale persoanelor de peste 40 de ani — în doar 5 minute de exerciții pe zi. Cercetătorii de la Universitatea Tohoku din Japonia au descoperit că cei care au practicat exercițiile Rei-ho și-au crescut forța picioarelor cu peste 25% în trei luni. Pe măsură ce […]
17:00
Autoritățile ruse intenționează să permită utilizarea alcoolului etilic în producția de benzină, pe fondul penuriei de combustibil cauzate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor. Ministerul de Finanțe al Federației Ruse a elaborat modificări la Codul Fiscal care prevăd zero acciz pentru alcoolul etilic denaturat folosit în producerea benzinei AI-92, scrie Bani.md cu referire la […]
Acum 6 ore
15:10
Denunțarea Acordului CSI privind regimul fără vize: Vor fi afectați doar cetățenii din Tadjikistan și din Kârgâzstan # Realitatea.md
Denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre Republica Moldova și Federația Rusă, întrucât există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu precizări. „Modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul, cu care nu există acorduri bilaterale similare", scrie în comunicatul […]
14:50
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova – agenda # Realitatea.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 11 noiembrie, a anunțat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. La Chișinău, comisara va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor […]
Acum 8 ore
14:00
România este aproape să preia Portul Giurgiulești, aflat la granița cu județul Galați. „Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut o discuție cu cei (n.r. de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), le-am făcut o ofertă și a […]
Acum 12 ore
12:00
Ion Ceban: A venit timpul ca partidele proeuropene de opoziţie să facă unele concluzii şi să ia deciziile ce se impun # Realitatea.md
„A venit timpul ca partidele pro-europene de opoziţie să facă unele concluzii importante şi să ia deciziile ce se impun. Cred că nu doar Mişcarea Alternativa Naţională, ci întreaga clasă politică a ieşit cu lecţii importante din această campanie electorală. Lecțiile sunt învățate chiar și de întreaga societate". Declarațiile aparțin primarului general de Chișinău, Ion […]
11:30
Republica Moldova ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii statelor CSI. Un asemenea proiect se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, programată pentru 12 noiembrie 2025. În agenda Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, mai sunt alte șase proiecte de hotărâri, care vin să denunțe o serie de Acorduri semnate cu […]
11:10
Creștinii ortodocși sărbătoresc Sfântul Dumitru: Legenda spune că Simedru vestește cum va fi iarna # Realitatea.md
Sărbătoarea Sfîntului Dumitru, sau popular Simedru, cu tradițiile ei de bază, a luat naștere în mediul îngrijitorilor de vite cu mult înaintea creștinismului. La moldoveni, ca și la alte popoare din sudul Europei (bulgari, greci, etc.), în special, crescătorii de vite împart și astăzi anul în două părți aproximativ egale – iarna, care ține de […]
10:50
TRM s-a obligat să-i achite până la 1,5 milioane de lei directorului general Vlad Țurcanu, dacă ar fi demis mai devreme # Realitatea.md
Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova" (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict […]
10:30
De ce trebuie să dispară actuala clasă politică. Și cu ce ar putea fi înlocuită ea. De mai bine de 35 de ani o ducem într-o continuă reformă! Dar adevărul este că suntem sătui de reforme, că ne-am săturat de promisiuni. Ne-am săturat de "oamenii noi" din aceeași matcă veche. România nu mai poate fi […]
Acum 24 ore
23:10
Mai multe site-uri web ale serviciului de informații militare belgian, SGRS, au fost joi ținta unui atac cibernetic de tip DDosS, condus de colectivul NoName057. Hackerii au revendicat atacul în aceeași zi prin Telegram. Vineri, Ministerul Apărării a confirmat agenției Belga că atacul a avut loc, precizând că impactul său a fost extrem de limitat, […]
22:50
Capitala Iranului ar putea fi evacuată: Teheranul riscă să rămână fără apă în două săptămâni # Realitatea.md
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată din cauza penuriei de apă dacă nu plouă până la sfârşitul anului, a avertizat vineri preşedintele iranian Massoud Pezeshkian într-un discurs televizat, informează știrileprotv.ro. Iranul s-a confruntat anul acesta cu cea mai gravă secetă din ultimele decenii. În Teheran, nivelul slab de precipitaţii este „aproape fără precedent în […]
22:20
Trump explică anularea întâlnirii cu Putin: „Ei pur şi simplu nu vor să se oprească încă” # Realitatea.md
Donald Trump a explicat vineri, 7 noiembrie, de ce summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta nu mai va avea loc. Președintele american a spus că discuțiile nu ar fi dus la rezultate concrete, motiv pentru care a decis să le amâne, transmite adevărul.ro. „Disputa de bază este că ei pur şi simplu nu vor […]
22:00
Un taximetrist din Florești, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare și privat de permis după ce a condus drogat # Realitatea.md
Un taximetrist din Florești, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru că a condus în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante. Sentința, pronunțată de Judecătoria Soroca, sediul Florești, prevede și privarea bărbatului de dreptul de a conduce vehicule, transmite IPN. Procurorii informează că […]
21:40
Laboratoare moderne pentru elevii din Drochia și Briceni, dedicate proiectelor inovatoare # Realitatea.md
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică (STEAM) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Drochia și la Liceul Teoretic „Grigore Vieru" din Briceni. Valoarea totală a investiției la Briceni este de 35.000 de […]
21:00
VIDEO Principalul suspect în cazul crimei din sectorul Rîșcani al capitalei, adus în Moldova # Realitatea.md
Cetățeanul turc Hassan Toper, acuzat de implicare în omorul lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, a fost extrădat în seara zilei de 7 noiembrie curent, în Republica Moldova, după ce autoritățile britanice l-au reținut. Anunțul a fost făcut de Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției. […]
Ieri
20:40
Universitatea de Stat din Moldova, laureată a 263 de premii la Gala performanței în cercetare # Realitatea.md
Universitatea de Stat din Moldova a fost distinsă cu 263 de premii pentru realizări în domeniul cercetării și inovării, confirmându-și statutul de lider național. Ceremonia de premiere a avut loc vineri, 7 noiembrie curent, în cadrul Galei Performanței în Cercetare 2025, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Pe parcursul anului, […]
19:50
Tragedia de la „Național” putea fi suicid? Minorii discută în grupuri pe internet cum să ajungă în clădiri părăsite # Realitatea.md
Tragedia de la hotelul „Național" dezvăluie un trend periculos printre minori. Adolescenții discută în grupuri de pe rețelele de socializare cum să ajungă în clădiri abandonate. O prietenă de-a copilei de 13 ani, care a decedat după ce a căzută în șahtul ascensorului din clădirea fostului hotel național, a relatat că tânăra era curioasă ce […]
19:30
Discuție telefonică Dan-Zelenski: Ucraina trebuie să câștige războiul, deoarece luptă pentru securitatea Europei # Realitatea.md
Ucraina trebuie să câștige războiul, deoarece luptă pentru securitatea Europei – acesta a fost mesajul transmis de Nicușor Dan omologului ucrainean. Liderul de la Cotroceni a avut o discuție telefonică cu Vladimir Zelenski. Potrivit președintelui român, convorbirea a vizat situația actuală de securitate și necesitatea de a depune eforturi pentru a stabili pace durabilă. Pentru […]
19:10
General NATO: Rusia poate să lanseze oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO. 3 factori ar determina decizia # Realitatea.md
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat împotriva teritoriului NATO, consideră generalul german Alexander Sollfrank, notează news.ro. Oficialul a declarat într-un interviu pentru Reuters că, totuși, hotărârea finală va depinde de poziția aliaților occidentali. Militarul a spus că decizia Moscovei de a ataca NATO va fi determinată de trei factori: puterea țării, […]
18:40
Începe înscrierea la preselecția națională Eurovision. Termenul limită pentru depunerea dosarelor # Realitatea.md
Începe înscrierea pentru preselecția națională Eurovision 2025. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025. Reprezentantul țării noastre la concursul muzical va fi ales în 3 etape. Întâi se va desfășura examinarea dosarelor, apoi audierile live şi finala naţională. Melodiile trebuie să fie originale, să nu depășească durata de 3 minute […]
18:20
Maia Sandu a semnat decretul prin care constituie Consiliul Național de Securitate (CNS). Membrii lui vor avea rol consultativ pe lângă președinte, vor coordona și decide politicile de securitate națională. Șefa statului va conduce Consiliul Național de Securitate. Funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru. […]
18:10
Localizarea oficialilor europeni, vândută pe internet. Jurnaliștii au reușit să obțină date – mostre de la comercianți # Realitatea.md
Localizarea mai multor oficiali europeni, inclusivi angajați la Comisia UE, a ajuns să fie vândută pe internet. Informațiile colectate de anumite aplicații instalate pe telefoanele mobile ajung să fie comercializate unor „brokeri", care apoi fac afaceri cu ele. Un grup de jurnaliști de la L'Echo, Le Monde, Netzpolitik.org și BNR nieuwsradio a obținut un set […]
18:00
O gunoiște apărută peste noapte a fost depistată de inspectorii de mediu din Ocnița în urma unei razii de control desfășurate în extravilanul orașului. Verificările au arătat că deșeurile au fost aruncate neautorizat de o persoană fizică, fără a respecta regulile privind gestionarea corectă a deșeurilor. Pe caz a fost întocmit un proces-verbal contravențional, iar […]
17:50
Republica Moldova a fost reprezent
17:40
Ședințe de Guvern la Comrat?! Spătari: Ar putea fi un gest, dar ar trebui și din partea cealaltă deschidere # Realitatea.md
Deputatul PAS Marcel Spătari nu exclude că ședințele cabinetului de miniștri ar putea avea loc și la Comrat. Declarațiile au fost făcute la TV8, oficialul precizând că astfel autoritățile centrale vor să reia dialogul cu oficialii din Găgăuzia. Fostul ministru a menționat că, totuși, este nevoie de deschidere și la Comrat, pentru ca reuniunile cabinetului […] Articolul Ședințe de Guvern la Comrat?! Spătari: Ar putea fi un gest, dar ar trebui și din partea cealaltă deschidere apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Incaso, una dintre cele mai importante companii specializate în gestiunea creanțelor din Republica Moldova, a devenit membru cu drepturi depline al FENCA – Federația Europeană a Asociațiilor Naționale de Colectare a Creanțelor. Prin această afiliere, clienții Incaso pot beneficia de soluții moderne și practici conforme cu standardele europene. Totodată, compania își reafirmă rolul de promotor […] Articolul Incaso a devenit membru FENCA și aduce noi beneficii clienților din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Un tânăr de 28 de ani a fost dus la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier produs astăzi, 7 noiembrie, pe bulevardul Dacia din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii și ambulanța. Potrivit poliției, conducătorul unei motociclete de model Husqvarna, în timpul deplasării, a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat […] Articolul VIDEO Accident rutier în Chișinău. Un motociclist a fost dus la spital apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Avocata lui Botgros a cerut raportul de expertiză a decesului Andreei și imaginile video din seara tragediei # Realitatea.md
Avocata instrumentistului Cristian Botgros, Corina Digore, a făcut o interpelare către Inspectoratul General al Poliției pentru a-i fi eliberat raportul de expertiză din cadrul dosarului decesului Andreei Cuciuc, dar și imaginile video din seara tragediei. Clientul său a fost audiat pe 6 noiembrie în cadrul unui proces penal. „El a fost audiat de către Inspectoratul […] Articolul Avocata lui Botgros a cerut raportul de expertiză a decesului Andreei și imaginile video din seara tragediei apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un program special # Realitatea.md
Copiii refugiați și cei reveniți din diasporă vor avea parte de o integrare mai ușoară în școlile din Republica Moldova, datorită unui nou curriculum de limba română aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Programul urmărește să dezvolte competențele lingvistice și de comunicare ale elevilor, pentru ca aceștia să se poată adapta rapid la școală și […] Articolul Elevii refugiați și cei reveniți din diaspora vor învăța limba română după un program special apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un grav accident feroviar s-a produs vineri după-amiază, la o trecere la nivel cu calea ferată situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, în satul Crețești din județul Ilfov, doar la câțiva kilometri de București. Patru persoane au murit după ce o mașină a fost lovită de un tren de călători. Potrivit Companiei […] Articolul VIDEO Grav accident feroviar în România, soldat cu patru morți apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
FOTO Moldova, în centrul atenției la Palas Iași: 50 de companii și-au expus produsele # Realitatea.md
50 de companii moldovenești și-au prezentat astăzi, 7 noiembrie, produsele și serviciile în atriumul Palas Iași, aducând viticultură, textile, procesare alimentară, artizanat și multe alte domenii valoroase în fața publicului și partenerilor de afaceri. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a invitat vizitatorii să descopere diversitatea produselor moldovenești, inovația și oportunitățile […] Articolul FOTO Moldova, în centrul atenției la Palas Iași: 50 de companii și-au expus produsele apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Serviciul 112: Tot mai mulți moldoveni sunt sunați de escroci. Numărul cazurilor raportate în noiembrie # Realitatea.md
În primele zile ale lunii noiembrie, la Serviciul 112 au parvenit 25 de apeluri de la cetățenii care erau telefonați de escroci. indivizii se prezentau, în mare parte, drept reprezentanți ai băncilor. Cetățenii au raportat cazuri de fraudă prin intermediul telefonului mobil, mesaje text sau în mediul online. Cel mai frecvent, se înregistrează tentative de […] Articolul Serviciul 112: Tot mai mulți moldoveni sunt sunați de escroci. Numărul cazurilor raportate în noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Ronaldo, amintiri dureroase din adolescență: „Eram flămând, fără bani și primeam burgeri gratis” # Realitatea.md
Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a povestit, într-un interviu cu jurnalistul britanic Piers Morgan, unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. El și-a amintit de perioada grea din adolescență, când nu avea bani și primea mâncare gratis de la două femei care lucrau într-un fast-food din Portugalia. „Aveam 14 ani, eram flămând și fără […] Articolul Ronaldo, amintiri dureroase din adolescență: „Eram flămând, fără bani și primeam burgeri gratis” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Briefingul Zilei: Despre constituirea noului Guvern, scandaluri cu iz de corupție și deciziile miniștrilor # Realitatea.md
Moldova are un nou Guvern. După consultări, acuzații, supărări și declarații deocheate, cabinetul de miniștri format de Alexandru Munteanu a primit vot de încredere și a fost învestit. Opoziția l-a ținut la întrebări șase ore pe prim-ministru, dar într-un final au exprimat decizia lor politică de a nu a sprijinit Guvernul format de el. Executivul […] Articolul Briefingul Zilei: Despre constituirea noului Guvern, scandaluri cu iz de corupție și deciziile miniștrilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Proteste și îmbrânceli la concertul Orchestrei Filarmonice din Israel de la Paris # Realitatea.md
Concertul susținut joi seara la Paris de Orchestra Filarmonică din Israel a fost întrerupt de trei ori din cauza unor protestatari aflați în sală. Potrivit relatărilor martorilor din presa locală citată de News.ro, mai multe persoane au aruncat fumigene în încercarea de a opri evenimentul, iar în tribune s-au produs îmbrânceli și altercații între spectatori. […] Articolul VIDEO Proteste și îmbrânceli la concertul Orchestrei Filarmonice din Israel de la Paris apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Igor Grosu reacționează la acuzațiile Democrației Acasă: Banii europeni sunt monitorizați „strict” și raportați # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că toate fondurile acordate de UE Republicii Moldova sunt monitorizate „strict”. Afirmația a fost făcută în cadrul unor declarații de presă din 7 noiembrie curent, după ce deputatul Partidului Democrația Acasă Alexandru Verșinin a cerut verificarea banilor europeni alocați țării noastre, în timpul discursului președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în […] Articolul VIDEO Igor Grosu reacționează la acuzațiile Democrației Acasă: Banii europeni sunt monitorizați „strict” și raportați apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film Sibiu revine la Chișinău cu o selecție impresionantă de filme premiate și apreciate la ediția din acest an din România. Printre acestea se numără „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025), desemnat cel mai bun documentar al secțiunii Voci emergente, și „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, […] Articolul Festivalul Astra Film revine la Chișinău cu producții documentare de top apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ceban a depus plângere la CNA în scandalul diplomelor: ”Se investighează posibilele surse ale falsurilor reclamate” # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plângere depusă de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cazul diplomelor cu bucluc, obținute de mai mulți medici din România, care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de presă al CNA pentru REALITATEA.MD, prin cerere ”s-a […] Articolul Ceban a depus plângere la CNA în scandalul diplomelor: ”Se investighează posibilele surse ale falsurilor reclamate” apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Imaginează-ți că intri într-un dormitor care pare desprins dintr-un hotel de cinci stele. Lumină caldă, texturi fine, tăblie înaltă tapițată cu stofă moale, iar patul – atât de perfect încât parcă te invită să te arunci în el. Fiecare colț e atent gândit, nimic nu e întâmplător. Acum imaginează-ți că acel dormitor nu e într-un […] Articolul Unde găsești dormitoare la comandă și paturi de designer în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Republica Moldova preia în premieră președinția Protocolului OMS privind apa și sănătatea # Realitatea.md
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE). Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a Reuniunii Părților, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2025 la Budapesta, eveniment care a reunit […] Articolul Republica Moldova preia în premieră președinția Protocolului OMS privind apa și sănătatea apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Produse cosmetice cu substanțe toxice, retrase de pe piață de ANSP. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a identificat mai multe produse cosmetice ce conțin substanțe interzise, inclusiv acid boric, borat de sodiu și triclosan. Produsele comercializate de SRL „VIRIM-IMPEX” au fost interzise și retrase de pe piață, fiind rechemate de la distribuitori și consumatori și declarate ca neutilizabile. „În cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP […] Articolul Produse cosmetice cu substanțe toxice, retrase de pe piață de ANSP. Vezi care sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Republica Moldova a fost aleasă, în premieră, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru perioada 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației. Consiliul Executiv este unul dintre principalele organe de conducere ale UNESCO și are rolul de a implementa deciziile, monitoriza programele și sprijini cooperarea internațională în domeniile educației, științei, […] Articolul Republica Moldova, pentru prima dată membru al Consiliului Executiv al UNESCO apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Percheziții la 18 adrese: companii din industria hârtiei suspectate că au ocolit plata taxelor # Realitatea.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei. Potrivit datelor preliminare, companiile vizate activează […] Articolul Percheziții la 18 adrese: companii din industria hârtiei suspectate că au ocolit plata taxelor apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
O înregistrare video a apărut în mediul online cu un șofer care circulă pe contrasens și manifestă un comportament agresiv în trafic, în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Incidentul a avut loc pe 6 noiembrie, iar imaginile au fost transmise Poliției de către un moldovean care a sunat la Serviciul 112. Polițiștii de patrulare l-au […] Articolul VIDEO Scene periculoase la Măgdăcești. Un șofer din Găgăuzia a condus pe contrasens apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VinOpera – itinerar cultural: șase ansambluri din Anenii Noi, sprijinite de Fundația Constantin Mimi pentru a duce mai departe tradițiile locale # Realitatea.md
Șase colective folclorice din Roșcani și Bulboaca, raionul Anenii Noi, au primit echipamente și costume tradiționale de la Fundația Constantin Mimi, în cadrul proiectului „VinOpera – itinerar cultural”, finanțat de Elveția, prin Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. „VinOpera – itinerar cultural este un proiect la care ținem foarte mult. Pe lângă faptul […] Articolul VinOpera – itinerar cultural: șase ansambluri din Anenii Noi, sprijinite de Fundația Constantin Mimi pentru a duce mai departe tradițiile locale apare prima dată în Realitatea.md.
