Serviciul 112: Tot mai mulți moldoveni sunt sunați de escroci. Numărul cazurilor raportate în noiembrie
Realitatea.md, 7 noiembrie 2025 16:30
În primele zile ale lunii noiembrie, la Serviciul 112 au parvenit 25 de apeluri de la cetățenii care erau telefonați de escroci. indivizii se prezentau, în mare parte, drept reprezentanți ai băncilor. Cetățenii au raportat cazuri de fraudă prin intermediul telefonului mobil, mesaje text sau în mediul online. Cel mai frecvent, se înregistrează tentative de
• • •
Acum 5 minute
16:50
FOTO Moldova, în centrul atenției la Palas Iași: 50 de companii și-au expus produsele # Realitatea.md
50 de companii moldovenești și-au prezentat astăzi, 7 noiembrie, produsele și serviciile în atriumul Palas Iași, aducând viticultură, textile, procesare alimentară, artizanat și multe alte domenii valoroase în fața publicului și partenerilor de afaceri. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a invitat vizitatorii să descopere diversitatea produselor moldovenești, inovația și oportunitățile
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:20
Ronaldo, amintiri dureroase din adolescență: „Eram flămând, fără bani și primeam burgeri gratis” # Realitatea.md
Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo a povestit, într-un interviu cu jurnalistul britanic Piers Morgan, unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. El și-a amintit de perioada grea din adolescență, când nu avea bani și primea mâncare gratis de la două femei care lucrau într-un fast-food din Portugalia. „Aveam 14 ani, eram flămând și fără
16:10
Briefingul Zilei: Despre constituirea noului Guvern, scandaluri cu iz de corupție și deciziile miniștrilor # Realitatea.md
Moldova are un nou Guvern. După consultări, acuzații, supărări și declarații deocheate, cabinetul de miniștri format de Alexandru Munteanu a primit vot de încredere și a fost învestit. Opoziția l-a ținut la întrebări șase ore pe prim-ministru, dar într-un final au exprimat decizia lor politică de a nu a sprijinit Guvernul format de el. Executivul
16:10
VIDEO Proteste și îmbrânceli la concertul Orchestrei Filarmonice din Israel de la Paris # Realitatea.md
Concertul susținut joi seara la Paris de Orchestra Filarmonică din Israel a fost întrerupt de trei ori din cauza unor protestatari aflați în sală. Potrivit relatărilor martorilor din presa locală citată de News.ro, mai multe persoane au aruncat fumigene în încercarea de a opri evenimentul, iar în tribune s-au produs îmbrânceli și altercații între spectatori.
16:10
VIDEO Igor Grosu reacționează la acuzațiile Democrației Acasă: Banii europeni sunt monitorizați „strict” și raportați # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că toate fondurile acordate de UE Republicii Moldova sunt monitorizate „strict". Afirmația a fost făcută în cadrul unor declarații de presă din 7 noiembrie curent, după ce deputatul Partidului Democrația Acasă Alexandru Verșinin a cerut verificarea banilor europeni alocați țării noastre, în timpul discursului președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în
16:10
Festivalul Internațional de Film Documentar Astra Film Sibiu revine la Chișinău cu o selecție impresionantă de filme premiate și apreciate la ediția din acest an din România. Printre acestea se numără „Kabul, între rugăciuni" (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025), desemnat cel mai bun documentar al secțiunii Voci emergente, și „Dragul meu Théo" (r. Alisa Kovalenko,
Acum 2 ore
15:30
Ceban a depus plângere la CNA în scandalul diplomelor: ”Se investighează posibilele surse ale falsurilor reclamate” # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plângere depusă de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cazul diplomelor cu bucluc, obținute de mai mulți medici din România, care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de serviciul de presă al CNA pentru REALITATEA.MD, prin cerere "s-a
15:30
Imaginează-ți că intri într-un dormitor care pare desprins dintr-un hotel de cinci stele. Lumină caldă, texturi fine, tăblie înaltă tapițată cu stofă moale, iar patul – atât de perfect încât parcă te invită să te arunci în el. Fiecare colț e atent gândit, nimic nu e întâmplător. Acum imaginează-ți că acel dormitor nu e într-un
15:30
Republica Moldova preia în premieră președinția Protocolului OMS privind apa și sănătatea # Realitatea.md
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE). Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a Reuniunii Părților, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2025 la Budapesta, eveniment care a reunit
15:10
Produse cosmetice cu substanțe toxice, retrase de pe piață de ANSP. Vezi care sunt acestea # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a identificat mai multe produse cosmetice ce conțin substanțe interzise, inclusiv acid boric, borat de sodiu și triclosan. Produsele comercializate de SRL „VIRIM-IMPEX" au fost interzise și retrase de pe piață, fiind rechemate de la distribuitori și consumatori și declarate ca neutilizabile. „În cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP
15:10
Republica Moldova a fost aleasă, în premieră, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru perioada 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației. Consiliul Executiv este unul dintre principalele organe de conducere ale UNESCO și are rolul de a implementa deciziile, monitoriza programele și sprijini cooperarea internațională în domeniile educației, științei,
15:10
Percheziții la 18 adrese: companii din industria hârtiei suspectate că au ocolit plata taxelor # Realitatea.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger" din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei. Potrivit datelor preliminare, companiile vizate activează
15:00
O înregistrare video a apărut în mediul online cu un șofer care circulă pe contrasens și manifestă un comportament agresiv în trafic, în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Incidentul a avut loc pe 6 noiembrie, iar imaginile au fost transmise Poliției de către un moldovean care a sunat la Serviciul 112. Polițiștii de patrulare l-au
Acum 4 ore
14:50
VinOpera – itinerar cultural: șase ansambluri din Anenii Noi, sprijinite de Fundația Constantin Mimi pentru a duce mai departe tradițiile locale # Realitatea.md
Șase colective folclorice din Roșcani și Bulboaca, raionul Anenii Noi, au primit echipamente și costume tradiționale de la Fundația Constantin Mimi, în cadrul proiectului „VinOpera – itinerar cultural", finanțat de Elveția, prin Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. „VinOpera – itinerar cultural este un proiect la care ținem foarte mult. Pe lângă faptul
14:30
„Obstacolul Ungaria”: Moldova și Ucraina au făcut progrese, acum e rândul UE să acționeze # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat vineri, 7 noiembrie curent, la Chișinău, că Republica Moldova și Ucraina au înregistrat cele mai importante progrese dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, iar acum este responsabilitatea statelor membre să găsească o soluție comună pentru deschiderea negocierilor de aderare, fiind întrebată despre „obstacolul Ungaria". Ea a menționat
14:30
Igor Grosu, despre scandalul diplomelor de la Universitatea de Medicină. „Instituțiile să-și facă treaba” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție la scandalul diplomelor de la Universitatea de Medicină. „Haideți instituțiile să-și facă treaba, domnul ministru a dat reacții, ministerul a dat reacții la acest subiect. Să meargă ancheta în continuare, să prezinte dovezile. Noi avem toată încrederea în Domnul Ministru", a declarat Grosu. De asemenea, Igor
14:10
Ce spune Procuratura Anticorupție, despre scandalul diplomelor de la Universitatea de Medicină # Realitatea.md
Procuratura Anticorupție va examina informațiile apărute în spațiul public cu privire la diplomele contestate ale unor medici din România, care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu". Ulterior, PA va decide dacă va porni o anchetă pe acest caz. Cel puțin asta a declarat instituția într-un răspuns oficial pentru
14:00
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, o susținătoare fermă a parcursului european al Moldovei și o prietenă apropiată a țării noastre. „A fost o bucurie să o cunosc azi pe Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European – o prietenă de suflet a Moldovei și o susținătoare fermă a
13:50
Metsola, despre Comisia condusă de Spatari: Ne va permite să lucrăm în fiecare zi, umăr la umăr # Realitatea.md
„Sunt foarte fericită să văd că aveți o Comisie nouă în Parlament, o comisie pentru integrarea europeană. Acest lucru deschide un volum enorm de oportunități pentru tot ce ține de colaborarea noastră: pe securitate, pe extindere, pe toate subiectele și capitolele tematice, și ne va permite să lucrăm în fiecare zi, umăr la umăr, în
13:50
Ceban despre vizita Robertei Metsola: Este foarte bine că oficialii europeni vin în Moldova, există deschidere # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și deputat al Blocului ALTERNATIVA a comentat contextul reformelor din Republica Moldova și vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, care a avut loc în perioada 6–7 noiembrie 2025. Oficialul a subliniat importanța aplicării angajamentelor asumate de autorități și a transpunerii lor în beneficii concrete pentru cetățeni. „Să salut faptul că
13:40
Tânără moldoveancă, căutată în Grecia pentru trafic de persoane, reținută la frontiera Oancea # Realitatea.md
O tânără cu dublă cetățenie, româno-moldoveană, în vârstă de 24 de ani, care era căutată de autoritățile din Grecia pentru implicare într-o rețea internațională de trafic de persoane, a fost depistată de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere Oancea (Iași). Femeia se afla ca pasageră într-un autoturism care se prezenta, în dimineața zilei de
13:30
Cetățenii ruși, fără internet mobil 24 de ore după revenirea în țară. Nouă măsură de la Moscova # Realitatea.md
Autoritățile ruse intenționează să întrerupă temporar accesul la internetul mobil și la serviciile SMS pentru cetățenii care se întorc în țară după ce au fost în roaming internațional. Informația a fost dezvăluită de patru surse din industria telecom pentru publicația rusă Kommersant, citată de IPN. Potrivit sursei, măsura ar urma să intre în vigoare în
13:10
Junghietu: Statul vrea să preia controlul asupra infrastructurii Lukoil de la Aeroport # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări privind situația companiei Lukoil în Republica Moldova, în contextul noilor sancțiuni internaționale impuse grupului petrolier de către Statele Unite ale Americii. Potrivit ministrului, Lukoil va intra în incapacitate de funcționare începând cu 21 noiembrie 2025, ca urmare a blocării conturilor și activelor, dar și a refuzului Trezoreriei
13:00
Radu Vrabie, noul director al Serviciului Vamal, a fost prezentat echipei instituției # Realitatea.md
Noul director al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a fost prezentat echipei instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Ministrul a subliniat încrederea în profesionalismul lui Radu Vrabie, menționând că experiența acestuia va contribui la continuarea digitalizării, eficientizării proceselor și alinierii la standardele Uniunii Europene. „Mă bucur să mă reîntorc la Serviciul Vamal și să am
13:00
Carburanții se scumpesc fără oprire! Cât vor plăti șoferii pentru un litru de motorină în weekend # Realitatea.md
Carburanții continuă să se scumpească! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la benzină și motorină pentru acest weekend. Benzina se va scumpi cu un ban și va costa 23,05 lei/ litru, iar motorina se va scumpi cu 9 bani, ajungând la 20,66 lei/litru. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ploi și vânt puternic, valabilă pentru sud-vestul României până duminică. Cele mai afectate zone vor fi județele Mehedinți și Gorj, în special în zonele montane. Potrivit ANM, „în intervalul de 7 noiembrie – 9 noiembrie, ora 10:00, în județele Mehedinți și Gorj, cu
13:00
Dodon a înaintat un amendament, să fie creat grup de prietenie cu Federația Rusă. Gherman: Nu prietenim cu dictatori # Realitatea.md
Socialiștii au insistat în Parlament să fie create grupuri de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Un amendament în acest sens a fost înaintat de Igor Dodon. Liderul PSRM a invocat exporturile în Rusia și Belarus, a vorbit despre cetățenii moldoveni stabiliți acolo și s-a referit la relațiile bilaterale cu aceste state. Dodon a spus
Acum 6 ore
12:50
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a arătat surprinsă să vadă că, în timp ce și-a susținut discursul în Legislativul de la Chișinău, au fost prezenți deputați ai tuturor fracțiunilor, inclusiv de o
12:50
Europa riscă să piardă competiția globală cu SUA și China, avertizează președintele Nicușor Dan # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, 7 noiembrie 2025, că Europa riscă să piardă competiția cu Statele Unite și cu China dacă nu își relansează urgent competitivitatea economică. Mesajul a fost transmis în cadrul evenimentului „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025: Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia, transmite Agerpres.ro. Potrivit șefului […] Articolul Europa riscă să piardă competiția globală cu SUA și China, avertizează președintele Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Deputatul PAS, Adrian Belîi, explică de ce apare semnătura sa pe diplomele medicilor moldoveni # Realitatea.md
Adrian Belîi, deputat PAS, a explicat că semnătura sa apare în calitate de președinte al comisiei de licență, funcție academică pe care a deținut-o la momentul respectiv, nu în calitate de politician sau persoană care ar fi aprobat eliberarea diplomelor. Acesta a declarat că este pregătit să-și prezinte poziția în fața oamenilor legii. „Dacă […] Articolul Deputatul PAS, Adrian Belîi, explică de ce apare semnătura sa pe diplomele medicilor moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Trei europarlamentari care ajută Republica Moldova să-și mențină viteză în procesul de aderare la UE # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a reafirmat la Chișinău sprijinul necondiționat al instituției pe care o conduce pentru parcursul european al Republicii Moldova. Ea a declarat că negocierile de aderare urmează să înceapă în curând și că poziția Parlamentului European în acest sens este una fermă și clară. Metsola a felicitat autoritățile și cetățenii moldoveni […] Articolul Trei europarlamentari care ajută Republica Moldova să-și mențină viteză în procesul de aderare la UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cel mai numeros grup de prietenie din Parlament – cu România. PSRM a insistat să fie create cele cu Rusia și Belarus # Realitatea.md
Parlamentul va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Deputații au aprobat proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor. Dintre grupurile de prietenie, 34 vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar altele 20 – de reprezentanții opoziției. La fel ca și în legislatura precedentă, cel mai […] Articolul Cel mai numeros grup de prietenie din Parlament – cu România. PSRM a insistat să fie create cele cu Rusia și Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Șase migranți au murit într-un accident rutier în Bulgaria, după o urmărire a poliției # Realitatea.md
Șase migranți au murit și alte patru persoane au fost rănite joi seara, în urma unui accident rutier produs în apropierea orașului Burgas, Bulgaria. Potrivit autorităților, mașina implicată, o Skoda înmatriculată în România, transporta zece persoane. Incidentul s-a petrecut după ce vehiculul nu a oprit la un punct de control al poliției. „În jurul orei […] Articolul VIDEO Șase migranți au murit într-un accident rutier în Bulgaria, după o urmărire a poliției apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Explozie la o moschee din Indonezia: zeci de răniți, peste 50 de persoane spitalizate # Realitatea.md
Zeci de persoane au fost rănite și transportate la spital în urma unei explozii produse în timpul rugăciunii de vineri într-o moschee aflată în incinta unui complex școlar din capitala Indoneziei, Jakarta, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters. Poliția investighează cauzele deflagrației, care a avut loc în zona Kelapa Gading, din nordul Jakartei, a declarat […] Articolul Explozie la o moschee din Indonezia: zeci de răniți, peste 50 de persoane spitalizate apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Radu Marian confirmă: Lukoil trebuie URGENT să-și vândă operațiunile din Republica Moldova # Realitatea.md
Compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiuni, trebuie să-și vândă operațiunile din Republica Moldova până pe 21 noiembrie. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, instituțiile publice care au contracte cu Lukoil vor fi obligate să le rezilieze, a anunțat Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, transmite BANI.MD. „Pe piața carburanților, avem o […] Articolul Radu Marian confirmă: Lukoil trebuie URGENT să-și vândă operațiunile din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Pericol pe o stradă din Chișinău. Un șofer a ieșit pozitiv la amfetamină, ketamină și marijuana # Realitatea.md
Un șofer de 48 de ani, care manifesta un comportament suspect în trafic, a fost oprit de polițiști pe strada Varnița din Capitală. Pe numele acestuia a fost inițiat un proces penal. În urma verificărilor, conducătorul auto, aflat la volanul unei mașini de model Dacia, a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie, unde, potrivit […] Articolul Pericol pe o stradă din Chișinău. Un șofer a ieșit pozitiv la amfetamină, ketamină și marijuana apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Vocea Basarabiei lansează un proiect contra dezinformării, susținut de Guvernul României # Realitatea.md
Posturile TV și radio Vocea Basarabiei implementează, până în luna octombrie 2025, proiectul „Vocea Basarabiei: informații și reziliență informațională românească în R.Moldova”, axat pe combaterea dezinformării și susținerea unui spațiu media rezilient și autentic, în limba română, cu finanțare de la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din partea Guvernului României. Proiectul presupune realizarea și […] Articolul Vocea Basarabiei lansează un proiect contra dezinformării, susținut de Guvernul României apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Omul de afaceri Dorin Damir a fost eliberat din arest, însă nu are voie să părăsească Republica Moldova timp de 60 de zile, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit instituției, Damir a fost învinuit de evaziune fiscală și spălare de bani, iar investigațiile penale continuă. „În baza probelor acumulate, i-a […] Articolul Dorin Damir a fost eliberat din arest. Nu are voie să părăsească țara 60 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Maia Sandu a apreciat deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău: avem de transpus 3 mii de acte europene # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, 7 noiembrie curent, că țara sa a făcut cele mai mari progrese dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană. Ea a subliniat că noul Parlament, cu o majoritate proeuropeană, are misiunea de a finaliza procesul de pregătire pentru aderare. Maia Sandu a mulțumit Parlamentului European pentru sprijinul […] Articolul Maia Sandu a apreciat deschiderea Biroului Parlamentului European la Chișinău: avem de transpus 3 mii de acte europene apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alertă pe aeroporturile din Suedia și Belgia: zboruri anulate din cauza unor drone suspecte # Realitatea.md
Zborurile au fost suspendate timp de mai multe ore joi seară pe aeroportul Landvetter din orașul suedez Goteborg, după ce în apropierea pistei a fost observată o dronă neidentificată, relatează agențiile dpa și AFP. O măsură similară a fost luată și pe aeroportul Zaventem din Bruxelles, unde traficul aerian a fost întrerupt temporar din același […] Articolul Alertă pe aeroporturile din Suedia și Belgia: zboruri anulate din cauza unor drone suspecte apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Tudor Giurgiu: „Nu stați și așteptați ca statul vă va finanța proiectele. Mergeți în piață și căutați bani.” # Realitatea.md
Regizorul și producătorul român Tudor Giurgiu, fondator al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), al Galei Premiilor Gopo și al Asociației Romanian Film Promotion, subliniază necesitatea unui nou model de dezvoltare culturală, bazat pe colaborarea dintre instituțiile publice și mediul privat. Vorbind despre responsabilitatea de a susține cinematografia, Giurgiu declară: „Ținând cont de costurile filmelor, […] Articolul Tudor Giurgiu: „Nu stați și așteptați ca statul vă va finanța proiectele. Mergeți în piață și căutați bani.” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Emil Ceban vine cu o reacție ”extinsă”, privind diplomele contestate: ”Era perioada COVID-19” # Realitatea.md
Ministerul Sănătății și fostul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, a venit cu o nouă reacție, după apariția informațiilor privind ancheta autorităților române asupra unor diplome de rezidențiat obținute de medici din România în Republica Moldova. Ceban a subliniat că diplomele emise de USMF sunt valide, fiind eliberate […] Articolul Emil Ceban vine cu o reacție ”extinsă”, privind diplomele contestate: ”Era perioada COVID-19” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române, este la ea acasă în Republica Moldova și nu se află în concurență cu nicio altă structură bisericească. Declarația a fost făcută de părintele Ioan Cosoi, doctor în teologie și reprezentant al Mitropoliei Basarabiei, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei. „Noi suntem la noi acasă! Noi suntem […] Articolul Părintele Ioan Cosoi: Mitropolia Basarabiei este la ea acasă în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO cu un șofer care nu acordă prioritate unui pieton la Buiucani: Rămâne fără permis 30 de zile # Realitatea.md
Un șofer din Chișinău a fost surprins într-un videoclip în timp ce nu acorda prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii Ion Creangă din sectorul Buiucani. După apariția imaginilor în spațiul public, Poliția Națională a identificat conducătorul auto, un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unui Renault, care a fost […] Articolul VIDEO cu un șofer care nu acordă prioritate unui pieton la Buiucani: Rămâne fără permis 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” # Realitatea.md
Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a subliniat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, importanța crucială a României în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit acesteia, numărul celor care sprijină ideea unirii Republicii Moldova cu România variază, întrucât, la etapa actuală, cel mai important obiectiv strategic […] Articolul Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O femeie de 70 de ani este căutată de polițiștii din Bălți. La 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, aceasta a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: Înălțimea de 1,65 m; Corpolență medie; Păr cărunt și ochi căprui. Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta […] Articolul Alertă în nordul țării. O pensionară a plecat de acasă și nu s-a mai întors apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României, comisar european, ministru al Agriculturii și europarlamentar, privește cu încredere drumul Republicii Moldovacătre Uniunea Europeană. Totuși, optimismul său este temperat de o avertizare fermă: apropierea de UE nu înseamnă și garanția democrației, care trebuie apărată zide zi. Invitat la emisiunea „Realitatea românească” de la Vocea Basarabiei, Dacian Cioloș a […] Articolul Dacian Cioloș: „Clasa politică are nevoie de mai multă maturitate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
„Vocea Basarabiei, Vocea României în Republica Moldova”: Un proiect media finanțat de DRRM # Realitatea.md
Postul național Radio Vocea Basarabiei lansează un nou proiect editorial cu impact: „Vocea Basarabiei, Vocea României în Republica Moldova”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Proiectul își propune consolidarea unui spațiu informațional românesc activ, credibil și constant, prin două direcții esențiale: difuzarea zilnică a buletinelor de știri și realizarea […] Articolul „Vocea Basarabiei, Vocea României în Republica Moldova”: Un proiect media finanțat de DRRM apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Scandalul diplomelor false! Universitatea de Medicină anunță că este deschisă colaborării cu autoritățile competente # Realitatea.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a venit cu o reacție, după ce în spațiul public au apărut informații despre diplomele de rezidențiat, obținute în mod fraudulos, de către unii medici din România. ”USMF „Nicolae Testemițanu” respectă integral legislația Republicii Moldova în procesul de admitere, instruire și eliberare a diplomelor medicilor rezidenți. […] Articolul Scandalul diplomelor false! Universitatea de Medicină anunță că este deschisă colaborării cu autoritățile competente apare prima dată în Realitatea.md.
