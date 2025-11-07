Alex Pereira la San Siro: vacanță, titlu și întîlnire cu Zlatan Ibrahimović
Noi.md, 7 noiembrie 2025 22:30
Alex Pereira, în vîrstă de 38 de ani, știe să aleagă decorurile. După victoria asupra lui Magomed Ankalaev și recîștigarea centurii de campion UFC la categoria semigrea, el a plecat în Italia — nu doar pentru a se relaxa, ci pentru un episod demn de titluri.La San Siro, unde Milan a primit Roma în meciul central al etapei a 10-a din Serie A, Pereira nu a apărut singur – alături de el se afla l
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
22:30
Alex Pereira, în vîrstă de 38 de ani, știe să aleagă decorurile. După victoria asupra lui Magomed Ankalaev și recîștigarea centurii de campion UFC la categoria semigrea, el a plecat în Italia — nu doar pentru a se relaxa, ci pentru un episod demn de titluri.La San Siro, unde Milan a primit Roma în meciul central al etapei a 10-a din Serie A, Pereira nu a apărut singur – alături de el se afla l
Acum o oră
22:00
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea de la Fukushima # Noi.md
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea apelor uzate de la centrala nucleară Fukushima. Unitatea a fost afectată de tsunami, iar deversarea apelor uzate a stîrnit numeroase controverse. {{762243}}Japonia a anunțat vineri că exporturile sale de fructe de mare au fost reluate pentru prima dată de cînd China a impus o interdicție ca urmare a deversări
22:00
Portavionul chinez Fujian, primul echipat cu sistem de lansare electromagnetică, a intrat oficial în serviciu # Noi.md
Președintele Xi Jinping a participat miercuri la ceremonia de punere în funcțiune a portavionului Fujian, primul portavion chinez echipat cu un sistem de catapultare electromagnetică, scrie romanian.cgtn.comEvenimentul a avut loc într-un port militar din orașul Sanya, provincia Hainan.După ceremonie, Xi Jinping a urcat la bordul navei, unde a fost informat despre construcția și dezvoltarea
22:00
Anastasia Selivestru, argint pentru Republica Moldova la Campionatul European de Taekwondo din Atena # Noi.md
Tînăra sportivă Anastasia Selivestru a adus Moldovei o nouă performanță remarcabilă, obținînd medalia de argint la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeți 2025, desfășurat între 6 și 8 noiembrie la Atena, Grecia.În finală, Anastasia a pierdut la limită — cu un singur punct, în ultimele secunde — în fața reprezentantei Turciei, după un meci spectaculos.Sportiva a evoluat în categori
Acum 2 ore
21:30
Manny Pacquiao l-a ales pe Conor și a explicat de ce nu trebuie să-l deranjeze pe KhabibCînd legenda vorbește, industria ascultă. Manny Pacquiao, singurul campion mondial în opt categorii de greutate, este din nou în joc – și din nou cu caracter. De data aceasta, el a comparat cele două nume cele mai sonore din UFC: Conor McGregor și Khabib Nurmagomedov. Și a făcut-o în stilul său caracteristi
21:30
Membrii și funcționarii Aparatului Comisiei Electorale Centrale (CEC), împreună cu președinții consiliilor electorale de circumscripție și reprezentanții Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, au participat la un atelier de totalizare dedicat gestionării riscurilor electorale, în perioada scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025.Evenimentul a servit drept platformă de dis
21:00
Cazul arbitrilor acuzați de pariuri ilegale: încă cîteva persoane au fost reținute în Turcia în cadrul investigațiilor # Noi.md
18 arbitri și oficiali au fost reținuți la Istanbul în cadrul unei investigații privind pariuri ilegale pe meciuri de fotbal, a anunțat vineri Parchetul din Istanbul. Ancheta vizează suspiciuni conform cărora mai mulți oficiali ar fi influențat rezultatele unor partide.Aceste rețineri vin la o săptămînă după ce Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri pentru implicare în pari
21:00
Ultima oră! Extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul din capitală, realizată # Noi.md
La aceastǎ orǎ, Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției a realizat extrădarea lui Hassan Toper, cetățeanul Republicii Turcia, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Rîșcani al capitalei, notează Noi.md.Investigațiile efectuate în cadrul cauzei penale au stabilit că Hassan Toper a avut un rol esențial î
21:00
În cadrul unei razii de control desfășurate de inspectorii de mediu din Ocnița, a fost identificată o gunoiște stihiinică amplasată în extravilanul orașului Ocnița, notează Noi.md.Verificările au arătat că deșeurile au fost depozitate neautorizat de către o persoană fizică, fără respectarea normelor legale privind gestionarea corectă a deșeurilor.{{844222}}Pe cazul respectiv a fost întocmi
Acum 4 ore
20:30
Merab Dvalishvili nu a uitat cum îl privea Petr Yan înainte de prima luptă – cu un ușor dispreț. Acum se vor întîlni din nou. Și dacă în martie 2023 georgianul era considerat outsider, în decembrie 2025 el este campionul care își apără titlul pentru a patra oară în acest an. Iar Yan este un om care trebuie respectat. Sau va pierde din nou.Merab: „Am devenit mai matur. Dar Yan nu este cineva pe
20:30
Republica Moldova preia, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al OMS și UNECE pentru perioada 2026–2028.Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a Reuniunii Părților, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2025 la Budapesta, eveniment care a reunit statele membre ale Protocolului. Această desemnare reprezintă o recunoaștere internațională a pro
20:00
Primăria Chișinău a venit cu un anunț în legătură cu modificarea unei rute de autobuz către o suburbie, notează Noi.md.În legătură cu desfășurarea evenimentului „Social Dance Fest”, în perioada 08 – 09 noiembrie, autobuzele rutei suburbane № 47 ,,str. V. Alecsandri – com. Ciorescu” vor circula conform orarului zilelor de odihnă.Acestea vor efectua curse suplimentare pentru a facilita acces
20:00
Președinta-directoare a Luvrului, cel mai vizitat muzeu din lume, a dat asigurări vineri spunînd că 'a evaluat pe deplin' problemele de securitate ale muzeului parizian, după spectaculosul furt al Bijuteriilor Coroanei și un raport foarte critic al Curții de Conturi a Franței, informează AFP.'Am evaluat pe deplin problemele noastre de securitate', a declarat Laurence des Cars, precizînd că pla
20:00
Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care a constituit Consiliul Național de Securitate (CNS).Membrii CNS vor avea rol consultativ pe lîngă președinte, vor coordona și decide politicile de securitate națională.Președinta R. Moldova va conduce Consiliul Național de Securitate, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității națio
20:00
Vicepremierul Chinei, Ding Xuexiang, trimisul special al președintelui Xi Jinping, a participat la cel de-al 30-lea Summit al Conferinței părților la Convenția cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, organizat la Belen, Brazilia, scrie romanian.cgtn.comDing Xuexiang a transmis că în 2025 au fost marcați zece ani de la semnarea Acordului de la Paris, guvernanța globală climatică
19:30
Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii rîului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat de ADR Centru.Pînă acum, în zonă s-au înregistrat progrese importante:-La terenurile de fotbal și minifotbal – terasamentele sînt gata, rigolele de scurgere au fost betonate, iar gardul de împrejmu
19:30
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: responsabilități și reguli pentru producători și comercianți # Noi.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi privind implementarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – un mecanism menit să reducă poluarea și să stimuleze reciclarea ambalajelor.Potrivit autorităților, prima etapă a procesului este desemnarea Administratorului SDA, entitatea care va pune în aplicare sistemu
19:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio - Moldova” (TRM) în anii 2023-2024, notează Noi.md.Misiunea de audit a vizat modul de constituire și folosire a fondurilor publice și a patrimoniului companiei, p
19:00
Productivitatea muncii în Republica Moldova rămîne printre cele mai reduse din Europa: ce arată datele oficiale # Noi.md
Productivitatea muncii în Republica Moldova este printre cele mai scăzute din Europa, afectînd competitivitatea țării pe piețele internaționale, se constată în studiul „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova în 2024”, lansat de IDIS Viitorul. {{845784}}Potrivit autorilor productivitatea scăzută a muncii limitează creșterea economică și dezvoltarea pe termen lung, iar modelul
19:00
Interpretul de muzică populară Igor Cuciuc a prezentat fanilor o nouă melodie. „Satul meu moldovenesc” („Satul meu moldovean”).Compoziția este plină de patriotism și nostalgie pentru țara natală.{{845384}}„Eu îmi iubesc satul unde m-am născut și unde mi-am petrecut copilăria. Viața continuă, dar amintirea rămîne și o port în suflet, chiar dacă sînt plecat prin lume. Dorul rămîne în sufle
Acum 6 ore
18:30
Avocata instrumentistului Cristian Botgros, Corina Digore, a făcut o interpelare către Inspectoratul General al Poliției pentru a-i fi eliberat raportul de expertiză din cadrul dosarului decesului Andreei Cuciuc, dar și imaginile video din seara tragediei. Clientul său a fost audiat pe 6 noiembrie în cadrul unui proces penal. „El a fost audiat de către Inspectoratul de Poliție Botanica în cadr
18:30
Alexandr Usyk, 38 de ani, campion mondial absolut la categoria supergrea, ar trebui să urce în ring la începutul anului 2026. Adversarul său este campionul interimar WBO Fabio Wardley, care în ultima luptă l-a oprit în mod spectaculos pe Joseph Parker prin KO tehnic în runda a 11-a. Dar WBO a decis să nu aștepte.„Dacă Usyk nu va fi disponibil din orice motiv întemeiat, vom numi un apărător obl
18:30
Miss Ucraina a căzut pe scenă în timpul prezentării la un concurs de frumusețe: reacția surprinzătoare a tinerei după incident # Noi.md
Căzătură cu noroc pentru Miss Ucraina! Mariia Zheliaskova, o tînăra de 24 ani din Odesa, a reușit o performanță notabilă pentru țara sa în cadrul concursului de frumusețe Miss Earth 2025. Frumoasa ucraineancă a alunecat pe scenă în timp ce purta o rochie strălucitoare din dantelă. Incidentul s-a întîmplat chiar în fața publicului și a fost surprins în livestream-ul concursului care a avut
18:00
Cormier despre lupta dintre Jake Paul și Ngannou: capul lui va fi aruncat în afara planetei # Noi.md
Daniel Cormier este unul dintre cei mai titrați luptători din istoria MMA. Opinia lui contează foarte mult în lumea luptătorilor, mai ales cînd vine vorba de potențiale lupte. Dublu campion UFC: a deținut simultan titlurile la categoria semigrea și grea – o realizare extrem de rară. Luptător olimpic: participant la Jocurile Olimpice la lupte libere. Expert și analist UFC: după încheierea
18:00
Evaziune fiscală de 2,2 milioane lei: patru agenți economici, vizați de percheziții în Chișinău # Noi.md
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS ”Fulger” a IGP, au efectuat percheziții la 4 agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei, care au ca gen de activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hîrtie sau carton.Pe parcursul anul 2024 ace
18:00
Cetățenii ruși nu vor mai putea obține vize multiple Schengen, a declarat Comisia Europeană (CE).De acum înainte, cetățenii ruși trebuie să depună cerere pentru o nouă viză de fiecare dată cînd doresc să intre în țările Uniunii Europene, a informat serviciul de presă al CE.Rușii trebuie să depună cereri pentru o nouă viză de fiecare dată cînd vor să intre în Uniunea Europeană.În declar
17:30
Pe 16 noiembrie, la Madison Square Garden, va avea loc o luptă care deja miroase a praf de pușcă. Jack Della Maddalena, campionul UFC la categoria semimijlocie, va lupta împotriva lui Islam Makhachev, rusul, maestru al controlului, presiunii și luptei. Miza este titlul. În tribune se află New York-ul. Iar în direct – Paddy Pimblett, un luptător britanic din categoria ușoară, care nu ascunde pentru
17:30
Atenție, cetățeni: la 112 se semnalează tot mai multe apeluri privind tentative de escrocherie # Noi.md
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, de la începutul lunii noiembrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 25 de apeluri care semnalau tentative de escrocherie, majoritatea dintre acestea vizînd situații în care apelanții s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare.Cetățenii au raportat cazuri diverse de fraudă prin telefo
17:30
Originar din Hîncești, elevul clubului local Petrocub, atacantul moldovean Vladislav Blănuță a marcat primul său gol pentru Dinamo Kiev în meciul din faza grupelor Ligii Conferințelor.Acest lucru s-a întîmplat în meciul de acasă din etapa a 3-a a fazei grupelor din Liga Conferinței împotriva echipei bosniace Zrinjski Mostar (6:0), pentru care joacă extremul moldovean Vitalie Damașcan (a jucat
17:30
Pe ce adrese au fost efectuate în această săptămînă lucrări de reparație și instalare a complexelor de joacă și fitness în Capitală # Noi.md
În această săptămînă, Primăria Chișinău a realizat noi intervenții de modernizare a spațiilor de recreere din capitală, astfel încît tot mai mulți copii și familii să se poată bucura de zone sigure, îngrijite și prietenoase.Complexe de joacă:• Au fost finalizate lucrările la complexele de joacă de pe str. Cucorilor, 47 și str. Socoleni, 13, care pun la dispoziția celor mici echipamente m
17:00
Purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri speculațiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a căzut în dizgrația președintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.În cadrul declarațiilor zilnice de presă, Peskov, a fost întrebat despre subiect și a răspuns că astfel de sugestii „nu corespund realității”. Lavrov va continua să își îndeplinească atribu
17:00
Astăzi, 7 noiembrie, autoritățile au fost alertate în legătură cu o posibilă amenințare cu bombă la Judecătoria Buiucani.Alerta de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a dovedit a fi falsă. Informația a fost confirmată de ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă, transmite Unimedia.Mai multe persoane au fost evacuate ca măsură de precauție. În urma verificări
17:00
Direcția regională Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a semnat un Acord de parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, notează Noi.md.Documentul semnat stabilește o serie de obiective comune, printre care:- promovarea valorilor, misiunilor și principiilor celor două instituții în rîndul comunității locale și regionale;{{845333}}- consolidarea vizi
Acum 8 ore
16:30
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului instituției de către ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.Ministrul a exprimat încrederea că experiența profesională a domnului Vrabie în domeniul modernizării și dezvoltării vamale va contribui la continuarea proceselor de digitalizare, eficientizare și aliniere la standardele Uniunii
16:30
Chișinăul marchează Luna Drepturilor Copilului: „Fiecare copil are dreptul la protecție, educație și iubire” # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a lansat o serie de activități dedicate Lunii Drepturilor Copilului, sub genericul „Vocea copiilor, puterea comunității”. Evenimentele au scopul de a promova drepturile fundamentale ale fiecărui copil — la protecție, educație, sănătate și dezvoltare armonioasă.„În fiecare an, ziua de 7 noiembrie ne amintește că fiecare copil are dreptul la protecție, educație, să
16:00
Copiii și tinerii din raionul Anenii Noi vor putea învăța și cînta la instrumente noi, datorită unui proiect cultural care susține educația artistică în mediul rural.În cadrul inițiativei unei fundații, școlilor de arte din Anenii Noi și Ștefan Vodă li s-au oferit instrumente muzicale moderne: de la acordeoane la saxofoane.Astfel, elevilor le-a fost dată șansa de a-și dezvolta talentul și
16:00
Cazul diplomelor pentru medici: CNA examinează o plîngere oficială din partea ministrului Sănătății # Noi.md
„Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plîngere oficială din partea ministrului Sănătății, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii”.Despre aceasta a declarat Angela Starinschi, purtător de cuvînt al instituției – în contextul scandalului public din ultime
16:00
„Mi-a stat rău la volan, inima nu bătea”: Roman Babuțchi susține că a fost otrăvit, după moartea „MonaLisei” # Noi.md
Roman Babuțchi susține că a fost victima unei tentative de otrăvire, la scurt timp după ce a început să facă publice informații despre cei care ar fi fost implicați în decesul soției sale, Liubovi Babuțchi. {{841448}}Acesta spune că salonul pe care îl deținea Irina Borodkina la Chișinău, în care a decedat Liubovi, ar fi fost protejat de persoane influente, inclusiv din politică. „Am fost l
16:00
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029.Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.Consiliul Executiv este unul dintre principalele organe de conducere ale UNESCO. Acesta pune în aplicare deciziile C
16:00
Când începe Cupa Mondială de șah la Goa, nu este doar un turneu, ci un thriller intelectual cu 203 de actori. Aici nu există a doua șansă, nu există etapa grupelor. Doar supraviețuirea, doar drumul către Turneul pretendenților. Și doar unul — cu titlul, banii și dreptul de a-l provoca pe campion.Goa, 203 de participanți și două milioane de dolariÎn perioada 31 octombrie - 27 noiembrie, în
16:00
Un proiect investițional de reparație capitală a acoperișului și de înlocuire a elementelor de tîmplărie ale blocului auxiliar al Institutului de Pneumologie „Chiril Draganiuc” din Chișinău a fost finalizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Costul total al lucrărilor a fost de 967 de mii de lei, mijloace financiare alocate exclusiv din fondul de d
16:00
Majoritatea francezilor consideră ca fiind un eșec bilanțul preliminar al celor două mandate prezidențiale ale lui Emmanuel Macron și nu doresc ca acesta să continue să participe la viața politică a țării după 2027, cînd îi va expira mandatul.Acest lucru reiese dintr-un sondaj de opinie realizat în rîndul a 1.000 de francezi adulți în perioada 5-6 noiembrie. {{845073}}În special, 89% dintr
16:00
La data de 7 noiembrie 2025, subscrierea curentă pentru emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md în perioada 3–12 noiembrie 2025, înregistrează investiții în valoare de 12 082 100 lei.Pe parcursul primelor cinci zile de subscriere au fost realizate 300 de tranzacții de către 247 de investitori.Resursele financiare au fost direcționate către: obligațiu
15:30
Jack Della Maddalena despre meciul cu Makhachev: „Ies în ring pentru răzbunare. Pentru Alex”. # Noi.md
În noiembrie, New York va deveni din nou arena unor lupte inedite. La Madison Square Garden, templul baschetului, boxului și marilor povești, Jack Della Maddalena îl va înfrunta pe Islam Makhachev. Dar nu este vorba doar de apărarea titlului. Este ceva personal.„Da, vreau să mă răzbun pentru Volkanovski”, spune Jack, fără să-și ascundă emoțiile. „Alex s-a luptat cu Makhachev de la egal la egal
15:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 08 - 09 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Buiucani:Teritoriul adiacent edificiului „Kentford” din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 202, pe 08.11.2025 - Tî
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Atelier de pictură în cafea - 8 Noiembrie 2025, 14:00, Tucano Origins Șarade / Puzzles – o expoziție de Teodor Ajder - 8 Noiembrie 2025, 16:00 - 20:00, Zpace Frida - 8 Noiembrie 2025, 18:00
15:00
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul "Partidului Acțiune și Solidaritate" (PAS), a fost întrebat de jurnaliști despre scandalul cu diplomele pentru medici, pe care figurează inclusiv semnătura deputatului PAS, Adrian Belîi, notează Noi.md."Haideți instituțiile să-și facă treaba. Domnul ministru a dat reacție, ministerul a dat reacție la acest subiect. Să meargă ancheta în continua
15:00
Cazul diplomelor false ajunge la Procuratura Anticorupție: „Vom decide dacă pornim o anchetă” # Noi.md
Procuratura Anticorupție va examina informațiile apărute în spațiul public cu privire la diplomele contestate ale unor medici din românia, care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Ulterior, PA va decide dacă va porni o anchetă pe acest caz. Cel puțin asta a delcarat instituția într-un răspuns oficial, notează noi.md cu referire la realitatea
15:00
Partidul Nostru cere restabilirea relațiilor de prietenie cu Rusia și Belarus în interesul cetățenilor și încetarea războiului # Noi.md
În interesul cetățenilor Republicii Moldova și pentru că vrem să contribuim la încetarea războiului oribil din țara vecină, este necesară restabilirea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus.Declarația a fost făcută de deputatul Elena Grițco.{{846911}}„Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesară restabilirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și cu Republica Bel
15:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă activitățile de control în domeniul plasării pe piață a produselor cosmetice, inclusiv a celor provenite din import, notează Noi.md.Astfel, în cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la un agent economic au fost identificate produse cosmetice care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse in lista ingredien
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.