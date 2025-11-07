Fără Magnus Carlsen, dar cu dramă: În India a început Cupa Mondială 2025
Noi.md, 7 noiembrie 2025 16:00
Când începe Cupa Mondială de șah la Goa, nu este doar un turneu, ci un thriller intelectual cu 203 de actori. Aici nu există a doua șansă, nu există etapa grupelor. Doar supraviețuirea, doar drumul către Turneul pretendenților. Și doar unul — cu titlul, banii și dreptul de a-l provoca pe campion.Goa, 203 de participanți și două milioane de dolariÎn perioada 31 octombrie - 27 noiembrie, în
• • •
Copiii și tinerii din raionul Anenii Noi vor putea învăța și cînta la instrumente noi, datorită unui proiect cultural care susține educația artistică în mediul rural.În cadrul inițiativei unei fundații, școlilor de arte din Anenii Noi și Ștefan Vodă li s-au oferit instrumente muzicale moderne: de la acordeoane la saxofoane.Astfel, elevilor le-a fost dată șansa de a-și dezvolta talentul și
Cazul diplomelor pentru medici: CNA examinează o plîngere oficială din partea ministrului Sănătății # Noi.md
„Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plîngere oficială din partea ministrului Sănătății, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii”.Despre aceasta a declarat Angela Starinschi, purtător de cuvînt al instituției – în contextul scandalului public din ultime
„Mi-a stat rău la volan, inima nu bătea”: Roman Babuțchi susține că a fost otrăvit, după moartea „MonaLisei” # Noi.md
Roman Babuțchi susține că a fost victima unei tentative de otrăvire, la scurt timp după ce a început să facă publice informații despre cei care ar fi fost implicați în decesul soției sale, Liubovi Babuțchi. {{841448}}Acesta spune că salonul pe care îl deținea Irina Borodkina la Chișinău, în care a decedat Liubovi, ar fi fost protejat de persoane influente, inclusiv din politică. „Am fost l
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029.Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.Consiliul Executiv este unul dintre principalele organe de conducere ale UNESCO. Acesta pune în aplicare deciziile C
Un proiect investițional de reparație capitală a acoperișului și de înlocuire a elementelor de tîmplărie ale blocului auxiliar al Institutului de Pneumologie „Chiril Draganiuc” din Chișinău a fost finalizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Costul total al lucrărilor a fost de 967 de mii de lei, mijloace financiare alocate exclusiv din fondul de d
Majoritatea francezilor consideră ca fiind un eșec bilanțul preliminar al celor două mandate prezidențiale ale lui Emmanuel Macron și nu doresc ca acesta să continue să participe la viața politică a țării după 2027, cînd îi va expira mandatul.Acest lucru reiese dintr-un sondaj de opinie realizat în rîndul a 1.000 de francezi adulți în perioada 5-6 noiembrie. {{845073}}În special, 89% dintr
La data de 7 noiembrie 2025, subscrierea curentă pentru emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md în perioada 3–12 noiembrie 2025, înregistrează investiții în valoare de 12 082 100 lei.Pe parcursul primelor cinci zile de subscriere au fost realizate 300 de tranzacții de către 247 de investitori.Resursele financiare au fost direcționate către: obligațiu
Jack Della Maddalena despre meciul cu Makhachev: „Ies în ring pentru răzbunare. Pentru Alex”. # Noi.md
În noiembrie, New York va deveni din nou arena unor lupte inedite. La Madison Square Garden, templul baschetului, boxului și marilor povești, Jack Della Maddalena îl va înfrunta pe Islam Makhachev. Dar nu este vorba doar de apărarea titlului. Este ceva personal.„Da, vreau să mă răzbun pentru Volkanovski”, spune Jack, fără să-și ascundă emoțiile. „Alex s-a luptat cu Makhachev de la egal la egal
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 08 - 09 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Buiucani:Teritoriul adiacent edificiului „Kentford” din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 202, pe 08.11.2025 - Tî
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Atelier de pictură în cafea - 8 Noiembrie 2025, 14:00, Tucano Origins Șarade / Puzzles – o expoziție de Teodor Ajder - 8 Noiembrie 2025, 16:00 - 20:00, Zpace Frida - 8 Noiembrie 2025, 18:00
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul "Partidului Acțiune și Solidaritate" (PAS), a fost întrebat de jurnaliști despre scandalul cu diplomele pentru medici, pe care figurează inclusiv semnătura deputatului PAS, Adrian Belîi, notează Noi.md."Haideți instituțiile să-și facă treaba. Domnul ministru a dat reacție, ministerul a dat reacție la acest subiect. Să meargă ancheta în continua
Cazul diplomelor false ajunge la Procuratura Anticorupție: „Vom decide dacă pornim o anchetă” # Noi.md
Procuratura Anticorupție va examina informațiile apărute în spațiul public cu privire la diplomele contestate ale unor medici din românia, care și-au făcut studiile la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Ulterior, PA va decide dacă va porni o anchetă pe acest caz. Cel puțin asta a delcarat instituția într-un răspuns oficial, notează noi.md cu referire la realitatea
Partidul Nostru cere restabilirea relațiilor de prietenie cu Rusia și Belarus în interesul cetățenilor și încetarea războiului # Noi.md
În interesul cetățenilor Republicii Moldova și pentru că vrem să contribuim la încetarea războiului oribil din țara vecină, este necesară restabilirea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus.Declarația a fost făcută de deputatul Elena Grițco.{{846911}}„Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesară restabilirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și cu Republica Bel
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă activitățile de control în domeniul plasării pe piață a produselor cosmetice, inclusiv a celor provenite din import, notează Noi.md.Astfel, în cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la un agent economic au fost identificate produse cosmetice care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse in lista ingredien
Copiii și tinerii din raionul Anenii Noi vor putea învăța și cînta la instrumente noi, datorită unui proiect cultural care susține educația artistică în mediul rural.În cadrul inițiativei unei fundații, școlilor de arte din Anenii Noi și Ștefan Vodă li s-au oferit instrumente muzicale moderne: de la acordeoane la saxofoane.Astfel, elevilor le-a fost dată șansa de a-și dezvolta talentul și
Alexandru Munteanu: „Vrem să fim pregătiți pentru aderarea la Uniunea Europeană pînă în 2028” # Noi.md
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, în cadrul întrevederii dintre premierul Alexandru Munteanu și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.Șeful Guvernului i-a mulțumit oficialei europene pentru susținerea constantă a parcursului european al Republicii Moldova și pentru c
Trump a declarat că s-au înregistrat progrese importante în soluționarea conflictului din Ucraina # Noi.md
Statele Unite ale Americii doresc soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina. Acest demers nu este încă finalizat, dar s-au înregistrat progrese importante, a declarat președintele Donald Trump în cadrul unei întîlniri cu liderii țărilor din Asia Centrală la Casa Albă.Republicanula reiterat că Statele Unite „au încheiat opt războaie în opt luni” și doresc să adauge încă unul la conflict
Dorin Junghietu, despre situația Lukoil în Moldova: "Statul vrea să preia infrastructura și resursele companiei" # Noi.md
Dorin Junghietu, ministrul Energiei, a venit cu un mesaj în rețelele sociale, în care face anumite precizări în legătură cu situația companiei Lukoil în Moldova, notează Noi.md.Ministrul a precizat că precizările lui țin de clarificări despre Lukoil, sancțiunile internaționale impuse companiei și cum țara noastră gestionează această situație.{{846395}}Potrivit lui Dorin Junghietu, Lukoil,
RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC se numără printre cei șapte finaliști selectați de juriul european pentru titlul „Mașina Anului 2026”. # Noi.md
Pentru al cincilea an consecutiv, marca RENAULT are un model printre finaliștii celui mai prestigios premiu european, câștigat recent de SCENIC E-TECH ELECTRIC (2024) și RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC (2025).Cel mai versatil vehicul electric compact din clasa sa, RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC se remarcă prin spațiul interior generos, confortul excelent și gama largă de tehnologii utile.RENAULT anun
Vicepreședintele parlamentului și deputatul Partidului Socialiștilor Vlad Batrîncea a declarat în ședința plenară că majoritatea parlamentară încalcă principiul proporționalității în formarea grupurilor de prietenie cu țările străine.El a menționat că, în conformitate cu practica internațională și regulamentul parlamentar, distribuirea locurilor în astfel de grupuri trebuie să se facă proporți
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 7 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 06 bani (cu 1 ban mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 66 de bani (cu 9 bani mai mult), transmite
Președintele interimar al Siriei, pe lista SIS a persoanelor implicate în activități teroriste # Noi.md
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a actualizat lista persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. {{845764}}Potrivit ordinului semnat de șeful SIS, Alexandru Mustață, pe 3 noiembrie, pe poziția 149 a fost adăugat numele președintelui interimar al Siriei, Ahmad Hussain Al-Sharaa. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state.Proiectul de hotărîre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat cu votul a 70 de deputați.Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar alte 20 de grupuri – de reprezentanții
Ambasadorul Azerbaidjanului la Chișinău: „Victoria din Karabakh este o pagină de aur în istoria noastră” # Noi.md
La Chișinău a avut loc un eveniment dedicat celebrării Zilei Victoriei a Republicii Azerbaidjan, marcată anual pe 8 noiembrie.În cadrul ceremoniei, ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, a subliniat semnificația istorică a acestei zile și a adus un omagiu eroilor care și-au dat viața pentru independența și integritatea teritorială a țării.„Marea Victorie o
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut astăzi o întrevedere de curtoazie cu ambasadorul Ucrainei în țara noastră, Paun Rohovei, notează Noi.md.Ambasadorul ucrainean l-a felicitat pe viceprim-ministrul Valeriu Chiveri cu prilejul numirii în această funcție și i-a urat succes în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.Întrevederea a oferit, de asemenea, oportunitatea unu
Ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit de trădare de patrie a fost amînată, deoarece inculpatul este internat în spital. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia, Gheorghe Ionaș.Potrivit apărătorului, clientul său a fost supus unei intervenții medicale, însă la următoarea ședință cel mai probabil va putea fi prezent. Cazul șefului suspendat al Direcției juridice a Pa
O femeie în vîrstă este căutată de polițiștii după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors # Noi.md
La data de 5 noiembrie, în jurul orei 04:00, o femeie de aproximativ 70 de ani a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută – situată pe teritoriul oraşului Bălți – și nu s-a mai întors pînă în prezent, informează Inspectoratul de Poliţie Bălţi.Semnalmente:Înălțime: aproximativ 1,65 mCorpolență: mediePăr: căruntOchi: căpruiPersoanele care dețin informații care ar pu
Semnătura unui deputat PAS, pe diplomele controversate de la Medicină. Reacția lui Adrian Belîi # Noi.md
Deputatul PAS Adrian Belîi, semnătura căruia, la fel, figurează pe diplomele controversate pentru medicii din România a venit cu mai multe explicații în acest sens pentru jurnaliști, notează Noi.md.Întrebat, dacă s-ar ajunge în instanță și dacă ar fi chemat la audieri pentru declarații, deputatul PAS a răspuns că nu are vreo rezervă în acest sens.{{846876}}"Da, fără nicio problemă. Eu înto
Emisarul prezidențial pentru integrare europeană, Nicu Popescu, a declarat că discuțiile privind limitarea dreptului de veto în Uniunea Europeană reprezintă un pas firesc de adaptare înaintea extinderilor semnificative ale blocului comunitar.„În ultimele zile, în spațiul public se discută tot mai mult despre dreptul de veto în Uniunea Europeană. Evident, acest subiect a fost imediat preluat de
Maia Sandu și Roberta Metsola, la Chișinău: „Viitorul european al Moldovei nu mai este un vis, ci o realitate” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au susținut vineri, 7 noiembrie, declarații comune la Chișinău, în contextul vizitei oficiale a înaltei oficiale europene. Cele două lideri au reafirmat angajamentul comun pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și au evidențiat progresele semnificative realizate de țara noastră pe acest parc
Lukoil Moldova are 10 zile la dispoziție pentru a-și vinde activele de la Aeroportul Chișinău.Este una dintre soluțiile Guvernului pentru a preveni blocarea zborurilor, în condițiile în care din 21 noiembrie compania rusă nu va mai putea alimenta aeronavele din cauza sancțiunilor americane. Decizia privind înstrăinarea a fost luată ieri de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanț
Maia Sandu: „Republica Moldova își dorește aderarea cu drepturi depline la Uniunea Europeană” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat la Chișinău că țara noastră își propune aderarea cu drepturi depline la Uniunea Europeană, respingînd ideea unei „perioade de probă” pentru noile state membre. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței comune cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.„În procesul de aderare, ne
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a propus un amendament privind reluarea practicii de creare a grupurilor parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Republica Belarus.{{846758}}„Propun revenirea la o practică care a existat pe parcursul celor 34 de ani de independență ai Republicii Moldova – crea
În EAU au fost uciși „prietenul lui Durov” Roman Novak și soția sa. Înainte de asta, ei au fost răpiți cu scopul de a obține o răscumpărare.Potrivit Oxu.Az, cu referire la canalul Telegram SHOT, rudele nu au putut să ia legătura cu ei timp de aproximativ o lună, motiv pentru care au dat alarma. Telefonul lui Roman nu mai emitea semnal din 4 octombrie. Atunci a fost văzut în Africa de Sud. Ulte
Grupul chinez GEELY Holding Group își propune cu seriozitate să ocupe un loc printre liderii mondiali ai industriei auto.Directorul general al GEELY Automobile, Gan Jiayue, a declarat la recenta conferință pentru investitori din Marea Britanie că compania intenționează nu doar să-și consolideze pozițiile în segmentul vehiculelor electrice și hibride, ci și să dezvolte activ direcția automobile
Președintele Federației de Arte Marțiale „FEA” Dorin Damir a fost eliberat din izolator, însă are interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru 60 de zile.Potrivit purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur, procurorii PCCOCS au anunțat că persoanei reținute i-a fost prezentată învinuirea pentru evaziu
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk” au manifestat integritate, denunțînd un act de corupere, notează Noi.md.Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cînd un cetățean ucrainean, în vîrstă de 44 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră pentru fa
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca și Gheorghe Ichim.În debutul ședinței plenare de astăzi, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat deputaților succes în activitate.De ase
Procuratura Soroca, oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, notează Noi.md.Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vîrstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 ani
Comerciantul elvețian de petrol Gunvor a renunțat la achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse „Lukoil” după declarația SUA și amenințarea cu sancțiuni.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Gunvor Group și Ministerul Finanțelor al SUA.Decizia a fost luată după ce Ministerul Finanțelor SUA a numit Gunvor „marioneta Kremlinului” și a dat de înțeles că tranzacția nu v
Parlamentul European își deschide reprezentanță la Chișinău: trei oficiali vor activa permanent în Republica Moldova # Noi.md
Uniunea Europeană își consolidează prezența instituțională în Republica Moldova. Trei reprezentanți ai Parlamentului European vor activa permanent la Chișinău, pentru a asigura o cooperare mai strînsă între Legislativul de la Chișinău și cel de la Bruxelles.Anunțul a fost făcut vineri, 7 noiembrie, de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, după întrevederea cu președinta Pa
Pe Pămînt a început cea mai dificilă „zi geomagnetică” din acest an, a informat Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.Oamenii de știință au remarcat că Pămîntul trebuie să intre simultan în zona de acțiune a unei mari găuri coronale și să reziste la sosirea a două nori de plasmă, aruncați în urma unor mari erupții solare care au avu
Scandalul cu diplome la Universitatea de Medicină: Reacția ministrului Sănătății, Emil Ceban # Noi.md
Emil Ceban a venit cu o reacție după ce site-ul românesc g4media a publicat un articol, în care se relatează că semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos, notează Noi.md."În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns vineri la Chișinău, unde a susținut un discurs în plenul Legislativului Republicii Moldova. Oficiala europeană și-a început alocuțiunea în limba de stat, fiind aplaudată de toți deputații prezenți în sală.„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni, în primul meu an în fruntea Parlam
Primăria Chișinău continuă să ofere sprijin copiilor refugiați din Ucraina, asigurîndu-le acces la educație, incluziune și siguranță în instituțiile municipale de învățămînt.În prezent, în 56 de școli din capitală învață 1.774 de elevi refugiați, dintre care 246 sînt în clasa I — 42 în clase cu predare în limba romînă și 205 în clase cu predare în limba rusă.În 59 de grădinițe din municipi
Mai multe zboruri au fost stopate sau redirecţionate, după ce, cel puţin o dronă, a fost observată joi în apropierea Aeroportului Landvetter de la Göteborg, în vestul Suediei, anunţă autorităţile şi operatorul aeroportuar.Un purtător de cuvînt al controlului aerian suedez, Bjorn Stavas, a precizat că traficul a fost întrerupt în urma observării a cel puţin o dronă, cu puţin înainte de ora loca
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe sectorul dintre Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani, notează Noi.md.Tronsonul, cu o lungime de 2,73 km, se află pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16.{{845544}}Lucrările au fost executate în conformitate cu Programul privind repartizarea mijl
Percheziții în penitenciarul nr. 18 - Brănești, legate de organizația criminală "Kitaeț" # Noi.md
Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sînt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat oamenii legii, notează Noi.md.În cadrul cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții în Penintenciarul nr.18 – (Brănești), membri ai org
Moratoriu incert pentru fermierii executați silit: Serghei Ivanov spune că „situația în agricultură nu e roz” # Noi.md
Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură, Serghei Ivanov (Partidul Nostru), a declarat că, deocamdată, nu este clar dacă fermierii aflați în executare silită vor beneficia de un moratoriu la datorii, în pofida discuțiilor inițiate la Guvern.„Situația în agricultură, vă spun pe ansamblu, nu e roz. O cunoaștem foarte bine, pentru că vin din acest domeniu. Am avut, ca deputat și preș
