„Viața continuă, dar amintirea rămîne”: Igor Cuciuc a lansat o nouă melodie

13:00

Deputatul PAS Adrian Belîi, semnătura căruia, la fel, figurează pe diplomele controversate pentru medicii din România a venit cu mai multe explicații în acest sens pentru jurnaliști, notează Noi.md.Întrebat, dacă s-ar ajunge în instanță și dacă ar fi chemat la audieri pentru declarații, deputatul PAS a răspuns că nu are vreo rezervă în acest sens.{{846876}}"Da, fără nicio problemă. Eu înto