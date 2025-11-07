Ambasadorul japonez Yoichiro Yamada a plantat copaci de sakura în curtea TRM

11:20

Mai multe persoane din România ar fi obținut „diplome fictive” de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără să se prezinte fizic la ore. Oamenii legii de peste Prut desfășoară o anchetă, iar presa din România a publicat poze cu documentele vizate pe care apare semnătura fostului rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, actual ministru al Sănătății. „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a reacționat Emil Ceban.