Ambasadorul japonez Yoichiro Yamada a plantat copaci de sakura în curtea TRM
Radio Moldova, 7 noiembrie 2025 21:40
Relațiile de prietenie și cooperare dintre Compania „Teleradio-Moldova” și Japonia s-au consolidat semnificativ în ultimii ani. În parteneriat cu Agenția Japoneză de Cooperare Internațională, televiziunea publică urmează să fie dotată cu echipamente pentru modernizarea producției.
• • •
Acum o oră
22:00
Uniunea Europeană (UE) impune reguli mai stricte pentru acordarea de vize cetățenilor ruși, informează un comunicat al Comisiei Europene. Rușii nu vor mai beneficia pe viitor de vize cu intrări multiple, ci doar de vize valabile pentru o singură intrare pe teritoriul UE.
21:50
21:40
Acum 2 ore
21:30
21:10
Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Râșcani a fost extrădat în R. Moldova # Radio Moldova
Cu puțin timp în urmă, cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024, în sectorul Râșcani din capitală, a fost extrădat de către Direcția cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției.
Acum 4 ore
20:00
Produsele autohtone au cucerit locuitorii de la Iași, în cadrul expoziției „Republica Moldova prezintă” # Radio Moldova
Vinurile moldovenești, brânzeturile, mierea de albini și sau produsele cosmetice naturale - toate din Moldova, i-au cucerit pe locuitorii de la Iași. Acolo a început expoziția „Republica Moldova prezintă”. 50 de producători etalează cu mândrie tot ce au mai bun și nu duc lipsă de cumpărători.
19:30
Peste 50 de persoane au fost rănite și spitalizate după o explozie în timpul rugăciunilor de vineri la o moschee din incinta unui complex școlar din Jakarta, capitala Indoneziei, relatează Reuters.
19:10
Beneficiile și riscurile utilizării inteligenței artificiale, discutate la AȘM cu experți din țară și de peste hotare # Radio Moldova
Inteligența artificială cucerește tot mai mult teren, deschizând orizonturi noi în diferite domenii de activitate. Progresul vine mână în mână cu o necesitate sporită de prudență. Beneficiile, precum și riscurile utilizării inteligenței artificiale au fost abordate în cadrul unei conferințe științifice la Academia de Științe a Moldovei, cu participarea experților din țară și de peste hotare.
18:50
Compania „Teleradio-Moldova” a început înscrierea pentru selectarea reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie - 7 decembrie 2025.
Acum 6 ore
18:30
Uniunea Europeană investește în satele din R. Moldova: școli renovate, servicii publice modernizate și locuri de muncă în comunități # Radio Moldova
Peste 26.000 de cetățeni din raioanele Edineț, Strășeni și Leova, au acces la servicii publice îmbunătățite, grație proiectelor implementate în cadrul Programului „EU4Moldova – Comunități Locale”, lansat în 2022 și finanțat de Uniunea Europeană împreună cu guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei. Investițiile în apă, sanitație, energie și educație „sunt o investiție în viitorul european al Moldovei”, iar beneficiarii spun că schimbarea „se simte în școli, pe străzi și în serviciile publice”, spun oficialii europeni.
18:10
Copiii refugiați și cei repatriați vor învăța limba română în baza unui nou curriculum, gândit pentru viața de zi cu zi și integrare rapidă # Radio Moldova
Copiii refugiați și repatriați în Republica Moldova vor învăța limba română prin activități practice și situații de comunicare din viața de zi cu zi – de la orientarea prin oraș sau sat, la dialogul în familie, la școală și în alte contexte cotidiene. Aceste elemente se regăsesc în noul curriculum modernizat la limba română, aprobat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor propune Consiliului Superior al Magistraturii să promoveze încă trei judecători care au susținut testul integrității financiare și etice.
18:00
Șefa statului, Maia Sandu, a decretat instituirea noului Consiliu Național de Securitate – organul consultativ care acordă președintelui Republicii Moldova consultații în problemele de securitate națională și îi prezintă recomandări în probleme de politică externă și internă.
17:30
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: cine va administra, va marca și cine va colecta ambalajele # Radio Moldova
17:20
Vizita Robertei Metsola – un semnal strategic pentru integrarea europeană, afirmă experții # Radio Moldova
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, în Republica Moldova nu este „doar oportună, ci și strategică” în contextul politic actual, afirmă experta în relații internaționale Angela Grămadă. Într-o intervenție la Moldova 1, aceasta a subliniat că evenimentul consolidează angajamentul Uniunii Europene (UE) față de Republica Moldova în parcursul său european, precum și importanța țării în arhitectura de securitate.
16:50
Și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul: bărbat din Fălești, condamnat la închisoare pentru violență în familie # Radio Moldova
Un bărbat de 41 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru două episoade de violență în familie care au șocat comunitatea. Acesta și-a agresat soția cu un fier de călcat și și-a amenințat copilul minor cu un cuțit.
16:40
R. Moldova ar putea beneficia de dreptul de a exporta carne de porc pe piața Uniunii Europene (UE), dacă va susține cu brio evaluarea experților europeni. Primele vizite ale acestora sunt programate să aibă loc în anul 2026, afirmă reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
16:40
Escrocii devin tot mai activi: 25 de tentative de fraudă, sesizate la 112 în prima săptămână din noiembrie # Radio Moldova
Tot mai mulți cetățeni din Republica Moldova cad pradă tentativelor de escrocherie sau raportează astfel de cazuri la numărul unic de urgență 112. În doar prima săptămână a lunii noiembrie, operatorii serviciului au înregistrat 25 de apeluri care semnalau tentative de fraudă, majoritatea vizând persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor.
Acum 8 ore
16:30
Oamenii, îndemnați să participe, pe 15 noiembrie, la acțiunea de împădurire din raionul Cimișlia # Radio Moldova
În această toamnă, în Republica Moldova urmează să fie împădurite peste 3.500 de hectare, iar autoritățile se vor strădui să depășească această cifră, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, la Moldova 1. Potrivit oficialului, până acum s-a reușit un raport de 12 copaci plantați la unul tăiat, ceea ce constituie un rezultat impresionant.
16:10
R. Moldova devine în premieră membru al Consiliului executiv al Organizației mondiale a educației, științei și culturii # Radio Moldova
16:10
Fostul negociator-șef al României cu UE: Vizita Robertei Metsola la Chișinău, „un semnal politic major” din partea Bruxelles-ului # Radio Moldova
Prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău reprezintă „un semnal politic major” și o confirmare a faptului că Uniunea Europeană sprijină activ integrarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută la Radio Moldova de Vasile Pușcaș, fost negociator-șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE).
15:50
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: cine administrează, cine marchează și cine colectează ambalajele # Radio Moldova
15:50
Produsul Intern Brut (PIB) al R. Moldova a crescut, în ultimii cinci ani, cu doar 0,4%. Pentru anul 2025, este prognozată o creștere de cel mult 1%, ceea ce înseamnă o „stagnare”, iar „mai rău decât atât a fost doar în anii '90”, afirmă expertul în politici economice de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță.
15:50
Stop corupției la școală | Ministerul Educației își reconfirmă angajamentul pentru integritate în sistemul educațional # Radio Moldova
Cazurile de corupție din instituțiile de învățământ sunt un semnal de alarmă și fiecare situație trebuie examinată cu maximă atenție și responsabilitate pentru a înțelege mai bine cum pot fi descurajate aceste fenomene. Responsabili de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC) au afirmat, la postul public Moldova 1, că cele mai grave sunt cazurile cu implicarea copiilor.
15:20
Serghei Lavrov ar fi pierdut favorurile lui Putin: ministrul rus de Externe, absent de la ședința FSB și înlocuit în delegațiile internaționale # Radio Moldova
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, pare să fi intrat în dizgrația președintelui Vladimir Putin. Cel puțin, așa sugerează ultimele evenimente.
15:10
UNESCO: Republica Moldova intră pentru prima dată în conducerea organizației mondiale a educației, științei și culturii # Radio Moldova
15:00
Cosmetice toxice pe piața R. Moldova: ANSP retrage din comerț mai multe produse rusești # Radio Moldova
Mai multe produse cosmetice importate din Federația Rusă au fost retrase de pe piața Republicii Moldova după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat că acestea conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții, care pot afecta sănătatea consumatorilor.
14:40
Gennaro Gattuso a anunțat lotul Italiei pentru partidele cu Republica Moldova și Norvegia # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Italiei a anunțat lotul pentru ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În vederea meciurilor cu Republica Moldova și Norvegia, Gennaro Gattuso a aplelat la 27 de jucători legitimați la cele mai puternice formații de club din Europa. Suporterii moldoveni vor avea ocazia să urmărească în acțiune fotbaliști cotați la zeci de milioane de euro. În acest an, Gianluigi Donnarumma a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, iar la gala premiilor „Balonul de Aur”, cel alintat „Gigio” a fost recompensat cu trofeul „Lev Iașin”, acordat celui mai bun portar din lume în sezonul 2024/2025.
14:40
Roberta Metsola, întâmpinată la Guvern | Premierul Munteanu: Transformarea statelor europene este un model pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Transformarea statelor europene reprezintă un model pentru Republica Moldova – de la fortificarea economiei, servicii mai bune pentru oameni, până la valorile comune pe care le împărtășim. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează vineri, 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău, într-un moment care marchează oficial lansarea activității biroului Parlamentului European în Republica Moldova.
14:40
Evaziune fiscală de proporții: patru agenți economici din Moldova, cercetați pentru neplata impozitelor și a TVA-ului # Radio Moldova
Patru companii din Republica Moldova, specializate în fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie și carton, sunt cercetate pentru evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2024 firmele ar fi ascuns livrări în valoare totală de peste 11 milioane de lei, fără a le contabiliza oficial.
Acum 12 ore
14:00
Reacții la boicotul comuniștilor față de vizita Robertei Metsola: „Un semnal îngrijorător într-un moment decisiv” # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a boicotat discursul ținut de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în plenul de la Chișinău. Absența deputaților comuniști din sală a fost interpretată de experți ca fiind „un semnal îngrijorător într-un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
13:40
Și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul: bărbat din Fălești, trimis în judecată pentru violență în familie # Radio Moldova
13:20
Rusia și Belarus, excluse din lista grupurilor de prietenie aprobate de Parlament: „Renunțăm la ele cât durează războiul sângeros din Ucraina” # Radio Moldova
Parlamentul de legislatură a XII-a a renunțat la grupurile de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Vicepreședinta Doina Gherman a declarat, în ședința din 7 noiembrie, că decizia este una temporară – „atât timp cât va continua războiul agresiv și sângeros din Ucraina”.
13:20
Guvernul vrea să cumpere infrastructura Lukoil de la Aeroportul Chișinău, înainte ca firma să-și suspende activitatea # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova ar putea prelua singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Chișinău, după ce compania Lukoil va fi nevoită să-și oprească activitatea din 21 noiembrie, ca urmare a sancțiunilor americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că autoritățile au făcut o ofertă de cumpărare a infrastructurii companiei, pentru a asigura continuitatea zborurilor și aprovizionarea pieței petroliere.
13:20
Experți: Vizita Robertei Metsola la Chișinău marchează începutul unei noi etape în drumul R. Moldova spre UE # Radio Moldova
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău nu este doar „simbolică”, aceasta marchează începutul unei noi etape - cea a acțiunilor concrete în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană. Experții au remarcat, la edițiile speciale de la Moldova 1 și Radio Moldova, dedicate vizitei oficialei europene la Chișinău, că aceasta are loc într-un context în care R. Moldova a depășit perioada electorală și se bucură de recunoaștere internațională pentru rezistența sa în fața unui asalt hibrid rusesc.
12:50
Julia Simon va putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Radio Moldova
Biatlonista franceză Julia Simon a fost autorizată de Federația de schi din această țara să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportiva care are în palmares 10 titluri de campioană mondială, a fost condamnată luna trecută pentru furt și fraudă cu carduri bancare. În urma acestui scandal, Julia Simon a primit o suspendare de 6 luni din partea Federației Franceze de Schi, sancțiune din care va efectua efectiv însă doar o lună de suspendare.
12:50
Conduceau beți sau drogați: doi șoferi din Florești au fost condamnați la închisoare # Radio Moldova
Doi bărbați din raionul Florești au fost condamnați la închisoare după ce au fost prinși conducând mijloace de transport în stare avansată de ebrietate. Printre ei se numără și un taximetrist care a urcat drogat la volan, anunță Procuratura Generală.
12:30
Roberta Metsola, la Chișinău: „Liderii UE trebuie să găsească, în curând, niște soluții pentru a deschide negocierile de aderare cu R. Moldova” # Radio Moldova
Republica Moldova și-a făcut „munca” în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), iar acum este rândul instituțiilor europene să acționeze pentru deschiderea negocierilor. Mesajul a fost transmis de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-o conferință de presă, susținută la Chișinău împreună cu președinta Maia Sandu. Potrivit șefei Legislativului european, aderarea R. Moldova la UE este o „realitate care se întâmplă acum”, iar instituțiile europene trebuie să răspundă progreselor Chișinăului prin deschiderea negocierilor de aderare.
12:20
12:10
ULTIMA ORĂ | Dorin Damir, eliberat din arest preventiv: are interdicția de a părăsi R. Moldova în următoarele două luni # Radio Moldova
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, reținut acum două zile, a fost eliberat din arest preventiv, dar are interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru 60 de zile.
12:00
Republica Moldova a înregistrat „cel mai semnificativ progres” dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, însă ritmul extinderii nu mai depinde doar de Chișinău, ci și de voința politică a Bruxellesului. „Mingea este în curtea Uniunii Europene”, a declarat experta în relații internaționale Tatiana Cojocari, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
11:40
Parlamentul European, alături de R. Moldova. Roberta Metsola: „O Uniune Europeană extinsă – cea mai bună investiție în pace” # Radio Moldova
Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar Parlamentul European va face tot ceea ce este necesar pentru a fi alături de moldoveni în drumul spre aderare. Angajamentul a fost reiterat de președinta Legislativului european, Roberta Metsola, în discursul rostit pe 7 noiembrie în fața parlamentarilor de la Chișinău. Cu acest prilej, înalta oficială a anunțat deschiderea biroului permanent al Parlamentului European la Chișinău.
11:40
Companii din R. Moldova sunt gata să preia rolul Lukoil în aprovizionarea cu kerosen a aeroportului din Chișinău, spune Radu Marian # Radio Moldova
Companii din Republica Moldova s-ar fi arătat interesate să preia operațiunile de alimentare a aeronavelor pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit. Potrivit lui Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, în prezent sunt analizate mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu kerosen a avioanelor.
11:20
Roberta Metsola, în Parlamentul R. Moldova: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Radio Moldova
11:20
„Diplome fictive” pentru medici din România, semnate de ministrul Emil Ceban: „În calitate de rector al USMF „Nicolae Testemițanu” am semnat anual mii de diplome” # Radio Moldova
Mai multe persoane din România ar fi obținut „diplome fictive” de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără să se prezinte fizic la ore. Oamenii legii de peste Prut desfășoară o anchetă, iar presa din România a publicat poze cu documentele vizate pe care apare semnătura fostului rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, actual ministru al Sănătății. „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a reacționat Emil Ceban.
11:10
Activistă a partidului „Șor” riscă amendă de până la 92.500 de lei sau până la șapte ani de închisoare # Radio Moldova
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a fostului Partid „Șor” va trebui să ofere explicații judecătorilor despre cei peste 540 de mii de lei pe care i-ar fi primit de la un grup criminal organizat pentru acțiuni privind „obținerea puterii în stat prin mijloace ilegale”.
10:50
Robertei Metsola, în Parlamentul R. Moldova: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Radio Moldova
10:40
Organizația criminală „Kitaeț”, cu influență în pușcării: oamenii legii au destructurat o grupare care aduna bani pentru bandă # Radio Moldova
Adunau, din închisoare, bani și bunuri pentru a susține organizația criminală condusă de autoritatea criminală „Kitaeț” din Republica Moldova. Patru deținuți din Penitenciarul nr.18 – Brănești sunt cercetați pentru crearea și conducerea unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute.
10:40
10:20
Revista presei internaționale // Trump anunță progrese în direcția încheierii războiului ruso-ucrainean; Petrolul rusesc se ieftinește în Asia # Radio Moldova
Presa internațională comentează declarațiile președintelui american Donald Trump privind progresele în direcția încheierii războiului din Ucraina și efectele noilor sancțiuni impuse industriei petroliere ruse. Mai multe publicații semnalează tensiunile politice în relațiile țărilor europene cu Ungaria, dar și cu Georgia, unde continuă să fie încălcate normele statului de drept.
