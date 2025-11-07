Cosmetice toxice pe piața R. Moldova: ANSP retrage din comerț mai multe produse rusești
Radio Moldova, 7 noiembrie 2025 15:00
Mai multe produse cosmetice importate din Federația Rusă au fost retrase de pe piața Republicii Moldova după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat că acestea conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții, care pot afecta sănătatea consumatorilor.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
15:10
UNESCO: Republica Moldova intră pentru prima dată în conducerea organizației mondiale a educației, științei și culturii # Radio Moldova
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc pe 7 noiembrie, la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO.
Acum 30 minute
15:00
Cosmetice toxice pe piața R. Moldova: ANSP retrage din comerț mai multe produse rusești # Radio Moldova
Mai multe produse cosmetice importate din Federația Rusă au fost retrase de pe piața Republicii Moldova după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat că acestea conțin substanțe interzise sau admise doar cu restricții, care pot afecta sănătatea consumatorilor.
Acum o oră
14:40
Gennaro Gattuso a anunțat lotul Italiei pentru partidele cu Republica Moldova și Norvegia # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Italiei a anunțat lotul pentru ultimele două partide din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În vederea meciurilor cu Republica Moldova și Norvegia, Gennaro Gattuso a aplelat la 27 de jucători legitimați la cele mai puternice formații de club din Europa. Suporterii moldoveni vor avea ocazia să urmărească în acțiune fotbaliști cotați la zeci de milioane de euro. În acest an, Gianluigi Donnarumma a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, iar la gala premiilor „Balonul de Aur”, cel alintat „Gigio” a fost recompensat cu trofeul „Lev Iașin”, acordat celui mai bun portar din lume în sezonul 2024/2025.
14:40
Roberta Metsola, întâmpinată la Guvern | Premierul Munteanu: Transformarea statelor europene este un model pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Transformarea statelor europene reprezintă un model pentru Republica Moldova – de la fortificarea economiei, servicii mai bune pentru oameni, până la valorile comune pe care le împărtășim. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează vineri, 7 noiembrie, o vizită oficială la Chișinău, într-un moment care marchează oficial lansarea activității biroului Parlamentului European în Republica Moldova.
14:40
Evaziune fiscală de proporții: patru agenți economici din Moldova, cercetați pentru neplata impozitelor și a TVA-ului # Radio Moldova
Patru companii din Republica Moldova, specializate în fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hârtie și carton, sunt cercetate pentru evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2024 firmele ar fi ascuns livrări în valoare totală de peste 11 milioane de lei, fără a le contabiliza oficial.
Acum 2 ore
14:00
Reacții la boicotul comuniștilor față de vizita Robertei Metsola: „Un semnal îngrijorător într-un moment decisiv” # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a boicotat discursul ținut de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în plenul de la Chișinău. Absența deputaților comuniști din sală a fost interpretată de experți ca fiind „un semnal îngrijorător într-un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova”.
13:40
Și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul: bărbat din Fălești, trimis în judecată pentru violență în familie # Radio Moldova
Un bărbat de 41 de ani din raionul Fălești va compărea în fața instanței pentru două episoade de violență în familie care au șocat comunitatea. În doar zece zile, acesta și-ar fi agresat soția cu un fier de călcat și și-ar fi amenințat copilul minor cu un cuțit.
13:20
Rusia și Belarus, excluse din lista grupurilor de prietenie aprobate de Parlament: „Renunțăm la ele cât durează războiul sângeros din Ucraina” # Radio Moldova
Parlamentul de legislatură a XII-a a renunțat la grupurile de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Vicepreședinta Doina Gherman a declarat, în ședința din 7 noiembrie, că decizia este una temporară – „atât timp cât va continua războiul agresiv și sângeros din Ucraina”.
13:20
Guvernul vrea să cumpere infrastructura Lukoil de la Aeroportul Chișinău, înainte ca firma să-și suspende activitatea # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova ar putea prelua singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Chișinău, după ce compania Lukoil va fi nevoită să-și oprească activitatea din 21 noiembrie, ca urmare a sancțiunilor americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că autoritățile au făcut o ofertă de cumpărare a infrastructurii companiei, pentru a asigura continuitatea zborurilor și aprovizionarea pieței petroliere.
13:20
Experți: Vizita Robertei Metsola la Chișinău marchează începutul unei noi etape în drumul R. Moldova spre UE # Radio Moldova
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău nu este doar „simbolică”, aceasta marchează începutul unei noi etape - cea a acțiunilor concrete în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană. Experții au remarcat, la edițiile speciale de la Moldova 1 și Radio Moldova, dedicate vizitei oficialei europene la Chișinău, că aceasta are loc într-un context în care R. Moldova a depășit perioada electorală și se bucură de recunoaștere internațională pentru rezistența sa în fața unui asalt hibrid rusesc.
Acum 4 ore
12:50
Julia Simon va putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Radio Moldova
Biatlonista franceză Julia Simon a fost autorizată de Federația de schi din această țara să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportiva care are în palmares 10 titluri de campioană mondială, a fost condamnată luna trecută pentru furt și fraudă cu carduri bancare. În urma acestui scandal, Julia Simon a primit o suspendare de 6 luni din partea Federației Franceze de Schi, sancțiune din care va efectua efectiv însă doar o lună de suspendare.
12:50
Conduceau beți sau drogați: doi șoferi din Florești au fost condamnați la închisoare # Radio Moldova
Doi bărbați din raionul Florești au fost condamnați la închisoare după ce au fost prinși conducând mijloace de transport în stare avansată de ebrietate. Printre ei se numără și un taximetrist care a urcat drogat la volan, anunță Procuratura Generală.
12:30
Roberta Metsola, la Chișinău: „Liderii UE trebuie să găsească, în curând, niște soluții pentru a deschide negocierile de aderare cu R. Moldova” # Radio Moldova
Republica Moldova și-a făcut „munca” în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), iar acum este rândul instituțiilor europene să acționeze pentru deschiderea negocierilor. Mesajul a fost transmis de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-o conferință de presă, susținută la Chișinău împreună cu președinta Maia Sandu. Potrivit șefei Legislativului european, aderarea R. Moldova la UE este o „realitate care se întâmplă acum”, iar instituțiile europene trebuie să răspundă progreselor Chișinăului prin deschiderea negocierilor de aderare.
12:20
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, reținut acum două zile, a fost eliberat din arest preventiv, dar are interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru 60 de zile.
12:10
ULTIMA ORĂ | Dorin Damir, eliberat din arest preventiv: are interdicția de a părăsi R. Moldova în următoarele două luni # Radio Moldova
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, reținut acum două zile, a fost eliberat din arest preventiv, dar are interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru 60 de zile.
12:00
Republica Moldova a înregistrat „cel mai semnificativ progres” dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, însă ritmul extinderii nu mai depinde doar de Chișinău, ci și de voința politică a Bruxellesului. „Mingea este în curtea Uniunii Europene”, a declarat experta în relații internaționale Tatiana Cojocari, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
11:40
Parlamentul European, alături de R. Moldova. Roberta Metsola: „O Uniune Europeană extinsă – cea mai bună investiție în pace” # Radio Moldova
Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar Parlamentul European va face tot ceea ce este necesar pentru a fi alături de moldoveni în drumul spre aderare. Angajamentul a fost reiterat de președinta Legislativului european, Roberta Metsola, în discursul rostit pe 7 noiembrie în fața parlamentarilor de la Chișinău. Cu acest prilej, înalta oficială a anunțat deschiderea biroului permanent al Parlamentului European la Chișinău.
11:40
Companii din R. Moldova sunt gata să preia rolul Lukoil în aprovizionarea cu kerosen a aeroportului din Chișinău, spune Radu Marian # Radio Moldova
Companii din Republica Moldova s-ar fi arătat interesate să preia operațiunile de alimentare a aeronavelor pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit. Potrivit lui Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, în prezent sunt analizate mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu kerosen a avioanelor.
11:20
Roberta Metsola, în Parlamentul R. Moldova: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
11:20
„Diplome fictive” pentru medici din România, semnate de ministrul Emil Ceban: „În calitate de rector al USMF „Nicolae Testemițanu” am semnat anual mii de diplome” # Radio Moldova
Mai multe persoane din România ar fi obținut „diplome fictive” de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără să se prezinte fizic la ore. Oamenii legii de peste Prut desfășoară o anchetă, iar presa din România a publicat poze cu documentele vizate pe care apare semnătura fostului rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, actual ministru al Sănătății. „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a reacționat Emil Ceban.
Acum 6 ore
11:10
Activistă a partidului „Șor” riscă amendă de până la 92.500 de lei sau până la șapte ani de închisoare # Radio Moldova
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a fostului Partid „Șor” va trebui să ofere explicații judecătorilor despre cei peste 540 de mii de lei pe care i-ar fi primit de la un grup criminal organizat pentru acțiuni privind „obținerea puterii în stat prin mijloace ilegale”.
10:50
Robertei Metsola, în Parlamentul R. Moldova: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
10:40
Organizația criminală „Kitaeț”, cu influență în pușcării: oamenii legii au destructurat o grupare care aduna bani pentru bandă # Radio Moldova
Adunau, din închisoare, bani și bunuri pentru a susține organizația criminală condusă de autoritatea criminală „Kitaeț” din Republica Moldova. Patru deținuți din Penitenciarul nr.18 – Brănești sunt cercetați pentru crearea și conducerea unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute.
10:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
10:20
Revista presei internaționale // Trump anunță progrese în direcția încheierii războiului ruso-ucrainean; Petrolul rusesc se ieftinește în Asia # Radio Moldova
Presa internațională comentează declarațiile președintelui american Donald Trump privind progresele în direcția încheierii războiului din Ucraina și efectele noilor sancțiuni impuse industriei petroliere ruse. Mai multe publicații semnalează tensiunile politice în relațiile țărilor europene cu Ungaria, dar și cu Georgia, unde continuă să fie încălcate normele statului de drept.
10:20
Mesaj din partea opoziției pentru Roberta Metsola: „Să verifice cum sunt cheltuiți banii europeni” în R. Moldova # Radio Moldova
Liderii fracțiunilor parlamentare de opoziție salută vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău, și îi solicită oficialei de la Bruxelles să verifice modul în care sunt folosite fondurile europene acordate Republicii Moldova.
10:10
Parc fotovoltaic construit la Mereni: instituțiile publice vor fi alimentate cu energie solară # Radio Moldova
Satul Mereni din raionul Anenii Noi ajunge pe harta localităților producătoare de energie electrică. Cu sprijinul Uniunii Europene, aici este construit un parc fotovoltaic, care va putea acoperi jumătate din consumul de energie al instituțiilor publice din localitate.
10:00
Miniștri și parlamentari s-au implicat într-o acțiune de caritate pentru susținerea a peste 1.000 de copii # Radio Moldova
Crăciun fericit pentru peste 1.000 de copii din satele Republicii Moldova, care vor primi cadouri procurate din fondurile donate la o cină de caritate, în seara de 6 noiembrie. La eveniment au participat înalți demnitari de stat. Printre ei s-a aflat și premierul Alexandru Munteanu, iar vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a devenit pentru o seară chelneriță.
10:00
Parlamentul ar putea avea un alt secretar general: propunerea spicherului Igor Grosu # Radio Moldova
Spicherul Igor Grosu a propus candidatura lui Victor Agrici, consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, pentru funcția de secretar general al Parlamentului.
09:50
Roberta Metsola a ajuns în Parlamentul R. Moldova: Urmează să țină un discurs în fața deputaților # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
09:40
Tragedie în clădirea fostului hotel „Național”: o minoră de 13 ani a murit după ce ar fi căzut de la înălțime # Radio Moldova
Caz tragic în capitală. O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în incinta clădirii fostului hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, fata ar fi căzut de la înălțime, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că fata era fără suflare.
09:30
FCSB a suferit a treia înfrâgere consecutivă în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. Campioana României a pierdut cu 1:3 pe terenul grupării elvețiene FC Basel. Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după o suită de greșeli ale formației bucureștene. În minutul 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Ștefan Târnovanu a ieșit hazardat, a comis henț în afara careului și, în consecință, a fost eliminat. La lovitura liberă ce a urmat, executată de Xherdan Shaqiri, Siyabonga Ngezana a jucat mingea cu mâna, iar după consultarea sistemului VAR, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a dictat penalty.
09:20
Sandu-Valentin Mateiu: Investițiile în tehnologia militară și cooperarea regională, inclusiv cu R. Moldova, piloni esențiali pentru contracararea amenințărilor ruse # Radio Moldova
Contextul geopolitic a schimbat fundamental modul în care NATO și Europa își concep apărarea colectivă, afirmă comandorul român în rezervă Sandu-Valentin Mateiu. Investițiile în tehnologia militară și cooperarea regională, inclusiv cu R. Moldova, sunt piloni esențiali pentru contracararea amenințărilor și consolidarea poziției NATO în fața agresiunii ruse, a declarat Sandu-Valentin Mateiu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
Acum 8 ore
09:00
Daniella Misail-Nichitin: R. Moldova a cooperat activ cu Interpol și instituțiile europene pentru aducerea lui Plahotniuc în fața justiției # Radio Moldova
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
09:00
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ajutat cel puțin 24 dintre rudele sale apropiate să obțină posturi importante în structurile de stat. Despre acest lucru scrie publicația „Proiect”, citată de Meduza Live.
08:30
Liga Conferințelor UEFA: CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică iar Vlad Blănuță a perforat poarta echipei la care este legitimat Vitalie Damașcan # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică a Ligii Conferințelor. „Alb-albaștrii” au învins cu 1:0 în deplasare pe Rapid Viena din Austria. Craiovenii au făcut un meci bun și puteau câștiga mai clar, dar au ratat inexplicabil de cîteva ori. În tensiunea partidei, Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltene, a încasat două cartonașe galbene în decurs de câteva minute și a fost eliminat. Ucraineanul Oleksandr Romanciuk a marcat singurul gol al meciului în minutul 37, la centrarea costaricanului Carlos Mora.
08:00
Zborurile au fost din nou suspendate joi seara. 6 noiembrie, pe aeroporturile din Bruxelles și Liège, după ce mai multe drone au fost observate în apropiere. Operatorul aerian Skeyes a confirmat că traficul de la Zaventem a fost întrerupt în jurul orei 21:20, iar zborurile au fost reluate după aproximativ o jumătate de oră, conform procedurii standard aplicate în caz de „observație serioasă”. În același timp, activitatea a fost suspendată temporar și pe aeroportul din Liège, pentru aceleași motive, notează RTBF.
07:40
Revista Presei | Experții Băncii Mondiale: UE este mai darnică în relația cu R. Moldova, decât cu statele balcanice # Radio Moldova
Vizita președintei Parlamentului European la Chișinău și o nouă anchetă ce vizează corupția în instituțiile de învățământ din capitală – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
07:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, un nou discurs în Legislativul de la Chișinău # Radio Moldova
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va ține, în dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie, un discurs în Legislativul de la Chișinău, cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
07:30
Corespondență Dan Alexe // După șase luni, Friedrich Merz este cel mai nepopular cancelar german din istorie # Radio Moldova
Extrema dreaptă progresează în mai toată Europa, pe măsură ce centrul se fărâmițează, dar puțini ar fi prevăzut o situație în care cancelarul german centrist Friedrich Merz, care a sărbătorit joi, 6 noiembrie, șase luni de la preluarea mandatului, are particularitatea de a fi devenit extrem de rapid cel mai nepopular șef de guvern din istoria postbelică a Germaniei.
Acum 12 ore
07:00
Azerbaidjanul trece la standarde NATO: anunțul făcut de președintele Ilham Aliyev la Baku # Radio Moldova
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a anunțat că armata țării este în curs de adaptare la standardele NATO, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice desfășurate joi, 6 noiembrie, la Baku. Declarația a fost publicată pe site-ul oficial al președinției azere.
Acum 24 ore
21:30
Tineri din 24 de țări au ales Republica Moldova pentru studiile universitare. Pe lângă cei din Israel sau India, în universitățile din țara noastră au fost admiși tineri din China, Germania sau Franța. Cele mai populare instituții de învățământ sunt Universitatea de Medicină și Farmacie și cea pedagogică.
21:00
Cooperare fără precedent între MAI, Interpol și Europol. Daniella Misail-Nichitin: „Lucrăm umăr la umăr, 24 din 24” # Radio Moldova
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
20:40
Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului Kalmaegi. Bilanțul tragediei a depășit 240 de morți și dispăruți, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește. Ploile torențiale aduse de furtună au declanșat inundații extinse. Impactul umanitar este uriaș: peste 560 de mii de persoane au fost evacuate și adăpostite în centre temporare.
19:40
O incursiune spectaculoasă în universul designului japonez contemporan îi așteaptă pe vizitatori la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția „Japanese Design Today”, organizată în contextul Zilelor Japoniei, oferă publicului șansa de a descoperi obiecte inovatoare, tradiții reinterpretate și tehnologii moderne, toate prezentate într-un format interactiv.
18:50
Prime Minister Munteanu reiterates Moldova's support for Ukraine's territorial integrity # Radio Moldova
The Republic of Moldova reaffirms its support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine while condemning Russian aggression against its neighbor. This statement was reiterated by Prime Minister Alexandru Munteanu during a meeting on Thursday, November 6, with the Ukrainian Ambassador to the Republic of Moldova, Paun Rohovei.
18:50
Sistemul sanitar rus sub presiune: spitale fără medicamente, laboratoare fără oameni de știință # Radio Moldova
În Rusia, sistemul medical se confruntă simultan cu două crize majore: penuria de medicamente esențiale pentru pacienții cu boli cronice de rinichi și scăderea drastică a numărului de cercetători din domeniul medical. În zece regiuni ale țării, bolnavii nu mai primesc la timp tratamentele vitale, iar în ultimii 15 ani, Rusia a pierdut unul din patru oameni de știință specializați în medicină, pe fondul războiului și al reducerii finanțării.
18:00
Prim-ministrul Munteanu reiterează sprijinul R. Moldova pentru integritatea teritorială a Ucrainei # Radio Moldova
R. Moldova susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă agresiunea rusă împotriva statului vecin. Mesajul a fost reiterat joi, 6 noiembrie, de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
17:50
Jurnalistă DW: NATO investește în România, România investește în NATO. Vizita lui Rutte – o reafirmare a angajamentului de securitate # Radio Moldova
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, în România are o semnificație strategică pentru securitatea regională și constituie un răspuns la semnalele că redimensionarea trupelor americane în Europa Centrală și de Est ar putea submina percepția de securitate în regiune. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a explicat modul în care noua inițiativă NATO – Santinela Estică – ar putea redefini arhitectura de apărare a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.
17:40
CA a aplicat amenzi de 50.000 de lei mai multor distribuitori de cablu: nu au retransmis posturile TV obligatorii # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei și patru avertizări publice pentru nerespectarea prevederilor legale privind lista serviciilor media „must carry”, adică a posturilor TV pe care toți distribuitorii de cablu sunt obligați să le retransmită și să le plaseze pe primele poziții din grila automată. În total, 27 de distribuitori de servicii media au fost verificați în perioada 17 septembrie – 10 octombrie, iar la șase dintre aceștia au fost depistate abateri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.