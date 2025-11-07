Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, a fost extrădat în Republica Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO
ProTV.md, 7 noiembrie 2025 21:00
Acum 5 minute
21:30
Cazul TUX: Trei persoane reținute în urma perchezițiilor, au fost plasate în arest pentru 30 de zile, iar două au fost eliberate cu interdicția de a părăsi țara # ProTV.md
Acum 15 minute
21:20
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, extrădat în Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
21:10
Cristian Botgros audiat ca martor în cazul morții Andreei Cuciuc: Avocata familiei susține nevinovăția acestuia și anunță că urmează să fie interogate toate persoanele prezente la evenimentul din 15 noiembrie - VIDEO # ProTV.md
21:10
Șoferul care se deplasa pe contrasens în Criuleni, identificat și sancționat de polițiști: riscă suspendarea permisului și proces penal pentru refuzul testării alcoolscopice - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
21:00
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, a fost extrădat în Republica Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO # ProTV.md
20:50
Depozitare ilegală de deșeuri depistată în extravilanul orașului Ocnița: persoana vinovată riscă amendă sau muncă în folosul comunității - FOTO # ProTV.md
20:40
Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate
Acum 2 ore
20:20
Moscova se leapădă oficial de sărbătoarea care marca victoria revoluției bolșevice
20:20
Linia electrică de 400 kV Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată: Proiect strategic pentru securitatea energetică a Moldovei după 30 de ani de așteptare - VIDEO # ProTV.md
20:00
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru persoanele care se întorc din străinătate # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.11.2025
19:50
Momentul în care un soldat ucrainean doboară cu ajutorul unei arme de asalt o dronă rusă Shahed - VIDEO # ProTV.md
19:40
Cristian Botgros audiat ca martor în cazul morții Andreei Cuciuc: Avocata familiei susține nevinovăția acestuia și anunță că urmează să fie interogate toate persoanele prezente la Balul Bobocilor - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
19:20
„Acționăm asimetric pentru a contracara inamicul”. Ucraina a atacat depozite de petrol în Crimeea. Imagini cu operațiunea - VIDEO # ProTV.md
19:00
Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele. „Mă enervez şi ţip la el” # ProTV.md
19:00
Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom # ProTV.md
18:50
UE a pus noi restricții la vizele pentru ruși. Moscova a comentat imediat anunțul
18:30
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.11.2025
18:20
JD Vance sau Marco Rubio? Se conturează numele succesorului lui Trump în lupta pentru Casa Albă # ProTV.md
18:10
Percheziții la patru firme din Moldova, suspectate de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei # ProTV.md
18:10
SUA nu va mai emite pașapoarte care menţionează alt gen decât sexul la naştere
18:10
Peste 2.000 de firme sub lupa Fiscului: Cum monitorizarea și consultările fiscale au crescut încasările cu zeci de milioane de lei # ProTV.md
18:00
Tânăra dată în urmărire internațională pentru trafic de persoane, prinsă la controlul de frontieră la Oancea și predată autorităților române pentru măsuri legale # ProTV.md
17:50
„Instituțiile să-și facă treaba”: Reacție lui Igor Grosu după ancheta procurorilor români care vizează diplomele de rezidențiat de la USMF # ProTV.md
Acum 6 ore
17:10
Republica Moldova se aliniază eforturilor internaționale de combatere a terorismului: liderul Siriei, adăugat de SIS pe lista persoanelor implicate în activități teroriste # ProTV.md
17:00
Parlamentul Republicii Moldova își extinde rețeaua de diplomație parlamentară: 54 de grupuri de prietenie cu state din întreaga lume, fără Rusia și Belarus # ProTV.md
17:00
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul deplin pentru Republica Moldova: Roberta Metsola, după întrevederea cu Munteanu: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană” - FOTO # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 07.11.2025
16:50
Mai multe produse cosmetice rusești, retrase de pe piața din Republica Moldova din cauza substanțelor periculoase # ProTV.md
16:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
16:30
Schimb de replici la emisiunea În PROfunzime. De ce rușii nu-și retrag armata de ocupație din regiunea transnistreană - VIDEO # ProTV.md
16:30
Moment istoric pentru Republica Moldova: țara noastră a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al UNESCO # ProTV.md
16:10
De la Parlament la Președinție. Roberta Metsola a anunțat deschiderea oficiului de legătura al Parlamentului European la Chișinău: „Promisiunile europene nu mai sunt vise” - VIDEO # ProTV.md
16:10
Roberta Metsola de la tribuna legislativului de la Chișinău: „A venit timpul pentru a deschide negocierile de aderare” - VIDEO # ProTV.md
15:40
Black Friday la Fabrica Nani – cea mai bună ocazie să-ți transformi casa
Acum 8 ore
14:40
Scandalul cu diplome false de la USMF: CNA a pornit o anchetă, în baza unei plângeri depuse de ministrul Sănătății # ProTV.md
14:20
„Există dovezi de acțiuni hibride și subversive”: Deputatul PAS explică de ce Republica Moldova vrea să închidă Centrul de Cultură Rus. Reacția opoziției - VIDEO # ProTV.md
14:20
Scandalul cu diplome false de la USMF: Ministrul Sănătății a depus o plângere la CNA și solicită investigarea completă a cazului # ProTV.md
14:10
Chișinăul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue și cu Bulgaria și România” # ProTV.md
14:00
Statul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la aeroportul Chișinău. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue cu Bulgaria și România” # ProTV.md
13:40
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren # ProTV.md
Acum 12 ore
13:30
Roberta Metsola, într-o vizită la Chișinău. Președintele Parlamentului European a susținut un discurs în plenul Legislativului și s-a întâlnit cu Maia Sandu - VIDEO # ProTV.md
13:20
Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie, adoptat - VIDEO # ProTV.md
13:10
Kremlinul respinge zvonurile privind marginalizarea lui Serghei Lavrov. Mișcările care au generat aceste speculații în presa rusă # ProTV.md
13:10
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena # ProTV.md
13:00
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie, adoptat # ProTV.md
13:00
Un cocktail de droguri, găsit în organismul unui șofer din capitală. Ce spun polițiștii
12:50
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara # ProTV.md
12:30
Un taximetrist drogat și un șofer băut din Florești, condamnați la pușcărie. Câți ani vor sta după gratii # ProTV.md
12:10
Dorin Damir ar fi fost eliberat din arest, după ce a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. A primit interdicția de a părăsi țara # ProTV.md
