Un șofer din capitală rămâne fără permis timp de o lună, după ce a fost surprins pe camere că nu a acordat prioritate unui pieton - VIDEO
ProTV.md, 7 noiembrie 2025 23:00
Un șofer din capitală rămâne fără permis timp de o lună, după ce a fost surprins pe camere că nu a acordat prioritate unui pieton - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
23:40
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara - VIDEO # ProTV.md
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara - VIDEO
23:40
Surpriză în Liga Europei: Midtjylland, vicecampioana Danemarcei, conduce clasamentul după patru etape, fiind singura echipă cu victorii în toate meciurile - VIDEO # ProTV.md
Surpriză în Liga Europei: Midtjylland, vicecampioana Danemarcei, conduce clasamentul după patru etape, fiind singura echipă cu victorii în toate meciurile - VIDEO
23:40
Campioana României, FCSB, rămâne cu doar trei puncte după patru etape în Liga Europei - VIDEO # ProTV.md
Campioana României, FCSB, rămâne cu doar trei puncte după patru etape în Liga Europei - VIDEO
Acum o oră
23:30
Hapoel Tel Aviv face senzație în Euroliga de baschet: după titlul din EuroCup, echipa israeliană împarte prima poziție cu Steaua Roșie în cel mai important turneu continental - VIDEO # ProTV.md
Hapoel Tel Aviv face senzație în Euroliga de baschet: după titlul din EuroCup, echipa israeliană împarte prima poziție cu Steaua Roșie în cel mai important turneu continental - VIDEO
23:30
Anaheim Ducks continuă să impresioneze în NHL: echipa a marcat de 7 ori pentru a patra oară și este cea mai rezultativă din sezon, cu 55 de goluri în 13 etape - VIDEO # ProTV.md
Anaheim Ducks continuă să impresioneze în NHL: echipa a marcat de 7 ori pentru a patra oară și este cea mai rezultativă din sezon, cu 55 de goluri în 13 etape - VIDEO
23:30
Aryna Sabalenka și Jessica Pegula sunt ultimele două semifinaliste la Turneul Campioanelor - VIDEO # ProTV.md
Aryna Sabalenka și Jessica Pegula sunt ultimele două semifinaliste la Turneul Campioanelor - VIDEO
23:20
Blănuță a spart gheața. Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League - VIDEO # ProTV.md
Blănuță a spart gheața. Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League - VIDEO
23:20
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena - VIDEO # ProTV.md
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena - VIDEO
23:20
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren - VIDEO # ProTV.md
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren - VIDEO
23:20
Ploi torențiale și inundații în Spania: Catalonia și Insulele Baleare, din nou sub ape după un nou val de precipitații abundente - VIDEO # ProTV.md
Ploi torențiale și inundații în Spania: Catalonia și Insulele Baleare, din nou sub ape după un nou val de precipitații abundente - VIDEO
23:10
Coca-Cola lansează noul spot de Crăciun realizat cu inteligență artificială: anul acesta, emoția e adusă de animale, nu de oameni - VIDEO # ProTV.md
Coca-Cola lansează noul spot de Crăciun realizat cu inteligență artificială: anul acesta, emoția e adusă de animale, nu de oameni - VIDEO
Acum 2 ore
23:00
Gunvor renunță să cumpere activele Lukoil din străinătate, după ce autoritățile americane au blocat tranzacția din cauza sancțiunilor impuse Rusiei - VIDEO # ProTV.md
Gunvor renunță să cumpere activele Lukoil din străinătate, după ce autoritățile americane au blocat tranzacția din cauza sancțiunilor impuse Rusiei - VIDEO
23:00
Un șofer din capitală rămâne fără permis timp de o lună, după ce a fost surprins pe camere că nu a acordat prioritate unui pieton - VIDEO # ProTV.md
Un șofer din capitală rămâne fără permis timp de o lună, după ce a fost surprins pe camere că nu a acordat prioritate unui pieton - VIDEO
22:50
Guvernul danez pregătește o lege împotriva abuzurilor digitale: interdicții clare pentru folosirea neautorizată a imaginii și vocii în materiale generate de inteligența artificială - VIDEO # ProTV.md
Guvernul danez pregătește o lege împotriva abuzurilor digitale: interdicții clare pentru folosirea neautorizată a imaginii și vocii în materiale generate de inteligența artificială - VIDEO
22:50
Atacuri rusești masive asupra infrastructurii ucrainene: mii de oameni fără curent la Odesa, iar în Harikov și Zaporojie au fost lovite instituții civile - VIDEO # ProTV.md
Atacuri rusești masive asupra infrastructurii ucrainene: mii de oameni fără curent la Odesa, iar în Harikov și Zaporojie au fost lovite instituții civile - VIDEO
22:50
Verdict istoric în Ucraina: un militar rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean în regiunea Zaporojie - VIDEO # ProTV.md
Verdict istoric în Ucraina: un militar rus, condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unui prizonier de război ucrainean în regiunea Zaporojie - VIDEO
22:40
Chișinăul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue și cu Bulgaria și România” - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue și cu Bulgaria și România” - VIDEO
22:40
„‘Acest centru doar cu cultură nu se ocupă”: Radu Marian acuză Centrul de Cultură rus de acțiuni hibride, dezinformare și promovarea intereselor Kremlinului - VIDEO # ProTV.md
„‘Acest centru doar cu cultură nu se ocupă”: Radu Marian acuză Centrul de Cultură rus de acțiuni hibride, dezinformare și promovarea intereselor Kremlinului - VIDEO
22:30
Ministrul Sănătății, în centrul scandalului diplomelor false: Ceban neagă acuzațiile și cere o investigație comună România–Moldova: „Este nevoie de o verificare minuțioasă” - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Sănătății, în centrul scandalului diplomelor false: Ceban neagă acuzațiile și cere o investigație comună România–Moldova: „Este nevoie de o verificare minuțioasă” - VIDEO
22:20
Haos pe aeroporturile americane: criza bugetară federală paralizează traficul aerian, mii de zboruri anulate și întârzieri record în marile orașe - VIDEO # ProTV.md
Haos pe aeroporturile americane: criza bugetară federală paralizează traficul aerian, mii de zboruri anulate și întârzieri record în marile orașe - VIDEO
22:10
O fată de 13 ani, găsită fără suflare în puțul unui ascensor din Hotelul Național: Părinții au alertat poliția după ce adolescenta nu a revenit de la școală - VIDEO # ProTV.md
O fată de 13 ani, găsită fără suflare în puțul unui ascensor din Hotelul Național: Părinții au alertat poliția după ce adolescenta nu a revenit de la școală - VIDEO
Acum 4 ore
21:30
Cazul TUX: Trei persoane reținute în urma perchezițiilor, au fost plasate în arest pentru 30 de zile, iar două au fost eliberate cu interdicția de a părăsi țara # ProTV.md
Cazul TUX: Trei persoane reținute în urma perchezițiilor, au fost plasate în arest pentru 30 de zile, iar două au fost eliberate cu interdicția de a părăsi țara
21:20
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, extrădat în Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO # ProTV.md
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, extrădat în Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO
21:10
Cristian Botgros audiat ca martor în cazul morții Andreei Cuciuc: Avocata familiei susține nevinovăția acestuia și anunță că urmează să fie interogate toate persoanele prezente la evenimentul din 15 noiembrie - VIDEO # ProTV.md
Cristian Botgros audiat ca martor în cazul morții Andreei Cuciuc: Avocata familiei susține nevinovăția acestuia și anunță că urmează să fie interogate toate persoanele prezente la evenimentul din 15 noiembrie - VIDEO
21:10
Șoferul care se deplasa pe contrasens în Criuleni, identificat și sancționat de polițiști: riscă suspendarea permisului și proces penal pentru refuzul testării alcoolscopice - VIDEO # ProTV.md
Șoferul care se deplasa pe contrasens în Criuleni, identificat și sancționat de polițiști: riscă suspendarea permisului și proces penal pentru refuzul testării alcoolscopice - VIDEO
21:00
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, a fost extrădat în Republica Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO # ProTV.md
Cetățeanul turc Hassan Toper, implicat în omorul din sectorul Rîșcani, a fost extrădat în Republica Moldova după ce a fost reținut în Marea Britanie - VIDEO
20:50
Depozitare ilegală de deșeuri depistată în extravilanul orașului Ocnița: persoana vinovată riscă amendă sau muncă în folosul comunității - FOTO # ProTV.md
Depozitare ilegală de deșeuri depistată în extravilanul orașului Ocnița: persoana vinovată riscă amendă sau muncă în folosul comunității - FOTO
20:40
Maia Sandu a constituit noul Consiliu Național de Securitate
20:20
Moscova se leapădă oficial de sărbătoarea care marca victoria revoluției bolșevice
20:20
Linia electrică de 400 kV Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată: Proiect strategic pentru securitatea energetică a Moldovei după 30 de ani de așteptare - VIDEO # ProTV.md
Linia electrică de 400 kV Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată: Proiect strategic pentru securitatea energetică a Moldovei după 30 de ani de așteptare - VIDEO
Acum 6 ore
20:00
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru persoanele care se întorc din străinătate # ProTV.md
Rusia intenționează să suspende serviciile de telefonie mobilă timp de 24 de ore pentru persoanele care se întorc din străinătate
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.11.2025
19:50
Momentul în care un soldat ucrainean doboară cu ajutorul unei arme de asalt o dronă rusă Shahed - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un soldat ucrainean doboară cu ajutorul unei arme de asalt o dronă rusă Shahed - VIDEO
19:40
Cristian Botgros audiat ca martor în cazul morții Andreei Cuciuc: Avocata familiei susține nevinovăția acestuia și anunță că urmează să fie interogate toate persoanele prezente la Balul Bobocilor - VIDEO # ProTV.md
Cristian Botgros audiat ca martor în cazul morții Andreei Cuciuc: Avocata familiei susține nevinovăția acestuia și anunță că urmează să fie interogate toate persoanele prezente la Balul Bobocilor - VIDEO
19:20
„Acționăm asimetric pentru a contracara inamicul”. Ucraina a atacat depozite de petrol în Crimeea. Imagini cu operațiunea - VIDEO # ProTV.md
„Acționăm asimetric pentru a contracara inamicul”. Ucraina a atacat depozite de petrol în Crimeea. Imagini cu operațiunea - VIDEO
19:00
Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele. „Mă enervez şi ţip la el” # ProTV.md
Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele. „Mă enervez şi ţip la el”
19:00
Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom # ProTV.md
Rusia construiește o uriașă centrală nucleară la mică distanță de România. Anunțul Rosatom
18:50
UE a pus noi restricții la vizele pentru ruși. Moscova a comentat imediat anunțul
18:30
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 07.11.2025
18:20
JD Vance sau Marco Rubio? Se conturează numele succesorului lui Trump în lupta pentru Casa Albă # ProTV.md
JD Vance sau Marco Rubio? Se conturează numele succesorului lui Trump în lupta pentru Casa Albă
18:10
Percheziții la patru firme din Moldova, suspectate de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei # ProTV.md
Percheziții la patru firme din Moldova, suspectate de evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei
18:10
SUA nu va mai emite pașapoarte care menţionează alt gen decât sexul la naştere
18:10
Peste 2.000 de firme sub lupa Fiscului: Cum monitorizarea și consultările fiscale au crescut încasările cu zeci de milioane de lei # ProTV.md
Peste 2.000 de firme sub lupa Fiscului: Cum monitorizarea și consultările fiscale au crescut încasările cu zeci de milioane de lei
Acum 8 ore
18:00
Tânăra dată în urmărire internațională pentru trafic de persoane, prinsă la controlul de frontieră la Oancea și predată autorităților române pentru măsuri legale # ProTV.md
Tânăra dată în urmărire internațională pentru trafic de persoane, prinsă la controlul de frontieră la Oancea și predată autorităților române pentru măsuri legale
17:50
„Instituțiile să-și facă treaba”: Reacție lui Igor Grosu după ancheta procurorilor români care vizează diplomele de rezidențiat de la USMF # ProTV.md
„Instituțiile să-și facă treaba”: Reacție lui Igor Grosu după ancheta procurorilor români care vizează diplomele de rezidențiat de la USMF
17:10
Republica Moldova se aliniază eforturilor internaționale de combatere a terorismului: liderul Siriei, adăugat de SIS pe lista persoanelor implicate în activități teroriste # ProTV.md
Republica Moldova se aliniază eforturilor internaționale de combatere a terorismului: liderul Siriei, adăugat de SIS pe lista persoanelor implicate în activități teroriste
17:00
Parlamentul Republicii Moldova își extinde rețeaua de diplomație parlamentară: 54 de grupuri de prietenie cu state din întreaga lume, fără Rusia și Belarus # ProTV.md
Parlamentul Republicii Moldova își extinde rețeaua de diplomație parlamentară: 54 de grupuri de prietenie cu state din întreaga lume, fără Rusia și Belarus
17:00
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul deplin pentru Republica Moldova: Roberta Metsola, după întrevederea cu Munteanu: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană” - FOTO # ProTV.md
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul deplin pentru Republica Moldova: Roberta Metsola, după întrevederea cu Munteanu: „Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană” - FOTO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 07.11.2025
16:50
Mai multe produse cosmetice rusești, retrase de pe piața din Republica Moldova din cauza substanțelor periculoase # ProTV.md
Mai multe produse cosmetice rusești, retrase de pe piața din Republica Moldova din cauza substanțelor periculoase
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.