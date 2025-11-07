Moment istoric pentru Republica Moldova: țara noastră a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al UNESCO

ProTV.md, 7 noiembrie 2025 16:30

Moment istoric pentru Republica Moldova: țara noastră a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al UNESCO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
16:50
Mai multe produse cosmetice rusești, retrase de pe piața din Republica Moldova din cauza substanțelor periculoase ProTV.md
Mai multe produse cosmetice rusești, retrase de pe piața din Republica Moldova din cauza substanțelor periculoase
Acum 15 minute
16:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 30 minute
16:30
Schimb de replici la emisiunea În PROfunzime. De ce rușii nu-și retrag armata de ocupație din regiunea transnistreană - VIDEO ProTV.md
Schimb de replici la emisiunea În PROfunzime. De ce rușii nu-și retrag armata de ocupație din regiunea transnistreană - VIDEO
16:30
Moment istoric pentru Republica Moldova: țara noastră a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al UNESCO ProTV.md
Moment istoric pentru Republica Moldova: țara noastră a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al UNESCO
Acum o oră
16:10
De la Parlament la Președinție. Roberta Metsola a anunțat deschiderea oficiului de legătura al Parlamentului European la Chișinău: „Promisiunile europene nu mai sunt vise” - VIDEO ProTV.md
De la Parlament la Președinție. Roberta Metsola a anunțat deschiderea oficiului de legătura al Parlamentului European la Chișinău: „Promisiunile europene nu mai sunt vise” - VIDEO
16:10
Roberta Metsola de la tribuna legislativului de la Chișinău: „A venit timpul pentru a deschide negocierile de aderare” - VIDEO ProTV.md
Roberta Metsola de la tribuna legislativului de la Chișinău: „A venit timpul pentru a deschide negocierile de aderare” - VIDEO
Acum 2 ore
15:40
Black Friday la Fabrica Nani – cea mai bună ocazie să-ți transformi casa ProTV.md
Black Friday la Fabrica Nani – cea mai bună ocazie să-ți transformi casa
Acum 4 ore
14:40
Scandalul cu diplome false de la USMF: CNA a pornit o anchetă, în baza unei plângeri depuse de ministrul Sănătății ProTV.md
Scandalul cu diplome false de la USMF: CNA a pornit o anchetă, în baza unei plângeri depuse de ministrul Sănătății
14:20
„Există dovezi de acțiuni hibride și subversive”: Deputatul PAS explică de ce Republica Moldova vrea să închidă Centrul de Cultură Rus. Reacția opoziției - VIDEO ProTV.md
„Există dovezi de acțiuni hibride și subversive”: Deputatul PAS explică de ce Republica Moldova vrea să închidă Centrul de Cultură Rus. Reacția opoziției - VIDEO
14:20
Scandalul cu diplome false de la USMF: Ministrul Sănătății a depus o plângere la CNA și solicită investigarea completă a cazului ProTV.md
Scandalul cu diplome false de la USMF: Ministrul Sănătății a depus o plângere la CNA și solicită investigarea completă a cazului
14:10
Chișinăul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue și cu Bulgaria și România” ProTV.md
Chișinăul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la Aeroportul. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue și cu Bulgaria și România”
14:00
Statul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la aeroportul Chișinău. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue cu Bulgaria și România” ProTV.md
Statul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la aeroportul Chișinău. Ministrul Energiei: „Purtăm discuții continue cu Bulgaria și România”
13:40
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren ProTV.md
Djokovic, de neoprit la Atena! Sârbul s-a calificat în a 199-a semifinală a carierei după victoria cu Borges! Nole, show total pe teren
13:30
Roberta Metsola, într-o vizită la Chișinău. Președintele Parlamentului European a susținut un discurs în plenul Legislativului și s-a întâlnit cu Maia Sandu - VIDEO ProTV.md
Roberta Metsola, într-o vizită la Chișinău. Președintele Parlamentului European a susținut un discurs în plenul Legislativului și s-a întâlnit cu Maia Sandu - VIDEO
13:20
Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie, adoptat - VIDEO ProTV.md
Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie, adoptat - VIDEO
13:10
Kremlinul respinge zvonurile privind marginalizarea lui Serghei Lavrov. Mișcările care au generat aceste speculații în presa rusă ProTV.md
Kremlinul respinge zvonurile privind marginalizarea lui Serghei Lavrov. Mișcările care au generat aceste speculații în presa rusă
13:10
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena ProTV.md
Craiova, prima victorie în faza ligii din Conference League! Romanchuk a înscris pe terenul lui Rapid Viena
13:00
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie, adoptat ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie, adoptat
13:00
Un cocktail de droguri, găsit în organismul unui șofer din capitală. Ce spun polițiștii ProTV.md
Un cocktail de droguri, găsit în organismul unui șofer din capitală. Ce spun polițiștii
Acum 6 ore
12:50
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara ProTV.md
Dorin Damir, eliberat din arest în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani: A primit interdicția de a părăsi țara
12:30
Un taximetrist drogat și un șofer băut din Florești, condamnați la pușcărie. Câți ani vor sta după gratii ProTV.md
Un taximetrist drogat și un șofer băut din Florești, condamnați la pușcărie. Câți ani vor sta după gratii
12:10
Dorin Damir ar fi fost eliberat din arest, după ce a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. A primit interdicția de a părăsi țara ProTV.md
Dorin Damir ar fi fost eliberat din arest, după ce a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. A primit interdicția de a părăsi țara
12:00
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Se examinează proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Se examinează proiectul privind grupurile parlamentare de prietenie
11:40
Maia Sandu și Roberta Metsola au susținut o conferință de presă. Președintele RM: „Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate” - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu și Roberta Metsola au susținut o conferință de presă. Președintele RM: „Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate” - VIDEO
11:20
Cum răspunde socialista Olga Cebotari, întrebată dacă condamnă sau nu războiul Rusiei împotriva Ucrainei - VIDEO ProTV.md
Cum răspunde socialista Olga Cebotari, întrebată dacă condamnă sau nu războiul Rusiei împotriva Ucrainei - VIDEO
11:20
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește ProTV.md
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
11:20
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
11:20
LIVE. Maia Sandu și Roberta Metsola susțin o conferință de presă. Președintele RM: „Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate” ProTV.md
LIVE. Maia Sandu și Roberta Metsola susțin o conferință de presă. Președintele RM: „Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate”
11:10
Reacția lui Emil Ceban la faptul că pe diplomele false ale celor 12 medici din România este semnătura lui: „Am semnat anual mii de diplome” ProTV.md
Reacția lui Emil Ceban la faptul că pe diplomele false ale celor 12 medici din România este semnătura lui: „Am semnat anual mii de diplome”
11:10
Atenție, șoferi. Circulația rutieră, sistată pe mai multe străzi din capitală. Anunțul primăriei ProTV.md
Atenție, șoferi. Circulația rutieră, sistată pe mai multe străzi din capitală. Anunțul primăriei
11:00
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola a susținut un discurs de la tribuna Legislativului: „Este o onoare să mă întorc aici” ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola a susținut un discurs de la tribuna Legislativului: „Este o onoare să mă întorc aici”
11:00
Reacția lui Emil Ceban la faptul că pe diplomele false este semnătura lui: „Semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii” ProTV.md
Reacția lui Emil Ceban la faptul că pe diplomele false este semnătura lui: „Semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii”
Acum 8 ore
10:50
Recația lui Emil Ceban la faptul că pe diplomele false este semnătura lui: „Semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii” ProTV.md
Recația lui Emil Ceban la faptul că pe diplomele false este semnătura lui: „Semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii”
10:50
A aplicat fierul de călcat fierbinte pe corpul soției sale pentru că „i-a interzis” să consume alcool. Bărbatul trimis, în judecată ProTV.md
A aplicat fierul de călcat fierbinte pe corpul soției sale pentru că „i-a interzis” să consume alcool. Bărbatul trimis, în judecată
10:40
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola susține un discurs de la tribuna Legislativului: „Este o onoare să mă întorc aici” ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola susține un discurs de la tribuna Legislativului: „Este o onoare să mă întorc aici”
10:30
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola susține un discurs de la tribuna Legislativului ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola susține un discurs de la tribuna Legislativului
10:30
Încă un om de al lui Șor pe banca acuzaților: Vicepreședintele organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid ȘOR, acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ProTV.md
Încă un om de al lui Șor pe banca acuzaților: Vicepreședintele organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid ȘOR, acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului
10:30
Percheziții în penitenciarul de la Brănești. Adunau în „fondul” grupării bani pentru a susține organizația condusă de așa-zisul hoț în lege “Kitaeț” din Moldova. Cum acționa grupul - VIDEO ProTV.md
Percheziții în penitenciarul de la Brănești. Adunau în „fondul” grupării bani pentru a susține organizația condusă de așa-zisul hoț în lege “Kitaeț” din Moldova. Cum acționa grupul - VIDEO
10:20
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola va susține un discurs de la tribuna Legislativului ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului din 7 noiembrie. Roberta Metsola va susține un discurs de la tribuna Legislativului
09:50
Roberta Metsola întâmpinată de Igor Grosu: Președintele Parlamentului European va susține un discurs în plenul legislativului de la Chișinău - VIDEO ProTV.md
Roberta Metsola întâmpinată de Igor Grosu: Președintele Parlamentului European va susține un discurs în plenul legislativului de la Chișinău - VIDEO
09:50
Blănuță a spart gheața. Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League ProTV.md
Blănuță a spart gheața. Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League
09:50
Djokovic a urmărit tragerea la sorţi pentru Turneul Campionilor. Anunţul făcut după ce a ajuns în semifinale la Atena ProTV.md
Djokovic a urmărit tragerea la sorţi pentru Turneul Campionilor. Anunţul făcut după ce a ajuns în semifinale la Atena
09:30
O fată de 13 ani, găsită fără suflare în puțul unui ascensor din Hotelul Național: Părinții au alertat poliția după ce adolescenta nu a revenit de la școală ProTV.md
O fată de 13 ani, găsită fără suflare în puțul unui ascensor din Hotelul Național: Părinții au alertat poliția după ce adolescenta nu a revenit de la școală
09:10
Un director executiv a leșinat în Biroul Oval, în timpul unei conferințe de presă despre medicamente. Cum a reacționat Trump - VIDEO ProTV.md
Un director executiv a leșinat în Biroul Oval, în timpul unei conferințe de presă despre medicamente. Cum a reacționat Trump - VIDEO
09:00
Presa română: Semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, fost rector USMF apare pe diplomele medicilor din România acuzați că le-au obținut fraudulos: El ar putea fi audiat de procurori / DOC ProTV.md
Presa română: Semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, fost rector USMF apare pe diplomele medicilor din România acuzați că le-au obținut fraudulos: El ar putea fi audiat de procurori / DOC
Acum 12 ore
08:40
Curs valutar BNM pentru 7 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 7 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Presa română: Semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, fost rector USMF apare pe diplomele medicilor din România acuzați că le-au obținut fraudulos: El ar putea fi audiat de procurori ProTV.md
Presa română: Semnătura ministrului Sănătății, Emil Ceban, fost rector USMF apare pe diplomele medicilor din România acuzați că le-au obținut fraudulos: El ar putea fi audiat de procurori
08:30
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
01:50
Trafic aerian oprit la un aeroport din Suedia după observarea unor drone. Situație similară în Belgia ProTV.md
Trafic aerian oprit la un aeroport din Suedia după observarea unor drone. Situație similară în Belgia
01:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 07.11.2025. Invitați: Radu Marian și Olga Cebotari - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 07.11.2025. Invitați: Radu Marian și Olga Cebotari - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.