Guvernul se pregătește să preia infrastructura Lukoil de la Aeroportul Chișinău. Din 21 noiembrie, compania nu va mai putea funcționa
Moldova1, 7 noiembrie 2025 13:20
Guvernul Republicii Moldova ar putea prelua singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Chișinău, după ce compania Lukoil va fi nevoită să-și oprească activitatea din 21 noiembrie, ca urmare a sancțiunilor americane. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că autoritățile au făcut o ofertă de cumpărare a infrastructurii companiei, pentru a asigura continuitatea zborurilor și aprovizionarea pieței petroliere.
Bărbat din Fălești, trimis în judecată după ce și-a ars soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul # Moldova1
Un bărbat de 41 de ani din raionul Fălești va compărea în fața instanței pentru două episoade de violență în familie care au șocat comunitatea. În doar zece zile, acesta și-ar fi agresat soția cu un fier de călcat și și-ar fi amenințat copilul minor cu un cuțit.
Parlamentul renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus: „Nu putem fi prieteni cu agresorii și criminalii de război” # Moldova1
Parlamentul de legislatură a XII-a a renunțat la grupurile de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Vicepreședinta Doina Gherman a declarat, în ședința din 7 noiembrie, că decizia este una temporară – „atât timp cât va continua războiul agresiv și sângeros din Ucraina”.
Experți, despre vizita Robertei Metsola la Chișinău: Sprijinul actualului Parlament European, mandatul căruia expiră în 2029, este „crucial” pentru R. Moldova # Moldova1
Vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău nu este doar „simbolică”, aceasta marchează începutul unei noi etape - cea a acțiunilor concrete în apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană. Experții au remarcat, la edițiile speciale de la Moldova 1 și Radio Moldova, dedicate vizitei oficialei europene la Chișinău, că aceasta are loc într-un context în care R. Moldova a depășit perioada electorală și se bucură de recunoaștere internațională pentru rezistența sa în fața unui asalt hibrid rusesc.
Julia Simon va putea participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Moldova1
Biatlonista franceză Julia Simon a fost autorizată de Federația de schi din această țara să participe la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Sportiva care are în palmares 10 titluri de campioană mondială, a fost condamnată luna trecută pentru furt și fraudă cu carduri bancare. În urma acestui scandal, Julia Simon a primit o suspendare de 6 luni din partea Federației Franceze de Schi, sancțiune din care va efectua efectiv însă doar o lună de suspendare.
Doi bărbați din Florești, condamnați la închisoare pentru conducerea vehiculelor în stare de ebrietate # Moldova1
Doi bărbați din raionul Florești au fost condamnați la închisoare după ce au fost prinși conducând mijloace de transport în stare avansată de ebrietate. Printre ei se numără și un taximetrist care a urcat drogat la volan, anunță Procuratura Generală.
Roberta Metsola, la Chișinău: „Viitorul european al R. Moldova este o realitate care se întâmplă acum. E rândul UE să-și facă munca” # Moldova1
Republica Moldova și-a făcut „munca” în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), iar acum este rândul instituțiilor europene să acționeze pentru deschiderea negocierilor. Mesajul a fost transmis de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-o conferință de presă, susținută la Chișinău împreună cu președinta Maia Sandu. Potrivit șefei Legislativului european, aderarea R. Moldova la UE este o „realitate care se întâmplă acum”, iar instituțiile europene trebuie să răspundă progreselor Chișinăului prin deschiderea negocierilor de aderare.
ULTIMA ORĂ | Dorin Damir, eliberat din arest preventiv: are interdicția de a părăsi R. Moldova în următoarele două luni # Moldova1
Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, reținut acum două zile, a fost eliberat din arest preventiv, dar are interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova pentru 60 de zile.
„R. Moldova și-a făcut temele, mingea este în curtea Uniunii Europene”, afirmă experții, după aprobarea raportului UE privind extinderea # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat „cel mai semnificativ progres” dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, însă ritmul extinderii nu mai depinde doar de Chișinău, ci și de voința politică a Bruxellesului. „Mingea este în curtea Uniunii Europene”, a declarat experta în relații internaționale Tatiana Cojocari, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
Roberta Metsola anunță deschiderea biroului Parlamentului European la Chișinău: „Europa are nevoie de Moldova la fel de mult cum Moldova are nevoie de Europa” # Moldova1
Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar Parlamentul European va face tot ceea ce este necesar pentru a fi alături de moldoveni în drumul spre aderare. Angajamentul a fost reiterat de președinta Legislativului european, Roberta Metsola, în discursul rostit pe 7 noiembrie în fața parlamentarilor de la Chișinău. Cu acest prilej, înalta oficială a anunțat deschiderea biroului permanent al Parlamentului European la Chișinău.
Companii din R. Moldova, interesate să preia alimentarea cu combustibil a Aeroportului Chișinău după retragerea Lukoil # Moldova1
Companii din Republica Moldova s-ar fi arătat interesate să preia operațiunile de alimentare a aeronavelor pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, după includerea grupului Lukoil pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit. Potrivit lui Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, în prezent sunt analizate mai multe opțiuni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu kerosen a avioanelor.
Presa din România prezintă „diplomele fictive” ale unor medici de peste Prut, semnate de fostul rector al USMF „N. Testemițanu”: Reacția ministrului Ceban # Moldova1
Mai multe persoane din România ar fi obținut „diplome fictive” de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, fără să se prezinte fizic la ore. Oamenii legii de peste Prut desfășoară o anchetă, iar presa din România a publicat poze cu documentele vizate pe care apare semnătura fostului rector al USMF „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, actual ministru al Sănătății. „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a reacționat Emil Ceban.
Încă o angajată a fostului Partid „Șor” dată pe mâna judecătorilor: mai mult de jumătate de milion de lei de la gruparea criminală # Moldova1
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani din municipiul Chișinău a fostului Partid „Șor” va trebui să ofere explicații judecătorilor despre cei peste 540 de mii de lei pe care i-ar fi primit de la un grup criminal organizat pentru acțiuni privind „obținerea puterii în stat prin mijloace ilegale”.
Roberta Metsola, în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Europa este Moldova. Moldova este Europa” # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
Percheziții în Penitenciarul nr.18 – Brănești: patru deținuți ar fi acumulat bani și bunuri pentru organizația criminală „Kitaeț” # Moldova1
Adunau, din închisoare, bani și bunuri pentru a susține organizația criminală condusă de autoritatea criminală „Kitaeț” din Republica Moldova. Patru deținuți din Penitenciarul nr.18 – Brănești sunt cercetați pentru crearea și conducerea unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute.
Opoziția îi solicită Robertei Metsola să verifice cum sunt cheltuiți banii europeni alocați R. Moldova # Moldova1
Liderii fracțiunilor parlamentare de opoziție salută vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, la Chișinău, și îi solicită oficialei de la Bruxelles să verifice modul în care sunt folosite fondurile europene acordate Republicii Moldova.
Satul Mereni din raionul Anenii Noi ajunge pe harta localităților producătoare de energie electrică. Cu sprijinul Uniunii Europene, aici este construit un parc fotovoltaic, care va putea acoperi jumătate din consumul de energie al instituțiilor publice din localitate.
„Serviți și dăruiți”: înalți demnitari de stat au participat la o cină caritabilă pentru copiii din satele R. Moldova # Moldova1
Crăciun fericit pentru peste 1.000 de copii din satele Republicii Moldova, care vor primi cadouri procurate din fondurile donate la o cină de caritate, în seara de 6 noiembrie. La eveniment au participat înalți demnitari de stat. Printre ei s-a aflat și premierul Alexandru Munteanu, iar vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a devenit pentru o seară chelneriță.
Un consilier din cabinetul spicherului, propus la funcția de secretar general al Parlamentului # Moldova1
Spicherul Igor Grosu a propus candidatura lui Victor Agrici, consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, pentru funcția de secretar general al Parlamentului.
Roberta Metsola, întâmpinată de Igor Grosu în Parlamentul R. Moldova. Urmează discursul în plenul Legislativului # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, prilejuită de constituirea noului Parlament de legislatura a XII-a. Pe parcursul vizitei, oficiala europeană va ține un discurs în plenul Legislativului, va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, spicherul Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar ulterior va participa la un dialog public cu tinerii, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău.
Tragedie în capitală: o minoră și-a pierdut viața după o cădere de la înălțime, în clădirea fostului hotel „Național” # Moldova1
Caz tragic în capitală. O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în incinta clădirii fostului hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, fata ar fi căzut de la înălțime, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că fata era fără suflare.
FCSB a suferit a treia înfrâgere consecutivă în grupa unică a Ligii Europei la fotbal. Campioana României a pierdut cu 1:3 pe terenul grupării elvețiene FC Basel. Soarta meciului a fost decisă în primele 20 de minute, după o suită de greșeli ale formației bucureștene. În minutul 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Ștefan Târnovanu a ieșit hazardat, a comis henț în afara careului și, în consecință, a fost eliminat. La lovitura liberă ce a urmat, executată de Xherdan Shaqiri, Siyabonga Ngezana a jucat mingea cu mâna, iar după consultarea sistemului VAR, arbitrul albanez Juxhin Xhaja a dictat penalty.
Expert militar, la Moldova 1: Republica Moldova se poate conecta la ecosistemul românesc de apărare # Moldova1
Contextul geopolitic a schimbat fundamental modul în care NATO și Europa își concep apărarea colectivă, afirmă comandorul român în rezervă Sandu-Valentin Mateiu. Investițiile în tehnologia militară și cooperarea regională, inclusiv cu R. Moldova, sunt piloni esențiali pentru contracararea amenințărilor și consolidarea poziției NATO în fața agresiunii ruse, a declarat Sandu-Valentin Mateiu la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 6 noiembrie.
Daniella Misail-Nichitin: „Colegii europeni pot prelua experiența R. Moldova atunci când vorbim de destabilizări, corupție electorală sau alte provocări ale Rusei” # Moldova1
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
Putin și-a angajat 24 de rude în funcții de stat - un record de la dinastia Romanov încoace # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ajutat cel puțin 24 dintre rudele sale apropiate să obțină posturi importante în structurile de stat. Despre acest lucru scrie publicația „Proiect”, citată de Meduza Live.
Liga Conferințelor UEFA: CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică iar Vlad Blănuță a perforat poarta echipei la care este legitimat Vitalie Damașcan # Moldova1
CS Universitatea Craiova a obținut prima victorie în grupa unică a Ligii Conferințelor. „Alb-albaștrii” au învins cu 1:0 în deplasare pe Rapid Viena din Austria. Craiovenii au făcut un meci bun și puteau câștiga mai clar, dar au ratat inexplicabil de cîteva ori. În tensiunea partidei, Mirel Rădoi, antrenorul echipei oltene, a încasat două cartonașe galbene în decurs de câteva minute și a fost eliminat. Ucraineanul Oleksandr Romanciuk a marcat singurul gol al meciului în minutul 37, la centrarea costaricanului Carlos Mora.
Zborurile au fost din nou suspendate joi seara. 6 noiembrie, pe aeroporturile din Bruxelles și Liège, după ce mai multe drone au fost observate în apropiere. Operatorul aerian Skeyes a confirmat că traficul de la Zaventem a fost întrerupt în jurul orei 21:20, iar zborurile au fost reluate după aproximativ o jumătate de oră, conform procedurii standard aplicate în caz de „observație serioasă”. În același timp, activitatea a fost suspendată temporar și pe aeroportul din Liège, pentru aceleași motive, notează RTBF.
European Parliament President Roberta Metsola is set to deliver a key address this Friday morning, November 7, to the Moldovan Legislature in Chișinău. The speech will mark the formal constitution of the 12th Parliament.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, un nou discurs în Legislativul de la Chișinău # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va ține, în dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie, un discurs în Legislativul de la Chișinău, cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.
Corespondență Dan Alexe // După șase luni, Friedrich Merz este cel mai nepopular cancelar german din istorie # Moldova1
Extrema dreaptă progresează în mai toată Europa, pe măsură ce centrul se fărâmițează, dar puțini ar fi prevăzut o situație în care cancelarul german centrist Friedrich Merz, care a sărbătorit joi, 6 noiembrie, șase luni de la preluarea mandatului, are particularitatea de a fi devenit extrem de rapid cel mai nepopular șef de guvern din istoria postbelică a Germaniei.
Azerbaidjanul își aliniază armata la standardele NATO. Aliev: „Procesul de modernizare va continua” # Moldova1
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a anunțat că armata țării este în curs de adaptare la standardele NATO, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice desfășurate joi, 6 noiembrie, la Baku. Declarația a fost publicată pe site-ul oficial al președinției azere.
Tineri din 24 de țări au ales Republica Moldova pentru studiile universitare. Pe lângă cei din Israel sau India, în universitățile din țara noastră au fost admiși tineri din China, Germania sau Franța. Cele mai populare instituții de învățământ sunt Universitatea de Medicină și Farmacie și cea pedagogică.
Daniella Misail-Nichitin: R. Moldova a cooperat activ cu Interpol și instituțiile europene pentru aducerea lui Plahotniuc în fața justiției # Moldova1
Republica Moldova a demonstrat, prin acțiunile recente ale organelor de drept, că este capabilă să aducă în fața justiției persoane implicate în infracțiuni de rezonanță internațională, precum Vladimir Plahotniuc și alți membri ai grupării sale. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că aceste rezultate au fost posibile datorită cooperării strânse cu instituțiile europene și internaționale, inclusiv Interpol și Europol.
Stare de urgență în Filipine după trecerea taifunului Kalmaegi. Bilanțul tragediei a depășit 240 de morți și dispăruți, iar autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește. Ploile torențiale aduse de furtună au declanșat inundații extinse. Impactul umanitar este uriaș: peste 560 de mii de persoane au fost evacuate și adăpostite în centre temporare.
O incursiune spectaculoasă în universul designului japonez contemporan îi așteaptă pe vizitatori la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția „Japanese Design Today”, organizată în contextul Zilelor Japoniei, oferă publicului șansa de a descoperi obiecte inovatoare, tradiții reinterpretate și tehnologii moderne, toate prezentate într-un format interactiv.
Rusia, între lipsa medicamentelor și exodul cercetătorilor: criză profundă în sistemul medical # Moldova1
În Rusia, sistemul medical se confruntă simultan cu două crize majore: penuria de medicamente esențiale pentru pacienții cu boli cronice de rinichi și scăderea drastică a numărului de cercetători din domeniul medical. În zece regiuni ale țării, bolnavii nu mai primesc la timp tratamentele vitale, iar în ultimii 15 ani, Rusia a pierdut unul din patru oameni de știință specializați în medicină, pe fondul războiului și al reducerii finanțării.
„Poporul ucrainean luptă pentru securitatea regională”: Premierul Munteanu condamnă agresiunea rusă împotriva Ucrainei # Moldova1
R. Moldova susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și condamnă agresiunea rusă împotriva statului vecin. Mesajul a fost reiterat joi, 6 noiembrie, de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei.
Jurnalista DW Alina Kühnel, la Moldova 1: Vizita lui Mark Rutte în România – angajament de securitate pentru flancul estic al NATO # Moldova1
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, în România are o semnificație strategică pentru securitatea regională și constituie un răspuns la semnalele că redimensionarea trupelor americane în Europa Centrală și de Est ar putea submina percepția de securitate în regiune. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a explicat modul în care noua inițiativă NATO – Santinela Estică – ar putea redefini arhitectura de apărare a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.
Nu au respectat lista de posturi TV „must carry”: amenzi de 50.000 de lei pentru mai mulți distribuitori de cablu # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 50.000 de lei și patru avertizări publice pentru nerespectarea prevederilor legale privind lista serviciilor media „must carry”, adică a posturilor TV pe care toți distribuitorii de cablu sunt obligați să le retransmită și să le plaseze pe primele poziții din grila automată. În total, 27 de distribuitori de servicii media au fost verificați în perioada 17 septembrie – 10 octombrie, iar la șase dintre aceștia au fost depistate abateri.
Concursul „Destinația Anului 2026” din R. Moldova și România, lansat: se caută cele mai reprezentative locuri turistice de pe ambele maluri ale Prutului # Moldova1
Orice locație turistică din Republica Moldova are șansa de a deveni „Destinația Anului”, obținând recunoaștere și un loc mai important pe harta turistică a regiunii. R. Moldova participă din nou, alături de România, la competiția „Destinația Anului 2026”, organizată peste Prut.
MEC acuză o ingerință a Adunării Populare prin votarea așa-numitei legi a educației privind „predarea limbii și istoriei Găgăuziei” # Moldova1
Așa-numita lege a educației, votată de Adunarea Populară a Găgăuziei pe 3 noiembrie, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) reiterează că elaborarea listei disciplinelor și a denumirilor acestora reprezintă prerogativa autorităților publice centrale.
Mai puțin de un leu pentru fiecare vot și câte aproape 10.5 mii de lei pentru fiecare femeie-deputat # Moldova1
Partidele politice care au concurat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi câte 0.99 de lei lunar pentru fiecare vot obținut la scrutin. Suma alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința din 6 noiembrie.
Nu au respectat lista „must carry” – amenzi de 50 000 de lei și avertizări din partea Consiliului Audiovizualului # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 50 000 de lei și patru avertizări publice pentru nerespectarea prevederilor legale privind lista serviciilor media „must carry” – adică posturile TV pe care toți distribuitorii de cablu sunt obligați să le retransmită și să le plaseze pe primele poziții din grila automată. În total, 27 de distribuitori de servicii media au fost verificați pentru perioada 17 septembrie – 10 octombrie, iar șase dintre aceștia au fost găsiți cu abateri.
Mai puțin de un leu pentru fiecare vot și câte aproape 10.5 lei pentru fiecare femeie-deputat # Moldova1
Partidele politice care au concurat la alegerile parlamentare din 28 septembrie vor primi câte 0.99 de lei lunar pentru fiecare vot obținut la scrutin. Suma alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința din 6 noiembrie.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii să fie vigilenți în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă, precum Viber și Telegram, în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai instituției. Aceste persoane anunță contribuabilii că ar fi fost amendați cu 20.000 de lei, făcând trimitere la articole inexistente din Codul administrativ și invitându-i la adrese care nu aparțin niciunei subdiviziuni a fiscului.
Rapița și orzul se numără printre culturile care au adus cele mai bune rezultate agricultorilor moldoveni în 2025, cu volume-record la export și prețuri peste așteptări. Republica Moldova a livrat pe piețele externe aproximativ 295 - 300 de mii de tone de rapiță, o cantitate fără precedent, iar exporturile de orz au depășit 375 de mii de tone, susține expertul Iurie Rija.
