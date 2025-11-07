/VIDEO/ Construcția drumului de pe strada Dovator din Bălți, suspendată temporar. Șantierul s-a transformat într-un lac după ploile de toamnă

15:20

Polițiștii din Briceni au documentat activitatea ilegală a unui bărbat de 46 de ani, suspectat de vânzarea neautorizată de produse din tutun. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce distribuia pachete de țigări într-un garaj. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 7.750 de pachete de țigări fără acte de proveniență, care urmează […]